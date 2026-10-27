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"Intervista a Concetta Damante su appello congiunto delle opposizioni sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" realizzata da Sonia Martina con Concetta Damante (senatrice, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)).
L'intervista è stata registrata martedì 27 ottobre 2026 alle 19:01.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Bilancio, Economia, Finanziamenti, Fitto, Governo, Meloni, Ministeri, Movimento 5 Stelle, Parlamento, Pnrr, Risoluzione, Sinistra, Tasse, Territorio.
La registrazione audio ha una durata di 6 minuti.
L'intervista è stata registrata martedì 27 ottobre 2026 alle 19:01.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Bilancio, Economia, Finanziamenti, Fitto, Governo, Meloni, Ministeri, Movimento 5 Stelle, Parlamento, Pnrr, Risoluzione, Sinistra, Tasse, Territorio.
La registrazione audio ha una durata di 6 minuti.
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