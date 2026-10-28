Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano

28 Ottobre 2026
sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall’anno 2019, svolge le audizioni di Claudia Manuelli e Alessandro Amadori.
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Scheda a cura di Carmine Corvino