Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

28 Ottobre 2026
svolge l'audizione, in videoconferenza, Francesca Merzagora, presidente della Fondazione Onda, nell’ambito del filone di inchiesta sul rapporto tra violenza di genere e salute.
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Scheda a cura di Carmine Corvino