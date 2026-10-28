Commissione Lavoro della Camera

…

gli obblighi di pubblicità e trasparenza di Enasarco e a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla portabilità dei contributi, sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione.

svolge l’audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL e USB nell’ambito della discussione congiunta della risoluzione, concernente misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti alla Fondazione Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012 e all’introduzione di uno specifico meccanismo di cumulo tra i contributi versati alla Fondazione Enasarco e quelli accreditati presso l'Inps o altre gestioni previdenziali, nonché alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, e della risoluzione concernente iniziative volte ad affrontare la problematica dei cosiddetti «iscritti silenti» della Fondazione Enasarco, a promuovere un'approfondita verifica sulla gestione economico finanziaria della medesima Fondazione, a rafforzare

leggi tutto