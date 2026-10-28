CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Saluto del segretario di presidenza della Camera, Roberto Giachetti.
Messaggio del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
Intervengono, tra gli altri, Luciano Violante, Pierferdinando Casini, Fausto Bertinotti.
Convegno ""Piero Melograni a 70 anni dal Manifesto dei 101 nel ricordo della Rivoluzione d'Ungheria"", registrato a Roma mercoledì 28 ottobre 2026 alle 09:30.
Tra gli argomenti discussi: Cultura, Storia.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 20 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Messaggio del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
Intervengono, tra gli altri, Luciano Violante, Pierferdinando Casini, Fausto Bertinotti.
Convegno ""Piero Melograni a 70 anni dal Manifesto dei 101 nel ricordo della Rivoluzione d'Ungheria"", registrato a Roma mercoledì 28 ottobre 2026 alle 09:30.
Tra gli argomenti discussi: Cultura, Storia.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 20 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto riduci