Camera dei Deputati

< Seduta precedente
Seduta successiva >
28 Ottobre 2026

Seduta 735ª

  • Seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (A.C. 2700-A)
  • Seguito della discussione della proposta di legge: Iezzi ed altri: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza (A.C. 2124-A)
Player

Indice della seduta

Trascrizione automatica

Trascrizione
Scheda a cura di Guido Mesiti