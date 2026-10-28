Commissione Politiche Ue della Camera

28 Ottobre 2026
nell’ambito dell’esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio EU KIDS ACT – L'UE per spazi digitali responsabili e affidabili in internet (COM(2026) 681 final), svolge le seguenti audizioni: ore 14.00 rappresentanti del Forum delle associazioni familiari ore 14.20 rappresentanti della Italian interactive digital entertainment association (IIDEA) ore 14.30 rappresentanti di Save the Children ore 14.40 rappresentanti di Google ore 14.50 Stefano Tomelleri, professore ordinario di sociologia presso l’Università degli Studi di Bergamo
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Scheda a cura di Luciana Bruno