8ª Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica e 10ª Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale - Ufficio di Presidenza, Senato della Repubblica

Audizioni sull'AG n. 444 (Schema D.lgs recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la Carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità) di: Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, Federazione italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie (FISH ETS), Associazione Gruppo di Pisa, ANCI