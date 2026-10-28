Otto e Cinquanta - Israele, affluenza record e nessuna maggioranza

Giovan Battista Brunori, corrispondente e responsabile dell’ufficio Rai di Gerusalemme, ha fatto il punto sulle elezioni per il rinnovo della Knesset, il Parlamento israeliano, che si sono svolte martedì 27 ottobre.



Con il 66 per cento delle schede scrutinate, il blocco di destra e religioso che sostiene il primo ministro Benjamin Netanyahu conquisterebbe 56 seggi, cinque in meno dei 61 necessari per la maggioranza.



L’opposizione guidata da Gadi Eisenkot, ex capo di Stato maggiore e leader del partito centrista Yashar, ne otterrebbe 48, mentre ai partiti arabi andrebbero 16 seggi, un …

risultato che il corrispondente definisce una buona affermazione.



Dai primi dati non emerge un chiaro vincitore, e c’è una sorpresa rispetto agli exit poll della sera, che davano un leggero vantaggio all’opposizione.



Lo scrutinio, però, durerà ancora molte ore e la situazione può cambiare.



Secondo Brunori, per ora Netanyahu non vince ma neanche perde.



Il Likud resta il primo partito e il premier si conferma un leader in grado di tenere insieme il proprio elettorato, ma nessuna coalizione ha la maggioranza e le trattative per un nuovo governo si annunciano complicate.



Il voto si è svolto in modo regolare, salvo qualche episodio marginale di tensione in alcuni seggi.



L’affluenza ha raggiunto il 77 per cento, e in alcuni centri i seggi hanno chiuso già nel pomeriggio perché aveva votato l’intera popolazione.



Per il giornalista è il segno di quanto israeliani ebrei e arabi considerassero importanti queste elezioni.



Nei villaggi arabi, dove la Rai ha raccolto molte interviste, gli striscioni invitavano ad andare alle urne definendo il voto una questione di vita o di morte, per l’opposizione al governo di Netanyahu e dei suoi alleati di estrema destra Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich.



Anche Netanyahu e Ben Gvir hanno battuto il territorio fino alle ultime ore per convincere i propri elettori a votare.



Sul dopo voto, Brunori ha ricordato che il presidente Isaac Herzog, secondo quanto riportato dai media israeliani nei giorni scorsi, vorrebbe arrivare a un governo di unità nazionale.



Lo scontro tra i due schieramenti, però, rende difficile questo esito, e al momento non ci sono segnali di distensione.



Netanyahu, arrivato a notte fonda al suo comitato elettorale a Gerusalemme, non ha dichiarato vittoria in attesa dei risultati definitivi, ma ha detto di voler formare un governo di destra nazionale forte, senza abbandonare i suoi alleati.



I partiti arabi hanno fatto sapere di essere pronti a sostenere una coalizione guidata da Eisenkot, alternativa a Netanyahu.



Dopo il 7 ottobre, però, nessuno dei partiti dell’opposizione, da Israele casa nostra dell’ex ministro Avigdor Lieberman, formazione di destra, a Insieme di Naftali Bennett e Yair Lapid, fino allo stesso Yashar, ha dichiarato di volersi alleare con loro.



La situazione, per il corrispondente, resta bloccata.



Il presidente affiderà l’incarico a chi riterrà avere le maggiori possibilità di formare una coalizione.



Il leader incaricato avrà un mese di tempo, con una possibile proroga, e il processo può durare mesi.



Fino al giuramento di un nuovo governo davanti al presidente, Netanyahu resta in carica alla guida di un governo di transizione.



Brunori ha osservato che i governi di minoranza sono ormai diffusi, come in Spagna, e che un governo di transizione potrebbe perfino decidere una nuova guerra contro l’Iran, come Netanyahu ha dichiarato di voler fare insieme al presidente americano Donald Trump.



Lo scenario più probabile, secondo il giornalista, è lo stallo, con la possibilità di nuove elezioni tra sei mesi.



Nel collegamento da Bruxelles, David Carretta ha ricostruito la telefonata del presidente finlandese Alexander Stubb e del primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre a Vladimir Putin, la prima di due leader europei dal luglio 2025.



I due leader si sentivano legittimati dai colloqui ospitati la settimana scorsa a Oslo tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, e hanno voluto trasmettere a Putin messaggi diretti sui prossimi negoziati tecnici di Abu Dhabi tra Russia e Ucraina, con la presenza americana ed europea.



Stubb ha definito la conversazione franca e sostanziale, mentre Støre ha ammesso con i media norvegesi che restano grandi divergenze.



Secondo il resoconto del Cremlino, Putin ha ribadito le cause profonde della guerra, ha sostenuto che una pace giusta e duratura sarà possibile solo se gli interessi della Russia saranno presi in considerazione appieno e senza condizioni, e ha accusato l’Unione europea e la Nato di prolungare le ostilità con il sostegno all’Ucraina.



Secondo il Financial Times, il presidente russo ha anche impartito ai due leader una lezione di storia che di fatto nega l’esistenza dell’Ucraina e del popolo ucraino.



Dietro queste parole, ha spiegato Carretta, ci sono due richieste: ottenere con i negoziati la parte del Donbass che la Russia non è riuscita a conquistare con le armi, e il ritorno della Nato alle posizioni del 1997, prima dell’allargamento ai Paesi dell’ex blocco di Varsavia e poi a Finlandia e Svezia.



La telefonata ha riaperto una frattura tra gli europei.



Palazzo Chigi ha ribadito la richiesta di designare in modo condiviso una o più personalità con un chiaro mandato a parlare a nome dell’Europa, mentre la premier danese Mette Frederiksen ha detto di non sapere cosa i due Paesi pensino di ottenere, e il premier svedese Ulf Kristersson ha sostenuto che il dialogo con Putin va affrontato da una posizione di forza.



Sullo sfondo resta Donald Trump, che nelle ultime settimane ha di nuovo cambiato posizione, prendendo decisioni che hanno danneggiato la difesa ucraina e facendo pressioni su Zelensky perché accetti condizioni inaccettabili.



Come dopo lo scontro nello Studio Ovale del febbraio 2025 e il vertice in Alaska con Putin dell’agosto dello stesso anno, alcuni europei ritengono necessario, secondo un diplomatico citato dal corrispondente, convincere Trump che Putin non vuole la pace.



Per questo Zelensky ha ringraziato Stubb e Støre per aver chiesto a Putin passi concreti di de-escalation sull’energia e sulle infrastrutture.



I bombardamenti russi, invece, continuano e sono sempre più devastanti, mentre all’Ucraina mancano gli intercettori dei sistemi Patriot, perché gli Stati Uniti non autorizzano il trasferimento del materiale necessario a difendere la popolazione e le infrastrutture civili.

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