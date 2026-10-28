28 OTT 2026
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Otto e Cinquanta - Israele, affluenza record e nessuna maggioranza

RUBRICA | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 08:51 Durata: 17 min 26 sec
A cura di Carmine Corvino
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Giovan Battista Brunori, corrispondente e responsabile dell’ufficio Rai di Gerusalemme, ha fatto il punto sulle elezioni per il rinnovo della Knesset, il Parlamento israeliano, che si sono svolte martedì 27 ottobre.

Con il 66 per cento delle schede scrutinate, il blocco di destra e religioso che sostiene il primo ministro Benjamin Netanyahu conquisterebbe 56 seggi, cinque in meno dei 61 necessari per la maggioranza.

L’opposizione guidata da Gadi Eisenkot, ex capo di Stato maggiore e leader del partito centrista Yashar, ne otterrebbe 48, mentre ai partiti arabi andrebbero 16 seggi, un risultato che il corrispondente definisce una buona affermazione.

Dai primi dati non emerge un chiaro vincitore, e c’è una sorpresa rispetto agli exit poll della sera, che davano un leggero vantaggio all’opposizione.

Lo scrutinio, però, durerà ancora molte ore e la situazione può cambiare.

Secondo Brunori, per ora Netanyahu non vince ma neanche perde.

Il Likud resta il primo partito e il premier si conferma un leader in grado di tenere insieme il proprio elettorato, ma nessuna coalizione ha la maggioranza e le trattative per un nuovo governo si annunciano complicate.

Il voto si è svolto in modo regolare, salvo qualche episodio marginale di tensione in alcuni seggi.

L’affluenza ha raggiunto il 77 per cento, e in alcuni centri i seggi hanno chiuso già nel pomeriggio perché aveva votato l’intera popolazione.

Per il giornalista è il segno di quanto israeliani ebrei e arabi considerassero importanti queste elezioni.

Nei villaggi arabi, dove la Rai ha raccolto molte interviste, gli striscioni invitavano ad andare alle urne definendo il voto una questione di vita o di morte, per l’opposizione al governo di Netanyahu e dei suoi alleati di estrema destra Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich.

Anche Netanyahu e Ben Gvir hanno battuto il territorio fino alle ultime ore per convincere i propri elettori a votare.

Sul dopo voto, Brunori ha ricordato che il presidente Isaac Herzog, secondo quanto riportato dai media israeliani nei giorni scorsi, vorrebbe arrivare a un governo di unità nazionale.

Lo scontro tra i due schieramenti, però, rende difficile questo esito, e al momento non ci sono segnali di distensione.

Netanyahu, arrivato a notte fonda al suo comitato elettorale a Gerusalemme, non ha dichiarato vittoria in attesa dei risultati definitivi, ma ha detto di voler formare un governo di destra nazionale forte, senza abbandonare i suoi alleati.

I partiti arabi hanno fatto sapere di essere pronti a sostenere una coalizione guidata da Eisenkot, alternativa a Netanyahu.

Dopo il 7 ottobre, però, nessuno dei partiti dell’opposizione, da Israele casa nostra dell’ex ministro Avigdor Lieberman, formazione di destra, a Insieme di Naftali Bennett e Yair Lapid, fino allo stesso Yashar, ha dichiarato di volersi alleare con loro.

La situazione, per il corrispondente, resta bloccata.

Il presidente affiderà l’incarico a chi riterrà avere le maggiori possibilità di formare una coalizione.

Il leader incaricato avrà un mese di tempo, con una possibile proroga, e il processo può durare mesi.

Fino al giuramento di un nuovo governo davanti al presidente, Netanyahu resta in carica alla guida di un governo di transizione.

Brunori ha osservato che i governi di minoranza sono ormai diffusi, come in Spagna, e che un governo di transizione potrebbe perfino decidere una nuova guerra contro l’Iran, come Netanyahu ha dichiarato di voler fare insieme al presidente americano Donald Trump.

Lo scenario più probabile, secondo il giornalista, è lo stallo, con la possibilità di nuove elezioni tra sei mesi.

Nel collegamento da Bruxelles, David Carretta ha ricostruito la telefonata del presidente finlandese Alexander Stubb e del primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre a Vladimir Putin, la prima di due leader europei dal luglio 2025.

I due leader si sentivano legittimati dai colloqui ospitati la settimana scorsa a Oslo tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, e hanno voluto trasmettere a Putin messaggi diretti sui prossimi negoziati tecnici di Abu Dhabi tra Russia e Ucraina, con la presenza americana ed europea.

Stubb ha definito la conversazione franca e sostanziale, mentre Støre ha ammesso con i media norvegesi che restano grandi divergenze.

Secondo il resoconto del Cremlino, Putin ha ribadito le cause profonde della guerra, ha sostenuto che una pace giusta e duratura sarà possibile solo se gli interessi della Russia saranno presi in considerazione appieno e senza condizioni, e ha accusato l’Unione europea e la Nato di prolungare le ostilità con il sostegno all’Ucraina.

Secondo il Financial Times, il presidente russo ha anche impartito ai due leader una lezione di storia che di fatto nega l’esistenza dell’Ucraina e del popolo ucraino.

Dietro queste parole, ha spiegato Carretta, ci sono due richieste: ottenere con i negoziati la parte del Donbass che la Russia non è riuscita a conquistare con le armi, e il ritorno della Nato alle posizioni del 1997, prima dell’allargamento ai Paesi dell’ex blocco di Varsavia e poi a Finlandia e Svezia.

La telefonata ha riaperto una frattura tra gli europei.

Palazzo Chigi ha ribadito la richiesta di designare in modo condiviso una o più personalità con un chiaro mandato a parlare a nome dell’Europa, mentre la premier danese Mette Frederiksen ha detto di non sapere cosa i due Paesi pensino di ottenere, e il premier svedese Ulf Kristersson ha sostenuto che il dialogo con Putin va affrontato da una posizione di forza.

Sullo sfondo resta Donald Trump, che nelle ultime settimane ha di nuovo cambiato posizione, prendendo decisioni che hanno danneggiato la difesa ucraina e facendo pressioni su Zelensky perché accetti condizioni inaccettabili.

Come dopo lo scontro nello Studio Ovale del febbraio 2025 e il vertice in Alaska con Putin dell’agosto dello stesso anno, alcuni europei ritengono necessario, secondo un diplomatico citato dal corrispondente, convincere Trump che Putin non vuole la pace.

Per questo Zelensky ha ringraziato Stubb e Støre per aver chiesto a Putin passi concreti di de-escalation sull’energia e sulle infrastrutture.

I bombardamenti russi, invece, continuano e sono sempre più devastanti, mentre all’Ucraina mancano gli intercettori dei sistemi Patriot, perché gli Stati Uniti non autorizzano il trasferimento del materiale necessario a difendere la popolazione e le infrastrutture civili.

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  • Giovan Battista Brunori

    corrispondente e responsabile dell'ufficio Rai di Gerusalemme

    David Carretta

    corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo

    8:51 Durata: 17 min 26 sec
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Da Radio Radicale 8 50 una notizie al giorno in 10 minuti con Roberta Jannuzzi.
Ieri e martedì 27 ottobre gli israeliani hanno votato per rinnovare la Knesset, il Parlamento con l'affluenza più alta dal 1999 a scrutinio ancora in corso, poco più di metà delle schede, il Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu è il primo partito davanti a Yashar, il partito centrista dell'ex capo di stato maggiore Gadi, Eisenkot cotta, il blocco di destra e religioso che sostiene Netanyahu è in vantaggio, ma né il premier né l'opposizione raggiungono per ora la maggioranza necessaria per governare noi
Ne parliamo con Giovanni Battista Brunori, corrispondente al responsabile dell'ufficio Rai di Gerusalemme, che è in collegamento da Israele, buongiorno, Giovan Battista,
Allora, e intanto, se ci sono novità, a che punto è lo scrutinio?
Dunque.
In corso, come dicevi, lo scrutinio.
36% delle schede.
Al momento Netanyahu, la coalizione di Netanyahu
Conquisterebbe 56 seggi sui 61 necessari per avere la maggioranza alla Knesset al Parlamento e invece la coalizione di opposizione viali ben cotta e ne conquisterebbe 48 e 16 seggi che
Prenderebbero i partiti arabi, dunque una una buona affermazione, e quindi possiamo dire che dai primi risultati non emerge ancora un chiaro vincitore e ci sono delle sorprese perché, secondo i primi exit poll, la coalizione di opposizione in viale San Cota era dato in leggero vantaggio, però ancora ci sono, molte ore è ancora discontinua e dunque la situazione può ancora cambiare. Possiamo dire che però, per il momento Netanyahu non vince, ma neanche perde, perché quindi nessuna coalizione alla maggioranza e le trattative per arrivare a un nuovo governo sono piuttosto complicate e il Likud è il primo partito e prende voti sia
Dai suoi, soprattutto dagli ultranazionalisti ai ministri,
E diciamo, più estremisti e sia anche i religiosi ultraortodossi. E dunque lui sì che conferma un leader in grado di di avere il controllo del suo popolo e nello stesso tempo difficile formare un nuovo governo e nel frattempo Netanyahu resta un premier di un governo provvisorio
L'affluenza è stata altissima durante la giornata, come si sono svolte le operazioni di voto, insomma, sono state irregolari e ci sono stati problemi. Sì, al di là del punto di qualche episodio marginale, c'è stata un po'di tensione in alcuni seggi, ma insomma, voglio dire questo succede un po'in tutte in tutte le democrazie. Nel complesso le operazioni sono state appunto assolutamente regolari e bisogna dire che, come la, il 77% della popolazione ha votato, ci sono addirittura alcuni, alcuni villaggi, alcuni centri e dove e hanno chiuso il
E hanno chiuso i seggi e già nel pomeriggio di ieri, perché il 100% della popolazione aveva votato, dunque, c'è stata davvero una un'affluenza fortissimo, e questo fa capire quanto la popolazione israeliana sia da parte ebraica. Nella parte araba
E quanto considerano importanti queste queste elezioni d'altra parte e dunque anche la la la partecipazione. Noi abbiamo fatto molte interviste anche nei nei villaggi arabi e dove c'erano degli striscioni molto chiari che parlavano della necessità di andare a votare, perché ovviamente il governo di Netanyahu, con gli estremisti e i beni di Lesmo autrice, suscitano orrore nella soprattutto nella componente araba, ma non solo ma
Certamente bene per gli arabi e molti striscioni dicevano andate a votare. È questione di vita o di morte. Ecco dunque la l'appello al voto è stato raccolto, ma è stato raccolto anche da da tutte le altre.
E da tutte le altre informazioni. Pensiamo che Netanyahu ben vide sono andati. Hanno sinora in realtà davvero fatto una battuto il territorio a tappeto anche nelle ultimissime ore per convincere tutti quanti ad andare a votare.
In queste ore, insomma, si sono fatte, abbiamo ascoltato diverse analisi e ipotesi su quelli che sono gli scenari che si aprono con l'appoggio, anche esterno, di in una parte delle liste arabe, che non entrerebbero direttamente Nenni impossibile governo, Eisen côté, dall'altro l'idea anche di un governo di unità nazionale e ti chiedo,
Se ci sono state dichiarazioni diciamo dopo dopo il voto, in un senso o nell'altro che cambino quelle che sono state le posizioni molto nette e che escludevano, diciamo queste ipotesi della campagna elettorale
Dunque.
Herzog, che adesso ha un compito molto molto delicato, è molto difficile, il presidente Erdogan ha manifestato, secondo quanto rivelato dai media nei giorni scorsi, la.
L'urgenza, la necessità, la l'intenzione di cercare un oh, di raggiungere e di arrivare a un governo di unità nazionale, ma il punto è che.
C'è una una dura, durissima, durissimo scontro, e non è facile arrivare a una un risultato di questo tipo, lo stesso Netanyahu ieri, nella come a notte fonda quando è arrivato al comitato elettorale, Gerusalemme ha affermato di voler formare un governo di destra nazionale forte, non ha detto,
Che abbiamo vinto, quindi anche lui eh
Ma in attesa di avere i voti veri quindi
Però, di fatto, ha detto di non voler abbandonare i suoi alleati, questo perché una delle ipotesi e che appunto Eisen, cosa si sa che avrebbe fatto tra le prime telefonate proprio quelle ai colleghi, ai colleghi avversari del Likud per invitarli a formare un governo con la con l'opposizione? Ma il punto è che al momento non ci sono segnali di,
Diciamo di distensivi da questo punto di vista il PAI. I partiti arabi
Che vogliono hanno questo, appunto buona affermazione di di 16 16 seggi. Hanno detto subito che loro intendono dare i voti alla coalizione formata dai. S'è accorta che possa garantire un nuovo un nuovo governo alternativo a Netanyahu Ba e però resta il fatto che dopo il 7 ottobre per i partiti come quello di di Lieberman che un partito di opposizione, ma di di destra e di Naftali Bennet, ma anche la PID e ora lo stesso Eisen con te, nessuno ancora ha dichiarato di volersi alleare con i partiti arabi. Dunque la situazione resta bloccata. Al momento, dunque, abbiamo davanti giorni e giorni di trattative e il dunque il pre e il presidente darà l'incarico a chi ritiene di avere il maggiore le maggiori possibilità di formare una coalizione e dunque nel frattempo Netanyahu appunto ha raggiunto l'obiettivo del pareggio per cui continua a governare con un governo di transizione, ma con un governo di questo tipo può addirittura a dichiarare guerra a Teheran se se fa quello che ha, dichiarato di voler fare insieme al presidente americano, Donald Trump e un'ultima domanda Giovan Battista, qualora
Anc il presidente disse un mandato, un incarico o mandato esplorativo e cosa succederebbe a quel? A quel punto non sarebbe più premier come come funziona la transizione, dunque che finché sì, dunque, finché non ho, non c'è un nuovo governo che giura, di fronte al Presidente Netanyahu, è ancora in carica e un governo di transizione, ma ormai abbiamo visto quanti governi lividi e anche diciamo, di minoranza ci sono nella in giro nel mondo e lo vediamo in Spagna, lo vediamo in tanti tanti Paesi, dunque
Rimane il e del finché non questo è un è un processo che può durare mesi se la nella, nell'ipotesi in cui il presidente dia l'incarico, appunto a un 1 o a Netanyahu Eisen, contro qualcuno che lui ritiene possa avere il maggior numero di possibilità di arrivare ai 7 61 seggi necessari per avere la maggioranza in Parlamento e finché questo questo leader prova appunto a mettere insieme una coalizione Surano ci vuole un mese, poi può essere che può avere un prolungamento, ma è un processo che può durare comunque mesi e quindi l'ipotesi è che Netanyahu vada avanti con questo governo e l'ipotesi è lo stallo e magari nuove elezioni tra sei mesi. Perfetto, ti ringraziamo davvero grazie davvero a grazie a voi e buon lavoro
Buon lavoro a te. Immagino che sarà stata insomma una nottata molto pesante per tutti i corrispondenti da Gerusalemme, allora adesso da da Israele, ci spostiamo invece alla guerra in Ucraina. Ieri il presidente finlandese Alexander Stubb, è il primo ministro norvegese Ionas. Gare storie hanno telefonato da Helsinki a Vladimir Putin su tutto quello che si sono detti e sulle reazioni ci aggiorna David Carretta che è in collegamento da Bruxelles. Buongiorno, David
Sì, buongiorno a voi la prima telefonata di due leader europei Vladimir Putin, dal luglio del 2025 per discutere della guerra contro l'Ucraina, si è conclusa come.
Tutte le precedenti Putin non solo non ha lasciato trapelare alcun segnale di essere disponibile alla pace, ma ha ribadito tutti gli obiettivi che persegue da prima del giorno dell'invasione. Il 24 febbraio 2022, il presidente della Finlandia, Alexander Stubb, del premier della Norvegia, Jonas Gahr Store, hanno preso l'iniziativa di chiamare Putin per trasmettere direttamente messaggi riguardanti i futuri negoziati. Stub Astore si sentivano in qualche modo legittimati dai colloqui che avevano ospitato la scorsa settimana tra Volodimir Zelenskij e l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Wickhoff, sono previsti nei prossimi giorni dei negoziati a livello tecnico ad Abu Dhabi tra
Tra rappresentanti della Russia dell'Ucraina, con la presenza americana e anche la presenza europea.
Stub ha fatto sapere che la discussione con Putin è stata Franca, è sostanziale, ma la la risposta del Cremlino.
È stata sempre la stessa quella che viene ripetuta da Putin e dai suoi portavoce per l'appunto ormai da quasi da quasi cinque anni con Putin ci sono grandi di fare divergenze di punti di vista, ha ammesso Storer, parlando con i media norvegesi secondo il resoconto del Cremlino Putin ha ribadito le cause profonde della guerra,
E sottolineato che una pace giusta e duratura sarà possibile solo se gli interessi della Federazione Russa verranno presi in considerazione appieno e senza alcuna condizione. Putin ha anche accusato l'Unione europea e la NATO di contribuire a prolungare le ostilità con il sostegno all'Ucraina. Secondo Financial Times, tra l'altro il leader russo ha fatto la sua solita lezione di storia,
Slava, con la quale di fatto nega l'esistenza dell'Ucraina.
E del popolo ucraino ai due leader di Finlandia e Norvegia, cosa c'è dietro queste parole riportate dal Cremlino, fondamentalmente non solo la volontà di conquistare coi negoziati quella parte del Donbass che la Russia
Non è riuscita a strappare all'Ucraina con le armi, questa è una condizione fondamentale per Putin, per entrare in una trattativa seria, c'è anche un'altra richiesta che del resto va ricordato, era stata avanzata ancor prima della guerra con una lettera a gran parte dei capi di governo dei Paesi europei.
Ed è fondamentalmente che la NATO si ritiri, ah, sulle stesse posizioni del 1997 prima prima della dell'allargamento ai Paesi dell'ex blocco di Varsavia, e poi anche alla Finlandia
Alla Svezia con le adesioni che ci sono state dopo dopo l'invasione. Questo è l'obiettivo strategico di Putin e quando afferma, come ha detto ieri il Cremlino, che gli interessi della Federazione Russa vanno presi in considerazione appieno e senza alcuna condizione
è questo che Putin esigere per porre fine alla guerra. Per contro, questa telefonata di Stuber store ha riaperto una frattura tra gli alleati europei sulla strategia da tenere nei confronti del leader russo. Ci sono alcuni leader come Giorgia, Meloni, Palazzo Chigi. Lo ha riferito una in una in una serie di commenti. Ieri ci sono alcuni leader che sostengono che l'Unione europea dovrebbe designare un rappresentante, un inviato speciale, per discutere con Putin e Chigi ha ribadito questa richiesta, designare al più presto, in modo condiviso, una o più personalità, con un chiaro mandato a parlare a nome dell'Europa, parlare di cose il grande interrogativo visto visto per l'appunto, il ruolo e i risultati di stub Ester
C'è chi invece contesta,
Da la strategia di parlare con Putin, per esempio, la premier danese Mette Frederiksen, che ha detto onestamente, non so cosa pensino di poter ottenere questi due paesi con questa iniziativa, e anche il premier svedese Ulf Kristersson ieri ha detto chiaramente che il dialogo va affrontato da una posizione,
Di forza, altrimenti Putin continuerà, come ha sempre fatto, a rifiutare qualsiasi serio
Negoziato
C'è c'è però un elemento di cui si deve tenere conto l'elemento si chiama Donald Trump Trump, che per l'ennesima volta nelle ultime settimane ha cambiato campo a
Preso delle decisioni che hanno danneggiato la difesa dell'Ucraina
Sta facendo pressioni su Volodymyr Zelenskij per accettare condizioni che non sono accettabili e, come è accaduto già in passato, più volte dopo lo scontro nell'Ufficio Ovale della casa Bianca a febbraio 2025, dopo il vertice in Alaska con Putin del Ferragosto dello stesso anno
Alcuni europei ritengono che sia necessario fare un po'di teatro. Questa questa è la definizione che ci è stata data da un diplomatico europeo ieri, per convincere soprattutto Trump che Putin non vuole alcuna tace, ed è anche la ragione per cui Volodimir Zelenskij ieri ha ringraziato Stuber Storr per questa telefonata e per aver detto a Putin che sono necessari veri passi di de-escalation, in particolare sull'energia e le infrastrutture ed escalation che non c'è. I bombardamenti
Della Russia continuano e sono sempre più devastanti. Nel momento in cui lo ha ricordato Zelenskij, sempre ieri mancano i missili Patriot degli intercettori per bloccare gli attacchi, in particolare con missili balistici russi. Perché perché, ancora una volta gli Stati Uniti non stanno dando l'autorizzazione al trasferimento di questo materiale?
Indispensabili alla difesa delle infrastrutture civili e della popolazione ucraina. Per ora è tutto ti restituisco la linea. Grazie Davide appuntamento domani mattina. Adesso apriamo le notizie

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