Modera Francesco Condoluci, giornalista e Direttore di Notizie.it.
Intervengono Giuseppe Giorgianni (CEO iNNOVATECH | Tech Visionary Leader), Pasquale Viscanti (Co-CEO & Co-Founder, AI WEEK), Giacinto Fiore (Co-CEO & Co-Founder, AI WEEK), Filippo Lapi (Luxury Creative Technologist).
Le conclusioni saranno affidate a Padre Paolo Benanti, Presidente della Commissione AI per l’Informazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Convegno "L’Intelligenza Artificiale al servizio delle … Istituzioni e del Sistema Paese. Pubblica Amministrazione e imprese per costruire la competitività dell’Italia", registrato a Roma mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 09:00.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Intelligenza Artificiale.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 57 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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