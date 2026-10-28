Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge: (1804) Deputato AMORESE. - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge: (1919) Deputati COSTA Enrico e MATONE. - Modifica al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

Discussione e approvazione, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale: (427-731-888-891-B) Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali nn. 427, 731, 888 e 891; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati) (Seconda deliberazione del Senato) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

Rinvio in Commissione dei disegni di legge costituzionale: (1299) GUIDI ed altri. - Modifiche agli articoli 3 e 38 della Costituzione in materia di diritti delle persone con disabilità (1576) SCALFAROTTO e SBROLLINI - Modifica all'articolo 38 della Costituzione in materia di diritti delle persone con disabilità (1620) MAZZELLA e GUIDOLIN - Modifica all'articolo 38 della Costituzione per il rafforzamento dei princìpi di eguaglianza sostanziale, di non discriminazione e di inclusione delle persone con disabilità (1629) ZAMPA ed altri - Modifiche all'articolo 38 della Costituzione in materia di riconoscimento e tutela delle persone con disabilità (Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale)