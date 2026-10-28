Sono stati discussi i seguenti argomenti: Rassegna Stampa.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora e 19 minuti.
Rubrica
10:00, Roma
9:30 - CAMERA
10:07 - SENATO
16:30 - CAMERA
8:10 - Camera dei Deputati
8:30 - Senato della Repubblica
8:30 - Parlamento
8:30 - Parlamento
8:30 - Camera dei deputati
8:30 - Parlamento
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Cari amici e cari amici di Radio Radicale, ben ritrovati a stampa e regime, ieri, purtroppo, un un'indisposizione mi ha impedito di essere con voi. Ci risentiamo oggi sono le 7:30 di mercoledì 28 ottobre, come avete ascoltato prima della sigla della rassegna stampa, i risultati delle elezioni israeliane sono occupano le prime pagine dei quotidiani, ma quello che scrivono i quotidiani e parzialmente superato dal corso degli eventi, poiché nel corso della notte e il TT la coalizione di Netanyahu ha avuto un'accelerazione, sembrava che avesse raggiunto 59 seggi, poi è risceso attualmente a 55 e l'opposizione ne ha invece ferma a 50 con i partiti arabi
15 seggi. Questi gli ultimi dati che si colgono dalle rilevazioni delle sezioni scrutinate per governare la maggioranza assoluta richiede 61 seggi. Quindi nessuna delle due forze che si contendono la guida del Parlamento alla garanzia di poter governare e ovviamente i partiti arabi che sono cresciuti a 15 seggi rappresentano,
Certamente un un un convitato di pietra di col chiunque volesse avere la maggioranza, tranne l'ipotesi di un governo di grande coalizione, che ovviamente dovrebbe coinvolgere i due leader rivali, e cioè Netanyahu e Aysén côté. Naturalmente sono tutte ipotesi al momento che sono da verificare, poiché lo spoglio è in corso, quindi la rassegna stampa vi darà parzialmente conto dei risultati tratti dai giornali che sono superati nella notte. Questa, comunque, è la prima notizia che campeggia su tutte le prime pagine dei quotidiani. E poi c'è, sempre nel sommario di giornata, la fuga di Bolsonaro negli USA dopo la sconfitta elettorale Trump pronto a garantirgli asilo, il leader della destra brasiliana sconfitto da Lula è indagato per corruzione,
Poi ancora dalla politica estera abbiamo i sei giorni di cessate il fuoco nella città di Oleg Ski, stremata dai combattimenti combattimenti tra russi e ucraini, dove vivono ancora 2000 persone, ma intanto è un caso, la telefonata del presidente finlandese Stubb è del premier norvegese store a Vladimir Putin per chiedergli di porre fine alla guerra.
L'iniziativa irrita le cancellerie europee e tra queste anche Palazzo Chigi e così pure la Commissione di Bruxelles. La manovra corteggia i giovani. Torniamo nella politica nazionale mini prelievi Irpef per gli under 30 e flat tax fino a 35 anni smonti sulle tredicesime. Si tratta ancora sull'estensione della seconda aliquota Irpef fino a 60 o più probabilmente 55.000 euro, ma la misura è collegata al prelievo forzoso richiesto alle banche che divide la maggioranza. Oggi la versione finale del Consiglio dei ministri e secondo i retroscena Meloni avverte gli alleati pronti al voto in primavera. Dice anche sulla tempistica raccontano i giornali delle elezioni, pende il giudizio della Consulta, l'ipotesi di una Passat azioni del premio di maggioranza al Senato o in tutti e due i rami del Parlamento è ancora una notizie di economia. C'è il via libera della BCE alla scalata di Intesa su Mps, il piano Lovaglio verso la, bocciatura, anche Banca Popolare di Milano si tira fuori, e intanto il sito della Camera è sottoposto agli attacchi degli hacker violata la posta di Giorgia Meloni, nel mirino le caselle mail di Delmastro e Formentini, tra le ipotesi dei tecnici, un'operazione di guerra,
Ibrida
E poi torniamo alla politica. È un caso l'ipotesi di una candidatura dell'ex pm di Mani pulite Di Pietro al CSM, tra i 10 laici eletti dal Parlamento, un pranzo tra l'ex magistrato di Mani pulite e il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Donzelli scatena la protesta di Forza Italia, mai lui in quel ruolo dicono Stefania Craxi ed Enrico Costa, trattativa impossibile, ed è ancora duello sui tempi del campo largo venerdì, un vertice tra i quattro leader sulla road map, Ponte preme per un'accelerazione, tendere, dice avvantaggia Meloni, ma Sláine vuole una grande consultazione dal basso. Il programma non vedrà perciò la luce prima di dicembre, ma è scontro anche sull'ipotesi del doppio turno o della partita a due tra Schlein e Monte
E poi la cronaca giudiziaria, Sir in silenzio davanti al Gip si avvale della facoltà di non rispondere oggi la decisione del giudice sulla richiesta di custodia cautelare, mentre nel dibattito pubblico crescono i dubbi sulle responsabilità penali dell'attivista ed emergono anche dettagli della morte sulla morte di Abdellah Rim Fakir, deceduto durante un controllo di polizia che lo ha immobilizzato a terra, un'insufficienza respiratoria acuta in un soggetto cardiopatico, l'assunzione di cocaina,
E la posizione prona a cui l'hanno sottoposto gli agenti tre concause della morte e spuntano i dettagli delle conversazioni tra i due poliziotti negli attimi fatali è scattato, dice l'1 all'altro e l'arrivo risposta è che me ne frega che un fascicolo anche aperto per la morte di Davide Grossi dalla DDA di Firenze dopo 13 anni, questa l'ultima notizia del nostro sommario di giornata, vediamo i titoli dei quotidiani, anche se, come vi ho detto, molti di questi titoli sono superati dagli eventi. Israele senza maggioranza, il Corriere della Sera, il Likud di Netanyahu, primo partito testa a testa fra le 2 coalizioni, exploit delle liste arabe. Tutto sommato, questo titolo tiene affluenza al The 77% lunghe code ai seggi e easing côté. Noi pronti a governare il dilemma delle alleanze c'è un editoriale di Davide Frattini, un Paese lacerato e poi un altro di Federico Rampini, le nostre illusioni leggeremo negli approfondimenti
La spalla del Corriere della Sera è su la fuga di Bolsonaro Junior via dal Brasile. È fuggito negli Stati Uniti. È il taglio, invece sulla manovra rispunta, il taglio dell'Irpef soldi da chi produce energia così il Corriere della Sera. Poi vediamo la Repubblica Israele spaccata, nessuno vince, titola la Repubblica ed scusate de la Stampa, Israele spaccata, nessuno vince titola il quotidiano torinese Bibi in affanno, ma non è fuori e ora si tratta poi di taglio. La su la Stampa ha il titolo sulle pensioni. C'è la flessibilità rispunta il Palio dell'Irpef oggi il sì alla manovra
Contributi dai big energetici. Questo è il titolo del quotidiano torinese la Repubblica invece, e si concentra sul no arabo a Netanyahu, l'affluenza record dei palestinesi d'Israele può consegnare la maggioranza del Parlamento all'opposizione di Aysén cotto, ma secondo gli exit poll il Likud del premier uscente è ancora primo partito. Non sarà facile formare un nuovo governo, così la Repubblica e poi nel taglio ha anche la manovra manovra quota 100 nel 2027 per i 64enni così
La Repubblica, vediamo ancora altri giornali, il Sole 24 ore. Naturalmente il sole si concentra sulla manovra trattativa finale, sugli sconti Irpef, pensioni, inflazione. Ecco i tagli, così il quotidiano di Confindustria
Poi Avvenire vince la democrazia. Israele in massa alle urne, gli exit poll danno in vantaggio Netanyahu su Heesen cotto, ma la coalizione del generale avrebbe più seggi decisivi i partiti arabi in prescelta affluenza record, oltre il 75% di tutta la composita società israeliana. L'opposizione festeggia c'è, nel sovra testata, un messaggio video messaggio del Papa all'incontro di Sant'Egidio. La guerra non è mai Santa, dice Leone che chiama le fedi alla pace così a venire e poi ancora
La il Messaggero, il Messaggero, Israele non vince, nessuno exit poll botta a Netanyahu resta primo partito, ma l'opposizione ha più seggi, in realtà non è vero, perché sono cambiati i rapporti di forza nella notte, come vi dicevo, l'editoriale, lo firma lo firmano due.
Paolo Pombeni, lo stallo, l'ago della bilancia e Michele Valensise, un Paese che vuole voltare pagina, così il quotidiano il Messaggero, abbiamo poi il domani e Israele diviso Netanyahu in bilico le speranze di un Paese senza pace, così il quotidiano con una foto di Netanyahu e poi al centro pagina anche qui la manovra manovra, niente soldi al ceto medio e il Fatto Quotidiano Bibi perde, ma senza ko Israele appeso agli Arabi al premier un quarto di seggi in meno e Hisen col Governo AR arduo. Poi il Fatto Quotidiano si concentra ancora sull'Opa lanciata sul quotidiano da Leonardo, Maria Del Vecchio titola nel sovra testata Leonardo, Maria Del Vecchio e al e gli altri. Chi sono e cosa vogliono i padroni della stampa,
E giornali e poteri. Così l'articolo del fatto che rischia la scalata. Eh eh eh si difende e poi il dubbio ex Ilva. Il vero processo andrebbe fatto alle scelte industriali. C'è un articolo di Marco Bentivoglio, Bentivogli, scusate sulla vicenda annosa e travagliata dell'ex Ilva e questo è il titolo del quotidiano di Davide, vari ancora a centro pagina i legali di si era accuse assurde, nessuna istigazione, oggi il giudice decide
Sul carcere e il giornale una manovra Meloni, una manovra per imprese e giovani. C'è l'editoriale del direttore, Tommaso Cerno coraggio e sacrificio, il taglio è su Yousef muto da va dal Gip, l'asse sinistra Islam incendia lo sciopero, così il il giornale, il Foglio titola mettere in sicurezza Israele, le sigle, l'azzurro dell'election day, il giorno della sintesi in viaggio da Tel Aviv a Gerusalemme
Vedremo
Poi il foglio c'ha, un editoriale del del direttore, Claudio Cerasa, Leahy, merita di far notizia non solo quando spaventa, ma anche quando fa sognare lezioni dalla quotazione di Anthropic, rischi compresi così, Claudio Cerasa, poi abbiamo il Riformista, cyber terroristi ripetuti, attacchi hacker contro istituzioni e aziende questo il titolo del quotidiano, ma c'è un editoriale di Claudio Velardi, direttore sul tasso Sir, il garantismo c'entra poco a scrivere. La piazza digitale può esplodere così,
Ne è Velardi che si smarca dai garantisti dell'attivista, vedremo poi le sue ragioni negli approfondimenti, il tempo allarme, finti, tonti compagni e uno di voi, partiti giornali, centri di ricerca, si comportano come se user fosse un alieno, ma l'hanno allevato loro in nome del palestinese smo, così scrive anche Daniele Capezzone, direttore del tempo siamo già a Yousef chi, ma è un prodotto del vivaio di sinistra e poi abbiamo il
Sovra testata, con la notizie ancora dell'Opa lanciata da Del Vecchio junior, prepara l'Opa sul Fatto Quotidiano offerta da 7,153 milioni per il capitale della società, il fatto S.p.A. Poi ci resta da vedere, la verità arriva il conto intelligente, tu metti i soldi, la UE teli piglia, pubblicità seducente incentivi fiscali per il nuovo strumento che investe in automatico il denaro in aziende dell'economia reale. C'è un articolo del direttore Maurizio Belpietro, e poi il taglio del quotidiano si concentra sulla perizia. I poliziotti non hanno ucciso Fakir. Questa il, il, il punto, il racconto che ne fa la verità, interpretando la perizia dei sul caso,
Che di Bologna, che ha fatto molto discutere e poi libero ancora tasse, pensioni, le novità detassazione delle tredicesime e degli aumenti.
IRPEF per gli under 30 e c'è un editoriale del direttore, Alessandro Sallusti, invece, sulle elezioni israeliane c'è la prova che il genocidio non esiste, scrive Sallusti, vedremo poi negli approfondimenti questo punto di vista e vi ho letto tutte le prime pagine principali della nostra rassegna stampa, torniamo con i nostri approfondimenti, i voti israeliano, vi dicevo,
Da riempie le prime pagine di tutti i quotidiani e i risultati però solo quelli della mezzanotte, risultati che sono stati superati dagli ultimi aggiornamenti, vi voglio leggere ancora vediamo se l'intelligenza artificiale ci consegna le ultime rilevazioni.
Su Israele, l'ultimo sondaggio, due sondaggio, l'ultima rilevazione scusate di qualche minuto fa dava la coalizione di Netanyahu a 55 seggi, l'opposizione a 50 e ancora questo il il dato alle 7:47, i partiti arabi a 15 voti e quindi il 61 seggi necessari per raggiungere la maggioranza assoluta non ce li ha nessuno eh,
Ovviamente, quello che scrivono i quotidiani e ampiamente superato, vi dicevo, quindi c'è il racconto un po'sulla giornata di ieri, questa affluenza record del 77% Netanyahu che ha incalzato i fedelissimi della destra uscire a lasciare la spiaggia per andare.
A votare e facendo leva sulla paura la carta della paura, per restare al potere lo scrive Davide Frattini sul Corriere della Sera, spaventare chi può essere spaventato, ovvero i sostenitori del suo Likud, e spingerle ad andare a votare, a non dare per scontato che Rebibbia come lo chiamano sia intramontabile,
E poi e Netanyahu Cina conta Frattini 77 anni compiuti il 21 ottobre.
E ha reso il conflitto permanente la tregua a Gaza, dove i palestinesi uccisi in oltre due anni nell'offensiva dopo gli eccidi superano i 75.000 e in realtà guerra a bassa intensità, le truppe israeliane, scrive Frattini, non hanno mai lasciato il Sud del Libano dopo il cessate il fuoco con gli Hezbollah e il primo ministro già prevede che i Jazz dovranno decollare ancora per contrastare la minaccia rappresentata dagli ayatollah in quella che diventerebbe la terza guerra.
Del d'Iran, così Davide Frattini racconta, alla vigilia di Netanyahu e la vigilia invece di ESA in cotto e in raccoglimento sulla tomba del figlio e il generale e alle 10 di ieri e si è fermato al cimitero per poi proseguire a votare nel seggio di Er Slizza.
Slivia, la cittadina a nord di Tel Aviv, dove abita prima, aveva visitato il kibbutz, Nir Oz e gli altri villaggi a sud devastati dagli attacchi del 7 ottobre 2023, poi la pausa in raccoglimento davanti alla tomba del figlio e il personale che diventa politico Gal il minore dei cinque è caduto in battaglia a Gaza due mesi dopo l'inizio dell'offensiva contro Hamas ordinata da Benjamin Netanyahu, il primo ministro più longevo della storia di Israele che Gadi esangue côté vuole scalzare dal potere,
Per riuscirci scriveva ieri Davide Frattini ha bisogno del sostegno dei partiti arabi in campagna elettorale, aveva respinto l'ipotesi, ma adesso vediamo che l'ipotesi diventa più concreta, 55 50 voti, l'opposizione più 15 dei partiti arabi farebbe 65 voti, non possiamo leggervi altro su Israele se non i commenti che si pongono il quesito che cosa può cambiare, a prescindere dall'esito di chi vince e ce ne sono due sui quotidiani italiani uno lo ha scritto,
Federico Rampini sul Corriere della Sera e anzi ce ne sono tre
E uno lo ha scritto Federico Rampini sul Corriere della Sera e gli altri due li hanno Ski. L'hanno scritto Davide Assael sull'altra voce e poi da di Luzzatto Voghera sui quotidiani del Nord Est e vediamo Rampini. Che cosa dice? Soprattutto criticando l'atteggiamento delle élites europee rispetto alle attese di queste elezioni? Dice ho misurato la distanza siderale tra ciò che il resto del mondo si aspettava da queste elezioni e ciò di cui gli israeliani discutevano davvero, perché questo perché dice Frattini, fuori c'è chi dava per scontato che il voto fosse una sorta di referendum sulla soluzione dei due Stati, proiettando i propri desideri sulla realtà dentro quella formula era quasi assente dalla campagna, con l'eccezione dei partiti arabi dopo il 7 ottobre 2023. Quasi nessuno, a destra come al centro, la considera una strada percorribile nel breve tempo. Quella dei due Stati
L'osservatore straniero dovrebbe soffermarsi su un primo dato, dice dice Rampini anziché darlo per scontato. Israele ha votato elezioni competitive regolari nei tempi previsti, con alta affluenza alle urne, una possibilità concreta di mandare a casa il leader in carica. Mahmoud Abbas fu eletto presidente dell'Autorità palestinese nel 2005 per quattro anni e da allora non ha più convocato le urne Hamas, vinte le legislative nel 2006 ha liquidato con le armi i rivali interni, ha governato Gaza, con la paura, attorno dice Rampini, ci sono un Egitto nato da un golpe, una Turchia che in carcere ha oppositori e giornalisti, un Libano in cui il Parlamento non riesce a imporsi su Hezbollah, Israele criticabile, ma chi invoca la libertà della Palestina, della Palestina senza una parola sola sulle tirannie di Ramallah e di Gaza ha un problema di coerenza. Il principale rivale di Netanyahu non è un uomo di sinistra, né un pacifista nel senso auspicato dalle piazze occidentali, dice Rampini Guy di Essen, tot 66 anni, ex capo di stato, maggiore film di immigrati ebrei marocchini, cresciuto nella città operaia di Gela.
Sul Mar Rosso ha fatto carriera nella Brigata di Fanteria Golani e l'architetto della dottrina da gira da Cia, dal nome del quartiere di Beirut rock, la forte di Hezbollah, colpire con forza schiacciante le aree urbane da cui partono gli attacchi per ristabilire la deterrenza un Netanyahu ricorda Rampini a nominarlo capo di stato maggiore del 2014. Quel 7 ottobre tentò nel gabinetto di guerra per uscirne mesi dopo, accusando il premier di con prolungare il conflitto e di sacrificare gli ostaggi il suo figlio più giovane
Caduto combattendo a Gaza in Europa, sogna un'alternativa pacifista. Netanyahu farebbe bene ad ascoltare le sue promesse e se in Koch si impegna a porre fine al dominio di Hamas su Gaza entro 18 mesi con il Piano di Trump oppure con la forza e contrario a uno Stato palestinese Tamara, Hermann sondaggista di Israel Democracy Institute riassume gli avversari di Netanyahu dicono le stesse cose solo con più eleganza Cisgiordania, a parte la loro agenda, si di sicurezza non si discosta molto da quella della destra non epatica, è lo specchio di un Paese, dice Rampini. Dopo il 7 ottobre l'elettorato si è spostato a destra su tutto ciò che riguarda la sicurezza nazionale. I giovani cresciuti sotto i razzi di Hamas e inizi i missili iraniani coetanei delle ragazze stuprate e massacrate al Nova Festival non sono più colombe dei padri. Al contrario, sull'Iran il dibattito esiste, ma non quello che immaginano gli europei. Netanyahu ha omesso Teran al centro della volata finale
E Isa in cotto giudica irrealistico il cambio di regime e un falco più pragmatico, non una colomba, e nessuno vuole raffreddare il rapporto con l'America, dove potrebbe cambiare qualcosa, dice Rampini sulla Cisgiordania e l'unico terreno su cui Heesen cotto chiama terrorismo ebraico la violenza dei coloni estremisti e promette di reprimerla questo il contesto delle del Paese culturale e civile prima ancora che politico su cui si misurerà il voto l'esito del voto alla fine della rassegna stampa vedremo se ci saranno degli aggiornamenti sullo spoglio dei risultati, così però,
Federico Rampini sul Corriere della Sera e anche altri commentatori. Vi voglio leggere anche il il commento che fa Gadi Luzzatto Voghera un commento che viene dalla cultura ebraica in Italia sul sul risultato del delle elezioni, o meglio su quello che ci si può attendere da queste elezioni. I diversi partiti in lista dice Gadi Luzzatto, Voghera sui quotidiani del Nord Est e si sono confrontati per rispondere sostanzialmente a tre esigenze provenienti dall'elettorato fine dei conflitti armati, sicurezza, provvedimenti economici che supporti in una ripresa per una società stressata da tre anni di guerra i diversi Paesi europei dice Luzzatto, Voghera che, in ordine sparso, hanno prodotto dichiarazioni. In alcuni casi ha avviato procedure sanzionatorie verso Israele a causa delle politiche oppressive dell'attuale governo verso i palestinesi della Cisgiordania e e i civili ammazzati a Gaza sembrano non valutare con sguardo realistico il sostanziale disinteresse che attraversa la società israeliana. Oggi, dopo tre anni di guerra, migliaia di morti e decine di migliaia di traumatizzate. A vario titolo, la campagna elettorale non ha trattato, se non molto marginalmente, nella tragica situazione di Gaza, nelle inaccettabili violenze dei cosiddetti ragazze ragazzi delle colline in Cisgiordania e chi guiderà il nuovo governo avrà senz'altro come priorità lo smantellamento dell'apparato militare di Hamas, la riforma del reclutamento dell'esercito e l'estensione degli Accordi di Abramo per assicurare un ombrello di sicurezza in funzione anti iraniana. L'Europa che sul Medioriente non ha una voce comune all'occasione, oggi, di aprire una nuova stagione di protagonismo politico nell'area un'azione di contrasto a ogni forma di fondamentalismo religioso, unita a una valorizzazione delle numerosissime dinamiche di dialogo e collaborazione tra israeliani e palestinesi, potrà aprire prospettive che aiuteranno a immaginare soluzioni di lungo periodo, insomma, questo il contesto delle elezioni israeliane europei che alzate le bandiere
Non fatevi illusioni dopo tre anni di guerra, una società dilaniata dal conflitto è ancora dalla memoria del 7 ottobre, non ha la prospettiva di una pacificazione immediata, così come la vagheggiano le élite occidentali, però è una democrazia vitale che va.
E in piazza che vota al 77%, che può smentire la sconfessare la leadership di Netanyahu, questo è il la società israeliana e lo segnala, devo dire, e fa bene a segnalarlo provocatoriamente nel suo editoriale anche Alessandro Sallusti sul libro, quando dice ieri in Israele si sono svolte libere elezioni alle quali hanno partecipato con diritto di voto 1 milione e 200.000 dei 2000000 di palestinesi che vivono in Israele con pieno diritto di cittadinanza. Se fossimo di fronte a un caso di genocidio, dice,
Sallusti. Ovviamente questo non sarebbe stato possibile. Hitler non avrebbe permesso agli ebrei di partecipare alla vita politica, tantomeno organizzarsi in partiti ostili al nazismo. Israele ha dimostrato di essere una sana democrazia che ha dovuto affrontare una guerra non voluta, una guerra che, come tutte le guerre, è stata disumana, non priva di eccessi, che si sarebbero potuti e dovuti evitare una guerra che comunque non sarebbe andata nella sostanza. Poi così diversamente, se al comando delle operazioni ci fosse stato qualcuno diverso da Netanyahu, il termine genocidio, non a caso mai usato da papa Leone, che pure ha pregato per le sofferenze del popolo palestinese, è stato scelto come parola d'ordine infondata dell'antisemitismo dilagante e ieri è stata definita vi definitivamente smentita da 1 milione e passa di palestinesi così, Alessandro Sallusti,
Israele mi fermo qui con Israele, vediamo dopo se ci saranno evoluzioni nello spoglio delle schede, torniamo invece brevemente alle altre notizie di politica estera, che sono due sostanzialmente, anzitutto la vicenda di Bolsonaro che Expo, a dopo il voto che lo ha visto perdente con Lula che Trump gli ha garantito asilo scrive il Corriere della Sera con Sara Gandolfi inviata in,
A San Paolo e il suo aereo è atterrato negli Stati Uniti e il piano di Bolsonaro sarebbe stato architettato, scrive la Gandolfi dal Segretario di Stato, Marco Rubio, Bolsonaro è indagato per corruzione e riciclaggio in due diverse inchieste giudiziarie, da febbraio è scaduto il suo mandato di senatore federale perderà l'immunità parlamentare così,
Dice
è il la Gandolfi che poi traccia nel suo retroscena, anche un, quelli che sono i contesto delle protezioni di Bolsonaro, le amicizie internazionali discende emergere una rete complessa e articolata di interessi stranieri, che coinvolge di tutto, dai dalle ONG alle azioni dello stesso Governo degli Stati Uniti volte a interferire a sbilanciare le elezioni brasiliane.
In favore del candidato Flavio Bolsonaro la mappa abbraccia 36 paesi ed elenca 431 attori stranieri, tra cui 12 capi di governo e 86 aziende, oltre a Trump, Milei e Netanyahu figurano, Marco Rubio, Vance, Viktor Orbán, lo stratega di estrema destra, Steve Bannon, ma anche uomini d'affari e investitori tra cui Peter Thiel Patrone patron di Palantir così,
La Gandolfi sul caso del leader della Destra is brasiliana sconfitta nelle elezioni poi c'è l'Ucraina, l'Ucraina che ieri ha visto il, diciamo, il raggiungimento di una fragilissima tregua di sei giorni a Holes, che la città stremata dai combattimenti dove vivono ancora come ci racconta ancora il Corriere della Sera con Marta Serafini 2000 persone senza acqua medicinali e si aprono dei suoi primi corridoi per far entrare medici viveri e acqua e aiutare le persone che sono rimaste intrappolate fra doni droni e mine o scorte.
Insufficienti, e intanto è un passo sul piano diplomatico, la telefonata che hanno fatto il presidente finlandese, Alexander Stubb e il premier no norvegese Jonas Gahr Store, Vladimir Putin chiedendogli di porre fine alla guerra, 90 minuti di confronto franco e sostanziale.
Poi una telefonata a Zelensky. L'iniziativa segue l'incontro di Oslo con il presidente ucraino e l'inviato americano, Steve Wittekop, e precede i colloqui tra Russia e Ucraina e Stati Uniti previsti ad Abu Dhabi il mese prossimo. Questa telefonata, diciamo, ha confermato però la posizione di Mosca, che subordina una pace duratura al pieno riconoscimento degli interessi russi, e accusa NATO e UE di prolungare le ostilità, ma soprattutto ha aperto una crepa, racconta il Corriere della Sera, ma anche la Repubblica nella ha aperto una crepa fra le cancellerie europee e la premier danese Frederiksen non vede segnali di una volontà russa e soprattutto invita l'Europa a procedere unita anziché in audience in ordine sparso perplessità sulla mancanza di coesione. Sono state fatte filtrare anche dice il Corriere della Sera da Palazzo Chigi e c'è una reazione anche dalla Commissione europea a questa iniziativa. Gelido il commento di Bruxelles scrive la Repubblica con Tonia Mastrobuoni da Berlino, i negoziati si svolgono in diversi formati in luoghi diversi a diversi livelli. Coinvolgendo Capi di Stato e di governo, ministri, alti diplomatici e funzionari scrive nella nota alla UE, la UE è coinvolta. Non abbiamo altro da aggiungere in questa fase. È con le parole della,
Portavoce della Commissione resta però il tema scrive Mastrobuoni sulla Repubblica della scelta di un mediatore della UE nell'ultimo anno sono emersi a più riprese possibili candidati europei per un colloquio diretto con il Cremlino nelle varie liste erano apparsi stub, che vanta anche un buon rapporto con Donald Trump, il presidente del Consiglio Costa e anche la Premier Giorgia Meloni così la vicenda ucraina e qui Stud la nostra pagina.
Di politica estera e con questa notizia ci fermiamo un attimo torniamo agli approfondimenti, come vi dicevo, eh eh, la manovra, il cuore delle notizie di politica nazionale sulle pagine dei quotidiani e manovra che oggi vedrà
La l'ultima parola, al momento ci sono le indiscrezioni delle trattative tra i partiti e tra i leader della maggioranza.
Ho Call of Leo Leo folte da due quotidiani per cercare di riassumere un po'lo stato dell'arte delle ultime consultazioni in primo e la Repubblica che ci racconta con Giuseppe Colombo, che cosa sta accadendo tra i partiti?
Eccola qui un po'a tutti, scrive Colombo, non scontentare nessuno un po'di più al ceto medio, ai giovani e alle donne, la quinta manovra del Governo Meloni è un pazzo di piccole tessere, tolte le misure per l'energia, la difesa finanziate con la flessibilità concessa dall'Europa il resto è fatto di mini interventi perché i soldi a disposizione,
Sono pochi e la priorità è stata più volte segnalato e mandare un messaggio ai giovani e quindi ecco un pacchetto dedicato a chi si affaccia al mondo del lavoro. Per gli under 30 al primo impiego è in arrivo la mini Irpef, meno tasse in busta paga fino a una soglia di reddito. L'ipotesi più accreditata scrive Colombo e a 28.000 euro. L'intervento potrebbe essere affiancato da una flat tax al 5% per i neoassunti fino a 35 anni e poi ancora, se gli ultimi calcoli lasceranno margini per allargare ulteriormente il perimetro, allora dentro anche un'estensione della no tax area per gli under 25, la spinta all'occupazione, però, riguarderà anche i datori di lavoro. Ci sono maxi sconti fiscali per chi pescherà nella categoria da tutelare, come viene descritta da fonti del governo
Già ci sono gli sconti fiscali, però ci segnala la Repubblica che la filosofia più assumi, meno paghi si estende, le aliquote attuali del 120 e 130% potrebbero salire al 140 e 150, non solo l'asticella arriverebbe al 180 di sgravio per le donne dalle giovani madri assunte così,
Il la Repubblica, per un cerchio che si prova a chiudere, offrendo un vantaggio fiscale ai lavoratori imprese, scrive Colombo, un altro resta sospeso fino alle decisioni finali del Consiglio dei ministri, è quello della detassazione delle tredicesime, lo schema sotto esame prevede un'aliquota e FI ridotta al 10 e al 15%, poi confermata la flat tax,
Fino a 100.000 euro, ma da 85.000 in poi resta il il Reggi, l'obbligo di applicare l'Iva,
E poi nel parziale della legge di bilancio è atteso anche il ritorno della cedolare secca fino a 300 metri quadrati, così la Repubblica, e che poi aggiunge
Con l'articolo di Valentina Conte, anche il ciò che riguarda le pensioni.
Il Carroccio chiede di uscire a 64 anni con 36 di contributi, come ci siamo detti in questi giorni, anche per chi ha iniziato a lavorare prima del 96, oggi è possibile anticipare l'uscita di vecchiaia di tre anni sole, contributivi puri, i tecnici sono al lavoro sui costi, dal secondo anno potrebbero servire almeno 1,5 miliardi se non il doppio della dotazione iniziale i 900 milioni suggeriscono partenze,
Da metà 2027 la sperimentazione sarebbe triennale, la Repubblica ci ricorda che il copione è già visto, era accaduto con quota 100, ve lo ricordate che era costata anche diversi miliardi, poi non aveva dato però i risultati previsti, cioè l'idea che uscivano gli anziani entravano i giovani non è così.
Comunque la la ci riprova adesso.
Da Lega e in in Consiglio dei ministri, il pacchetto previdenziale da 1,2 miliardi con questo fondo di flessibilità arriva stamattina, vedremo se sarà approvato l'altro quesito riguardava il ceto medio e qui Forza Italia si trova un po'all'angolo, perché perché il Sole 24 ore e ci spiega che in realtà questa misura,
E sarebbe finanziabile solo grazie al contributo chiesto alle banche e quindi questo mette Tajani in una posizione di difficoltà l'estensione della seconda aliquota di sport dicono Marco mobili e Giovanni Trovati era uscita di e Giorgio 10 giorni fa dal tavolo delle misure.
Ma non delle ambizioni di una parte della maggioranza a partire da Forza Italia spiega, può bene di che si tratta la seconda aliquota oggi prevede la tassazione al 33% fino a 50.000 euro, portarla fino a 60.000 euro avrebbe significato una un posto di 2,7 miliardi di euro e che avvantaggerebbe ovviamente il ceto medio con sconti che arriverebbero fino a 1.000 euro a persona su queste risorse però,
Su mancano appunto la copertura e ieri ci racconta il Sole 24 ore, un nuovo incontro a pranzo fra la premier Giorgia, Meloni e i suoi vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini riporta al centro questo questo sconto per il ceto medio, ma lo riduce o meno aveva anticipato nei giorni scorsi.
Al non a 60.000 euro, ma a 54 55.000 euro e solo per un anno in attesa di tempi migliori. Insomma, poca roba anche per questo primo passo per osservano coperture e qui la scelta è politicamente delicata perché ricade proprio sulle spalle del leader Tajani, perché il leader azzurro in queste settimane si era fatto portabandiera, spiega il solidi, una doppia richiesta, non premere troppo sul nuovo contributo chiesto al settore finanziario, cioè alle banche, ma non rinunciare allo sconto fiscale per il ceto medio, ma le 2 opzioni nelle ipotesi elaborate nelle stanze del ministero dell'Economia insieme non stanno quindi la leva per ottenere lo sconto dell'Irpef. Sarebbe invece un'ulteriore addizionale. Ires
E per le banche che fino a ieri pomeriggio valeva 2,5 punti, ora il contatore si attesterebbe a quota 3,6% e arriverebbero da lì gli 1,3 miliardi cifra necessari per portare l'aliquota del 33% a 55.000 euro, ma il taglio precisa il sole sarebbe limitato solo al sarebbe limitato solo al 2027,
Questo il quadro della manovra, come vi dicevo,
Più o meno, le questo racconto emerge da tutti i quotidiani.
Italiani allo stesso modo.
C'è una indiscrezione del Corriere che dice da quanto risulta al Corriere è in corso un dialogo tra il governo e la Commissione europea per escogitare una mossa acchiappa fondi, però non riguarda ovviamente l'IRPEF inserire i progetti già finanziati del PNRR sull'energia nel pacchetto.
Né che sulla flessibilità 14 miliardi di euro. In questo modo si libererebbero cifre molto importanti in corso di quantificazione. Già questa mattina potrebbe arrivare il responso definitivo e, a sorpresa da Bruxelles Meloni ha cercato di accontentare tutti gli alleati, mettendo al centro il ceto medio, il suo pallino in questo momento di caro benzina e inflazione galoppante. Questo è un dettaglio non irrilevante perché, se l'Europa apre a questo, diciamo questo, questa partita di giro di flessibilità potrebbero liberarsi degli altri fondi. Lo scopriremo proprio questa mattina e questo è l'indiscrezione che da il Corriere della Sera commenti commenti c'è un'intervista che voglio leggervi è quella che fa
E Marco Buti, già capo di gabinetto del commissario Gentiloni economista.
è titolare della cattedra, Tommaso Padoa Schioppa, all'Istituto universitario europeo e già direttore generale per gli affari economici e finanziari, intervistato da Giorgio Barbieri sui quotidiani del Nord Est, e dice che cosa è.
Emerge da questa manovra
Emerge un Paese in cui le classi dirigenti dice Buti, hanno un orizzonte temporale breve, domina il presente, la ricerca del consenso elettorale immediato, questa è l'ultima manovra prima del voto e l'orizzonte si accorcia, non succede soltanto in Italia, alle scadenze elettorali schiaccia,
C'erano governi, in parte le opposizioni sulla ricerca del consenso, c'è poi la demografia, gli elettori anziani che beneficiano delle pensioni di alte prestazioni, sono più numerosi dei giovani privilegiarne e un calcolo razionale elettorale, ma estremamente più miope, si continua, dice Buti a favorire una generazione sull'altra, sì, perché dice rispetto al 2000 il rapporto fra spesa pubblica per pensioni e istruzioni in Italia passa da 2,7 a 4,3 si va nella direzione sbagliata, dice Buti,
E poi?
Sì, il giudizio complessivo è negativo, il conto lo pagano, i giovani dice l'economista, ma il debito continua a crescere così così, Marco Buti e poi c'è anche voglio segnalarvi sul Sole 24 ore.
Un interessante articolo sul tema del.
Della formazione dei dottorandi, che sono una risorsa del democrazie, ma non lo sono in Italia i dottorati di ricerca non scrivono, Renato Brunetta e Michele Tiraboschi a proposito del ruolo dei giovani nel nostro Paese e della centralità che gli attribuisce la politica economica dei governi. I dottorandi di ricerca in Italia scrivono Brunetta Tiraboschi, sono tra i meno pagati in euro, ma il loro compenso annuo è di 16.000 euro.
Contro i 26 della Francia, i 36 dei Paesi Bassi e i 58 della Danimarca in questi paesi, il dottorando è riconosciuto come un lavoratore è tutelato dalla contrattazione collettiva, fanno notare Brunetta e Tiraboschi in Italia, invece è un semplice titolari di una borsa di studio. Insomma, bisogna cambiare. Evidentemente approccio è introdurre il dottorato nel nostro sistema economico industriale e il tema poco esplorato della costruzione di un vero e proprio mercato del lavoro, della ricerca, nel quale università, enti scientifici e imprese non rappresentino mondi separati. Quindi significa superare scrivono Brunetta, Tiraboschi
Una visione che considera l'Accademia come l'unico sbocco naturale per le professionalità scientifiche e il lavoro nelle imprese, una destinazione alternativa su questo fronte dice il presidente del CNEL e il presidente della Commissione dell'informazione dello stesso CNEL Tiraboschi e il il tenerle in prima linea con un percorso istituzionale che si propone di rilanciare su nuove basi il dialogo fra università, centri di ricerca e in,
Se questa è una questione di cui si parla poco nel dibattito pubblico, ma il destino dei dottorandi è una delle ragioni della fuga dei cervelli, perché è uno dei motivi per i quali i giorni i giovani vanno via, vanno dove possono guadagnare il triplo e il doppio è l'essere ricercatori non li condanna a una precarietà esistenziale dolorosissima questo il l'articolo interessantissimo di Michele Tiraboschi e di Renato Brunetta sul Sole 24 ore.
C'è ancora sul fronte economico un altro articolo che voglio leggervi, perché si collega, ovviamente al destino del lavoro e sta sul Corriere della Sera e ci racconta di un effetto dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nei processi produttivi con una fuga, una fuga, diciamo, una perdita di posti di lavoro,
Che stimata negli Stati Uniti in 120.000 posti in meno in nove mesi a causa dell'introduzione dell'intelligenza artificiale,
30.000 solo da Amazon ora Microsoft offre incentivi all'esodo a una platea potenziale di 60.000 dipendenti, mentre nei Paesi Bassi persino il governo vuole eliminare 25.000 posti pubblici in 10 anni. Dietro questi numeri c'è chi auto mitizza il lavoro, chi ridisegna l'organizzazione e chi taglia per trovare risorse da investire. Proprio negli hai la trasformazione non risparmia neppure chi occupa i gradini più alti. Scrive il Corriere della Sera. Secondo l'Ocse, tra le professioni maggiormente esposte le hai figurano manager e specialisti della finanza e chiamati a confrontarsi con algoritmi capaci di svolgere una parte crescente delle loro attività. Ma per molti giovani il rischio di non riuscire nemmeno a entrare negli USA, secondo Stanford tra 22 e i 25 anni. L'occupazione nelle professioni più esposte all'intelligenza artificiale è cresciuta del 19% in meno rispetto a quella dei coetanei impiegati in attività. E una lettura, ovviamente non univoca di dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro non esistono
Dati oggettivi, quindi dobbiamo prenderla sul col beneficio d'inventario, non esistono dati oggettivi nel senso che è ancora presto per valutare compiutamente che cosa accadrà al mercato del lavoro.
Nei prossimi anni, comunque, un segnale da cogliere con attenzione e quindi velo proposto forniamo sulla manovra e diciamo sui riflessi politici della manovra.
È la preoccupazione e la preoccupazione l'attesa del voto
L'ipotesi di un ricorso alle urne in primavera e scrive la Repubblica riferendo delle conversazioni tra Giorgia, Meloni e i suoi alleati, teniamoci pronti alle urne è il
Il retroscena di Lorenzo De Cicco sulla Repubblica è dell'avviso di Giorgia Meloni agli alleati, al termine di un vertice tribolato sulla manovra dopo il varo della legge di bilancio da parte del Parlamento, sul finire di dicembre arriverà la sterzata verso le politiche, stavolta nel chiuso di Palazzo Chigi. La premier non ripete quale sia in concreto, la road map che ha in testa Quirinale, permettendo per lo scioglimento delle Camere, ha già spiegato a Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, che l'orizzonte che considera più praticabile, e maggio giugno con le dimissioni, subito dopo il Consiglio europeo che si svolgerà a fine marzo con tutti i leader europei attesi sullo scalone del Campidoglio, il problema però sono le mosse della Consulta
Qui dice De cibo o sono accadute accadere due cose,
La Consulta può, rispetto al premio del Senato, può potrebbe bocciarlo perché in conflitto con l'articolo 57 della Costituzione.
Che parla per il Senato di distribuire i Sergi su base regionale e invece la legge elettorale li nazionalizza il grande cruccio e che dunque salti il maxi premio a Palazzo Madama con una sentenza applicativa che introduca mini premi regionali, questo e che cosa potrebbe determinare due maggioranze diverse nei due rami del Parlamento? E quindi l'ingovernabilità o compromessi dopo le urne, che però né Meloni né Sláine vogliono fare e poi c'è anche lo scenario opposto dice De Cicco, cioè l'ipotesi che il premio venga bocciato tout-court in tutti e due i rami del Parlamento e quindi si voti con un proporzionale puro, cioè che venga appunto annullato dalla Consulta il premio. In questo caso, ovviamente, si andrebbe anche qui
A una situazione di potenziale ingovernabilità e l'ipotesi di un rio, un ritorno alle urne, insomma una soluzione a portata di mano non c'è.
I tecnici di Palazzo Chigi stanno valutando.
Che cosa a che cosa potrebbe accadere nel caso addirittura di scioglimento delle Camere prima della sentenza della Consulta, cioè se si potesse andar anticipare, ma questa è un'ipotesi di scuola, io personalmente non credo che il buon governo oserà sfidare questo giudizio ed esporsi anche a una critica.
Di di di di, diciamo.
Di un atteggiamento che sfida le istituzioni a questo punto, comunque Lorenzo dei circola considera possibile, quantomeno e una delle ipotesi, che in queste ore si si valutano nelle stanze di Palazzo Chigi così la Repubblica.
E poi c'è il caso Di Pietro il caso dei Pietro riguarda il Csm e ieri ha tenuto banco perché il magistrato di Mani Pulite, che è stato peraltro uno dei protagonisti assoldato dalla.
Compagine per la separazione delle carriere, ma senza risultato senza esito, però evidentemente ci si riprova perché ieri.
Nei giorni scorsi, per meglio dire Di Pietro è andato a pranzo con Donzelli e l'ipotesi di una candidatura al Csm, sostenuta dalla maggioranza di centrodestra, ha preso piede o comunque ha preso a circolare un'ipotesi che ovviamente trova l'opposizione di Forza Italia dico ovviamente perché Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia e figlia di quel premier che da Di Pietro è stato portato a giudizio,
I magistrati e hanno già votato scrive il Corriere della Sera con Virginia Piccolillo, oggi alle nuove in Corte di Cassazione inizierà lo spoglio delle schede per designare i consiglieri togati del Csm che, vi ricordo, sono 20, ma la partita più calda per l'organo di autogoverno della magistratura si aprirà stamane con il primo voto in seduta comune della Camera per le elezioni dei cosiddetti componenti laici.
Che sono 10 20 più 10 fa, 30 e rimbomba. L'eco di tensioni nella maggioranza e salvo sorprese è attesa, una fumata nera spiega vip Piccolillo. Si va sempre così fino alla terza votazione, quando il quorum si abbassa dai tre quinti dell'assemblea ai tre quinti dei votanti. Ma dietro quel fumo spiega Piccolillo, sì, palesata la figura di Antonio Di Pietro, l'ex capo del pool di Mani pulite, autocandidato, il CSM, andato a pranzo a Montecitorio con il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, ed è salita la tensione con Forza Italia in un comunicato congiunto i capigruppo azzurri hanno sbarrato la strada all'ex magistrato. Nessun accordo con Di Pietro hanno scritto la sua storia, simbolo di una stagione in cui la giustizia si è fatta strumento di lotta politica e la gogna mediatica ha preso il posto del giusto processo facendo strame del diritto incompatibile con l'organo chiamato a garantire l'autonomia, l'equilibrio e la terzietà.
Della magistratura hanno scritto Enrico Costa e Stefania Craxi, che di suo padre, morto ad Hammamet per sfuggire all'arresto chiesto dall'allora pm Di Pietro, ha fatto una bandiera politica così la il Corriere della Sera, e hanno avvertito Craxi e Costa. Noi restiamo garantisti e non possiamo affidare il governo autonomo dei magistrati a chi ha incarnato l'esatto contrario. Non ci sono margini di trattativa, ma il messaggio più duro Forza Italia racconta il Corriere della Sera, l'ha inviato a microfoni spenti. Se Di Pietro sarà tra i favoriti, non voteremo neanche altri candidati, non chiuderemo nessun accordo. Donzelli a quel punto ha gettato acqua sul fuoco, ha ammesso, dice sì, abbiamo pranzato. Insieme alla Camera, abbiamo ricordato i giorni della campagna referendaria nel quale lui si è speso molto per il sì al referendum e si è visto con quali risultati
Che scelta è stata quella di assoldare il simbolo del giustizialismo per fare una battaglia garantista, poi dice Donzelli mi ha voluto spiegare i motivi della sua auto candidatura che ho ascoltato con rispetto e con piacere, benissimo piacere suo possiamo dire piacere di Donzelli così intanto il centrosinistra chiede che si rispetti l'equilibrio dei sei componenti della maggioranza e quattro all'opposizione questa è una norma di prassi,
Cioè l'opposizione normalmente prende 6,
Prende quattro candidati e, se alla maggioranza e auspicano che la maggioranza non ceda alla tentazione di pre fare asso pigliatutto è così Virginia, Piccolillo sul Corriere della Sera vedremo oggi il voto, il primo voto in Parlamento, poi c'è ancora il tema del campo largo campo largo ancora una volta,
C'è un la distanza sulla tempistica, sempre Maria Teresa Meli la segnala sul Corriere della Sera ponte, se chiede fa pressing.
Sláine che dice no, dobbiamo fare il programma con un ascolto di tutti, dal basso, quindi si arriva a dicembre, ci sarà un incontro il 30 ottobre, tra Sláine, Bonelli, Fratoianni e Conte, ma sarà una fumata nera, prevede il Corriere The
La sera, nel senso che bisogna fare una grande campagna d'ascolto, dice
E Elly Schlein e poi c'è il tema sulle consultazioni Sláine preferirebbe che fosse a turno unico e invece Conte nuovamente a Tagadà ieri ha detto che gli altri candidati alle primarie non saranno mai i miei avversari e poi ha aggiunto,
E Goffredo Bettini, che si rifiuta di dire chi voterà alle primarie, spiega all'Adnkronos perché lo statista Conte, così lui lo definisce a ragione meglio evitare il confronto a due perché sarebbe più radicale la contrapposizione, quindi da qui la candidatura di Onorato.
Questo candidato costituito in in vitro all'interno del partito democratico, ma in realtà è una candidatura anti Sláine, perché pensata da Goffredo Bettini che uno dei grandi elettori di di Conte di questo si occupa molto bene, come sempre, non solo il Corriere della Sera con Massimo Franco ma anche la Repubblica con,
Con colli leggiamo brani di questi due analisi nel Pd, dice Franco, esiste una sorta di quinta colonna pronta a votare contro invece della segretaria alle fantomatiche primarie della coalizione, basta questo intossica i rapporti, basta registrare le parole ambigue di esponenti del Pd che non dicono per chi voteranno facendo capire di essere per Conte o le contorsioni sull'Ucraina fa riferimento a Bettini,
E ancora più esplicito è sulla Repubblica. Stefano Folli, quando fan fa notare che cosa sta accadendo dice l'ultimo episodio fa capire quanto siamo lontani da una soluzione condivisa e li slide in modo del tutto legittimo. Afferma la sua candidatura con o senza primarie, vale a dire che adombra la sua tesi originaria secondo cui la leader del partito più grande del centrosinistra dovrebbero vedersi riconosciuto il diritto naturale di guidare la compagine nel tentativo di raggiungere Palazzo Chigi ponte. Non solo non è d'accordo, ma ha introdotto un ulteriore distinguo, che coincide con un malizioso sgambetto alla sua rivale del Pd, in sostanza il capo dei 5 Stelle, più che favorevole alla presenza di altri candidati nella contesa, almeno un altro addetto. Goffredo Bettini, nell'intervista rilasciata a questo giornale, il nome a cui pensano i fautori del terzo uomo è quello di Alessandro Onorato, con il suo movimento civico di sindaci e amministratori locali. Ora
è nota la sintonia, ha onorato il ponte, ma anche tra il primo e Roberto Gualtieri, il sindaco di Roma, quindi la saldatura, è abbastanza evidente, il primo cittadino della capitale, al momento la principale carta di riserva, benché non l'unica il capo dei 5 Stelle d'intesa con uno dei suoi principali consiglieri appunto Bettini si tiene pronto a giocare.
Se dovesse servire, è ovvio l'obiettivo e non farsi travolgere dall'eventuale disfatta della Schlein e perché questa è l'unica certezza Conte non ha alcuna intenzione di essere sconfitto in qualità di numero due della segretaria del Pd, candidata premier della coalizione e quindi subordinato a lei ne deriva che egli tenterà di vincere queste famose primarie preparandosi tuttavia cambiare cavallo all'occorrenza.
L'ipotesi di Onorato nelle primarie serve a sottrarre consensi alla candidata del Pd e infatti non si parla più di altri nomi, centristi che avrebbero potuto misurarsi nel voto, a esempio, a esempio, la sindaca di Genova Salis, Elly Schlein è in grado di tenere a bada questi sussulti magari mettendo sul tavolo qualche seggio sicuro con Onorato è diverso perché l'assessore Romano segue un altro percorso al termine del quale si intravede il prevalere di Conte nelle primarie ipotesi 1,
Pure l'emergere del terzo uomo, ipotesi due Gualtieri, in fondo, per quel che valgono le sue posizioni. Una candidatura di Gualtieri, in cui i rapporti con l'allora presidente del Consiglio sono stati ottimi meriterebbe di rendere meno radicale il braccio di ferro tutto personale tra i due politici e consentirebbe ponte più che alla Schlein di apparire addirittura come una sorta di conciliatore e appunto il piano B. Una delle frasi che l'ex premier ripete con una certa frequenza è all'incirca la seguente. Non crediate che io abbia tanta voglia di tornare a Palazzo Chigi ben sapendo quanti quanta fatica costi, non è vero, naturalmente, ma anche queste affermazioni fanno parte del piano di riserva. L'importante è che alla guida del governo non va dalla segretaria del Pd
Insomma, è un gioco che può, diciamo, logorare le relazioni tra i leader e bisogna chiedersi quale possa essere poi l'esito di una rincorsa elettorale, che i sondaggi pure accreditino, ma che o i bisognerà vedere come si svolgerà così il campo largo.
Ci resta, ci resta una notizia di carattere economico che vi avevo anticipato, c'è il.
L'ok il via libera della BCE alla scalata di Mps su scusate di di intesa su Mps, la pigliamo, la prendiamo dalla Repubblica, la BCE autorizza l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa San Paolo su Mps.
L'offerente ha avuto l'autorizzazione preventiva ad acquisire la quota diretta di controllo in Mps e nelle partecipazioni indirette di controllo.
E il nulla osta arriva alla vigilia dell'assemblea in cui i soci Mps voteranno le 2 ops alternative su Banco, Bpm Banca Generali che, salvo colpi di scena, scrive la Repubblica, saranno bocciate. Serve il sì dei due terzi dei presenti, ma l'affluenza stimata assieme attorno al 70% e c'è già un 35 che ha dichiarato voto contrario. Quindi la partita di Lovaglio è chiusa. Intanto racconta a Repubblica il, la di di Intesa Sanpaolo Carlo Messina nega che l'Opas sia un'operazione di potere, sono disinteressato al potere, mi interessa fare il bene per gli azionisti. Ha detto aggiungendo che il risparmio è l'unico vantaggio competitivo del Paese e nel portafoglio di Mps ci sono elementi di sicurezza nazionale come Mediobanca e la quota in Generali
Che, vista la fragilità del cda di Mps
Noi possiamo stabilizzare, per rendere Generali non più scalabile e condividere con gli altri soci UniCredit Delphine, Caltagirone, Benetton, l'indipendenza dell'assicuratore con nessuna volontà di interferire con la gestione così la Repubblica su questo risiko che va avanti.
Da mesi e che sembra destinato a chiudersi e poi
Andiamo sul caso Sir, perché è una vicenda che divide l'opinione pubblica e anche i giornali ieri, il l'interrogatorio dell'attivista che si è avvalso della facoltà di non rispondere, scrive il Corriere della Sera e a pagina 21, oggi la decisione del Gip che dovrà valutare le richieste del pm,
Nel post i post del 20 ottobre su Instagram, che sono considerate le forme di istigazione a delinquere dove Sir scrive lo Stato, ci piscia addosso e i media ci fanno credere che piove Meloni dichiara guerra al futuro di questo Paese e noi dichiariamo guerra questo presente infame oppure dobbiamo fare come la Francia li sono ben organizzati e soprattutto attivi e da un vademecum di incitamento tecniche di guerriglia ispirato alla rivoluzione egiziana del 2021,
E poi i invita i manifestanti a indossare felpe con cappuccio, occhiali protettivi, kefiah, guanti, Escudé e vernice ma presentati però come strumenti per proteggersi dagli sconti e contrastare le forze dell'ordine, bastano questi incitamenti e questi esortazioni e precauzioni raccomandate a configurare un reato così grave questa è la domanda che si sono posti in questi giorni molti opinionisti c'è Luigi Manconi che dice,
Lo racconta il Corriere della Sera nell'articolo di Roberto Grassi, che dice questo, Josep sir, sarà pure affetto da narcisismo e da estremismo islamista, e le sue affermazioni sulla strage del 7 ottobre sono francamente orribili, ma al presente e, al netto di quanto eventualmente potrà emergere da indagini successivi risulta bersaglio di un trattamento mediatico chi offende tutti i principi e le regole di uno Stato di diritto,
E tutti i principi e le regole di un garantismo penale israeliano. Ferrara dice, ha una faccia da schiaffi, ma forse non più di questo è Marco Travaglio leggendo le accuse. Marco Travaglio. Che pure non è un campione del garantismo. Leggendo le accuse a Sir ex stagista del nostro sito, ricercatore dell'Ispi, ci sorge qualche interrogativo Terrorismo e un concetto piuttosto elastico, già più Pato a Pazzini e ai partigiani. Poi ci sono Fabrizio Cicchitto e Tiziana, Maiolo, che dicono siamo sicuri che sia bastato aprire quella chat dopo la guerriglia di sabato, per avere la forza di produrre le devastazioni di domenica con il sicuro nesso di causalità, soprattutto sul piano giudiziario? Stiamo attenti dopo il fallimento della politica sui cattivi maestri e non crearne di nuovi, anche se fossero solo cattivi Maestrini. Poi ancora Luigi Manconi, una delle maggiori conquiste dei sistemi liberaldemocratici è stata presto proprio quella di sostituire al diritto penale delle intenzioni il diritto penale del fatto
Si pronuncia su questo tema anche Francesco Merlo, dalla sua posta su la Repubblica e per dire che cosa che eccolo qui che il trattamento incivile della stampa, purtroppo non solo di destra, denunziato da Luigi Manconi su Repubblica riproduce 57 anni dopo, in una forma che quasi parodia, il metodo Valpreda, dice Merlo Valpreda era terrorista perché anarchico ballerino e pure zoppo, la menomazione che lo impedisce lui ballerino nelle gambe potrebbe avere contribuito a scatenare una forsennate irrazionale avversione per l'umanità intera. Scrisse il Corriere della Sera, arrestato all'indomani delle violenze degli incappucciati Yousef Sir e islamista italo-marocchino e intellettuale, dunque terrorista, si ricomincia l'ho preso, il colpevole, così Francesco Merlo sulla Repubblica
Ci sono posizioni anch'io poste che si smarcano c'è quella di Claudio Velardi, che pure diciamo e ha scritto al.
A fronte del garantismo, e però in questo caso.
Si smarca e dice stiamo attenti il garantismo, qui non c'entra dice, c'entra invece un'idea sbagliata e pericolosa che circola, quella per cui amministrare una rete che diffonde messaggi violenti significa non fare nulla perché non si là. Non si è lanciato una pietra, come se tra la parola e il sasso non potesse essersi nesso come se l'istigazione reato antico quanto il codice si dissolva, passando da un comizio a un gruppo Telegram naturalmente dice Velardi. Quel nesso va dimostrato non presunto. Le distinzioni fra propaganda e istigazione tra proteste e organizzazioni della violenza si fanno più difficili davanti a qualcosa che non assomiglia alle organizzazioni degli anni 70, alle altre che abbiamo conosciuto. Il problema, però, che dobbiamo abbandonare una visione vecchia e reiterata, secondo la quale l'on line sarebbe un gioco, non è affatto così. Gli attacchi per via informatica sono ormai al centro di intensa attività eversive internazionali organizzati da reti criminali che mutano a velocità sconosciute, mentre le indagini rispettano giurisdizioni nazionali e tempi burocratici di cooperazione e anche la prevenzione. E una cosa delicata dice perché ci rendiamo conto che intervenire presto rischia di unire opinioni, ma intervenire tardi lascia spazio alla violenza in Ponzi. In conclusione,
Se si era è colpevole, lo diranno i giudici, ma il pericolo non vero, non è un trentenne a San Vittore e ciò che accade mentre ci dividiamo su di lui, reti che in pochi giorni fanno ciò che prima richiedeva un movimento e dei capi e che hanno già imparato a operare senza lasciare tracce tra la parola e il sasso c'è una distanza e la democrazia deve sempre misurare, ma dobbiamo sapere che il sasso è già in volo e delle nostre distinzioni se ne frega così Belardi, tuttavia e i giudici ve debbono valutare,
Il la, la, la, la rilevanza penale e la rilevanza penale tecnicamente espressa non coincide con le preoccupazioni politiche, con il bisogno di prevenire, che è legittimo, ma che forse si può realizzare in altro modo. Il diritto penale attiene in una società liberale al fatto costituente reato e allora forse vale la pena di legge.
Tre le frasi di uno, che di diritto penale, se l'intende come Ermes, Antonucci, cronista del foglio che scrive si resta allibiti di fronte alla fragilità probatoria e argomentativa delle accuse formulate torno dalla procura di Milano contro Josep Sinner, sir, io dico Sinner, ma non ho nessuna pregiudiziale nei confronti del tennista e un lapsus, il ricercatore trentenne fermato dal nell'ambito dell'indie dell'indagine sulle iniziative di protesta, ha annunciato dove le Bnl, a violenze del 17 ottobre a Milano, la Procura di 100 Nucci gli attribuisce la regia di un movimento digitale con un canale Telegram arrivato oltre 11.000 iscritti e sostiene che le stesse
Che stesse organizzando nuove manifestazioni destinate a degenerare in devastazioni e saccheggi.
Da qui l'ipotesi di istigazione a delinquere confine dell'età di terrorismo, eppure nella richiesta dei pm non si riesce a individuare neanche un solo messaggio in cui Sir e ordinò invita gli utenti a compiere azioni violente, ad aggredire qualcuno in particolare le forze dell'ordine o ad assaltare negozi ed uffici, niente di tutto ciò, e qui appunto, poi ah, ah Antonucci Orta, le frasi che sono oggetto e si evidenzia in particolare il posto pubblicato il 20 ottobre. Lo Stato ci piscia addosso quello che vi avevo letto, dove sarebbe la violenza si chiede? Si tratta di invettive contro il governo, espressioni di rabbia politica, slogan deliberatamente provocatori, ma non basta certo nominare la parola guerra per trasformare una metafora in un piano criminale.
Il pm, poi, si concentrano sulle parole di Sir contro il nuovo decreto sicurezza, anche qui un pugno autoritario contro chi dissente di una durezza che non si vedeva dall'epoca del fascismo, la procura legge, in queste parole la conferma di un disegno eversivo, ma il testo esprime una critica politica peraltro oserei dire comune a quella che gli hanno fatto molti giornali per quanto aspra un provvedimento del governo null'altro, ma arriviamo all'accusa più pesante mossa dalla Procura Sir, cioè quella di aver pubblicato contenuti di tipo eversivo, tra i quali un vademecum di incitamento.
Alla rivoluzione, all'utilizzo di tecniche di guerriglia urbana, ispirato alla rivoluzione egiziana, e però il testo individua tre obiettivi principali, dice Antonucci, manifestare il proprio dissenso, coinvolgere il maggior numero possibile di persone e proteggere i partecipanti alla protesta, manifestare, coinvolgere, proteggere anche in questo caso la violenza, dove sta il salto argomentativo conclude Antonucci più incredibile riguarda la finalità terroristica. I pm la ricavano dagli slogan sulla guerra, dai disordini del 17 ottobre dalla crescita del gruppo e dalla paura dei commercianti, la paura suscitata da precedenti devastazioni
Dimostra la gravità di quelle violenze, ma non dimostra che si era intendesse terrorizzare la popolazione, insomma, nella richiesta della Procura le parole diventano prove, i sospetti diventano certezze, il dissenso radicale finisce sotto l'etichetta del terrorismo. Il problema è che, arrivati ai fatti, l'accusa non trova nessun altro riscontro concreto. Se la paura diventa rilevante penalmente, è evidente che il diritto penale diventa un'altra cosa, e qui le parole di Antonucci non possono che essere condivisibili.
E con questo care amiche e cari amici di Radio Radicale, ho concluso la mia rassegna stampa da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti. Ci risentiamo domani alle 7:30 sulle stesse frequenze e adesso otto e 50 di Roberto Antonucci
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