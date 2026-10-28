Presentazione del volume “Stalking storie straordinarie di un crimine ordinario” di Antonio Russo con l’editore Stefano Donno

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Con la Senatrice del M5S Felicia Gaudiano (Segretaria della 1ª Commissione Affari Costituzionali e componente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza), l’editore Stefano Donno, il criminologo Antonio Russo autore del volume Stalking Storie Straordinarie di un Crimine Ordinario (I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno).
Intervengono: Grazia Biondi (Presidente dell’associazione Manden), Elvira Serra (Medico Specialista in Cardiologia e in Anestesia e Rianimazione, Assessora alle Pari Opportunità, Famiglia, Politiche Giovanili e Infanzia del Comune di … Agropoli (SA).
Modera Nicole Magliocchini (Avvocato).
Intervengono: Grazia Biondi (Presidente dell’associazione Manden), Elvira Serra (Medico Specialista in Cardiologia e in Anestesia e Rianimazione, Assessora alle Pari Opportunità, Famiglia, Politiche Giovanili e Infanzia del Comune di … Agropoli (SA).
Modera Nicole Magliocchini (Avvocato).
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