Commissione Politiche Ue della Camera

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nell’ambito dell’esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio EU KIDS ACT – L'UE per spazi digitali responsabili e affidabili in internet (COM(2026) 681 final), svolge le seguenti audizioni: ore 8.10 rappresentanti del Movimento italiano genitori (MOIGE); ore 8.20 rappresentanti dell’Associazione dei gruppi italiani di psicoterapia psicoanalitica dell’adolescenza (AGIPPSA); ore 8.30 Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione; ore 8.40 rappresentanti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN); ore 8.50 rappresentanti della Società italiana di pediatria; ore 09 Stefano Commodo, avvocato dello studio legale associato Ambrosio e Commodo

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