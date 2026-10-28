Puntata di "Notiziario del mattino" di mercoledì 28 ottobre 2026 , condotta da Antonello De Fortuna e Roberta Jannuzzi .
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 26 minuti.
Rubrica
10:00, Roma
9:30 - CAMERA
10:07 - SENATO
16:30 - CAMERA
8:10 - Camera dei Deputati
8:30 - Senato della Repubblica
8:30 - Parlamento
8:30 - Parlamento
8:30 - Camera dei deputati
8:30 - Parlamento
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Adesso apriamo il notiziario di mercoledì 28 ottobre 2026, grazie a Piero Scaldaferri regia, con me in studio Federico Punzi, buongiorno buongiorno Roberto nostro notiziario del mattino ci occuperemo naturalmente delle elezioni israeliane, poi il caso di Youssef si era accusato di responsabilità nelle violenze avvenute.
E nel centro di Milano 17 8 18 ottobre, la situazione dell'ex ILVA, l'importanza del welfare contrattuale, come si sta sviluppando nel nostro Paese, e poi la collana di ebook, dedicata ai prigionieri politici promossa da Muriel Italia, questi gli argomenti di questa prima edizione del nostro notiziario che chiuderemo con la nota settimanale di Valter Vecellio mani apertura, torniamo a solo il voto in Israele e ascoltiamo un passaggio della rubrica di Fiamma Nirenstein che andrà in onda questa sera. In particolare è il passaggio sul ruolo che hanno i partiti arabi in questo. In questo posto. Voto sentiamo
Dunque è cominciato prima di tutto con questa incredibile affluenza alle urne va bene per cui già alle 2 del pomeriggio c'aveva il 50% degli israeliani che erano andati a votare, questa è una cosa piuttosto inconsueta in tutte le le democrazie, ma dimostrava pure, appunto qui una enorme e un un enorme desiderio di partecipazione ci sono andati a letto alle 7 c'era già lacuna e poi ha continuato così tutta la giornata, anche quando a un certo momento è avvenuto tempesta di pioggia fortissima che in ebraico si dice ma Bull, allora tutti davano diretto, ma Bul ba la gente sotto l'acqua stava in coda aspettare e come sai benissimo e soprattutto quelli che si sono distinti per un 80% di partecipazione
Sono il settore arabo dell'albo e della popolazione che ha messo insieme circa ora siamo ancora alla conta realistica, va bene a quella vera scheda per scheda, scheda per scheda, però, ha messo insieme un 16 seggi fra i due fra fra i due partiti, la lista Unita che è quella di a coattivi quello che era,
Un tempo e l'aiutante di Arafat va bene e che ora siede nel parlamento israeliano a proposito di apartheid,
Eh eh eh.
E e l'altra invece è quella di Marco Buda bus, che è quello, diciamo così che, benché legato alla Fratellanza Musulmana, è quello che offre più aperture nei confronti del mondo ebraico,
Una rubrica.
Riascoltare questa Medioriente visto da Gerusalemme Federico, il Partito radicale ha promosso un appello per chiedere al Parlamento di calendarizzare e approvare la proposta di legge Zuncheddu e altri, che prevede una provvisionale economica per le vittime di errori giudiziari e ingiusta detenzione, garantendo un sostegno immediato in attesa del risarcimento definitivo.
Tra i firmatari dell'appello Roberto Saviano, Michele Riondino, protagonista del film ingiustizia ha dedicato alla vicenda di Beniamino Zuncheddu assolto dopo 33 anni di carcere, e la proposta di legge che vede tra le prime firmatarie Irene Testa e Gaia Tortora è stata depositata in Parlamento, sostenuta da oltre 50.000 cittadini. Con questa nuova mobilitazione del partito radicale chiede alle istituzioni un impegno concreto affinché la proposta venga discussa e approvata, dando una risposta a chi, dopo aver subito un errore giudiziario e si ritrova a ricostituire la propria vita senza adeguate risorse economiche favorevoli alla proposta di legge. Zuncheddu Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia, lo ha intervistato, Lanfranco, Palazzolo, condivido lo spirito e la ratio del provvedimento. Ha d'altra parte è stata sempre una battaglia di Forza Italia. La prova provata di questa sensibilità di Forza Italia emerge anche dalla lettura di una proposta di legge presentata a firma dei miei colleghi, che siedono in Commissione giustizia che prevede per l'appunto una modifica
Al codice di procedura penale nella parte relativa al risarcimento del danno e all'indennizzo per i danni per il nocumento patito a seguito di ingiusta detenzione e come si fanno a condividerne lo spirito. Ci sono oltre 996 casi all'anno conclamati di errori giudiziari, un esborso notevolissimo da parte dello Stato di risarcimento ai danni di chi ha patito l'ingiusta detenzione è stato sottoposto ad un nostro processo, ha subito un'ingiusta, condanna lo stesso processo, così come diceva un tempo. Il Calamandrei è di per sé una una punizione e quindi che diventa particolarmente afflittiva, quando poi, al termine di un procedimento lungo costoso, si accerti che il soggetto inizialmente indagato, poi imputato sì ai innocenti nel caso di Zuncheddu, 33 anni di carcere e condannato all'ergastolo e poi prosciolto a seguito di una sentenza della Corte d'Appello di Roma, dopo 33 anni di ingiusta detenzione, la dice tutta. Come mi sembra doveroso che uno Stato civile debba ripagare chi abbia patito dei danni notevolissimi
Alla propria esistenza, spesso anche alla propria salute, possa ottenere un indennizzo da parte dello Stato. Ricordiamo che è possibile firmare l'appello del Partito radicale per la calendarizzazione e approvazione delle proposte di legge istruzione, giacimento delle vittime di errori giudiziari e ingiusta detenzione sul sito www punto Partito radicale punto it vi ricordiamo inoltre che sul sito del partito radicale è possibile firmare anche l'appello rivolto al Parlamento europeo.
Al Consiglio europeo e la Commissione europea per l'istituzione di un'Organizzazione mondiale delle democrazie. Veniamo al caso Sierra. Ieri si è svolto l'interrogatorio di convalida del fermo di Youssef Fier, è avvenuto nel carcere di San Vittore a Milano, davanti alla giudice Tiziana Landoni, Sierra e un ricercatore di 30 anni, origini marocchine è stato fermato sabato 24 ottobre. Le accuse sono istigazione a delinquere, aggravata dalla finalità di terrorismo, o il nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche per la procura di Milano sarebbe la mente del movimento 17 ottobre, quindi il movimento nato sui social, dopo le violenze nel centro di Milano del 17 e 18 ottobre, davanti al giudice si era non ha risposto alle domande. La procura ha chiesto che il fermo
Sia convalidato che resti in carcere. Secondo i pubblici ministeri potrebbe portare avanti un progetto eversivo e fuggire all'estero. I suoi avvocati, che sono Benedetto Ciccarone, Yasmina Bucha, rara, chiedono invece che sia liberato subito, dicono che non ha istigato nessuno alla violenza, che non c'è pericolo di fuga e che non mancano gravi indizi di colpevolezza, e questa mattina dovrebbe arrivare la decisione del giudice che può confermare il carcere, disporre una misura più leggera come i domiciliari oppure liberarlo. Le indagini continuano. Per ora non ci sono prove di un legame con il gruppo di hacker filorussi, no name, questo scritto e Djenné Chronos, né la Procura di Genova verifica altri possibili collegamenti, la moglie di Sierra,
è indagata per gli stessi reati, ma è libera. Ascoltiamo due opinioni raccolte da Lanfranco, Palazzolo, il primo e il deputato di Fratelli d'Italia, Fabio Raimondo, e poi il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Filiberto Zaratti, guardi, io so molto chiara, ricordo perfettamente qualche ora prima della manifestazione, se non sbaglio,
La sera prima del 24, stavo parlando del secondo fine settimana a Milano c'erano tutti questi gruppi di Maranza, chiamiamoli così, o persone coinvolte che avevano nella settimana
Organizzato appunto la volontà di ritrovarsi in piazza erano in attesa di nuove indicazioni. Viene fermato questa persona, le indicazioni non arrivano a Milano quel giorno, il sabato, anche forte, dell'Iraq, del fatto che fossero arrivati 500 paracadutisti della Folgore mandato dell'esercito, non è successo nulla
Quindi qualche cosa
Niente questo personaggio con tutte le,
Remore che si possono fare anche qualcuno a sinistra o qualcuno che vuole dare questa impostazione di, diciamo, di di garantismo, iper anche su questa vicenda. Ecco, forse dovrebbe partire dai fatti, poi è evidente che invece questo rappresenta la saldatura tra un certo mondo di cosiddetti Maranza, che sono stati la manovalanza anche dei disordini che ci sono stati principalmente a Milano, ma anche a Torino, Bologna e a Roma e i collettivi e centri sociali, il movimento Antifa, gli antagonisti, questo è evidente questa rete, anche filosocialista, propaganda che questo personaggio rappresenta e rappresenta anche, in un certo senso, con un'interazione con le istituzioni, perché questo comunque non è quello, è disperato che si vuole far credere che non è assolutamente integrato nella società italiana, quindi questo credo sia assolutamente importante ed è avvenuto anche grazie agli strumenti legislativi che il governo ha messo a disposizione, perché questo è stato possibile, anche se il fermo preventivo
Grazie ai provvedimenti che recentemente sono state trovate.
Il governo ha lanciato l'allarme di una mucca che eterodirezione di quelli degli incidenti che sono accaduti il 17 ottobre parliamo di centinaia e centinaia di giovani di 15 anni che sono arrivati in piazza con una rabbia incredibile, adolescenti irrefrenabili, come sono,
E gli adolescenti. Ora non si tratta di giustificare chi ha dottore, vetrino coadiuvato, eccetera, eccetera, ma è del tutto evidente che la principale preoccupazione che noi dovremmo avere è quello di capire perché a un certo punto centinaia e centinaia di ragazzi e di ragazze delle periferie di Milano si sono riversati con quella rabbia Arch nel centro del centro di Milano c'è qualcosa che non va. Io penso che è proprio una rabbia che sta emergendo in tutti i nostri quartieri.
Nelle guerre nelle periferie delle nostre città e rabbia che già c'è ecco e che ha trovato sfogo in quel modo e in un momento nel quale peraltro ci sono in campo tante mobilitazioni contro il carovita e le difficoltà delle famiglie e il caro de dell'energia della benzina, gli autotrasportatori protestano. Josè il paese, diciamo da questo punto di vista è una polveriera, perché le condizioni di vita sono peggiorati e sono pensati soprattutto nei quartieri periferici, dove i genitori di questi ragazzi e ragazze lavorano per 1.000 euro al mese. Non sono in grado di garantire a questi, a questi giovani queste giovani. Un futuro e il loro lo sentono. Non hanno accesso ai problemi di consumo e contemporaneamente non hanno neanche diritto a pensare che, studiando lavorando, possono avere un futuro migliore di quello dei genitori
Quindi è un problema vero che noi dovremo affrontare. Non lo affrontiamo e facciamo la narrazione nel governo che è necessario, diciamo così reprimere, reprimere, reprimere
Parliamo ora di lavoro, in particolare della situazione dell'ex Ilva, un tavolo previsto a palazzo Chigi e c'è attesa per la decisione della Corte di Cassazione sul decreto della corte di appello di Milano che ha imposto la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento.
Lo stabilimento di Taranto. Intanto, però c'è la grave situazione di migliaia di lavoratori che attendono risposte sul loro futuro, Sonia Martina, interpellato, Annamaria Furlan e senatrice di Italia, Viva già segretaria generale della Cisl, torna gravitas adotta perché parliamo di 20.000 persone, tra chi lavora direttamente in Ilva e chi è nell'indotto, quindi una questione occupazionale e sociale assolutamente rilevante, ma non solo questo noi rischiamo di perdere. È la più grossa azienda, almeno a livello europeo di produzione di acciaio. L'Italia ha una produzione di acciaio davvero importante in questi anni si è un po'ridotto, ma non si è ridotta l'alta qualità del nostro acciaio. Chiudere una fabbrica così vitale per l'economia italiana sarebbe davvero una sciagura
Così Annamaria Furlan, la senatrice di Italia Viva, parliamo ancora di lavoro e in particolare del welfare contrattuale, quanto è importante come si sta sviluppando in Italia l'argomento è stato trattato da Tiziano Treu giuslavorista, ex presidente del CNEL nella sua rubrica economia e lavoro condotta questa settimana, Antonello De fortuna. La cosa e la previdenza complementare e la sanità integrativa nazionali. Una cosa sono poi invece, tutti i benefit che si stanno sviluppando a livello
Aziendale perché appunto, tra l'altro quello di qui in particolare, si occupava anche questa assemblea di Federmeccanica, cioè ormai questi questi benefici sono Nikopol, milioni di persone. Credo che l'ultimo l'ultimo
Siccome poi passano molti non tutti attraverso i premi di produttività, noi abbiamo una fonte per sapere quanto sono diffusi, perché questi accordi più grandi premi vengono depositati al Ministero del Lavoro e quindi ogni anno come sappiamo
Quanti sono quanta quanti lavoratori coprono e sono ormai oltre i lavoratori coperti sono oltre 4 milioni e il valore medio dei premi e quasi 2000 euro quindi, insomma, è una cosa molto importante, per cui anche lì Federmeccanica si è detto,
Bene però, dato che è diventato appunto
Una parte importante del sistema sociale che e quindi costa anche molto poco, poiché ci sia che le parti sociali, anche a livello più ampio, se ne curino direttamente e contribuiscono alla qualità di queste scelte.
L'Associazione Memoria all'Alitalia, dichiarata organizzazione estremista in Russia, inaugurato una collana di ebook edito dall'Università di Torino dedicata ai prigionieri politici, si chiama polizze cc, del primo numero dedicato ad una giornalista e attivista azzera.
Ad a Pagliarulo ne ha parlato con la professoressa Giulia De Florio, che è presidente di memoria Alitalia, questo numero è dedicato a una giornalista a Zaia.
Ah urbi, et à Liguria, che va, che è in prigione da oltre 500 giorni e si trova in attesa di processo, non ha ancora subìto alcuna condanna, non c'è stata ancora una sentenza, ma è stata accusata di contrabbando di denaro, che è una delle accuse dell'Azerbaijan contemporaneo più diffuse per me la tacerò a tacere voci così senso UVA appunto ha subito questa cosa. Primo, arresto,
E in attesa di ricevere la sentenza che poi sostanzialmente sarà sicuramente una condanna proprio per la sua attività di denuncia dei crimini del dello Stato e per la sua attività anche di face Keep iceberg, mi viene da dire perché aveva cercato di trovare delle modalità per ricucire lo strappo. Dopo la, la guerra del Nagorno Karabakh aveva girato realizzato un documentario proprio che lavorare in questa direzione, quindi, aveva fatto tutto quel tipo di azioni di sostegno a valori che sono avversi dal dal regime a zero di oggi e per questo motivo sta ovviamente già pagando il prezzo più alto, cioè la perdita della libertà, e ha subito già durante gli interrogatori e anche durante la sua permanenza,
Carcere delle violenze sia psicologiche sia purtroppo anche fisiche, e nonostante questo ha continuato il suo lavoro di giornalista, che, prima di essere arrestato, svolgeva per Voice of America, dove ha lavorato per molti anni, poi alla chiusura voluta dal presidente Trump, ha continuato da freelance indipendente a svolgere la propria attività anche dal carcere. Continua a lavorare, scrivere articoli e cercare di fare interviste ad altre persone del dissenso e ci è sembrato giusto provare a raccogliere un po'di questi testi per far vedere quello che lei stava denunciando anche da dietro le sbarre e anche per attirare l'attenzione sul suo caso. E noi chiudiamo questo notiziario con la nota di Valter Vecellio, direttore di proposta radicale, Bongiorno di tutta evidenza che esistono due Italie parallele e che non si incontrano l'Italia del ministro della Giustizia in odio e l'Italia che noi ci vede ci conosce intervistato dal Corriere della Sera l'odio tra le molte cose
Dice che gli istituti minorili sono affollati, hanno posti limitati poi all'obiezione che nelle comunità di accoglienza non ci sono posti. Sostiene che non gli risulta, ma allora perché quei ragazzi rimangono negli istituti affollati e non sono mandati nelle comunità
Poi sostiene che alcune strutture per adulti andrebbero trasformate facendole diventare per minori. È stato ministro per quattro anni di seguito perché non lo ha fatto finora e, a fine legislatura, ci dice cosa andrebbe fatto. Sostiene che già ora si è provveduto ad aumentare funzionari pedagogici e agenti più magistrati in Procura e Tribunali per i minori, che è in atto un piano di giustizia inclusiva da 280 milioni, con la collaborazione di decine di enti che la manutenzione straordinaria nelle carceri per adulti ha creato circa 600 posti e che fra un mese entrano le imprese per i nuovi moduli, 250 posti a Livorno, 200 tra Vibo Valentia e Reggio Calabria, 200, tra Alba e Alex e Alessandria, 400 a San Vito al Tagliamento. Insomma, si è lavorato, si lavora e si lavorerà sodo e poi c'è un'altra Italia di cui il ministro non parla e non vede chissà forse chi vi parla travisa, L Italia, dove un detenuto di sessantun anni fine pena nel 2038 si suicida, impiccandosi nella sua cella del carcere di Padova in quel carcere 696 detenuti sono stipati in 432 posti, un 161% di sovraffollamento e 295 agenti penitenziari suppliscono il lavoro e le responsabilità di almeno 445, l'Italia, dove un detenuto di 54 anni si toglie la vita in una cella del carcere di Poggioreale a Napoli e si tratta del sesto suicidio registrato dall'inizio dell'anno negli istituti di pena della Campania, l'Italia, dove già 60 sono i detenuti che dall'inizio dell'anno si sono tolti la vita e poi bisogna aggiungere 4 operatori penitenziari suicidi.
Siamo arrivati al punto che il carcere di Castronno a Teramo. L'arrivo di nuovi detenuti comporta un'emergenza, quella di trovare materassi e cuscini e re e reti per garantire a tutti un posto dove dormire, e non stiamo parlando di comfort di privilegi, di servizi straordinari, si parla del minimo indispensabile per assicurare condizioni dignitose a chi entra in carcere di questa Italia. Il ministro Nordio nell'intervista non parla
Non parla di come cercare il modo per deflazionare la densità detentiva di tutti i penitenziari e attivarsi perché nella imminente legge di bilancio siano stanziate le risorse per potenziare il compiutamente gli organici della polizia penitenziaria e rilanciare la formazione, l'ammodernare le strutture, implementare gli equipaggiamenti, assicurare l'assistenza sanitaria e avviare riforme di sistema, tutte cose che chiedono da tempo gli operatori e i sindacati della polizia penitenziaria, due Italie, quella raccontata dal ministro al Corriere della Sera, è quella che vediamo che conosciamo noi. Questa è la situazione, questi fatti buona giornata,
No e 29 minuti e, in chiusura, nella notiziario, prima di collegarci con la Camera, ha una notizia che arriva da Belgrado, dove un giovane è stato ucciso dopo aver aggredito un agente di guardia presso l'ambasciata israeliana a Belgrado. Questo ha dichiarato il ministro dell'Interno serbo, precisando che l'aggressore è gridando Allahu Akbar si sarebbe scagliato contro un gendarme armato di due coltelli, costringendo la gente a fare uso della propria arma da fuoco a ucciderla. Il ministro Dacic ha definito l'accaduto un attacco terroristico terroristico, precisando che il sospettato era già monitorato dai servizi di sicurezza. Perché noto sostenitore dello Stato Islamico, l'ambasciata israeliana a Belgrado era già stata presa di mira in passato. Ricordiamo che in Serbia si è votato domenica scorsa, dove, quando appunto il presidente Aleksander Vucic ha perso le elezioni dopo essersi dimesso dalla presidenza della Repubblica, si era candidato invece primo ministro e ha perso le elezioni
Dopo circa 10 anni di dominio nella politica.
Serba a vantaggio di una lista, la lista degli studenti Federico un aggiornamento ancora dalle dello scrutinio del voto in Israele,
Pochi minuti fa con il 72,4% delle schede scrutinate
I risultati parziali pubblica della Commissione elettorale centrale attribuiscono 54 seggi al blocco pro Netanyahu e 48 al blocco dell'opposizione guidata da Essien COT.
è quello che è cambiato e che i partiti arabi ora contano 18 seggi dopo che la lista Ram ne ha guadagnati 2, passando da da 4
Ah ah, sei queste ultime e, appunto, l'ultimo aggiornamento dallo scrutinio in Israele, l'affluenza tra il personale militare, le Forze di Difesa israeliane ha toccato il 79,9% degli aventi diritto, con un aumento del 6,2% rispetto alle precedenti elezioni, mentre la Borsa di Tel Aviv è in calo sulla scia dei risultati elettorali che non attribuiscono a nessuna coalizione la maggioranza assoluta Borsa che perde l'1,52%.
Parallelamente dollaro si è rafforzato nei confronti dello shekel, avvicinandosi a quota 3,08, quindi anche in calo,
E la moneta, la moneta israeliana,
Dicevamo appunto dei partiti arabi tengono finora 18 seggi. Attualmente i partiti attualmente al di sotto della soglia di sbarramento del 3,25% sono i servizi 2,7% Pipolo fissata all'1,7% di share di public 0,2% e
E da da notare che i voti espressi tramite doppia busta, cioè quelli inclusi quelli dei militari, appunto, verranno conteggiati in una fase successiva. Per quanto riguarda l'Ucraina, la prima alle dichiarazioni del presidente americano Donald Trump dalla base di Andrews nel Maryland sulle elezioni in Israele, Netanyahu sta andando molto bene quando è arrivato il mio appoggio.
Gli è stato di grande aiuto e in realtà mi risulta che stia andando piuttosto bene. Potrebbe essere in vantaggio o in parità. Ha detto Trump che ha parlato anche
Del di di di ucraina, dicendo che potrebbe avvenire molto presto un incontro con Putin e Zelensky. Non dimentichiamoci della Russia. Credo che per quanto riguarda Russia e Ucraina, si stanno facendo notevoli progressi a breve Verga ha organizzato un incontro e penso che si compiranno multe passi avanti. Un incontro tra il presidente Putin e il Presidente Zelensky
Allora siamo in attesa che inizino i lavori della Camera dei deputati. Al primo punto all'ordine del giorno c'è il seguito della discussione del disegno di legge che delega al Governo in materia di professioni sanitarie e contiene disposizioni sulla responsabilità professionale di chi la esercita. Relatrice Marta Schifone di Fratelli d'Italia. Ci sono poi altri punti all'ordine del giorno. Il Senato, invece, è convocato alle 10 per la discussione dalla sede redigente di un disegno di legge sull'Archivio Centrale di Stato e ricordiamo che
Oggi è prevista anche la seduta del parlamento in seduta comune. Camera e Senato sono convocati in seduta comune alle 16:30 per eleggere i 10 componenti laici del Consiglio superiore della magistratura. Grazie a Piero Scaldaferri, un saluto da Federico Punzi e Roberta Jannuzzi. Andiamo a Montecitorio.
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