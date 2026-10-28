Commissione Esteri della Camera

28 Ottobre 2026
svolge le seguenti audizioni nell’ambito dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, aggiornata al 30 giugno 2026, trasmessa ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 15 novembre 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2: ore 13.30 Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa Cuamm ore 14.15 Michele Pignotti, amministratore delegato e direttore generale di SACE S.p.A. ore 15 Vittorio de Pedys, presidente di SIMEST S.p.A.;
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Trascrizione automatica
- 1:20:53 13:30
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