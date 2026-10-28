28 Ottobre 2026
Seduta 735ª
- Seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (A.C. 2700-A)
- Seguito della discussione della proposta di legge: Iezzi ed altri: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza (A.C. 2124-A)
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Indice della seduta
Trascrizione automatica
- Presidenza del Vicepresidente Sergio Costa
- Sull'ordine dei lavori
- 0:05:42 09:38 Federico Cafiero De Raho (M5S)
- 0:04:26 09:43 Marco Grimaldi (AVS)
- 0:04:53 09:48 Davide Faraone (IV-CR)
- 0:04:56 09:53 Simona Bonafè (PD-IDP)
- 0:04:10 09:58 Domenico Furgiuele (MISTO-FNV-F)
- 0:05:17 10:02 Galeazzo Bignami (FDI)
- 0:05:09 10:07 Daniela Ruffino (AZ-PER-RE)
- 0:03:45 10:12 Marco Grimaldi (AVS)
- 0:03:46 10:16 Mauro Antonio Donato Laus (PD-IDP)
- 0:03:01 10:20 Antonino Iaria (M5S)
- Seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (A.C. 2700-A)
- (Ripresa esame degli ordini del giorno - A.C. 2700-A)
- 1:09:34 10:23 Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Alessandro Caramiello (M5S), Alfonso Colucci (M5S), Valentina D'Orso (M5S), Luana Zanella (AVS), Ilenia Malavasi (PD-IDP), Ida Carmina (M5S), Arnaldo Lomuti (M5S), Gianmauro Dell'Olio (M5S), Marianna Ricciardi (M5S), Francesco Emilio Borrelli (AVS), Marta Schifone (FDI), Mauro Berruto (PD-IDP)
-
- (Dichiarazioni di voto finale - A.C. 2700-A)
- 0:10:52 11:42 Gianangelo Bof (MISTO-FNV-F)
- 0:10:26 11:53 Davide Faraone (IV-CR)
- 0:07:01 12:04 Martina Semenzato (NM(N-C-U-I)-M-CP)
- 0:11:08 12:11 Luana Zanella (AVS)
- 0:09:41 12:22 Elena Bonetti (AZ-PER-RE)
- 0:10:30 12:32 Marianna Ricciardi (M5S)
- 0:11:32 12:42 Roberto Bagnasco (FI-BP-PPE)
- 0:11:04 12:54 Simona Loizzo (L-SP)
- 0:11:16 13:05 Ilenia Malavasi (PD-IDP)
- 0:10:49 13:16 Marta Schifone (FDI)
- 0:01:54 13:27 Ugo Cappellacci (FI-BP-PPE)
- (Votazione finale ed approvazione - A.C. 2700-A)
- 0:02:19 13:29 Presidente, votazione: la Camera approva
- Seguito della discussione della proposta di legge: Iezzi ed altri: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza (A.C. 2124-A)
- (Esame di questioni pregiudiziali di costituzionalità e di una questione pregiudiziale di merito - A.C. 2124-A)
Trascrizione