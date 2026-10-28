Commissione Esteri della Camera

28 Ottobre 2026
svolge l'audizione di Federica Diamanti, vicepresidente associata del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), nell’ambito dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, aggiornata al 30 giugno 2026, trasmessa ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 15 novembre 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.
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Scheda a cura di Carmine Corvino