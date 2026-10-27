27 OTT 2026
rubriche

Speciale Spazio Transnazionale - Il racconto delle elezioni parlamentari in Israele

RUBRICA | di Francesco De Leo - RADIO - 21:00 Durata: 1 ora 30 min
A cura di Carmine Corvino, Valentina Pietrosanti e Iva Radicev
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Puntata di "Speciale Spazio Transnazionale - Il racconto delle elezioni parlamentari in Israele" di martedì 27 ottobre 2026 condotta da Francesco De Leo con gli interventi di Maurizio Caprara (editorialista del Corriere della Sera), Nello Del Gatto (corrispondente de La Stampa da Gerusalemme), Sergio Della Pergola (professore emerito di demografia e statistica presso la Hebrew University di Gerusalemme), Micòl Flammini (giornalista, inviata de Il Foglio), Maurizio Molinari (direttore editoriale Gruppo SAE e Direttore Scientifico Centro di Competenza Geopolitica ABI), Fiamma Nirenstein (giornalista), Daniel Reichel (redattore della rivista ‘Pagine Ebraiche’), Adam Smulevich (giornalista e saggista).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Arabi, Destra, Elezioni, Esteri, Governo, Guerra, Israele, Medio Oriente, Netanyahu, Partiti, Sinistra, Voto.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora e 30 minuti.

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  • Maurizio Caprara

    editorialista del Corriere della Sera

    Nello Del Gatto

    corrispondente de La Stampa da Gerusalemme

    Sergio Della Pergola

    professore emerito di demografia e statistica presso la Hebrew University di Gerusalemme

    Micòl Flammini

    giornalista, inviata de Il Foglio

    Maurizio Molinari

    direttore editoriale Gruppo SAE e Direttore Scientifico Centro di Competenza Geopolitica ABI

    Fiamma Nirenstein

    giornalista

    Daniel Reichel

    redattore della rivista Pagine Ebraiche

    Adam Smulevich

    giornalista e saggista

    21:00 Durata: 1 ora 30 min
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