L’enigma del sorriso. Antonello da Messina, tra Cefalù e Torino

Intervengono l'on.
Giampiero Cannella, sottosegretario di Stato alla Cultura, il sen.
Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in Commissione Esteri e Difesa, la senatrice di Fratelli d'Italia Paola Ambrogio, componente la Commissione Bilancio, il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, il prof.
Daniele Salvatore Tumminiello, sindaco di Cefalù, il prof.
Giovanni Carlo Federico Villa, Palazzo Madama, Torino, e il prof.
Vincenzo Garbo, Museo Mandralisca, Cefalù.
Modera la dott.ssa Rosanna … Minafò.
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