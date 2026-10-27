27 OTT 2026
intervista

Intervista a Concetta Damante su appello congiunto delle opposizioni sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

INTERVISTA | di Sonia Martina - ROMA - 19:01 Durata: 6 min 33 sec
A cura di Luciana Bruno e Delfina Steri
Player
"Intervista a Concetta Damante su appello congiunto delle opposizioni sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" realizzata da Sonia Martina con Concetta Damante (senatrice, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)).

L'intervista è stata registrata martedì 27 ottobre 2026 alle 19:01.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Bilancio, Economia, Finanziamenti, Fitto, Governo, Meloni, Ministeri, Movimento 5 Stelle, Parlamento, Pnrr, Risoluzione, Sinistra, Tasse, Territorio.

La registrazione audio ha una durata di 6 minuti.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate