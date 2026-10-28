28 OTT 2026
dibattiti

L’Intelligenza Artificiale al servizio delle Istituzioni e del Sistema Paese. Pubblica Amministrazione e imprese per costruire la competitività dell’Italia

CONVEGNO | - Roma - 09:00 Durata: 1 ora 57 min
A cura di Carmine Corvino
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Saluti istituzionali: Adriano Paroli e Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione.

Modera Francesco Condoluci, giornalista e Direttore di Notizie.it.

Intervengono Giuseppe Giorgianni (CEO iNNOVATECH | Tech Visionary Leader), Pasquale Viscanti (Co-CEO & Co-Founder, AI WEEK), Giacinto Fiore (Co-CEO & Co-Founder, AI WEEK), Filippo Lapi (Luxury Creative Technologist).

Le conclusioni saranno affidate a Padre Paolo Benanti, Presidente della Commissione AI per l’Informazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Convegno "L’Intelligenza Artificiale al servizio delle Istituzioni e del Sistema Paese. Pubblica Amministrazione e imprese per costruire la competitività dell’Italia", registrato a Roma mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 09:00.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Intelligenza Artificiale.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 57 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Buongiorno e benvenuti a questa conferenza stampa, questo dibattito.
Su uno dei grandi temi che stanno come dire, condizionando, plasmando questa società, il dibattito pubblico e un po'tutte le trasformazioni del nostro tempo, l'intelligenza artificiale, oggi cercheremo di affrontarlo con l'ausilio di alcuni relatori d'eccezione, da un punto di vista molto pragmatico, l'intelligenza artificiale al servizio delle istituzioni al servizio della cittadinanza al servizio del mondo produttivo, capire non
Come
Non se la detti rigetti Artificiale trasformerà la società perché sta già succedendo, ma come si può governare il cambiamento per metterla al servizio della società? Lo faremo con alcuni relatori importanti, con degli esperti, anche con delle figure politiche istituzionali. Do la parola subito al senatore Zarek teen, che patrocinatore di questo dibattito e al quale cedo volentieri la parola prende spunto. Beh, diciamo che il patrocinatore del collega Paroli però oggi è impegnato in missione e quindi mi ha pregato de facto lo fa il Louvre. Ecco di di di sostituirlo
E intanto un saluto, un ringraziamento agli organizzatori, un saluto speciale al ministro Zangrillo che ci onora della sua presenza oggi.
Eh, no da me l'importanza di sottolineare un un evento come quello di oggi, che si pone su un tema assolutamente di grandissima attualità, sul quale le riflessioni sono a 360 gradi, che è quello di intelligenza artificiale e che una rivoluzione tecnologica e digitale che stiamo attraversando e che rappresenta non soltanto una sfida tecnica ma una formidabile opportunità strategica e culturale.
Per Forza Italia, l'innovazione tecnologica deve camminare di pari passo con la centralità della persona, noi ci abbiamo una cultura che si fonda sull'umanesimo liberale e evidentemente sul la persona deve rimanere al centro della della tutela e della e dello stato di diritto. Mettere l'intelligenza artificiale al servizio delle istituzioni significa rendere la pubblica amministrazione più snella, efficiente
E vicina ai bisogni reali dei cittadini e imprese e riducendo i tempi della burocrazia e ottimizzando i servizi pubblici
Io, come credo molti dei presenti sanno mi occupo in particolare di giustizia e nel settore della giustizia e a queste tecnologie possono diventare strumenti formidabili per supportare il lavoro dei magistrati e dei professionisti, a patto però che l'algoritmo resti sempre un ausilio e che la decisione finale sia guidata dalla responsabilità irrinunciabile dell'uomo. Siano questi gli avvocati piuttosto che i magistrati. Supportare il sistema Paese significa infine dotare le nostre piccole e medie imprese, i nostri professionisti, nostri distretti produttivi, gli strumenti competitivi su scala globale, garantendo una crescita economica che sia sostenibile, inclusiva e sicura. L'iniziativa odierna dimostra ancora una volta l'attenzione e la lungimiranza del nostro gruppo parlamentare, quello di Forza Italia
Nel presidiare i temi della transizione digitale, promuovendo un quadro normativo ed etico che sappia coniugare il progresso scientifico e tutele costituzionali.
Con l'auspicio che l'odierno dibattito possa offrire spunti programmatici preziosi per l'azione legislativa e per il futuro dell'Italia. Augura a tutti i partecipanti un proficuo e stimolante proseguimento dei lavori io mi dovrò assentare perché mi aspetta la Commissione giustizia fu anche il relatore di un provvedimento importante, quindi vi lascerò subito dopo. Ma è stato comunque un piacere essere qui a questa
Inizio di convegno. Grazie ancora. Grazie senatore. La lasciamo
Le sue incombenze parlamentare, come è giusto che sia, ma.
Abbiamo il piacere e il privilegio l'onore di avere con noi il ministro alla Semplificazione, Paolo Zangrillo, che, oltre a essere appunto il uno dei ministri, diciamo con le maggiori competenze sul tema dell'intelligenza artificiale applicata alla pubblica amministrazione e anche una figura che ha un'esperienza manageriale importante per cui ha un background che gli consente da ministro e ha consentito dal ministro di poter capire un po'meglio come l'intelligenza artificiale possa avere un'applicazione pratica proprio dal punto di vista del rapporto tra cittadini e istituzioni. Ci racconti un po'ministro, l'esperienza di questi anni e la sua visione, insomma rispetto all'intelligenza artificiale,
Bene, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, è un invito molto gradito, perché penso che questo tema, il tema dell'intelligenza artificiale, sia uno delle dei passaggi fondamentali per cercare di capire.
È il futuro prossimo del non solo delle nostre istituzioni, ma anche del del sistema del sistema Paese. Avete scelto un titolo per questo per questo incontro, che a me piace molto,
Perché è un titolo che mette insieme due o tre dimensioni che effettivamente sono quelle che entrano in gioco quando parliamo di intelligenza artificiale, quindi questo nuovo strumento tecnologico all'intelligenza artificiale, le istituzioni, il ruolo delle istituzioni e poi la con la competitività del del sistema Paese
Ma allora viviamo un'epoca particolarmente complicata è complicata dal punto di vista delle, diciamo, del degli equilibri geopolitici, stiamo vivendo una fase particolarmente complessa, perché ciò che accade intorno a noi è sempre meno prevedibile.
Viviamo un'epoca di di complessità dal punto di vista tecnologico, perché l'in cedere del del delle nuove tecnologie, del della dell'intelligenza artificiale ci costringe.
Ci costringe a ripensare il nostro modo di vivere, questo vale per i cittadini, per il singolo, per l'individuo, vale per vale per le imprese, per il sistema impresa, vale per le istituzioni.
Io credo che l'intelligenza artificiale rappresenti uno dei principali fattori di discontinuità della nostra della nostra epoca, è una tecnologia che sta modificando i processi produttivi, sta modificando l'organizzazione del lavoro, sta modificando gli stessi lavori, quindi.
Ci sono tanti mestieri che scompaiono tanti altri che si modificano nel profondo tanti altri che che che nascono, c'è un interessante studio americano che ci racconta come i ragazzi, che i ragazzi che stanno frequentando adesso le scuole primarie e secondarie,
Faranno dei mestieri che oggi sono sconosciuti ai mestieri di cui oggi non abbiamo assolutamente cognizione. Quindi certamente il tema dell'intelligenza artificiale, un tema che va affrontato con serietà. Tutti parlano dell'intelligenza artificiale. Non so quanti con cognizione io stesso devo dire che
Me ne occupo, però scopro ogni giorno di essere impreparato rispetto a tutto quello che sta accadendo intorno a questa tecnologia. Penso che il problema è che noi ci dobbiamo porre, è quello di capire come trasformare le potenzialità straordinarie di questa di questa tecnologia, di questo, di questo nuovo strumento
Per garantire dei processi di crescita, di benessere, di competitività del nostro Paese. E questa è la domanda alla quale noi dobbiamo dare una risposta.
È una domanda che interpella le coscienze delle imprese, del sistema impresa e anche quella della pubblica amministrazione. Anzi, direi una cosa interessante che io, che sono uno di quelli che si irrita abbastanza, quando sento parlare di una netta distinzione tra il pubblico e il privato, no io, quando sono arrivato a fare il ministro per la Pubblica amministrazione, la prima cosa che mi hanno detto
I soloni della pubblica amministrazione m'han detto caro Zangrillo, si ricordi lei che viene dal privato che la pubblica amministrazione un'altra roba, quindi non pensi di portare nel nella pubblica amministrazione le le soluzioni del privato, perché noi siamo un'altra cosa e ho capito che la sfida era una sfida complessa dal primo giorno. L'ho capito è una sfida complessa. Io penso esattamente l'opposto, io penso invece che pubblico e privato sono due realtà che hanno evidentemente proprie caratteristiche, ma sono due realtà che possono compenetrarsi e anzi, io auspico che ci sia una compenetrazione dal punto di vista delle esperienze, delle best practices, perché io che ho vissuto trent'anni nel privato e una decina nel pubblico, anzi un po'di più, perché devo dire che le mie ultime esperienze nel nel privato in un'azienda di diritto privato Acea era un'azienda partecipata al 51%, è un'azienda partecipata al 51% da Roma Capitale. Quindi sì, ero è un'azienda di diritto. Peccato però
Diciamo molto pubblica e posso dire quindi posso questi. Posso testimoniare che che tutto quello che avviene nel pubblico può essere di interesse privato e viceversa, tutto quello che si che si costruisce, che si pratica nel privato, può essere di interesse per il per il pubblico e quindi io credo che
Una un sistema impresa italiano efficiente,
Un sistema italiano che è di che riesca a garantire Ann a ad esprimere un percorso di sviluppo solido, ha bisogno di un sistema pubblico altrettanto efficiente, un sistema pubblico adeguato, cioè io credo che la Pubblica amministrazione sia una infrastruttura fondamentale per garantire la competitività del.
Del Paese e quindi noi dobbiamo superare questa. Dobbiamo definitivamente superare questa distinzione che qualcuno ancora propone tra pubblico e privato e invece domandarci in modo, secondo me, un po'più intelligente come pubblico e privato possono interagire per essere una squadra capace di garantire dei processi di sviluppo.
Adeguati
Tutto questo evidentemente riguarda anche.
La al il percorso di acquisizione di esperienza sull'intelligence, sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale,
Vedete, io credo che sbagliamo se la se la pensiamo come uno delle ennesime innovazioni tecnologiche che si sono succedute.
E nel tempo,
Perché l'intelligenza artificiale a qualcosa di diverso rispetto alle esperienze passate le le, l'intelligenza artificiale è una
è una tecnologia che è capace di incidere in modo profondo in modo veramente significativo sulla vita nostra dei cittadini, sulla e sulla vita del delle imprese, delle delle organizzazioni, perché l'intelligenza artificiale ci costringe a ripensare i nostri, come dicevo prima, a ripensare i nostri processi i processi che informano il funzionamento delle organizzazioni
A rivedere i modelli di lavoro ci costringe a domandarci se tanti mestieri hanno ancora un senso, se invece possono essere.
Possono essere pensati in un modo o in un modo diverso, quindi, insomma, è un è uno strumento che ci costringe a ripensare il nostro modo di vivere perché ci costringe, uno potrebbe dire, ma che mi frega io so, mi trovo bene come sto lavorando adesso e quindi continua a fare, come ho sempre fatto mi son trovato bene, mi son creato la mia area di comfort, ecco, qui credo che questo sia un ragionamento molto pericoloso, perché
Se noi non siamo capaci di cogliere il significato, il vero significato di questa rivoluzione tecnologica, rischiamo veramente di restare fuori di di Ires. Rischiamo di essere esclusi dalla dalla competizione, cioè la dico in modo ancora più semplice, non è che il mondo aspetta a noi, non è che non è che se noi decidiamo che l'intelligenza artificiale è una cosa che ci interessano fino a un certo punto, poi il mondo si adegua al nostro modo di pensare, siamo noi che dobbiamo interrogarci se siamo adeguati al contesto nel quale siamo,
Immersi quindi per essere schematici of il mio, il mio intervento è un intervento introduttivo di di di saluto, però diciamo che ci tengo a dare qualche qualche indicazione, qualche riflessione a condividere con voi qualche riflessione sull'esperienza che ho vissuto insieme ai miei colleghi. Qua ce ne sono alcuni delle persone con le quali sto
Lavorando sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Quindi qualcosa mi sembra di avere capi di aveva incominciato a capire e quindi vorrei condividere con voi alcune delle delle conclusioni a cui sono giunto la prima cosa che vorrei dire che l'intelligenza artificiale
è quella che, come vi dicevo, ci costringe a trasformare il nostro modo di vivere il nostro modo di lavorare. Il secondo, la seconda preoccupazione, secondo tema che ho dovuto affrontare, che abbiamo affrontato con la mia squadra affrontato quando abbiamo incominciato a utilizzare l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, è essere sempre preoccupati di capire se l'innovazione che porta l'intelligenza artificiale è un'innovazione che porta valore e quindi, se effettivamente cambiando e quindi utilizzando questi nuovi strumenti e abbiamo la possibilità di produrre dei risultati misurabili che ci consentono di dire che va meglio rispetto a come lavoravamo prima. Quindi
Ecco l'altra cosa che è opportuno fare sembra banale è quello che vi sto dicendo, ma non lo è, cioè non è che l'intelligenza artificiale è un esercizio che si fa per dire, beh, la utilizziamo anche in un intervento di dare a senso
Se effettivamente siamo capaci, poi di produrre un valore aggiunto rispetto a quello che facevamo prima, altrimenti non siamo nella nella strada giusta e, da ultimo, l'altra cosa che voglio dirvi è che io penso sono convinto, sulla base delle esperienze che ho vissuto in questi quattro anni nella pubblica amministrazione che effettivamente l'intelligenza artificiale può incidere in maniera significativa sulla competitività del nostro sistema. C'è un primo argomento che è un po'più alto che comunque andrà affrontato e il sistema Paese deve affrontare e che quello che attiene alla sovranità tecnologica e cioè ci dobbiamo accontentare di approcciare l'intelligenza artificiale in una logica di adoption e quindi andare ad a ad acquistare sistemi da chi li li li sviluppa nel nel mondo o invece dobbiamo preoccuparci di creare una capacità di sviluppo di questa
Tecnologia propria nostra e io penso che sia anche qui d'obbligo la seconda soluzione, devo dirvi che c'è una una lettura che consiglio a chi non l'ha, a chi non l'avesse già percorsa, che è quella del della enciclica di papa Leone quattordicesimo proprio nella quattordicesimo ha dedicato la sua enciclica la sua prima enciclica magnifica Humanitas proprio a studiare il il rapporto tra tra uomo e tecnologia.
La compatibilità tra un un, diciamo la, la dottrina sociale della Chiesa e queste nuove tecnologie che avanzano e Papa Leone fauna. Una prima osservazione nelle prime pagine della sua enciclica fa un'osservazione che io condivido pienamente, cioè dice stiamo attenti perché mentre un tempo, mentre c'era un tempo in cui le nuove tecnologie sviluppate dagli Stati sovrani e quindi lo Stato sovrano aveva una sovranità sulla sul, sul, sulle innovazioni tecnologiche, oggi queste queste materie sono di proprietà, sono di sovranità di aziende private, quindi di di grandi colossi internazionali e quindi ci stiamo attenti perché se uno Stato sovrano uno Stato democratico evidentemente ha ben presente quali sono i valori e i principi da tutelare per garantire, diciamo, il un sistema democratico, non è detto che le aziende private che sviluppano questi sistemi abbiano la stessa sensibilità, magari hanno invece obiettivi ben diversi. Quindi ecco perché io dicevo prima che è necessario non pensare al futuro,
Dell'intelligenza artificiale, seguendo esclusivamente un anno una logica di adozione.
Beh, pre presso i soggetti che sviluppano questa tecnologia, ma dovremmo?
Incominciare a preoccuparci, diciamo, a sviluppare noi dei sistemi che ci consentano di garantire una nostra sovranità sulla, diciamo, sull'utilizzo, su un corretto utilizzo di questo di questi strumenti.
Legato a questo tema c'è il tema di del rapporto tra l'uomo e la macchina del rapporto tra l'uomo e la nuova tecnologia, questo e quest'altro, e un altro tema di fondamentale importanza e anche questo viene sviluppato con grande.
Lucidità.
Da dalle 1 e quattordicesimo che io io mi mi hanno chiesto recentemente
E qual è la persona che mi piacerebbe incontrare nel mio, nel mio futuro e io ho risposto papa Leone perché veramente penso che quest'uomo, se è un uomo che, al di là del della del fatto che è il capo della Chiesa, è un uomo che affronta la modernità con gran con un approccio laico e con un approccio molto diciamo molto brillante quindi non è rapito da da,
Un approccio ideologico certamente sostiene la dottrina sociale della Chiesa, ma è molto lucido nell'affrontare questo questo tema del rapporto tra uomo e tecnologia, e anche lui ci dà una lettura.
E anche su questo, su questa parte ci dà una lettura molto.
Secondo me è molto condivisibile, noi dobbiamo, dobbiamo stare attenti a e questo lo dice anche lo dice anche
Benanti il Don Benanti,
Che che doveva essere tra l'altro presente in questo però non ha potuto partecipare e io stavo andando a riguardare una sua espressione, dobbiamo
Dobbiamo evita, dobbiamo umanizzare la tecnica e non Macchini Zare l'uomo e mi sembra un'espressione molto efficace per dire che
È necessario, quando parliamo di intelligenza artificiale, mantenere un approccio antropocentrico all'utilizzo di questo di questo strumento, questo è un tema che è molto importante, perché non è sufficiente dichiarare il principio, cioè non è sufficiente dire beh, insomma siamo tutti convinti del fatto che la macchina non può,
Nel sostituire l'uomo, ma non è sufficiente affermare questo, occorre un approccio concreto, pragmatico nelle nostre organizzazioni che effettivamente consenta di realizzare questo rapporto, un rapporto dove non viene messa in discussione la preminenza, la primazia dell'uomo rispetto alla macchina ed è un tema sul quale io mi soffermo con voi proprio perché è un tema che implica delle nuove complessità cosa intendo dire intendo dire che se noi vogliamo,
Pensare alla al funzionamento delle nostre organizzazioni e questo vale sia per il pubblico per il privato, potendo godere delle dei benefici che l'intelligenza artificiale ci può portare, dobbiamo fare alcune cose importanti, allora la prima forse la più semplice, dobbiamo fare formazione, perché anche qui e questo l'ho capito lavorando con,
Con i miei, con la mia squadra, col mio team, nella nelle nelle prime applicazioni di intelligenza artificiale nei nostri, nei nostri processi, beh, insomma,
Non è sufficiente adottare una una nuova tecnologia, un nuovo strumento è necessario poiché le persone ne abbiano coscienza, ne abbiano conoscenza, lo sappiano utilizzare, quindi c'è un impegno formativo straordinario per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e la cosa interessante che io dico sempre, che io ribadisco quando si parla di questi temi e che l'intelligenza artificiale è forse,
La più democratica delle rivoluzioni tecnologiche che abbiamo conosciuto nell'era moderna, perché era più democratica perché coinvolge tutti, perché non è qualcosa che appartiene e che diciamo coinvolge le maestranze. Un tempo io ho cominciato a lavorare nel 1986 e io ricordo che in quell'epoca, in quegli anni, negli anni 90, la formazione nelle organizzazioni la si faceva chi agli operai e agli impiegati, ai funzionari poi c'era un'altra categoria, i dirigenti e i direttori, quelli erano scienza infusa, loro non facevano formazione, loro, erano dedicati ad assumere decisioni strategiche e quindi non non c'era al tema. La necessità di essere coinvolti in processi formativi con l'avvento dell'intelligenza artificiale, anche Easy, o anche i, gli amministratori delegati devono incominciare a preoccuparsi di fare formazione, perché sapete che cosa succede se non fanno formazione, che diventano degli asini, anche loro, perché succederà che quando ci si riunisce e si fanno i settimanali steering committee in cui
Nel i capi azienda nella al primo livello dell'organizzazione, si ritrova per assuma decisioni strategiche se sia o non ha studiato anche lui in breve tempo non capirà più quello che di quello che gli raccontano i propri collaboratori, quindi ecco che l'intelligenza artificiale ci costringe ad un approccio molto più democratico alla formazione costringendo ciascuno di noi ad attrezzarsi per comprendere che cosa sta succedendo nelle nostre organizzazione per essere pronti ad assumere delle decisioni con cognizione di causa.
Ma non c'è soltanto questo, io penso che la formazione sia l'aspetto più semplice da da affrontare, noi devo dire che, come pubblica amministrazione, ci stiamo attrezzando, pensate che quando io sono arrivata alla guida di questo dicastero?
La pubblica amministrazione dedicava sei ore all'anno di formazione ai propri dipendenti, la media del pollo poi naturalmente ci sono realtà, più c'erano realtà più virtuose, ma la media era sei ore all'anno, io questa, questa è una delle grandi preoccupazioni che mi hanno assillato nei primi mesi della guida del dicastero perché io penso che un'organizzazione che non ha capito quanto la formazione sia una,
Una leva strategica fondamentale nel nel mondo odierno è un è un'organizzazione che è destinata a è destinata ad estinguersi, è destinata poi la pubblica amministrazione non si estinguerà mai, però, se non capiamo l'importanza della della formazione, saremo sempre in ritardo, saremo sempre, diciamo, a rincorrere il mondo che ci che ci gira intorno, quindi abbiamo fatto degli investimenti molto significativi sulla formazione e tantissimi, li stiamo facendo sull'intelligenza artificiale. Anche qui anche questo terreno della formazione è diventato un'opportunità di scambio con il resto del del mondo. Quindi, con il privato, con le associazioni di categoria, con sistema impresa con le università, stiamo creando. Abbiamo già
Abbiamo già avviato otto hub formativi nelle diverse regioni, in diverse regioni italiane che sono dei luoghi fisici, dove facciamo formazione alle nostre persone, una formazione che non è fatta soltanto da chi è più bravo nella pubblica amministrazione, alle competenze oppure dal consulente che chiamiamo, ma è una,
Diciamo che è un è un hub dove si ritrovano le università Easy il sistema universitario del territorio, sistema imprese del territorio, le associazioni di categoria, i sindacati e insieme si condividono i percorsi formativi da realizzare, tra l'altro customizzabili rispetto le le caratteristiche del territorio in cui insistono questi hub formativi. Quindi il tema della formazione diventa un tema strategico sempre di più un tema strategico che dobbiamo affrontare, certamente non con lo spirito con cui negli anni 90 si affrontava il tema della formazione. Perché io ricordo bene, io facevo il direttore del personale di una grande multinazionale e quando le cose non andavano bene mi chiamava e mi diceva,
Caro Zangrillo, quest'anno soldi per la formazione, non ce ne sono, quindi non rompo le balle quando facciamo il budget, perché soldi non ce ne sono, la faremo formazione quando ci sarà, quando andrà meglio, quando le cose, quando i bilanci andranno meglio, ecco diciamo che questo approccio adesso, veramente e sarebbe fuori dalla dalla realtà, ma voglio aggiungere un'altra cosa vi dicevo che l'incidere dell'intelligenza artificiale nella nostra vita nelle nostre organizzazioni comporta anche la necessità di ripensare il ruolo dei nostri manager.
Vedete, io sono convinto e anche questo un po'l'ho imparato, soprattutto lavorando nel privato che.
Le organizzazioni che funzionano, le organizzazioni che sono capaci di produrre dei risultati sono quelle che riescono a creare un contesto nel quale la persona si senta a suo agio un contesto.
Quale
Diciamo, si sviluppa orgoglio di appartenenza, senso di appartenenza a un contesto nel quale le persone vengono a lavorare e non dico saltellando di gioia, ma comunque diciamo, con la convinzione e con la consapevolezza che passeranno delle ore nelle quali potranno esprimere i propri talenti, le proprie le proprie capacità un un luogo dove dove si possono affrontare delle sfide vincenti dove si può far carriera dove si può imparare, ora voi mi direte, ma cosa c'entra tutto questo con l'intelligenza artificiale c'entra tantissimo perché vedete, oggi noi abbiamo bisogno di un profilo di manager molto diverso rispetto a quello a quello del passato.
I manager del passato, i capi del passato erano dei capi gerarchici e quindi il capo che il capo classico, che dà degli ordini che impartisce degli ordini che organizza l'ufficio che è capace di, diciamo di dirgli di tenere in ordine la sua organizzazione preoccupandosi di forse sì, forse no del livello di soddisfazione delle delle persone vi posso garantire che nella pubblica amministrazione questa sensibilità alla,
Soddisfazione delle delle persone. Io non l'ho trovata o forse sono stato sfortunato, ma no, non l'ho proprio colta. Oggi noi abbiamo bisogno invece nelle nostre organizzazioni di leader e la figura del leader, il profilo del leader è completamente diverso rispetto a quello del capo. Il leader non è quello che impartisce degli ordini
Il leader è quello che è capace di costruire delle squadre, il leader è quello che è capace di di proporre una visione, il leader è quello che è capace di contagiare il proprio team, la propria squadra su quella visione, il leader è la persona capace di capire di comprendere quali sono gli elementi che contribuiscono a creare un team vincente, un team di persone che è capace di darsi degli obiettivi e di perseguirli con con determinazione e tutto questo nell'era della dell'innovazione.
Tecnologica e dell'intelligenza artificiale è ancora più importante, ancora più urgente, che che nel passato noi oggi abbiamo bisogno di leader che si occupano delle proprie persone che si occupano del del capitale umano, abbiamo bisogno di persone che fanno sentire ciascuno,
Diciamo responsabile della propria attività e comunque diciamo utile al risultato finale, vedete, potete comprendere quanto per me questo sì che un assillo perché.
Sono a capo di un'organizzazione di 3,4 milioni di persone pensate quanto è complesso.
Porsi l'obiettivo che ciascuno di questi 3,4 milioni di persone si senta motivato per quello che fa e senta che il suo lavoro è utile per il risultato, per il risultato finale, io penso che sia il più difficile del del dei degli obiettivi che un manager si può porre però guardate che non si sfugge da questo cioè noi abbiamo la necessità di dotarci di competenze manageriali che,
Non lo snus, non si contraddistinguono per la capacità tecnica e quindi per il profilo di competenze che esprimono per me il leader non è il più bravo, tecnicamente io sono il leader della pubblica amministrazione, ma vi posso garantire che all'interno della pubblica amministrazione ci sono centinaia di persone che ne sanno dal punto di vista tecnico molto più di me ma non mi sento.
Diciamo in imbarazzo per il fatto che ci sono persone che ne sanno più di me, anzi son contento, sono ben contento, io tendenzialmente cerco di circondarmi di persone che ne sanno più di me, cerco di circondarmi di persone che sono capaci di esprimere dissenso rispetto a quello che io dico perché circondarsi di yesmen non aiuta, non aiuta tantissimo. Le le le aziende ad ad evolvere,
Che nell'era dell'intelligenza artificiale dove i temi che dobbiamo affrontare sono di una complessità veramente significativa, perché introdurre l'intelligenza artificiale nei nostri processi significa mettere in discussione i processi che abbiamo che abbiamo descritto, che abbiamo progettato nel nel passato, significa essere capaci di raccontare alle persone che quello che hanno fatto magari per 2025 anni adesso bisogna farlo in un modo diverso.
Raccontare alle persone, ad a tante persone, che quello che stavi facendo ormai non serve più, perché la macchina lo fa meglio di te, quindi dovremmo pensare a come riutilizzati in un altro modo, quindi voi capite che l'impatto dell'intelligenza artificiale,
È un impatto che la sua complessità non riguarda soltanto l'aspetto tecnico, ma secondo me riguarda innanzitutto l'aspetto umano, e cioè la necessità di far comprendere le persone che il cambiamento è un'opportunità, ora, io già nel primato mi sono accorto di quanto diciamo la la,
La disponibilità, l'approccio al cambiamento sia sempre qualcosa di complesso perché le persone che che ciascuno di noi, nel suo lavoro, sì,
Si costruisce il suo, il suo ambito di di di di di comfort, la sua area di comfort e quindi, quando tu vai a raccontare a uno che magari per tanti anni fa, faticando si è si è costruito la sua dei Colli vale a dire guarda che adesso le cose cambiano non è che ti accoglie dicendoti che figata che bello che cambia anzi ti guarda con sospetto, 19 perché questo mi rompe Cogliani, io che mi sono sempre trovato bene a fare le cose come le ho fatto, i miei clienti erano soddisfatti di come di come le facevo, quindi. Il primo tema da affrontare è proprio il cambiamento, quindi è un tema che
Devono affrontare dei leader che sono attrezzati per raccontare alle persone che cos'è il cambiamento, cioè per dirla in modo più, se non basta dare l'ordine, si cambia perché la gente ti manda Kagari, sedicesima ove o meglio davanti in faccia ti dice sì, ok d'accordo di scambio e poi e poi incomincia a pensare a come ostacolare il il cambiamento. Invece noi dobbiamo creare un contesto organizzativo dove le persone capiscono l'esigenza del cambiamento, ne comprendono l'utilità, ne comprendono i vantaggi che ne possono derivare, e tutto questo è un percorso non scontato, per cui
Adesso mi dispiace, se magari mi mi sono un po'allontanato dalla dalla proprio dalla dall'ambito tecnico, però guardate, credo, che se sottovalutiamo questo aspetto e cioè la necessità di rendere compatibile il processo di innovazione tecnologica con, diciamo, la,
Il il modo in cui le persone approcciano questo questo tema, penso che troveremo delle difficoltà, dico un'ultima cosa e poi mi taccio.
I giovani.
Io sono una un.
Un appassionato dei giovani, nel senso che penso che
La dobbiamo smettere di dire che i giovani sono, saranno la nostra nuova classe dirigente, perché è un'espressione bellissima, un'espressione, diciamo, che re, che magari giovani accolgono con in modo positivo, dicendo che è bello, pensano che noi saremo i nuovi alla nuova classe dirigente però poi dobbiamo essere capaci di passare dalle parole ai fatti perché si finché noi diciamo sta roba qua che i giovani sono saranno una nuova classe dirigente ma poi continuiamo a trattarli da si sono i giovani, ne avete da mangiare di pastasciutte prima di di di poter esprimervi.
Anche qui, secondo me, rischiamo di rendere più lento il processo di di cambiamento, io penso che i giovani siano una grande opportunità per ogni organizzazione, lo è, lo sono per il, per il privato e lo sono per la pubblica amministrazione, io vi parlo dei giovani perché nella pubblica amministrazione e far emergere i giovani è difficilissimo perché quando tu AEK vedi un talento giovane,
Ai tanti intorno che dicono non avremmo questo appena arrivato queste giovani con calma nella pubblica amministrazione, poi sapete che tendenzialmente si fa carriera per anzianità e quindi, quando diventi, diventa importante quando hai una certa età, per cui vedere un giovane molto giovane che ha delle responsabilità non dico che dà fastidio però non è non è vissuto in modo io penso invece che i giovani siano al contrario è una risorsa straordinaria.
Io penso che i giovani abbiano una virtù che io non possiedo, e che invece i giovani possiedono, che quella di di quell'incoscienza che permette loro di esprimere, delle idee che magari noi non esprimiamo o perché abbiamo paura di dire una una bestialità, o perché tendiamo a a ribadire degli schemi consolidati cioè io evidentemente,
Lavoro da 41 anni, quando sono di fronte a un problema, è chiaro che mi si attiva automaticamente un meccanismo per cui cerco di capire come affrontato nel passato col problema eh eh eh eh e quindi di avere un approccio che ribadisce quello che ho fatto nel passato. I giovani, non so, non sono così son, molto, meno filtrati sono incoscienti, quindi alle volte dicono delle cose che noi magari le pensiamo. Non abbiamo il coraggio di esprimere, perché diceva magari questa, poi si trasforma in una in una, in un disastro e e io credo che invece,
è quello che quello che possono darci i giovani è molto di più di quello che noi, di quello che noi pensiamo, d'altronde ci sono dei dei gravi, una in un disastro, e e io credo che invece è quello che quello che possono darci giovani è molto di più di quello che noi di quel capo segreteria tecnica Monica Cecchi che a una persona che quando Monica Cecchi che a una persona che,
Quando parliamo di questi temi mi aiuta a raccogliere le idee e mi e mi ha portato, qualche mese fa, una l'esempio di un grande innovatore alle nostre per Steve Jobs, il quale Steve Jobs, che cosa diceva ai dirigenti della Apple che non è esattamente una bottega ma è una delle più grandi del mondo diciamo diceva, cari dirigenti voi dovete assumere i giovani che entrano nella nostra azienda, non per dare loro degli ordini ma per ascoltarli e farvi dire da loro dove dobbiamo andare. Ecco, io penso che questo sia un insegnamento di straordinaria importanza. Io ascolto moltissimo i giovani e gli e vi dico la verità
Chiedo scusa a quelli di Di Maio, dichiara un po'più grandi, come dite a Roma, ma.
Preferisco ascoltare i giovani rispetto a una persona che ha 35 40 anni di esperienza, perché quello che traducevano grande esperienza, più o meno dice le cose che penso io il giovane invece è capace di dirmi delle cose diverse, di fare un po'di disruption di di di di di di essere un break through e quindi un un momento di rottura rispetto alla alla consuetudine e io penso che nell'era dell'intelligenza artificiale dove evidentemente poi i giovani sono dei nativi digitali, quindi persone che hanno un approccio a queste tecnologie è molto più semplice rispetto al nostro possono dare un contributo determinante per la crescita delle nostre organizzazioni. Grazie,
Grazie, grazie Ministro.
Grazie ministro per questa relazione ricca di spunti e di temi davvero molto interessanti, salutiamo il Ministro, ringraziamo per la sua presenza grazie ai ministri.
I proseguiamo il nostro convegno, entrando un po'nel nel vivo dei temi, insomma oggetto della appunto del dibattito.
Eh.
Questo questo, questo convegno è basato su una serie di blocchi che hanno delle parole chiave, innovare, trasformare e competere adesso lo affronteremo con i prossimi relatori, ma prima consentitemi di fare una brevissima riflessione rispetto a quello che ha detto il ministro, una una relazione molto ricca di spunti dicevo e secondo me di di alcuni focus che sarebbe il caso di affrontare anche insomma con i prossimi relatori io,
Ne ho, mi sono rimaste impresse un paio, almeno uno legato a quello che diceva il ministro rispetto all'innovazione nella pubblica amministrazione, lui non l'ha, detto lo lo diciamo noi con una sintesi, ma mi pare di aver capito che ci sia anche una grande resistenza al cambiamento, come succede in tutte le grandi rivoluzioni della storia, a maggior ragione in quella dell'intelligenza artificiale che, a mio avviso credo che sia la più grande rivoluzione della storia dell'uomo.
Perché mai credo che un'invenzione una creazione abbia inciso sul piano antropologico, come sta succedendo con l'intelligenza artificiale, lui ha parlato appunto di resistenza al cambiamento e mi viene in mente un dato che leggevo qualche giorno fa dell'Istat secondo cui in Italia soltanto il 16% della popolazione tra i 16 e i 75 anni ha usato negli ultimi anni un prodotto di intelligenza artificiale solo il 16% che è un numero incredibile se ci pensate e questo vi dimostra appunto che ancora siamo davvero in Italia almeno,
All'alba, insomma, di questa grande rivoluzione, l'altro tema invece, ed è un tema che riguarda più da vicino la prossima, il prossimo blocco, la prossima relazione è un dato geopolitico, il tema il ministro ha parlato di sovranità tecnologica, tema enorme che non è un tema diciamo di di di suggestione nazionalista o boh.
Sciovinista assolutamente no, il tema è molto serio e impatta direttamente sulle nostre vite, anche qui un altro dato sapete che il 70% del cloud appartiene a tre grandi gruppi che non sono ovviamente europei, cioè il 70% di tutti i nostri dati, quelli che nell'arco della nostra vita abbiamo rilasciato sulla tecnologia, sui dispositivi digitali, appartiene a tre grandi Cloud Google, Microsoft ad abusi, il che vuol dire da questo me lo dovete confermare voi che siete esperti che, se domani,
Uno di questi grandi player o qualche Stato
Loro vicino decidesse per una ragione qualunque ormai negli ultimi anni siamo abituati ad avere un cigno nero ogni sei mesi dal Covid alla guerra in Ucraina del caro-energia ad altro.
E decidesse di spegnere Bongiorno, senatore grazie a essere con noi.
Decidesse di spegnere l'interruttore, ci rimanderebbe all'età della pietra nel giro di.
Due ore, forse anche meno, per cui il tema della sovranità digitale, cioè investire sulla tecnologia proprietaria in Europa non è assolutamente un tema legato al nazionalismo becero di cui qualcuno potrebbe insomma in ordine di fronte a cui qualcuno potrebbe inorridire. Ma è una una questione legata esattamente all'impatto, con l'intelligenza artificiale A sulle nostre vite, per cui nella prossima relazione parleremo appunto di dati e di scenari geopolitici rispetto all'intelligenza artificiale. Lo facciamo con Pasquale bis, canti ceo e co-founder, di AI Week, il più importante appuntamento che abbiamo in Italia sui temi dell'intelligenza artificiale che quest'anno, anzi, il prossimo anno giungerà alla ottava edizione, che anche divulgatore, quindi ha un ruolo non solo te tecnico, ma anche, insomma, divulgativo di informazione. Pasquale ci racconti dal vostro punto di vista, cioè che affrontati ogni anno i grandi dibattiti intorno al tema dell'AI, un inquadramento globale della geopolitica rispetto all'intelligenza artificiale
Grazie, grazie mille buongiorno, buongiorno a tutti proveremo a rispondere a questa domanda in due perché il primo momento insieme.
Lo farò con Scinto, Fiore, mio socio e co-founder di AI Week, e quindi del progetto divulgativo, Intelligenza Artificiale, spiegata semplice. Dopo ci sarà invece un secondo momento, dove scenderemo un po'più sul pratico giustizia. Ci siamo attrezzati con delle slide, che vedo pronte. Quindi in questa prima parte vedremo come se i fattori legati anzi, come ci piace dire, grazie o a causa dell'intelligenza artificiale stanno un po'cambiando le nostre vite e il modo in cui facciamo anche il nostro lavoro. Sì, il primo sforzo che dobbiamo fare io e te, e non pensare a questi microfoni come quelli del nostro podcaster, cioè perché altrimenti, insomma, viene fuori qualcosa di molto carino e devo dire perché non lo potete anche ascoltarlo
Molto interessante, però è una presentazione più istituzionale che Pasqual, va be'ma talmente terapeutico,
Lei è agent
In realtà, scusatemi invece no. Vi invito a usare il linguaggio al voto perché uno dei grandi problemi della divulga
Missione scientifica è proprio quello di non calarsi nei panni di un interlocutore medio.
Allora partiamo con il primo di questi, ovvero gli agenti in questo momento stiamo vivendo il secondo passaggio generazionale dell'intelligenza artificiale attuale moderna, siamo passati dagli cosiddetti LLM, quindi LLM vuol dire ChatGPT nella sua prima versione chiedo qualcosa questa mattina mi risponde in maniera incredibile agli agenti, ovvero le Iaia che riesce a fare delle cose in totale autonomia.
E di cui abbiamo una carrellata non Giacinto masse, prima di partire con le super superintelligenza, vi facciamo vedere una raccontata da lavora,
Facciamo presto, c'è un play e abbassiamo un pochettino, il volume per te lo raccontiamo.
Play, cioè con il mouse, ti avvicini sotto e c'è il play, è esatto, vedi che serve anche quella umana di intelligente, questi sono i suoi strumenti di lavoro e si una volta che richiamavano Giuseppe Picone, adesso prendiamo i sensori per l'intelligenza artificiale, assolutamente,
Siamo Montoro, provincia di Avellino, i castagneti che, vedete, rappresentano la nervatura del parco regionale dei monti Picentini, i cui Antonio luce conosce ogni versante è proprio da qui che è partita la sua sfida coltivare il Marrone di Serino Igp, innestando i gesti di sempre la turbo Sapienza dell'Intelligent possiamo passare qui,
Eh sì, perché a Turbo Sapienza, secondo me, è il caso di entrare con una spiegazione, siamo riusciti quindi ad utilizzare la tecnologia attuale, l'intelligenza artificiale in questo caso insieme ad altri fattori, come ad esempio un pizzico di robotica e altri e altri altre tecnologie per fare una cosa bellissima che viene detto in questo video recuperare dei terreni,
Incolti abbandonati perché il ragazzo racconterà, come è passato da coltivare i suoi 16 ettari ad acquistarne altri 30 abbandonati e efficientare la coltivazione di castagne e quindi essere di nuovo capace di stare sul mercato, sì, è vero, e qui secondo me ne vale la pena soffermarci su una riflessione, quantomeno su un paio di parole, la prima è cambiamento la seconda il lavoro, perché il ministro c'ha ha sollecitato la nostra attenzione su alcune parole che io ho segnato e che vogliono condurre, perché qui è totalmente cambiato il modo in cui Antonio sta utilizzando i suoi campi per fare il suo lavoro.
La castagna è sempre la stessa Castagneto, è sempre uguale, ma il risultato cambia totalmente, quindi lui ha messo totalmente in discussione le sue conoscenze per arrivare a qualcosa di totalmente diverso e l'altro aspetto del lavoro diceva il ministro che molti lavori saranno persi, ma in questo caso io vi vi sottolineo come anche altrettanti saranno recuperati.
Questi Castagnetti erano totalmente abbandonati, Pasquale a se stessi, e invece, grazie alla nuova tecnologia dell'AI e ai software sviluppati in Italia, è stato possibile recuperare, andiamo avanti, perché poi di agenti e quindi anche qua facciamo play in basso.
Di agenti. Chiaramente stiamo vedendo, ce ne stanno proponendo tanti. Anche in questo caso vediamo come stiamo adottando questa tecnologia. Per il momento siamo dei clienti degli utenti che stava stanno utilizzando delle tecnologie che ormai arriveranno anche in maniera quasi in diretta non richiesta su WhatsApp magicamente. È comparso in basso a sinistra, una iconcina Livia e di Beta. L'abbiamo chiesta no, c'erano data sì e dobbiamo capire come USA allarme se usarlo, se usarla e intanto quei database. Quei col Claudio di cui faceva riferimento prima, continua a riempirsi di nostre informazioni che, per esempio, sono utilizzati da questo strumento, che si chiama News è stato presentato solo qualche settimana fa da Mehta e che loro lo presentano, come il nostro agente personale, che ci organizza la vita, non soltanto il nostro lavoro ma ci aiuta a prenotare un ristorante, una visita medica, un aereo è quello che ha a che fare con la nostra quotidianità, non si sono fermati qui, però no, non solo a loro, perché abbiamo prima il in anticipazione. Abbiamo raccontato quindi, come siamo passati da dover chiedere come possiamo fare questa cosa noi a delegare all'AI quindi un intero compito. Ovviamente qui abbiamo fatto una carrellata di video. Non si fa no, no, no, c'è solo meta, anzi sappiamo come la stessa Google si è rimessa in pista dopo un primo periodo di lancio dall'altro lato di ChatGPT, un po'più lento, quindi hanno cercato di recuperare terreno. Loro hanno un intero ecosistema che vogliono, vogliono chiaramente a proporci e ovviamente OpenAI perché, insomma, se se chiamiamo se abbiamo chiamato smartphone iPhone per un certo periodo perché qualcuno ha preso la parolina ciò ficcata in testa a loro sicuramente su quelli che con AI e ChatGPT, insomma Giallo accolti in questo mondo, qui dobbiamo fare una riflessione necessaria perché siamo cresciuti tutti quanti noi, la maggior parte di noi, a parte qualche qualche faccia, un ambiente giovane che vedo qui tra noi in un ventennio in cui Google ci ha presentato una barra di ricerca e per vent'anni non è l'unica cosa che abbiamo imparato a fare e a scrivere una domanda era inizialmente lunga, poi man mano sempre più corta, poi alla fine è diventato una sola parola. Negli ultimi anni, con una parola ci veniva fuori un'enciclopedia di contenuti che noi dovevamo scegliere e questo è successo per vent'anni
Ora soltanto nel 2022 ChatGPT vede la luce. Stiamo parlando di quattro anni soltanto e hanno cambiato totalmente il mondo. Non c'è più soltanto chiedermi quello che ti serve. Io ti rispondo, ma dimmi costume fare io lo faccio
è un cambio totale di paradigma che ci fa pensare. Ieri parlavamo a cena con il senatore di che cosa succederà nei prossimi trent'anni, non senatore. Con questa traiettoria io ho difficoltà a pensare a quello che succederà nei prossimi quattro di anni perché è davvero la velocità che stanno utilizzando incredibile, tra l'altro, se dalla legge mettiamo anche a metà il video osservate. Le immagini di presentazione di questo tool non sia più in ufficio. Siamo a casa
Eh, sì, abbiamo sostituito, non credo allora quell'inutile Alex che praticamente ci sa dire solo che ora, le sole che tempo fa, con un dispositivo potrà essere uno schermo, potrà essere qualsiasi altra cosa che Audi AI dentro, quindi da assistente al lavoro assistenti a casa,
Questo lo hai detto a bere quindi passati al secondo punto, e cioè avere degli obiettivi, obiettivi obiettivi, vediamo come abbiam parlato di detta Center e quindi spendiamo, oppure teniamo acceso l'interruttore, ma stiamo vedendo come delle realtà, per esempio Midjourney nei giorni è una società che ha creato un tool dichiarazione di immagini si sta spostando perché se riesco a capire che cosa c'è in quest'immagine, non riesco a crearne una probabilmente uno dei settori interessanti e quello medico scientifico e quindi quindi costruire delle gigantesche capsule dove entrarci e capire se abbiamo o no dei delle patologie. No,
Diamo, parliamo di uno scanner corporeo nel primo caso mi giorni per chi conosce un po'il un po'. Il mondo nerd della tecnologia nasce nel 2021 22 come la prima esperienza di creazione di immagini da un project. Scrive un testo mi crea un'immagine nell'arco di quattro anni ritorniamo a una trasformazione, hanno costruito uno scanner corporeo che ci permette, con un'immagine di effettuare una scansione del nostro corpo e dirci come stiamo e se questa non la vogliamo chiamare umanizzazione della tecnologia. Ditemi voi cos'è perché questa è la parte che poi a me Pasquale piace tantissimo raccontare nell'ambito della nostra attività di divulgazione. No, a parte che più ci piace quella dove davvero l'impatto di questa tecnologia entra nelle nostre vite, in termini di sicurezza di quello che facciamo ogni giorno e per la nostra salute, per esempio poi umanizzazione della tecnica, l'altro scusare man mano. Ho dimenticato mia mia colpa di dire che voi avete anche una startup che si chiama spiegata semplice giusto, sì, e diciamo che la la mamma di tutto quanto insoliti, Intelligenza Artificiale, spiegata, semplice se lo fate anche attraverso un POC come no. Certo, il nostro principio per sapere insomma, cosa seguire, anche ci arriviamo ai giorni nostri o dicevo umanizzazione della tecnologia. Qui c'è gente che si è messa a fare i detta Center con i neuroni umani, quindi l'hanno presa veramente sul serio questa storia dell'umanizzazione. Terzo punto, diamo belli spediti perché c'è al lavoro in team, lavora in team e ci piace raccontare quando si parla di team work e degli I queste due storie. Da un lato, vediamo come applicare una tecnologia per la società, per le persone che oggi Sillabo erano, sì, la introducono in azienda, ma anche
Avvicinarlo delle persone che non riescono magari a stare al passo, ma con la tecnologia inteso come utilizzare gli agenti, ma magari hanno necessità di recarsi in un posto e quindi un'auto a guida autonoma potrà aiutarli la signora di 93 anni, quindi è un esempio e qui Pasquale anche il secondo dei broccoli sembra un po'meno importante, però anche qui, insomma, il tema del lavoro entra in maniera preponderante
Però lasciami segnalare come davvero con l'intelligenza lui esseri umani, ci siamo sempre dati l'obiettivo di scegliere la strada giusta per raggiungere un target, no, il nostro target è vivere meglio, qual è la strada che ci porta a vivere meglio bene, l'intelligenza artificiale sa solo fare questo, e questo che vediamo è un esempio di come l'intelligenza artificiale ci sta aiutando a vivere meglio e allora permettetemi di aggiungere anche un pezzettino in più sulla scelta del target, perché lei I non ha scelto questo target quando è stata creata, cioè non ha scelto un creiamo l'intelligenza artificiale per aiutare una signora di 93 anni a vivere una vita normale perché prima non poteva prendere più la macchina
Siamo stati noi esseri umani, con la nostra saggezza, a sceglie del target da assegnare a quella intelligenza artificiale questo è l'aspetto fondamentale su cui, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, come società di divulgazione, si basa tutto il concetto su cui dovremmo costruire applicazioni di intelligenza artificiale dall'altro lato, invece, ci spostiamo in Giappone, quindi dalle castagne, passiamo ai broccoli, ma la storia non cambia utilizzando Codex di ChatGPT, ovvero quella parte di ChatGPT che ci consente di creare del software, sviluppare dei Tool vediamo come uno dei temi importanti, cioè la possibilità di coltivare determinate
Per esempio, in questo caso i broccoli in settori segmenti parti della terra dove il contesto ambientale non ci consente più di poterlo fare per per per i cambiamenti climatici e vediamo come, con lo sviluppo di un software creato da zero attraverso lei ha e che ci aiuta a farlo, è possibile è possibile fare questo? Andiamo avanti perché Ds Wong questa era la sua diretta Giacinto, è il ceo e founder di invidia, uno degli attori che oggi forse si sta più, come dire, gongolando su quello che sta accadendo, perché se dobbiamo correre organista nella capitalizzazione sicuro e per per la corsa al loro tutti quanti corrono verso verso la corsa all'oro, c'è chi ci guadagna facendo pale e picconi no giace, è vero perché lui vede chip come unità di misura della sua ricchezza, però noi che viviamo e siamo fortunati o meno, mi ritengo tale di vivere in Italia, euro
Da cittadino europeo, penso che a questa frase bisognerà aggiungere un pezzo legato all'uomo, perché è vero che tutti quanti saremo più potenti grazie alle nostre intelligenze artificiali, ma la prima parte della frase è fondamentale, chi sono quei tutti quanti, se non stiamo attenti a formare le persone che utilizzano l'intelligenza artificiale? Facciamo un gran caos che mette basta quindi ritorno sul concetto, sulla parola chiave che ha utilizzato anche il ministro, la formazione e i leader del futuro, ma io direi, ma proprio del presente di domani mattina passa questa frase e diciamo che la Switch, la quella successiva, ha dato che abbiamo formato tutti i nostri uomini e siamo pronti a partire daccapo diamogli le superintelligenza
Pensiero critico uno dei sei temi fondamentali a questa come dire, adozione consapevole dell'intelligenza artificiale, molto spesso si fa riferimento al fatto che l'AI dolci, grazie mille grazie, grazie grazie, grazie senatore. Non ci no, ci disabili tu a pensare, non Giacinto, invece vediamo come qui chiedo alla regia Mario Di Di Palo un play, vediamo come posto il tema, l'argomento sul tavolo. I ragazzi studiano con l'intelligenza artificiale, quindi non studiano più perché lei Aifa i compiti per loro vediamo come invece noi stessi ci siamo inventati, ad esempio un tour come questo Aristotele, un'intelligenza artificiale che aiuta i ragazzi ad apprendere
E qui è un cambio totale di linguaggio, perché noi abbiamo necessità, parlo per quelli che della nostra generazione hanno vissuto e stanno vivendo questa trasformazione, non da attori protagonisti, ma un po'ce lo stiamo portando addosso, ce l'hanno messa sulle spalle e la stiamo portando sono i chip che abbiamo nel nostro cervello invece c'è il nostro modo io per cui siamo abituati a ragionare questo nuovo software che state vedendo che,
è in fase sperimentale, all'interno di tante scuole, permette ai ragazzi di studiare con l'intelligenza artificiale,
E di ottenere e di vivere un'esperienza super personalizzata di formazione ieri sera, a cena, parlavamo per esempio, di una patologia molto sempre più frequente, per fortuna no, no, non è il fatto che sia frequente che il fatto che sia conosciuta quella dell'autismo riuscirà ad utilizzare software come questi per personalizzare la modalità di studio di quei ragazzi di quelle ragazze permette loro di vivere una vita più serena, di formarsi e di vivere in maniera più,
Congrua rispetto al mondo in cui stiamo vivendo. E allora, guardate, c'è sempre, da un lato, chi ha paura di queste tecnologie e chi le prende cerca di valutarne le le grandi potenzialità e, dal nostro punto di vista questa è davvero può fare la differenza
Come nel caso dicevamo, prima della ricerca medico scientifica Giacinto che i tanti ricercatori e oggi ne è un esempio premio Nobel, 2 ultimi premi Nobel sono stati assegnati proprio a ricercatori che utilizzano e hanno utilizzato l'intelligenza artificiale, per fare poi delle ricerche incredibili e li hanno portati a vincere il premio Nobel e qui ne abbiamo un esempio.
No.
Quinto fattore Giacinto, il collo di bottiglia diventa l'intenzione umana. Che cosa vuol dire vuol dire che, ad un certo punto ci siamo resi conto che questa è una tecnologia che è arrivato. Il ministro ha detto bene, non c'è la possibilità di scegliere questo Giro, lo passo ci è arrivata questa tecnologia e dobbiamo chiaramente innalzare il nostro livello culturale per essere pronti ad adottarlo e vediamo come, da un lato, ad esempio, abbiamo delle minacce evidenti il deepfake, né una di queste, di come questa tecnologia è in grado di clonare voci, di clonare, volti di clonare i filmati e di clonare persone e vip e quindi, per esempio, incorrere ha uno dei primati che abbiamo è quello della registrazione della voce come marchio a cura della dal Presidente Meloni
E poi, dall'altro lato, invece, come l'Unione europea si quotidianamente applica per cercare di capire come creare un contesto normativo, ma che faciliti l'utilizzo e la produzione di AI in Europa e anche, ovviamente da un punto di vista dell'adozione dei ragazzi, su questo posso farvi una domanda, visto che siamo al Senato una Repubblica, insomma nel tempio della democrazia parlamentare italiana mi viene in mente una cosa che ho sentito ripetere spesso
In dei dibattiti sui temi della tecnologia, qualcuno riprendeva una frase di un'imprenditrice americana che disse gli americani inventano i cinesi copiano, gli europei regolano quasi come a dire mentre gli altri fanno le cose, noi stiamo lì a discutere il perimetro normativo, io però sarò un vecchio romantico, ma io sono orgoglioso che in Europa ci opponiamo invece il problema del perimetro normativo.
Perché, come voi avete detto, l'intelligenza artificiale è uno strumento incredibile, ma, come diceva Melvin Crans, la tecnologia non è né buona né cattiva, ma non è neanche neutrale, dipende sempre, diciamo, il prompt che gli diamo noi voi cosa ne pensate?
E Act, ma anche, insomma, della legge il Parlamento italiano nel 2025 sul perimetro normativo che si vuole dare all'intelligenza artificiale, cioè è giusto porsi il problema ontologico. Che cosa può fare per noi l'intelligenza artificiale e come possiamo arginarla con delle normative che possono proteggere i minori o la la tutela della, diciamo, dell'identità digitale? Il marchio con contro i deepfake beh è sollevato un tema di sicuro interesse globale e mi permetto di correggere l'imprenditrice americana rispetto alla frase, perché è vero che gli americani producono i cinesi copiano, ma l'Europa compra
Noi siamo quelli che compriamo le tecnologie di tutti ed è sai quando ti trovi a comprare qualcosa e quel qualcosa che tu compri, chi te lo vende non non ha pensato a normarlo, ebbe un primo tentativo, di norma bisognerà pur farlo, perché altrimenti significa portare in Europa un software che fa diventare una giungla un mercato e allora le AI Act è un ottimo tentativo.
Soprattutto in tema di creazione di legge, dei meccanismi per cui una legge viene fatta approvata e aggiornata, la tecnologia delle a e ci pone un grande limite perché abbiamo necessità di tempi molto più veloci, perché in sei mesi la legge italiana sull'intelligenza artificiale si è ritrovata ahinoi ad essere un po'inadeguata rispetto al passaggio che poi nella tecnologia bilanciare fatto è norma, è un'impresa ardua e Asu assolutamente quindi lo sforzo che si deve fare come come Paese come come Europa, e pensare a un modo diverso di normarla. Lei ha e ma che sicuramente va fatto, senza dimenticare che ci sono tante esperienze, anche europee,
Si veda la francese Mistral che sulla sovranità sta facendo il suo cavallo di battaglia che vive in un contesto, quello francese, che è totalmente diverso da quello italiano, in cui ci sono grandi investimenti che vengono lanciati sulla start up e le regole probabilmente sono anche un po'più flessibili. Ecco, questo va detto, beh, sono, sono felice, insomma, che la pensiate come me perché io, francamente, uno Stato mercato che dice chi vince, si prende tutto, come succede dall'altra parte dell'oceano, né mettere paritaria il Nilo, e è giusto che si faccia così lì perché altrimenti, come fai a stimolare la competizione, la, la ricerca scientifica affannata, il fatto di poter vincere sul mercato, cioè metti troppe, le regole non si lanciano e allora è un mercato che sappiamo funziona così ed è giusto che funzioni così. Magari per loro noi siamo un po'un po'diversi, seppur prendono molto spunto, perché poi il Gp Piarda Lecce ha chiuso e se lo sono portato dentro? Quindi vedremo anche cosa succederà con lei ha
Ecco se andiamo in chiusura, perché siamo nella parentesi geopolitica e quindi facciamo facciamo tanto anche racconto anticipavi, insomma del podcast e la newsletter, di quello che sta accadendo, ovviamente, sui tavoli di chi oggi fa intelligenza artificiale.
Vediamo costantemente delle riunioni delle cere dagli incontri, questi leader che cercano di capire quale può essere il prossimo passo e, dall'altro lato, invece, siamo letteralmente entrati nel momento decisivo in tema cyber security, perché questa tecnologia oggi è anche in grado e lo vediamo qui con con un agente di OpenAI che ha violato un portale sanitario australiano. Che cosa vuol dire vuol dire che in totale autonomia questo è quello che ci hanno, ci hanno raccontato e sono stati in grado di superare, delle barriere di cyber, delle barriere di sicurezza di questi portali. E una ormai consuetudine dopo un momento chiave, cioè il rilascio delle ultime versioni di queste I. Quindi, anche in questo caso c'è da ripensare a vedere come se appena un rilascio ci sono gli hacker che provano a buttarlo giù no, e su questo devo dire che è figlio della nostra caratteristica di proteggerci. Noi in Europa siamo molto bravi a farlo. Le più grandi esperienze di cyber security a livello globale sono presenti in Europa e ed è incredibile come lei ha i può aiutare la cyber security a proteggersi dagli attacchi sulle AI. Abbiamo aiutare anche gli hacker, però può aiutare gli hacker assolutamente e dello stesso concetto. L'hacker può essere col segno più col segno meno no, se è positivo o lavora in un'azienda di cyber security. Qui in in sala abbiamo rappresentante di una delle più grandi, probabilmente aziende europee, sul sul, sulla cyber security Alfa Group, è
E loro hanno assumono, sono sicuro che assumono hacker, ma sono ex hacker col segno più non gli altri, la moglie, anche eretici, li chiamano, creeranno sedie per dare un'idea di quello che sta facendo eh.
Un altro aspetto, e quindi per chiudere interessante, è come queste realtà che, è vero da un lato creano e rilasciano delle AI sempre più potenti, dall'altro lato si iniziano ad interrogarsi su come gli utenti stanno interagendo con queste tecnologie ed è singolare il fatto che Anthropic quindi azienda che ha sviluppato il fornisce Claude ha creato una sorta di blocco Band per chi,
Oggi utilizza un linguaggio scorretto nei confronti dell'intelligenza artificiale stessa, quindi dobbiamo comportarci bene anche nei confronti di un'intelligenza artificiale, in questo potrebbe essere il loro messaggio, altrimenti non ce la fanno usare l'ha, fatta anche Claude sorridevo per la faccia che ha Amodeo in questa stagione abbiamo giocato un po'qua e un po'vecchia e un po'vecchia ma certo non è quando quando ha iniziato l'IPO da 2000 miliardi,
Secondo, soprattutto, probabilmente non stanno pensando a quello, in questo momento va bene, andiamo avanti, ecco, questo è uno dei passaggi che Giacinto I ha sottolineato più spesso, come lei rischia di diventare una scusate. L'Europa rischia di diventare una cliente dell'AI che ci propongono. Per fortuna questo è un tema chiaramente che ha più lo fa più notizia e chiaramente alla sua importanza. I software di intelligenza artificiale che oggi utilizziamo sono fatti sicuramente fuori Europa, ma abbiamo anche evidenza di come questo ci capita insomma, per fortuna ogni anno, durante il nostro appuntamento in Fiera di vedere come realtà europea si stanno invece organizzando e si stanno organizzando, anche da un punto di vista di sovranità dei dati. Abbiamo anticipato prima ministra, ma ce ne sono anche tanti europee, non per forza, andando su i modelli, i gradi di grandi dimensioni, ma su applicazioni che hanno dati in Europa e che seguono anche le regole d'Elia. Gli atti io sono contentissimo di aver sentito stamattina non so voi dalle parole del ministro la sua volontà intenzione mi sembrava come se volesse venire tra di noi a dircelo nell'orecchio, assessore arciere un orecchio. L'importanza degli investimenti che l'Italia deve fare per garantire la sovranità in questo mercato, la propria sovranità. Io mi permetto una riflessione e dico meno male, Pasquoni no
Cioè in questo momento storico probabilmente saremmo forse un po'in ritardo con questa affermazione, ma quanto vale iniziali, quantomeno iniziare a fare qualcosa a muovere i primi passi, sicuramente può essere una differenza Mistral lo ha fatto quattro anni fa ha iniziato da una piccola startup in uno spin-off dell'università hanno iniziato a raccogliere gli incentivi statali pubblici quindi, ma molti, anche privati, oggi si posiziona sul mercato come qualcosa che può pensare di competere a livello globale. Quindi ben venga la volontà di di spingere su questo fronte.
Andiamo in chiusura con l'ultimo passaggio, dobbiamo migliorare e qui anche il Ministro, insomma ha sottolineato più volte la nostra preparazione.
Probabilmente ci vorrà Giacinto più adozione per cercare di avvicinarci di più all'intelligenza artificiale no, il 16%, come dicevi, che poi è ripartito di azienda che usa l'AI o persone che usa l'AI, poi lo abbiamo anche scomposto, ma in realtà anche molto interessante vedere come un'adozione consapevole e quindi essere più preparati a questo cambiamento ci consente di scegliere anche la giusta intelligenza artificiale perché per esempio ci sono dei modelli equi ce ne propone uno ius card,
Che è un'organizzazione internazionale che mira alla ah ah ah ah, ostacolare le fake-news ci propone dei modelli che, raccontandoci, dandoci delle risposte, contribuiscono, condividendo ricchezza con chi ha creato quelle risposte, quindi, se un giornalista produce costantemente degli articoli interessanti e di una intelligenza artificiale di proporre ad un utente quel giornalista ci guadagnerà qualcosa.
Vero, questa è una grandissima esperienza di Midgard, anch'esse chiaramente americana, insomma.
Ti chiama amici e queste esperienze vengono di là molto bello il fatto che nelle ai Leahy nelle imprese viene sempre più utilizzata io preferirei chiudere Pasquale su un concetto che invece fa riferimento a quello che ogni giorno le imprese italiane stanno facendo sul tema dell'adozione delle aree e sembra quasi una corsa in questo momento lo vediamo noi per le AI Week. Quest'anno al 2026, abbiamo ospitato 29.000 partecipanti, ci apprestiamo per la prossima edizione ad accoglierne quasi 40.000. Sì, ok, noi siamo bravi e però so che è il mercato che sta crescendo. Le applicazioni che aumentano la domanda. L'offerta sta crescendo in maniera incredibile, ma il punto non è tanto quello che le aziende comprano, perché oggi sembra tipo una fumo, non ha paura di restare fuori da questo mercato e quindi piuttosto compro qualcosa. Piuttosto inizia ad utilizzare qualcosa, quello su cui invece gli imprenditori dovremmo tutti quanti insieme fermarci un attimino, riflettere è cosa possiamo mettere in discussione. Grazie a questa tecnologia. Qua non è che abbiamo dei processi antichi vecchi e allora, grazie al fatto che c'è l'AI e allora possiamo utilizzare gli stessi processi, ci mettiamo sopra la pezza dell'AI e continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto. Lei I oggi ci permette davvero di ridisegnare i processi aziendali, di riguardare l'azienda come qualcosa di diverso che può prendere un'altra forma, e questo è l'invito che vi faccio che facciamo al nostro pubblico. Mettere lei ai al centro dell'azienda non significa comprare un software che comunque va comprato, significa ripensare interamente ai processi della propria azienda.
Grazie.
Grazie
Grazie a questa, a questa prima parte diciamo che avete toccato un tema enorme e cruciale, appunto la l'approccio delle imprese a lei e abbiamo visto insomma che il dato cresce di anno in anno, anche se è ancora basso rispetto alla media europea.
Cerchiamo adesso di capire perché un'impresa.
Devi usare l'intelligenza artificiale, appunto per competere. Io non vi nascondo che la mia paura è lo dico da giornalista, visto che prima avete citato questa new Sgarbi che divide i ricavi con gli editori e credo che sia veramente una mosca bianca perché per il resto c'è questo mestiere ormai sta scomparendo, proprio perché viene sostituito in maniera brutale e lineare dall'intelligenza artificiale è la mia paura, è che il ragionamento, l'approccio, si è sempre lo stesso. Le aziende utilizzano l'intelligenza artificiale, non per innovare, ma per abbattere i costi, cioè io credo, insomma, di di
Idee di immaginare che sia questo un po'l'approccio più diffuso e che forse dovremmo combattere, cioè dal punto di vista divulgativo e culturale, intelligenza artificiale, non è uno strumento per abbattere i costi e quindi tagliare posti, anche perché scusatemi, ma faccio una battuta costituito da qualche parte l'intelligenza artificiale, le tasse, non le paga, per cui qualcuno che paghi le tasse ci dovrà sempre essere, quindi torniamo un attimo al mondo delle imprese e lo facciamo con Giuseppe Giorgianni, ingegnere visionario e innovatore, e tante altre cose
è appena tornato da Pechino dove ha tenuto una lectio magistralis all'università, si occupa di intelligenza artificiale da vari anni ormai e con lui cerchiamo di capire perché si può, perché si deve innovare per competere, cioè il mondo delle imprese in Italia in particolare, cosa sta facendo cosa dovrebbe fare per utilizzare l'intelligenza artificiale come leva e come fattore abilitante come come vantaggio competitivo?
Grazie grazie.
Per per avermi invitato, ma sono onorato di essere qui e sono, come dicevi, appena tornato da Pechino, un'esperienza magnifica, la Cina in questo momento,
Diciamolo avanti rispetto a tutti quanti e circa 7 8 anni
Più avanti negli Stati Uniti e, ahimè, rispetto agli all'Europa, siamo sui 10 15 anni più avanti, adesso vi farò vedere, dopo alcune cose che mi faranno vedere, proprio realmente come si vive in Cina, eh eh eh, come ancora vediamo in Europa. Come dicevi mi sono Giuseppe Giorgianni, mi occupo di intelligenza artificiale, di innovazione, da più di vent'anni ho iniziato proprio con l'intelligenza artificiale nel 2010, quando nessuno ne parlava a tutti, anzi, molti mi prendevano in giro perché dicevano che questa tecnologia non sarebbe mai esplosa oggi, che dal 2021, con l'avvento di ChatGPT e tutti ne parlano e sempre più si sta sviluppando. Ho avuto anche la fortuna e l'onore di di essere invitato
Nei palcoscenici più importanti del mondo, dal sieste de Las Vegas, alzare l'ex, l'Opera di Dubai alle AI Week proprio di di di Milano, e la cosa che che che che mi differenzia molto spesso dagli altri che sì mi occupo della parte teorica ma soprattutto della parte applicata cioè quello che mi interessa di più è applicare l'intelligenza artificiale per rendere le persone con una vita migliore e quella è la la la parte principale di tutto il mio, il mio lavoro. Volevo iniziare a inizio con con una domanda. Ecco, in questi anni abbiamo veramente digitalizzato tantissimi processi, ma abbiamo davvero trasformato il Paese
Posso fare una battuta scusami Giuseppe, se penso che c'è gente che usa l'intelligenza artificiale per scrivere i biglietti di auguri dei compleanni, direi proprio no, ahimè,
Avessi ecco, negli ultimi decenni infatti abbiamo digitalizzato veramente tantissimi processi, abbiamo trasformato i documenti cartacei in file digitali, abbiamo trasformato gli sportelli in portali web, abbiamo portato on line, procedure, moduli i servizi nelle imprese e si è adottato il software gestionale CRM la o l'automazione quindi comunque,
Eh sì, sono, sta sono fatti passi in avanti veramente enormi, con l'innovazione, però l'intelligenza artificiale oggi ci può aiutare a comprendere le esigenze, semplificare i processi, a supportare le decisioni, noi stiamo lavorando a diversi progetti, sia nella pubblica amministrazione sia nel privato e abbiamo visto veramente l'intelligenza artificiale può dare quella quella quell'influsso, quella potenza capace di essere competitive a livello globale, non era globalizzata come quella che viviamo, infatti diciamo che la digitalizzazione ci ha permesso di informatizzare ciò che facevamo. L'intelligenza artificiale ci offre
Una vera e propria opportunità di ripensare come lo facciamo, che è diverso. Il concetto non è solo applicare le l'innovazione, però un modulo. Ecco che che che è complicato sulla carta resta anche complicato on line e quindi il la, la vera sfida che si apre con l'intelligenza artificiale è proprio quel modulo renderlo capace di adattarsi alla persona che si ha davanti e quindi renderlo semplice, per far vivere meglio le persone, per essere per far vivere una una vita anche semplice al al le persone, quindi diciamo che qui, sì, sì, si tratta di far ripensare il modo come facciamo le cose e quindi la la, la vera trasformazione, secondo me, non è tecnologica, ma è culturale e organizzativa, ma soprattutto umana, è quello
Il fulcro dell'innovazione, secondo il mio parere, l'innovazione artificiali, e infatti non è solo una tecnologia, ecco, è e deve essere considerata come una leva strategica per la competitività, per la sovranità tecnologica, per il futuro proprio del Paese e quindi è la vera competizione non sarà almeno da dalla mia esperienza internazionale, non sarà quella di adottare o di chi possiede più tecnologia, ma sarà a di chi trasforma questa tecnologia che l'intelligenza artificiale per creare più valore, perché se tu crei valore la tecnologia ha un un risultato migliore se tu non crea il valore, la tecnologia viene venne allora,
So perdonare, posso farti una domanda,
Se io penso all'applicazione dell'intelligenza artificiale, soprattutto nella diciamo nelle professioni artistiche e creative.
Penso questo penso che l'Amarone è nato per un errore, il Gorgonzola è nato per un errore umano, con la tecnologia e l'intelligenza artificiale, noi abbiamo la la, la capacità, la possibilità di costruire, generare contenuti creativi.
Di eccezionale portata, ma il rischio non è che siano troppo perfetti e quindi tendenzialmente troppo piatti, e quindi non ci potremo mai aspettare che ne so il riff di chitarra dei degli U 2 o il gorgonzola, che nasce da un errore, ma ci troveremo dei suoni dei dei prodotti creativi perfetti, ma senz'anima, perché il valore aggiunto è esattamente sta nell'irriducibilità dell'essere umano finì lì e questo è un tema particolarmente delicato perché da un lato aiuta le persone a fare tutto quello che facevano prima in modo veloce. Io, per esempio, scusami non so voi Morleo sviluppato pensò, per deformazione professionale, una capacità di riconoscere i testi scritti all'intelligenza artificiale, ovunque ovunque ritrovo, ma anche nei giornali e cioè alla ludico. Purtroppo, con grande dispiacere per la mia categoria normali ritrovo anche nei giornali sì, praticamente la la la, la è vero che praticamente può sparire un po'di creatività, ma può sparire relativamente perché
Ecco se, se se, se andiamo a vedere o proviamo a inserire ammettere 10 persone uno accanto all'altro che parlano con ChatGPT, quindi fanno il classico prompt dei ChatGPT, le 10 persone parleranno concetti CPT in modo diverso e quindi è lì la creatività che cambierà quindi la risposta che darà ChatGPT la darà in base alla domanda che gli ha fatto. Dall'altro lato, quindi, io dico che e sono convinto che anzi e la creatività sarà amplificata perché tutto ciò che noi possiamo e riusciamo a fare con l'intelligenza artificiale nel futuro, soprattutto in quello in cui il d'intelligenza artificiale ananas non sarà solo la risposta ma sarà anche fisica, quindi ci permetterà di fare delle cose, realmente vincerà sempre chi ha la la, diciamo quella quel qualcosa in più rispetto agli altri e qui noi siamo avvantaggiati a livello mondiale. Io vi faccio un esempio quando sono in giro per il mondo quest'anno fatto 162 voli per per farvi capire la mia vita sempre in giro per il mondo, appena sono all'estero, appena gli dico che sono sono italiano, la gente gli si illuminano gli occhi in Italia, l'Italia a quella particolare creatività che nessuno ha appunto quella dell'Amarone del gorgonzola.
Sì, infatti.
E quindi automaticamente questo ci ci darà sicuramente, come italiani, un vantaggio competitivo non indifferente. Io penso faccia una profezia, magari sbaglio gli esperti, siete voi, ma io credo che ai tempi dell'intelligenza artificiale, con la capacità di poter generare qualunque cosa con delle tecniche perfetti, alla fine riacquisteranno valori i contenuti autentici, magari anche errati non perfetti ma autentici. Questo è un mio auspicio, più che una profezia, per esempio, poco fa lo abbiamo visto. Una cosa che si ritornerà segreta si ritornerà a coltivare la terra che oggi erano
Dei contenuti domani. Questa creativi, quello perché magari lo userei con la tecnologia, ma Ritornerai al al passato perché è un po's'era abbandonato anche quel settore, o comunque se era rallentato nelle nuove generazioni quel settore, ma su quelli io credo, lo abbiamo visto che l'abbia fatto degli esempi illuminanti credo che non ci sia dubbio che possa che possa dare un valore aggiunto, io mi preoccupo più sulla parte creativi, la parte creativa, perché il rischio di sempre per quello stesso tema, cioè purtroppo il problema è che se noi continuiamo a spingere sempre solamente soltanto sulla leva del prezzo del risparmio, l'intelligenza artificiale sarà uno strumento devastante e disruptive, però, al contrario, non da un punto di vista innovativo, ma andiamo a vedere. Grazie Giuseppe
Grazie, Giuseppe Giorgianni e andiamo a vedere appunto questo, cioè come l'intelligenza artificiale, a scusami perdonami, pensavo avesse finito, prego.
No, andrò più veloce dai così brava, vai tranquillo.
Dai continuo, anche perché è ovvio. Ho preparato un paio di di di Slight, dove vi faccio vedere un po'quello che sarà il futuro dell'intelligenza artificiale, e quello è qualcosa che secondo me è da vedere. C'è un principio che che guida da sempre e comunque il mio lavoro e considero fondamentale che l'innovazione non è tecnologia, ma è in un impatto che deve avere la tecnologia. Possiamo sviluppare l'algoritmo sofisticato del mondo, realizzare piattaforme straordinarie, possiamo investire milioni e milioni di di euro in infrastrutture digitale, ma non vince chi usa più tecnologia, ma soprattutto vince che crea più valore. Questo è il messaggio che io cerco di dare anche in giro per il mondo, perché realmente
Tutti parlano di tecnologia, tutto il patrono di una tecnologia che va così veloce e che molto spesso noi per andare dobbiamo correre dietro a questa tecnologia, ma realmente vince solamente chi la applica nel modo giusto e che crea valore a quella cosa che che che che sta facendo e quindi ci sarà comunque un,
Ci deve essere ci sarà con l'intelligenza artificiale, è sicuramente un cambio di paradigma dalla tecnologia che imponeva le regole. Dobbiamo passare necessariamente ad una tecnologia che comprende le esigenze delle persone, perché, mentre ieri erano i cittadini clienti i laboratori a doversi adattare a un po'ai software che c'erano sul mercato oggi e domani saranno sempre più i sistemi intelligenti ad adattarsi alle persone. Questa è una cosa molto importante perché io lo vedo con i software, girando un po'in giro per il mondo, dalla Cina agli Stati Uniti. Ha anche all'Europa al Medio Oriente, dove molto spesso, anzi in questo momento diciamo qualche problemino ce l'hanno ma realmente loro stanno al passo con i tempi, è veramente sono, sono a livelli veramente avanzati anche troppo
E che molto spesso lui e quindi dico sempre che la la tecnologia deve essere e deve essere sicuramente al servizio delle persone e non al contrario, questa è la parte un po'usando un parametro biblico. La tecnologia è fatta per l'uomo, non l'uomo, non l'uomo, per la tecnologia, assolutamente questo, e quindi praticamente questo questo cambiamento deve essere visto sicuramente sia da dai cittadini e sia dalle imprese, ma ci deve essere o appunto un'intelligenza artificiale è sempre più basata sulla semplificazione e sul creare il valore. Vi faccio proprio due due esempi. Un cittadino che vuole aprire un'attività magari dice, ma laddove inizio oggi con l'intelligenza artificiale e basta che lo scrive e automaticamente a una risposta tra qualche tempo fa doveva andare e passare magari tra due, tre, quattro funzionari pubblici ed era veramente difficile le imprese come posso rendere la la la la mia azienda più competitiva? Vi faccio proprio un esempio di un'azienda che stiamo seguendo, un progetto grande per un'azienda che fattura italiana, che fattura più di 1 miliardo di euro di fatturato. Il primo approccio è stato quando chiedo qual è il nostro prodotto di punta. Mi arrivano delle carte e dopo una settimana è impossibile oggi perché oggi con l'intelligenza artificiale ci vuole un secondo ad avere quel risultato e quindi anche lì le Hypo, supportati nelle decisioni, può ottimizzare i processi. Può ottimizzare quei processi che ti fanno arrivare al risultato subito immediato e ti può dare anche la possibilità di avere una previsione che tu, applicandola in 3 4 settimane, vedi i risultati, mentre prima ci volevano anni su questo e quindi praticamente vediamo due due mondi, la, la pubblica amministrazione e le imprese, ma la sfida è quello di di di trasformare la complessità in un'opportunità. Quindi anche qui ne parlava il ministro. Oggi l'Intelligenza Artificiale trasformerà il mondo del lavoro. Sicuramente ecco tutti o molti mi chiedono, ma adesso si perderanno tanti posti di lavoro. Non è vero, perché, come è stato per internet
Io non so se vi ricordate, ma quando è nato internet tutti pensavano che era una catastrofe, che tutti per il proprio lavoro, invece sono aumentati, si sono amplificati stessa cosa farà qui, naturalmente due, si dovrà investire, incompetenza, si dovrà investire in formazione, come diceva il il ministro eh eh eh proprio per per per preparare le nuove generazioni proprio a questo.
Lippi è epocale cambiamento che stiamo che stiamo vivendo e qui e poi vi faccio vedere questi esempi dal da dal mondo asiatico volevo dare proprio le le le mie, la mia opinione sulle tre responsabilità che deve avere il Paese quando parlo di paese Pablo di pubblica amministrazione ma anche delle imprese perché anche l'imprenditore deve avere il suo ruolo e sono tre formare le persone, sviluppare competenze digitali, la cultura dell'innovazione, ma il ministro ha avuto veramente affatto,
Ah, un uno speech veramente superlativo, perché era realmente lì dove si deve andare, perché se le persone non lo sanno, usare quello strumento automaticamente quello strumento sarà usato male. Sì, ricordo solo così, a beneficio di di di di chi ci ascolta, che siamo ventisettesimo nella classifica DESI sulle competenze digitali, e ancora siamo fermi alla formazione sull'uso del computer nella pubblica ed è ed è ed è una cosa assurda, vi faccio proprio un esempio. Quest'anno in te il sia la Cina sia gli Emirati Arabi hanno introdotto l'intelligenza artificiale in prima elementare, cioè qui la vedremo magari fra 10 anni ed è assurda questa cosa perché sono quei bambini, io ne ho uno proprio in in seconda. Quei bambini saranno il cittadino digitale del futuro e se non gli smetti quelle cognizioni o li mette nelle condizioni di poter utilizzare in quella tecnologia automaticamente avremmo avremmo delle problematiche e il Paese sarà un fallimento, secondo, sarà governare l'intelligenza artificiale è sicuramente per garantire sicurezza, trasparenza, responsabilità ne hanno parlato i miei precedenti relatori e misurare l'impatto, perché è importante misurare l'impatto, perché due
Dobbiamo valutare la qualità dei servizi, la produttività, la competitività proprio e il beneficio che ha per le persone, perché poi alla fine è sempre lì. L'obiettivo è generare valore per le persone e le società. Come vi dicevo, il futuro che che mi aspetto perché già è presente, vi posso garantire che io sono tornato ieri proprio dalla Cina, è presente già nei paesi asiatici, soprattutto in Cina, e si passerà dalle I capace di pensare alle ai capace di agire, e questo è un futuro che arriverà a breve. Vi posso garantire che è il robottino, sostituirà le persone, questo è sicuro, ma il robot andrà ad aiutare, ad affiancare le persone, per fare le cose meglio e per farlo in modo più veloce e per togliere alle persone quei lavori magari che erano veramente fa di Cosio. Erano
Ho portavano a lui l'uomo ad essere veramente stanco qui praticamente vi faccio vedere tre computer e tre tre robot che sono al lavoro, questa è una delle principali aziende cinesi, dove praticamente va be'da un lato sistema le cose in un in uno zainetto dall'altro mo ammonta delle sedie con una precisione pazzesca qui non rende bene, ma se lo vedevate leader da da di presenza è qualcosa di di meravigliose, poi li smista i pacchi, perché anche lì vi faccio un esempio mi hanno sequestrato la batteria perché non aveva un marchio a loro, perché l'avevo comprato negli Stati Uniti all'aeroporto
Io stavo andando da Shanghai a Beck, a Pechino, pensate, io ho fatto il volume, l'hanno sequestrata all'indomani mattina, mi è arrivata in in in albergo, cioè pazzesco, la loro hanno un'efficienza proprio pazzesca sul mondo dei trasporti e qui vi faccio vedere i quadrupedi questi stanno sono o sono utilizzati dappertutto sia per la security sia sono sono utilizzati, ho visto in azione e il primo a destra praticamente,
E e con i vigili del fuoco vanno a spegnere il fuoco senza andrà a far andare il il vigile del fuoco, magari a rischiare la vita lì oppure vanno nei nelle fabbriche o nelle nel diciamo nel.
Delle piattaforme un po'pericolose proprio mandano questo, e qui un po'quello che succede dal McDonald's, che ormai.
Consegna tutto tramite il drone qui as a sinistra, ai vari shop che sono ormai pieni di di di Robert che vendono direttamente la merce. Io sto provando qui un esoscheletro che poi, tra l'altro, ho comprato per mia madre, che ha un problema di deambulazione per aiutarla a salire le scale, perché e questo sarà il prossimo futuro, perché lì c'è tanta tecnologia lì c'è tutta una parte di intelligenza artificiale che fa muovere l'arto nel momento in cui serve, non sempre è una cosa bestiale, io sono grazie. Giuseppe perdonami. Volevo finire solo con lui ubriaco, l'Hezbollah, mia a usare la parola
Assolutamente con questo il futuro non sarà di chi usa più tecnologia, ma di che resta più umano usando la tecnologia, grazie e questo è proprio il tema che vorrei proporre a Filippo Lapi, Lax, ricrea Technologies.
Un uomo che utilizza l'intelligenza artificiale proprio nell'ambito creativo e artistico e saremmo curiosi tutti di capire come si può e come sì sì, il drink, e come si può appunto costruire un futuro in cui l'essere umano, anche dal punto di vista creativo, rimane centrale, allora io sono proprio la realtà vivente di colui che usa l'intelligenza artificiale,
Inserita in un contesto, perché prima di tutto io preferirei definire quattro punti fondamentali, innanzitutto il soggetto e del contesto dove ci troviamo, perché l'intelligenza artificiale in Italia, secondo me, è usata a usata bene, ma abbiamo un contesto artistico incredibile è ancora sottovalutata sotto sotto usata per questo contesto artistico, oltretutto, come usarla nell'arte e nella produzione artistica stava avevamo avuto, abbiamo già avuto una,
Il colloquio sul il linguaggio e la formazione del linguaggio di chi usa l'intelligenza artificiale.
Nell'antica Grecia c'erano all'incirca 80.000 lemmi e alla fine mi avevano già la metà. La quantità di parole si acquisiscono nel nostro vocabolario, permettono una maggiore chiarezza nell'espressione. Quindi, quando si fa un prompt, noi più vocaboli abbiamo più siamo in grado di ottenere un risultato più preciso, quindi qui si tratta di formazione, non solo di risultati, ve lo abbiamo, ma a monte, quindi di formazione classica, cioè di mantenere una base linguistica forte, importante e anche di parole che appartengono alla cultura, alla cultura italiana e sono solo ed esclusivamente italiane ediz, i vocabolari cambiano nel tempo. Naturalmente la domanda è, secondo me, anche
Quale futuro sia degno della nostra storia, fino a oggi noi ci affacciamo, abbiamo piazza Navona, quale futuro sarà più degno di una storia così bella inserendo l'intelligenza artificiale, la nostra civiltà, diciamo, aveva intuito Omero, già diceva che aveva tre ancelle che nella fucina di Efesto,
Suggerivano cosa lui dovesse fare, ma l'ultima parola era la sua la e l'intelligenza artificiale usufruisce di front.
Li usa, ma la decisione finale è la decisione umana e l'intelligenza artificiale, secondo me, è la decima musa contemporanea, cosa vuol dire un rinascimento per il lusso e il sapere ed il fare israeliano, specialmente per me, che vengo da Firenze è la patria del Rinascimento, appunto si sentirà dalla merci leggermente mastica,
L'intelligenza artificiale sostituirà l'essere umano, sapremo usare l'intelligenza artificiale per rendere ancora più umano ciò che creiamo, sì, lo sapremo fare perché se non l'ha assorbiamo passivamente, ma la usiamo con un background culturale forte, sarà sicuramente uno strumento, un tulle, una bionda biblioteca di Alessandria d'Egitto dove sono raccolte beni enormi che possiamo consultare e dai quali ottenere qualcosa in poche parole,
Ho voluto nella prima immagine un'immagine operato, io uno dei tanti piattaforme digitali e questa figura che secondo me rappresenta Intelligenza Artificiale rossa con gli occhi chiusi, ancora perché aspetta il prompt per la domanda metà della figura ai punti della digitalizzazione 3D, la cosiddetta mappa 3D l'altra invece è un'opera che non molti conoscono, è un'opera, si trova a Bologna, naturalmente, ed è il Compianto sul Cristo morto di Nicolò dell'Arca,
E che che urla di dolore, allora, perché ho messo queste due opere, qui stiamo parlando di di di una nascita, quando nasce qualcosa, c'è un grande festeggiamento per l'implementazione di questa cosa, ma il mestiere più difficile è far crescere questa cosa nel modo giusto, quando nasce un bambino non si fa un compianto si fa,
è una cosa felice, ma etica, istruzione, linguaggio, non fanno parte della paura del compianto, ma di una educazione che parte sempre dalle basi solide culturali
Delle Ancelle. Vi ho già parlato ad attenderla all'algoritmo. Io vengo da un mix di studi che sono mix studi artistici e classici, l'arte classici dalla carta era una corda, da una parte la moda, le piattaforme, le nuove piattaforme che anche per me sono stati una rivoluzione comunque a 40 anni ora ne ha un po'di più rimettersi in gioco. Trasformare quello erano pennellata in un in un prompt a volte non è così piacevole, ma la linguistica aiuta sicuramente tantissimo e io ho avuto la fortuna di poter accostare l'artigianato alla nicchia. Io lavoro sostanzialmente per la nicchia, cioè per prodotti estremamente customizzato, ma è stato un grande plus perché nella ricerca né nella Deep Ersoch, cioè nella ricerca profonda di cose strane particolari
Ah, che accontentino un pubblico particolare, intelligenza artificiale, ha avuto una forza importante e qui si parla di tecniche interne, c'è la tecnica, la tecnica, la tecnica, una parola importantissima, importantissima, moltiplica le ipotesi, propone 100 forme, elabora tendenze globali, Inc l'intelligenza artificiale dall'altro la mano riconosce quello che autentica, comprendendo che possiede un'anima This distinguendo ciò che è destinato a durare nel tempo proprio dallo stesso alla Commissione la mano procede, precede.
La macchina
Dall'archivio dell'intelligenza artificiale si passa però a una selezione scrematura, lo schizzo a un'amplificazione, ad un giudizio che è, per però tutto umano, il paradosso è comunque misurabile nel mondo della moda c'è da qua, dal 4 al 10% delle emissioni globali di dei gas serra nella moda,
Sono appunto dovuti a processi che non sono stati revisionati da modelli che potevano proporre una soluzione, soprattutto dalla grande Cina, insomma, che ha la primazia del battaglione hot dagli 80 ai 150 miliardi di capi prodotti vengono fatti ogni anno.
E rimedio c'è naturalmente
E andando un po'più veloce, io ho trovato la fortuna di filantropi di persone che esistono ancora, che amano la cultura, che hanno voluto riportare la storia dell'arte vicino al futuro, all'intelligenza artificiale e a tutte le piattaforme tecnologiche esistenti per lavorare per prodotti che abbinino finalmente creino e non facciano morire nelle piccole Bib botteghe di Firenze ne produzione esplosivi per i grandi del lusso in poche parole,
E
Andiamo avanti, questa è la mia nel mio ufficio, in poche parole, ma non tutto, ma parte del mio ufficio Villa la tana racconta la storia del grande amore di Francesco primo con
Se siete tutti invitati, siamo felicissimi, quando, quando, quando, quando vorrete venire è un'astronave, la meravigliosa che ha ospitato, naturalmente anche una parte di una tragedia, perché Francesco primo uccisa la moglie.
Si dice fosse caduta per le scale, per rottura dell'userò, lotta, ma era tutto finto, infatti il corpo poi, che è stato riesumato aveva tracce di avvelenamento e sposò di nascosto Bianca Cappello era una veneziana scappata da da da Venezia e la scoccò, la la la la sposò di nascosto,
E i fiorentini non l'amavano molto e lui nella squadra in questa villa gli disse questa è la tua villa, ti metto là e questi magnati dell'arte mi hanno dato la possibilità di creare cosa un qualcosa di artigianale all'ennesima potenza c'è una bottiglia da 400.000 euro che ho portato oggi in oro e diamanti e che ho voluto abbinare ad un contenitore packaging che ha una bozza fatta con un 3 D con un filamento totalmente biocompatibile cioè se messo in acqua in terra nell'acqua dai tre ai sei mesi si discioglie allora mi scuso per la verniciatura delle dalla parte della del Parlamento.
La nostra invece Paris.
La nostra bottiglia da mezzo milione di euro è questa occhio e?
Attenzione che in oro e diamanti, allora perché porto questo esempio, perché faccio vedere questa cosa perché il futuro dell'arte e della bellezza è comprende con penetrabile, c'è qui non è stata Leahy a dirmi metti tre donne velate, qui c'è un perché alle dei tre donne velate qui c'è un perché a questa figura viene la parte esterna si distrugge e rimane solo l'anima, naturalmente non ho portato il profumo perché il profumo,
La scadenza insomma 10 mesi viene riprodotto ogni 10 mesi su commissione, naturalmente, come lei realizzata dalla questa o quella là la bottiglia è stata realizzata con i mastri artigiani più grossi, più bravi al mondo, la maggior parte fiorentini a parte il vetro il vetro invece è stato realizzato in una bottega di Murano che ha utilizzato una tecnica all'avanguardia se la guardate bene ha dentro delle pagliuzze di vero oro.
Dei fili microscopici di vero oro, quindi anche in quel caso stiamo avvicinando alla bottega a cosa piattaforme avveniristiche di produzione e questo è il nostro diciamo in questo per me dovrebbe essere il nostro intento formare i ragazzi figli, calzolai e borsette. Ieri noi siamo il distretto più grande vicino a Firenze di produzione della moda.
Con le informazioni sul 3 D, una stampante 3D filamenti ecocompatibili, piattaforme I che oltre che generative dell'arte siano ancora più specializzate permettono la protettive azione all'interno della bottega da parte del figlio di una borsa prima di fare il cosiddetto Canapino che stare sprecherebbe canapa e poi andare alla produzione della Borsa, per esempio
Vado avanti, è abbastanza veloce.
Nessun prototipo nasce da una mano sola, naturalmente
Io ho ammirato e ammiro a tutt'oggi
Questo gruppo di ragazzi e sono Mohamed eravamo adesso sono tutti giovanissimi che appena sono andato alla impazzito con questa bottiglia sottobraccio a mezzo milione o una bottiglia da mezzo milione, devo fare una una piattaforma biodegradabili.
Sono ghiacciati, tutti si sono fermati, avete, sta scherzando, no, non sto scherzando, perché la miglior strategia è sempre l'indifferenza e con grande dedizione, e invece hanno portato avanti questo progetto, non solo hanno aperto una sezione della loro azienda di sperimentazione e con questa sperimentazione noi era con i cuori i polimeri del mais del riso siamo,
Cercando di fare cose.
All'avanguardia, diciamo un metodo, non una folla. Una formula, quindi concept ricerca, varianti, criticità prototipo e, alla fine, la decisione che rimane sempre umana. Formare le generazioni future ai nuovi siti, mentre dentro le botteghe nelle università e nelle imprese, quindi, abbiamo la formazione in azioni innanzitutto lessicale del del proprio lessico, per poter comunicare nel modo giusto alla macchina, nella bottega per vedere come si fanno veramente le cose nell'università che mette assieme anche le cose e poi fare impresa fa l'impresa, è importante fare impresa perché la piccola bottega non rimanga più piccola bottega e possa allargare Maines Aci-Istat molle. Questa, naturalmente, l'art, una frase che
Muove un po'tutti uno spirito interiore, le muove insomma
Qui si può parlare di tanti, Intelligenza artificiale stampa, 3D, materiale circolari, noi siamo e resteremo sempre la madre dell'intelligenza artificiale.
Concludo perché il tempo è poco, vi ho fatto capire all'incirca gli faccio vedere un altro esempio di customizzazione ispirato alle perle della del dipinto del Bronzino, presente agli Uffizi di Eleonora di Toledo, con il quale è stato una bottiglia commerciale da 0,02 centesimi prodotti in Cina.
Con una stampante 3D con un filamento eurocompatibile. Abbiamo progettato insieme questa, ma non l'ha fatto, l'efficienza che ci ha fatto una serie di proposte e noi siamo andati a intervenire perché il tipo di reclamo, il broccato, la la, la, la la Perla, doveva essere in quel particolare modo. Quindi questa è la strada, una strada dove chi usa l'intelligenza artificiale abbia un background, a sappia scegliere quello che che che è giusto e che è all'altezza del nostro patrimonio. Questo assolutamente conclude dicendo per Ninjas ringrazio ciascuno di voi, imprenditori, politici, rappresentanti della società civile. Vi ringrazio per essere per rimanere essere unici e irripetibili, vi invito ad accogliere questo nuovo strumento avveniristico, mantenendo la consapevolezza assoluta della vostra unicità, della vostra importanza e della vostra visione, anche quando solo scegliete di come vestirsi e svestirsi al mattino, perché nessuna macchina sogna da sola nessun algoritmo prova compassione, nessun codice si commuove davanti alla bellezza, noi siamo e restiamo per sempre la madre dell'intelligenza artificiale grazie
E aggiungerei e siamo anche i figli dei figli, dei figli, di Michelangelo, di Leonardo a soli fratelli italiani, e questo non dovremmo mai scordarselo. Grazie Filippo per questa bella presentazione di questo rinascimento digitale. Se così possiamo chiamarlo, io concluderei visto che il tempo è tiranno non potendo a attivare l'ultimo blocco con Giacinto e Pasquale, concludendo semplicemente con una domanda alla quale chiederei di rispondere, ripeto, siamo al Senato, abbiamo parlato di dall'importanza della formazione, dell'importanza di investire nelle imprese per aumentare la competitività. Abbiamo parlato di made in Italy di trasformazione del di in senso digitale. La domanda che vi faccio è da fondatore del week, da divulgatori da esperti. Che cosa deve fare il sistema Paese, cosa devono fare le istituzioni, cosa deve fare il Parlamento, il governo, cioè per incentivare, assecondare questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale per aumentare
Per per dare un acceleratore, appunto questi processi che purtroppo rispetto ai quali purtroppo siamo ancora in ritardo
Grazie della domanda davvero ambiziosa, la risposta io, intanto,
Metto già a disposizione tutte le nostre competenze Pasquale era d'accordo con me del nostro team mia di Pasquale di questo sistema paese perché, insomma, conosciamo davvero molto bene in profondità l'intelligenza artificiale, i player i pro i contro, quindi è un peccato che noi diciamo non possiamo contribuire anche al dibattito pubblico su questo tema.
Le cose da fare sono davvero davvero tante, sicuramente il Parlamento legifera e il compito principale
La cosa che ti segnalo in 30 secondi e la formazione dei parlamentari, perché quando ieri, a cena, abbiamo parlato con il senatore, noi abbiamo parlato con una persona competente e quando un cittadino, un'impresa, un imprenditore parla con il rappresentante del suo governo dallo Stato e sente competenza sta meglio sempre più fiducia si lancia di più, quindi il mio primo suggerimento. Prendiamo questi 600 uomini e donne, facciamogli capire davvero che cos'è l'AI, facciamoli Strub cui utilizzare gli strumenti perché possano poi loro esprimersi nelle sedi opportune, nelle leggi, nei dialoghi nei confronti in maniera competente. Facciamo un intergruppo parlamentare, Gianni, mi sembra la cosa più naturale
Sì, infatti lui era in prima fila l'avevo individuato, ciò complimenti.
A un fuori onda prego, grazie il.
Non sarò velocissimo, mi presento velocemente sennò uno dei tre consiglieri della presidente von der Leyen e ho lavorato sul sul gruppo di aspetti che a
Ha ragionato su come proteggere i minori on line che poi le nostre i nostri consigli sono confluiti nel Kysak, che voi avete mostrato,
E vengo da da tre mesi in in Silicon Valley, dove sto fondando la mia startup nell'ambito dell'intelligenza artificiale per la scoperta di nuovi farmaci.
Dura molto brevemente, ho iniziato a programmare a sei anni ho smesso di programmare quando è uscito Opus 5.5 qualche mese fa e viviamo nel nel momento più emozionante della dell'era dell'umanità, penso che non c'è.
Siamo nel nell'era più più bella di sempre e.
E credo che però, in in nel nostro Paese ci sia bisogno.
Di tanta divulgazione e che e che raggiunga tutti voi, avete un podcast meraviglioso che raggiunge.
I più giovani più attenti adesso, e sarà compito anche del governo della della televisione di raggiungere anche le le fasce della società di due di aggiunge tutta la società, e speriamo di riuscirci rifarlo insieme e speriamo che l'Italia riesca a essere un player protagonista in questi di questa rivoluzione.
Ah ah, ah, San Francisco, conosciuto tantissimi italiani ma purtroppo, secondo me molto pochi i francesi sono fanno, fanno fanno molto più comunità, sono fortissimi nell'intensa artificiale a zone, è quasi ora di di rimboccarci le maniche e anche in Italia a iniziare a aprire dei laboratori di ricerca fondazionale, di iniziare a a spingere e a investire in questa tecnologia perché potrebbe essere l'ultima invenzione dell'umanità e ed è giusto che sia in che senso l'ultima profezia,
Detto così, è un po'inquietanti volesse.
E grazie
No, no, benissimo il nome, non ci hai detto.
Grab, Gabriele Battimelli.
Bravo bravo, bravo, davvero prego. Grazie agli organizzatori, io mi occupo nelle attività di ricerca di capire come l'intelligenza artificiale si interfaccia con le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni e come l'intelligenza artificiale assiste le amministrazioni. In realtà dobbiamo capire che è una tecnologia assimilabile alla rivoluzione industriale, quanti pensavano e con il telaio sparisse il lavoro degli operai tessili, in realtà aumentata la produttività. Ecco, oggi in Italia noi dobbiamo innescare questa tecnologia all'interno di un fenomeno che va dalla drammatico decennio della pubblica amministrazione, dove con il governo Monti c'è stato uno stop alle assunzioni pubbliche e quindi oggi abbiamo un depauperamento della delle dotazioni organiche e a un calo demografico inevitabile. Quindi questa tecnologia ci consente di incrementare la produttività, è di aumentare il valore aggiunto alle attività lavorative. Prendiamo l'esempio della della PEC. L'Inps ha un sistema di intelligenza artificiale che in automatico legge le PEC. Gli assegni ai funzionari quindi ha tolto un'attività routinaria e ripetitiva a dei funzionari, facendogli valorizzare le loro competenze e che si è velocizzando la macchina amministrativa. Quindi non è un contrasto. Il lavoro non non sparirà, semplicemente aumenterà la produttività e aumenteranno le attività a valore aggiunto.
Questo nei miei studi si interseca con l'analisi delle piante organiche, delle dotazioni organiche e dei vari Piau pensate che oggi noi, perché sono previsti contrattualmente abbiamo l'aria degli operatori, l'area dell'operatore e l'aria più bassa, ci ricordiamo quando anche nelle aule parlamentari e ciò gli uscieri che portavano le carte da un ufficio all'altro oggi questi profili hanno un ruolo marginale, meno dell'1%, ma sono diminuiti i dipendenti pubblici, no, sono incrementati le seconde aree, le terziarie funzionari oggi,
Proprio con sotto il dicastero del ministro Zangrillo siamo passati da tre aree, operatori e assistenti e funzionari alla quarta aria, quella del middle management, perché il lavoro si è qualificato e servono competenze specialistiche, il ministro diceva e vado a concludere prima del 2022 un dipendente pubblico faceva mediamente sei ore di formazione hanno nel percorso dal 2022. Oggi le ore di formazione si sono incrementate del 567%,
Perché si è qualificato il lavoro pubblico, che i civil servant devono effettuare, quindi andiamo avanti con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, per la pubblica amministrazione, grazie grazie, grazie.
Volevo sentire che cosa, grazie grazie a tutti, grazie alle Centofiori, grazie, Gianpasquale, pistacchi Polabi, grazie al ministro e al senatore Zanettin speriamo di aver offerto gli spunti di riflessione a tutti coloro che ci hanno ascoltato, grazie buona, ha detto l'ambasciatore razziato.
Anzi

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