28 OTT 2026
dibattiti

"Piero Melograni a 70 anni dal Manifesto dei 101 nel ricordo della Rivoluzione d'Ungheria"

CONVEGNO | - Roma - 09:30 Durata: 3 ore 20 min
A cura di Carmine Corvino
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Saluto del segretario di presidenza della Camera, Roberto Giachetti.

Messaggio del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

Intervengono, tra gli altri, Luciano Violante, Pierferdinando Casini, Fausto Bertinotti.

Convegno ""Piero Melograni a 70 anni dal Manifesto dei 101 nel ricordo della Rivoluzione d'Ungheria"", registrato a Roma mercoledì 28 ottobre 2026 alle 09:30.

Tra gli argomenti discussi: Cultura, Storia.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 20 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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