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Puntata di "Speciale Spazio Transnazionale - Il racconto delle elezioni parlamentari in Israele" di martedì 27 ottobre 2026 condotta da Francesco De Leo con gli interventi di Maurizio Caprara (editorialista del Corriere della Sera), Nello Del Gatto (corrispondente de La Stampa da Gerusalemme), Sergio Della Pergola (professore emerito di demografia e statistica presso la Hebrew University di Gerusalemme), Micòl Flammini (giornalista, inviata de Il Foglio), Maurizio Molinari (direttore editoriale Gruppo SAE e Direttore Scientifico Centro di Competenza Geopolitica ABI), Fiamma Nirenstein … (giornalista), Daniel Reichel (redattore della rivista ‘Pagine Ebraiche’), Adam Smulevich (giornalista e saggista).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Arabi, Destra, Elezioni, Esteri, Governo, Guerra, Israele, Medio Oriente, Netanyahu, Partiti, Sinistra, Voto.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora e 30 minuti.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Arabi, Destra, Elezioni, Esteri, Governo, Guerra, Israele, Medio Oriente, Netanyahu, Partiti, Sinistra, Voto.
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