28 OTT 2026
dibattiti

L’enigma del sorriso. Antonello da Messina, tra Cefalù e Torino

CONVEGNO | - Roma - 11:00 Durata: 55 min 56 sec
A cura di Carmine Corvino
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Introduce il senatore di Fratelli d'Italia Raoul Russo, capogruppo FdI in Commissione Antimafia.

Intervengono l'on.

Giampiero Cannella, sottosegretario di Stato alla Cultura, il sen.

Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in Commissione Esteri e Difesa, la senatrice di Fratelli d'Italia Paola Ambrogio, componente la Commissione Bilancio, il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, il prof.

Daniele Salvatore Tumminiello, sindaco di Cefalù, il prof.

Giovanni Carlo Federico Villa, Palazzo Madama, Torino, e il prof.

Vincenzo Garbo, Museo Mandralisca, Cefalù.

Modera la dott.ssa Rosanna Minafò.

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O a tutte e a tutti e benvenuti siamo qui oggi al Senato della Repubblica per raccontare un progetto che mette in dialogo due capolavori di Antonello da Messina, due istituzioni museali e due territori, la Sicilia e il Piemonte, l'enigma dare sorriso non è soltanto il titolo di una mostra e anche una domanda che ci accompagna da oltre cinque secoli.
Che cosa ci raccontò molto quanto possiamo conoscere ed una persona, attraverso il suo sguardo alla sua espressione, quel sorriso appena accennato, che sembra rivolgersi a noi e nello stesso tempo, sottrarsi a ogni interprete, interpretazione definitiva, il confronto tra l'Ignoto marinaio del Museo Mandralisca di Cefalù e il Ritratto Trivulzio di Palazzo Madama a Torino offre un'occasione straordinaria per tornare su queste domande è comprendere la modernità di Antonello da Messina,
La prima tappa della mostra Cefalù ha registrato oltre 25.000 presenze con visitatori provenienti da più di 70 paesi, un risultato che racconta l'interesse suscitato da questo progetto è la capacità del patrimonio culturale di parlare a pubblici diversi, oggi guardiamo al percorso compiuto dalla prossima tappa torinese in programma dal 12 novembre.
A Palazzo Madama, ma soprattutto al valore della collaborazione tra musei, istituzioni e comunità, a questo punto diamo la parola al senatore Raoul Russo, promotore di questa importante e significativa presentazione al Senato capogruppo di Forza Italia, Commissione bicamerale, antimafia, commissione sullo suo svantaggio e insularità e membro della Quinta Commissione.
Prego.
Sì.
Sì, grazie.
Amici, giornalisti e i colleghi sono intervenuti qua una iniziativa a cui sono stato molto compulsato dai miei amici del Museo Mandralisca di Cefalù, notoriamente ricade nella provincia in cui sono stata a letto, in cui abito ed è un luogo magico, un luogo incredibile dal punto di vista culturale.
Incastonata in quella perla, che è appunto la cittadina di Cefalù qua accanto, il il sindaco, cioè racconterà qualcosa in più, oltre naturalmente a parlare di questa iniziativa, molto brevemente che, come al solito, il mercoledì per noi parlamentari una giornata molto convulsa dal punto di vista dei lavori d'aula mi piaceva sottolineare un passaggio,
Nel senso di questa iniziativa, che oggi deve essere rappresentata soprattutto professore, Carlo professore villa proprio dal punto di vista tecnico, culturale è questa capacità di non solo fare tra virgolette, il tipico prestito di opera d'arte, un museo all'altro, ma in realtà di coniugare fare un progetto unico di conoscenza e di approfondimento.
Di un'opera incredibile, veramente importante è che sottende tutta una narrazione culturale di estremamente significativa, quindi non è un semplice una mostra, si sposta da una città all'altra, ma è un progetto unico a complessivo e che unisce la città di Torino con la Sicilia, con Cefalù Res e di un po'scherzando nel interviste, lascialo poc'anzi. Siamo noi che culturalmente della Sicilia invadiamo il Piemonte da cui siamo stati teoricamente, in base o nelle sedi di due secoli fa, di naturalmente scherzando salutarvi, capogruppo, Luciano Lanna, con le Gambogi che ci hanno raggiunto, che sono entrambi torinesi non rappresentano una componente torinese di questo incontro, invece accanto a me c'è il collega Alfieri, che rappresenta invece la componente cefaludese
E dell'incontro perché, nonostante lui abita al Nord, è assolutamente nato di origine, dice Calubini siciliana. Quindi, essendo questa un'iniziativa che ha, come dicevo, poc'anzi, unisce due grandi realtà Cefalù e anzi di in realtà differenti, quindi la struttura del museo Mandralisca piuttosto è la struttura. Il Palazzo Madama in realtà differenti, che però in questo caso trovano un momento di sintesi alta su un'opera culturale che realmente ci invidia il mondo. Quindi io sono molto felice
Che si possa oggi presentare questa collaborazione che penso spero poi ce lo diranno
Rappresentanti delle due fondazioni culturali sia anche prodromica ad altre collaborazioni future e che invece da siciliano conosciamo una puntata un pochino più territoriale
E rappresenta ancora una volta al di fuori dei nostri confini, quale scrigno immenso sia la Trinacria, dal punto di vista culturale dello storico punto di vista delle tradizioni c'è una leggenda e poi il professore racconteranno su questo quadro renderlo insieme che ne ha ispirato un altro estremamente importante ma lascio a chi se i di arte ne sa parlare molto meglio di me perché mi riferisco un umile artigiano della politica e non solamente un cultore dell'arte sono un estimatore.
Di tutto ciò che è arte, estetica e cultura con, diciamo, nel suo complesso, doveva essere con noi il sottosegretario alla cultura non è Giampiero Cannella, anche lui palermitano, ma purtroppo non non c'è, non potrà perché, appunto, se anche lui s'è trovato in incastri vari di incontro istituzionale, ha lasciato un breve messaggio che ora prego, dottoressa, Minafò di leggere perché sicuramente la leggera molto meglio di me che dire semplicemente grazie e buon lavoro soprattutto le 2 istituzioni culturali che si passano il testimone non solo idealmente ma praticamente in questa mattinata romana, grazie,
Grazie
Grazie ai senatori, soprattutto perché promotore di questa bellissima iniziativa e in questo momento io mi associo alle parole del senatore proprio perché porto i saluti da parte del sottosegretario non è, onorevole Giampiero Cannella, Sottosegretario di Stato alla cultura.
Un messaggio molto forte, molto profondo, gentili ospiti, illustri relatori, desidero rivolgere il mio più cordiale saluto a tutti i partecipanti all'incontro dal titolo l'enigma del sorriso Antonello da Messina, tra Cefalù e Torino, al senatore Russo, promotore dell'evento esprimendo il mio rammarico per non poter essere presente a causa di impegni istituzionali precedentemente assunti.
L'iniziativa rappresenta una preziosa occasione di approfondimento e confronto intorno a una delle figure più straordinarie della storia dell'arte italiana, un maestro che ha saputo coniugare la tradizione pittorica mediterranea con le mie emozioni della cultura figurativa europea, dando vita a un linguaggio artistico di sorprendente modernità.
Il sorriso enigmatico del suo celebre ritardo d'ignoto, marinaio custodito al museo Mandralisca di Cefalù, continua a interrogarci a distanza di oltre cinque secoli in quello sguardo in quell'espressione sospesa tra ironia e mistero ritroviamo la straordinaria capacità dell'arte di attraversare il tempo, suscitando emozioni e interrogativi sempre nuovi.
Particolarmente significativo è il progetto di collaborazione tra il Museo Mandralisca di Cefalù e Palazzo Madama di Torino, due importanti istituzioni culturali che, attraverso il dialogo e la condivisione delle rispettive esperienze, intendono contribuire alla conoscenza e alla valorizzazione delle Rita artistica di Antonello.
è proprio questa la direzione nella quale dobbiamo continuare a lavorare, costruire ponti tra istituzioni, territori e comunità, superando le distanze geografiche e facendo del nostro patrimonio culturale un elemento di coesione nazionale la vicenda artistica di Antonello da Messina ci ricorda del resto che la cultura italiana ha sempre trovato nella contaminazione nell'incontro nello scambio la propria forza la sua opera è testimonianza di una identità capace di aprirsi al mondo senza smarrire le proprie radici.
Da siciliano senso, io sento inoltre un legame particolare con questa straordinaria eredità artistica che appartiene alla storia della nostra isola, ma costituisce al tempo stesso un patrimonio universale. Valorizzarla significano soltanto custodire la memoria del passato, ma offrire alle nuove generazioni strumenti di conoscenza, consapevolezza e crescita civile,
Il ministero della cultura guarda con attenzione e favore alle iniziative che promuovono la collaborazione tra le istituzioni Musiani, la ricerca scientifica e la diffusione della conoscenza, nella convinzione che la tutela del patrimonio debba accompagnarsi alla sua piena valorizzazione accessibilità, desidero quindi rivolgere un sincero ringraziamento agli organizzatori, agli studiosi e a tutte le istituzioni coinvolte per l'impegno profuso nella realizzazione di questo progetto.
Con l'auspicio che l'incontro possa rappresentare l'inizio di un ulteriore proficue collaborazioni. Auguro a tutti voi buon lavoro, è una giornata ricca di spunti e riflessioni, onorevole Giampiero Cannella,
A questo punto diamo la parola al senatore, Alessandro Alfieri, capogruppo, Pd, in commissione Esteri, Difesa grazie.
Grazie davvero, sono molto felice di essere qui questa mattina, ringrazio il collega senatore la Russa mai fatto un regalo.
E voglio ringraziare professor Villa al professor garbo per questa bellissima iniziativa, questo ponte fra
Torino e e Cefalù, che dà lustro a uno dei pittori artisti più straordinari della fine del del 400, non solo ha marcato l'innovazione nella nella nel ritratto con le influenze della scuola della scuola fiamminga, ma questi questi dipinti rappresentano un'eredità straordinaria e il Ritratto dell'ignoto marinaio è uno de un pezzo di identità come lo è il Museo Mandralisca di Cefalù è conosciuta per tanti aspetti per essere uno dei,
Dei posti più belli dal punto di vista balneare, della storia, della cultura e patrimonio dell'Unesco, ma sicuramente, quando si pensa a Cefalù, si pensa quel sorriso, il sorriso dell'ignoto marinaio così ribattezzato da Vincenzo Consolo, che è un libro,
Che io ricordo nei miei primi ricordi, io sono nato nel 72 i primi ricordi scegliere di solito verso i 4 anni e mi ricordo che sulla scrivania di mio padre a Varese.
C'era il sorriso dell'ignoto marinaio e il poster di del dipinto di Antonello da Messina, quindi per me è un pezzo della storia, anche della della mia famiglia e del del legame che ho con con Cefalù, dove ogni anno vado dove ho casa della mia seconda comunità e mi sento molto legato a Cefalù mi sento molto legato ma bravissimo sindaco di Cefalù Daniele Tumminello, mi fa piacere che sia qui con me questa,
In questa mattina trovo bellissima l'iniziativa che avete che avete messo in campo, perché abbiamo bisogno di mettere in relazione le nostre comunità per valorizzare al meglio e far conoscere i nostri, i nostri tesori, quando uno va all'estero, si rende conto di come sono molto diciamo più attenti a valorizzare quello che hanno anche perché probabilmente hanno molto meno di noi.
Però noi abbiamo dei tesori, soprattutto nelle nelle città d'arte, nelle città, magari anche meno conosciute Cefalù non è a questo punto di vista, ormai e forse insieme a Taormina la realtà che attrae più turisti e ha un problema opposto di come governare e guardo il Sindaco, però avete avete fatto veramente, avete preso un'iniziativa molto bella, io questo questo dipinto Lo Porto nella nel cuore e o appunto i racconti di mio padre, quando frequentava il liceo Mandralisca e stava al piano di sopra ogni volta che scendeva, passava diceva ci sentivamo spiati perché quello sguardo
Quello sguardo misterioso che ti segue sembra quasi riprenderti e scendevano, si è raccontavamo prima, stava nella stanza dei professori, allora il, il dipinto di di di Antonello, da Messina e quindi noi questi racconti, fin da fin da fin da ragazzo ed effettivamente a me capita spesso di A di andarci poi, professor Garbo si arrabbierà perché magari non lo avverto mi capita spesso di di tornare di di riguardarlo perché mi ha sempre colpito no e Vincenzo Consolo diceva che quell'ironia e il velo che usano le persone intelligenti per coprire la la la pietà e ed effettivamente su quella su quel sorriso enigmatico si sono si sono scritte tante pagine
Eh beh, la lettura più bello è sicuramente quella di Vincenzo Consolo di quanto racconta in quella fase storica della dell'arrivo dei dei garibaldini in Sicilia, di come lui acquista il barone Piraino, acquista il il dipinto nelle Eolie nell'isola di di di di Lipari, quindi intreccia la storia della Sicilia, la storia più profonda, le contraddizioni di una terra straordinaria dalle tante contraddizioni, e questo è uno dei dipinti più belli ma anche più enigmatici che in qualche modo sono un pezzo appunto di identità di di di Cefalù e questo ponte con con Contu
Rino?
Significativo anche per il contributo che è andato tanti siciliani alla al Piemonte allo sviluppo, allo sviluppo del Nord, quindi c'è l'arte, ma c'è anche una storia di di tradizione, di di di flussi migratori, di scambi e di capacità di creare ricchezza. A volte ce lo dovremmo ricordare Raul. Grazie davvero io, come ti avevo detto, devo scappare o indegnamente rubato il posto a Lucio, quindi rimetto qui assai questi di questi tempi tra politici, quindi,
Il saluto e vi ringrazio davvero.
Ringraziamo il senatore.
Sandra Alfieri,
Il suo contributo a questa importantissima iniziativa e invito la senatrice Paola Ambrosio, componente della commissione Bilancio a dare il benvenuto ai presenti e il suo contributo,
Invito anche il senatore Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia.
Sì, grazie beh, abbiamo iniziato già, oltre che la condivisione tra musei lo abbiamo fatto anche tra colleghi, vedete anche coi cavalieri, per noi non è un problema, siamo entrati perfettamente nella parte grazie al senatore Raoul Russo per aver ci offerto questo,
Un momento così molto elevato qui a Roma e in in Senato, beh, intanto abbiamo portato dal Piemonte alla alla Sicilia e abbiamo portato Antonello da Messina, anche qui a Roma e ne parliamo in questa sede, quindi grazie Raul per questa iniziativa,
Io devo dire che in un'epoca in cui invece l'attenzione è molto sull'immagine, l'immagine del momento, la fotografia, i tiktoker, concentrarci invece riflettere su quello che è un grande patrimonio artistico che da oltre 500 anni rappresenta un punto di riferimento della cultura e dell'arte,
E non solo europea, italiana ed europea con le influenze fiamminghe. Devo dire che è davvero rilevante, no, noi viviamo un'epoca particolare per cui soffermarci anche invece, su quello che è il patrimonio artistico nostro diventa diventa di tutto rilievo, quindi grazie Raul.
Grazie anche perché questi progetti di condivisione tra musei belle mettere in rete significa comunque consentire ad una platea anche molto più ampia di conoscere no le ricchezze della della nostra Italia, quindi.
E questo è davvero importante e auspichiamo che possa essere fatto anche tra molti altri musei, non solo tra quello di Cefalù e Palazzo Madama di Torino, questa è un'occasione proprio per consentire anche alle giovani generazioni, quindi, di frequentare, io ho visto i dati adesso che sono dei visitatori che sono dati importanti, attendiamo anche a palazzo a Palazzo Madama a novembre, quindi di vedere, ma sono sicura che questa partecipazione tra i due musei possa portare ad un grande risultato. Quindi io sarò sicuramente tra i frequentatori e i visitatori anche a Torino, grazie e lasciamo naturalmente spazio poi ai relatori. Grazie grazie.
Grazie alla senatrice Paola Ambrosio per il suo importante Ambrogio, per il suo importante e prezioso contributo.
E adesso diamo la parola al senatore Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia, grazie grazie esatto, allora innanzitutto ringrazio il senatore Raoul Russo per aver avuto questa iniziativa e ringrazio coloro che hanno fatto quella cosa là hanno.
Messo in piedi questa straordinaria iniziativa culturale che lega la Sicilia, al Piemonte e in particolare a Torino, io, in quanto piemontese e della provincia di Torino, ho sposato una siciliana, mi sento coinvolto, mi sento coinvolto personalmente
è è davvero, è davvero una bellissima, una bellissima iniziativa, Antonello da Messina non risulta sia mai stato a Torino, ma le sue opere sono anche, come in questo caso, a Torino e in tanti sono sparsi in tutta l'Europa. Ha dato lei la la, il grandissimo prestigio e la la l'apprezzamento che ha ricevuto questo straordinario artista e ed è molto bello che si valorizzi anche questa. Questa diffusione geografica è un un artista straordinario
Che ha appunto ha avuto una grande grande seguito già da vivente, cosa che molto spesso dagli artisti non succede vengono molto apprezzati. Dopo lui ha avuto la capacità e la fortuna di essere di essere apprezzato e accolto e in molte, in molte circostanze e in diverse città,
Da da vivo e ha davvero perché ha dato una svolta alla sua al suo settore, alla sua produzione, alla sua produzione artistica, questi due ritratti, che poi vengono messi insieme con questa grande intuizione da parte sia del del Museo Mandralisca da parte di Palazzo Madama, a Torino, che peraltro
E omonimo del palazzo dove ha sede il Senato, poi noi lavoriamo tutti i giorni e dunque io sono molto felice di questa di questa iniziativa
Oh oh, conto di partecipare a alle diverse tappe di venire a Cefalù, a vedere il museo Mandralisca salutare il sindaco anche in questa occasione.
E per cui vi ringrazio e ringrazio ancora Raul per questa bella iniziativa.
Grazie.
Grazie al senatore Lucio Malan,
Adesso darei la parola al sindaco di Cefalù al professore Daniele Salvatore Tumminello, prego
Grazie grazie davvero per per questa occasione, per questa opportunità ringrazio il senatore Russo, ma siamo qui grazie ad un percorso che che, che parte appunto dalla volontà di rimettere in in redazione, che è uno straordinario patrimonio di cui dispone,
E il, il nostro Paese e Antonello da Messina non è stato capace di fare questa sintesi o oltre 500 anni di distanza, poco più dalla sua della sua produzione,
Dalle battute che poco fa faceva il senatore Alfieri si è capito qualcosa di straordinario, il Ritratto d'ignoto è parte dell'identità della città che ho l'onore di rappresentare anche in questo prestigiosissimo luogo.
E quel quel sorriso, in un modo o nell'altro ci appartiene e ci caratterizza questo noi lo sappiamo ed è bellissimo pensare che c'è stato un momento in cui, nella storia della nostra comunità e i nostri cittadini che erano degli studenti che frequentavano la casa del barone Mandralisca che divenne il primo liceo ginnasio
E della nostra città avevano la possibilità di
E ogni giorno di poter di poter osservare questo dipinto è in sala professori, c'era un Antonello da Messina, qualcosa che è come se oggi facessimo lezioni elezione al Louvre in qualche modo, insomma, davvero davvero un un grande, un grande lusso. Questo dipinto rappresenta una parte della storia di Cefalù, la parte che si lega ovviamente all'epopea risorgimentale di economia di rappresentare una città che ha una storia plurimillenaria, in cui possiamo raccontarne aspetti e vicende down da prospettive davvero molto, molto diverse, ma tutte convergenti verso quella che è oggi
Cefalù oggi Cefalù, è una città in cui il tema della cultura e dell'arte è centrale, anche e soprattutto in relazione a quella che è la sua straordinaria proiezione
Nel panorama culturale e turistico italiano e internazionale. Non possiamo limitare A
Come dire un discorso localistico questa Cefalù, città, patrimonio dell'umanità grazie al bene Unesco che secoli prima ci ha lasciato Ruggero secondo città che può raccontare una storia, possiamo dire è che affonda le radici anche nella preistoria, se vogliamo guardare anche al complesso della Rocca
Che ci conduce lungo,
L'epoca, l'epoca greca, poi l'epoca romana e successivamente, alla fine dell'Impero romano, il periodo bizantino, la conquista araba.
La stagione straordinaria dei Normanni per arrivare appunto all'epoca rinascimentale e questo legame con con Torino che nasce nel segno di Antonello lo voglio cogliere anche sotto questa sfumatura e questa prospettiva, cioè l'Italia nasce grazie
Alla capacità di partire da Torino è arrivare e arrivare in Sicilia e oggi, in qualche modo questi due dipinti che si sono incontrati è come se potessero rappresentare proprio quel processo di unificazione nazionale di cui il nostro barone Mandralisca fu un grande protagonista sia all'interno della nostra comunità sia perché fu tra i senatori della della della dell'appena nato Regno Regno d'Italia.
Quindi
è un grande orgoglio davvero essere qui oggi, a non solo ad ascoltare quello che poi, più specificatamente dal punto di vista artistico, dirà il professore professore Villa, sono sicuro anche che nell'introduzione del presidente il professore Vincenzo garbo porterà ulteriori contributi, ma mi piace sottolineare ecco il il dato se vogliamo,
Sociale, culturale, politico che che ci unisce tutti, e in questo l'Italia davvero si ritrova, si ricompone e si rilancia nella nella sua straordinaria unicità che al mondo, grazie a tutti,
Grazie al Sindaco al professore Tumminello e adesso entriamo un po'nella parte più tecnica, scientifica ed artistica, dando la parola al direttore di Palazzo Madama, di Torino, il professore Giovanni Carlo Federico Villa.
Per dare un il suo contributo così importante ormai a livello internazionale, grazie, allora io ringrazio tutti, soprattutto per aver introdotto magistralmente il dialogo tra Torino e la Sicilia, è inevitabile, quando si parla di Palazzo Madama, a pensare allo scalone juvarriano, cioè Filippo Juvarra che da Messina arriva a Torino e crea quello che è il più grande capolavoro,
Tra gli scaloni nobiliari in Europa. Quello che abbiamo tentato di fare è raccontare una storia molto precisa, riporta un attimo alla mente tutti che cos'è Palazzo Madama lo ha sottolineato adesso il senatore Morando ha sottolineato la senatrice Ambrogio Palazzo Madama nel cuore di Torino, e l'unico luogo forse al mondo ad avere 2000 anni di storia Porta Romana e castelli medievali capolavoro barocco europeo
Il Senato del Regno, che ha fatto l'Italia e soprattutto il luogo in cui si firma la Carta sociale europea. Palazzo Madama nasce in epoca romana. La Porta Romana rimane perfettamente integri quando diventa un castello medievale, uno dei più grandi castelli medievali d'Europa, diventerò un capolavoro del barocco, ma soprattutto in questi 2000 anni di storia
Entrando da questo straordinaria macchina di luce che lo scalone juvarriano uno si trova nel luogo in cui Carlo Alberto decide di mettere il Senato del Regno d'Italia, oggi Palazzo Madama, per noi e Roma, ma non dobbiamo dimenticarci che questo è il luogo in cui abbiamo fatto l'Italia, il barone Mandralisca e passato in quest'Aula troveremo e troviamo ancora oggi il grande cartiglio che ci dice come in quest'aula del 1.848 al 1.866,
Il Senato Euronews Beppino prima italiano, poi riaffermo esborso dello Statuto Albertino. La nostra prima grande carta costituzionale, su cui si basa la nostra Costituzione repubblicana, intrepidamente sostegni ditte a partner, suscitò tre guerre contro il sistema del professore, traggono indipendenza, auspico gli ardimenti Crimea, quindi l'intuizione di Cavour per farci entrare in Europa volle preparò il San C, l'unità nazionale costituire in Italia e proclamò Roma Capitale, questo e Palazzo Madama. Questo è il Palazzo Madama in cui il 18 ottobre 1961 i 13 presidenti e l'allora Consiglio d'Europa firmano la Carta sociale europea. Palazzo Madama è la perfetta sintesi di quello che è stato il ruolo dell'Italia in Europa e nel mondo. È il luogo che oggi ospita i,
Il Ritratto Trivulzio di Antonello, un luogo che vede proprio la partecipazione nel suo farsi di una Torino gemellata già allora con la Sicilia, è quello che io penso stiamo facendo con questa operazione, è proprio dar vita pratica ai prescrizioni della Convenzione di Faro, la Convenzione di Faro che ci parla l'articolo 2 2 B del patrimonio culturale da comunità di patrimonio che è quello che plasticamente abbiamo realizzato unendo i due, le 2 opere di Antonello prima a Cefalù,
E poi ora a Torino,
Che cosa abbiamo fatto, non dimentichiamoci mai che Antonella arriva da una Sicilia, la Sicilia, che ci viene raccontata in questo straordinario Portolano in cui, come vedete, tutte le rotte partono proprio da questa straordinaria Magna Grecia, il porto di Cefalù e un porto chiave così come quello di Messina da qui parte Antonello si forma nella Napoli maestro Colantonio e realizzerà come primo ritratto un'opera che sconvolgerà e cambierà per sempre la pittura europea.
Lo intuiamo fin da questo dettagli meraviglioso, bavero, alto, ripiegato, forse per difendersi in altro momento dai 20 delle Madonie in questa straordinaria attenzione, addirittura sottolinea, chili impuntura del bavero va soprattutto darci queste immagini, l'immagine che ci veniva ricordata poc'anzi, quello che diventa nell'immaginario di Vincenzo Consolo un uomo che molto sta,
E molto visto sa del presente intuisci, il futuro, uno che si difende dal dolore della conoscenza e da un moto continuo di pietà, gli occhi a piccoli, puntuti sotto l'arco nero delle sopracciglia, due pieghe, dissolvere il viso duro agli angoli della bocca come a chiudere e ancora ad accentuare quel sorriso questo ritratto e il ritratto che cambia per sempre la storia della pittura prima di questi effige, un personaggio veniva ritratto rigorosamente di profilo seguendo i profili della monetazione imperiale. Antonello ruota. Il viso di tre quarti soprattutto ci inventa questo sguardo che ci segue in tralice possono stare a destra o a sinistra, ma lui ci inseguirà sempre e poi gli dà questo sorriso beffardo. Non sappiamo se sia Antonello e che si prende gioco dell'effigiato ora effigiato che si prende gioco delle Antonello
E su questa immagine. Penso e poi le parole più belle le abbia scritte Leonardo, Sciascia e mi piace ricordarlo proprio dove ci troviamo il gioco delle somiglianze e in Sicilia uno scandaglio delicato e sensibilissimo, uno strumento di conoscenza a chi somiglia l'ignoto del Museo Mandralisca al mafioso della campagna è quello dei quartieri alti. Al deputato che siede sui banchi della destra è quello che siede sui banchi a sinistra al contadini al principe del foro, somiglia a chi scrive questa nota, ci è stato detto, è certamente somiglia ad Antonello i approvatevi a stabilire le condizioni sociali e la particolare umanità del personaggio è impossibile. E un nobile e un plebeo, un Notaro, un contadino, un pittore, un poeta, Homs, sicario. Ovviamente noi lo sappiamo che questo è un nobil uomo, perché nessun altro avrebbe potuto permettersi un ritratto di Antonello da Messina, ma Leonardo Sciascia è riuscito a cogliere esattamente la capacità e il segreto di Antonello. Cogliere l'intima essenza dell'uomo, di intime senza di un personaggio, arrivando dopo 10 anni di lavoro, al capolavoro sublime
Se il ritratto di Cefalù è l'alfa, cioè l'inizio della storia, il Ritratto Trivulzio di Palazzo Madama e la fine di questa storia, Antonello, dopo 11 ritratti raggiunge qui il suo apice. Questo è un uomo che vedete diventato quasi un busto, ritratto questa bellissima veste rossa con i tagli alla Fontana, il la pelliccia di ermellino e che spunta dal Sud Golo e sembra un siciliano e che ha fatto il suo classico segno di diniego, ha fatto schiocca le labbra, alzare il sopracciglio e ci guarda con questo sguardo assolutamente per l'appunto severo, ma anche un po', diciamo così distaccato qui vedete come uno straordinario pittore riesce a cogliere l'essenza di un uomo, restituirceli o in forma di pittura, e aver messo accanto a questi due dipinti, tanto a Cefalù quanto a Torino, ci fa capire qualcosa di straordinario Antonello, in quegli anni riesce ad andare oltre, guardate come effigie, Michele, Vianello, un letterato veneziano pallido, con lo sguardo consunto sullo studio dei libri, o ancora quello che diventerà il condottiero nell'immaginario
Della letteratura novecentesca, cioè il meraviglioso Ritratto del Louvre. Antonello, riesce a fare queste, riesce poi a trovare una sintesi assoluta nel capolavoro, che penso non rappresenti solo la Sicilia, ma tutta la grande arte italiana e il suo ruolo nella pittura proprio europea. Guardate che cos'è l'annunciata di Palermo, la città di Palermo e un dipinto fatto per un inginocchiatoio, noi cinici, cerchiamo di fronte ad essa questa ragazza che ci raccontava Sciascia, sa di chiostro d'Ovile e che si chiude nella sua veste azzurra, una mano chiude la veste, l'altra mano ci dà un gesto di Serena
Accoglienza e lei ci guarda con questo sguardo in moto, ebbene, questo è il senso dell'Antonello, chi riesce a interpretare perfettamente rasoterra e restituirci? Questo è il senso di ciò che porteremo a Palazzo Madama che ciò che i torinesi, i turisti potranno vedere, speriamo che quei 25.000 visitatori di Cefalù siano i visitatori che abbiamo il sole qualche settimana, Palazzo Madama questo è l'auspicio,
Ma soprattutto lo ospiterà nel capolavoro che un grande siciliano ha donato alla città di Torino, perché volevo chiudere con questa immagine, in quanto Torino è la città di Juvarra Juvarra e colui che disegna la grande città-stato, la città corte, cioè la città militare per eccellenza, dovuta appunto o un grande siciliano grazie,
Ringraziamo ancora una volta, è professore Villa per al suo preziosissimo contributo, ci ha emozionato, ci ha emozionato con le foto e con i suoi racconti ci ha fatto rivivere la storia di quello che è Antonello da Messina, ha lasciato, ha lasciato a tutti noi nella collettività,
Adesso passiamo, chiudiamo il cerchio dando la parola al presidente della Fondazione del museo Mandralisca e a tal proposito mi permetto di entrare anche un po'nel merito.
Professore Vincenzo Garbo, professore, la mostra si inserisce perfettamente nel centosessantesimo anniversario della fondazione,
In che modo questo progetto interpreta oggi l'eredità di Enrico Piraino di Mandralisca,
Ecco, ringrazio Rosanna, Minafò.
Per questa domanda, ma desidero ringraziare tutti voi presenti gli illustri relatori che mi hanno preceduto e che ci hanno dato il grande onore della loro presenza, il senatore Russo che è un po'il Dante causa della nostra presenza qui quest'oggi, e consentitemi preliminarmente in mente a proposito di eredità del barone Enrico Pedenovi domanda Da Lisca di sottolineare che una eredità,
Che viene coltivata grazie a un lavoro comune. Chi vi parla in qualche modo? Il frontman, però, è un lavoro comune che abbiamo portato insieme nell'ideazione e soprattutto di questa iniziativa, insieme ai colleghi che sono qui presenti, la dottoressa Laura da Gattuso che insieme al professore Villa, ha lavorato alla coprogettazione e l'avvocato Luigi Spinosa, che si è occupato degli aspetti proprio più spinosi, direi cioè quelli tecnico legali, la dottoressa Maria Teresa Bendinelli alla vicepresidente, che anche lei ha dato un contributo importante è il dottor Silvio Ciolino, che si è occupato anche della comunicazione l'eredità del barone Enrico Pedenovi Mandralisca
Vede al senatore, come ricordava prima il professore villa è confesso anche l'imbarazzo a prendere la parola dopo di lui perché ha detto tutto. Quindi io potrei fare anche a meno di parlare
E dico vedranno di mandare Lisca, è stato anche uno dei padri della nostra nazione, come ricordava bene anche il Sindaco il 17 marzo 1861 Enrico Piraino demandato a lisca ed è in aula a Torino a votare per l'Italia unita, quindi, sì, concludeva un cammino che era il cammino che era stato intrapreso con il Risorgimento e iniziava una nuova pagina, quella pagina che dura tutt'oggi. A 160 anni dalla fondazione Mandralisca la nascita della Fondazione Mandralisca, istituita due anni dopo la morte del barone Enrico Pirajno, il 21 luglio 1866 con regio decreto di Vittorio Emanuele secondo, cioè il padre
Della patria
Questo anche per sottolineare il fatto che il museo Mandralisca con le sue opere eda, ed è una parte di una visione, una missione avveniristica che animava il barone Enrico Piraino di Mandralisca, cioè di una nuova patria, di una nuova Italia che poteva nascere dal Risorgimento di cui lui era stato protagonista insieme agli altri eroi come Salvatore Spinuzza martire della patria.
Fucilato dai barboni e i fratelli botta grazie all'educazione,
Abbiamo voluto questa mostra proprio quest'anno, perché quest'anno di cose un duplice anniversario, i 160 anni dalla istituzione della Fondazione Mandralisca, come ricordavo prima, ma anche i cinquant'anni dell'uscita del romanzo che è stato prima citato il sorriso dell'ignoto marinaio di Vincenzo Consolo, romanzo nel quale,
Vincenzo Consolo, tratteggia la figura del barone Enrico Piraino, come l'anti Tommasi e l'anti.
È il principe di Salina, se in Tomasi di Lampedusa, il principe di Salina era colui il quale paventava una Sicilia fissa immutabile.
Famoso quel dialogo con conchiglie propone appunto di assumere la carica di senatore che lui rifiuta sdegnosamente dicendo solo il sonno, vogliono i siciliani, quindi l'idea di immutabilità
E l'idea in Sicilia, il senatore Russo lo sa benissimo, c'è un detto che dice conosci, tu non può mai al quadrato, c'è chi nasce tondo, non può morire quadrato, il Balloni Amanda lisca, non credeva in questo e credeva che anche chi nasce il rotondo può morire quadrato grazie all'educazione per cui fondò,
Attraverso il suo lascito testamentario che risale addirittura l'assessore dal testamento, che credo tutti dovrebbero leggere al 26 ottobre, 1853, con il quale fonda il Museo Mandralisca qual è il liceo classico Mandralisca fino al 1963, aveva sede presso quei locali.
È il primo docente di lettere del liceo Mandralisca, fu Adolfo Omodeo, poi il rettore dell'università, Federico secondo di Napoli e ministro della Pubblica istruzione, col governo Bonomi, la sua prima esperienza di insegnamento fu da noi istituì il liceo, istituì una scuola elementare,
Istituì un oggi, lo chiameremmo un asilo e anche una scuola per levatrici, in una Sicilia nella quale alla metà dell'800 la mortalità infantile era spaventoso, quindi l'idea che l'educazione, la pittura l'arte, le sue collezioni potessero costruire una nuova Italia, ecco, questo è il lascito del barone Mandralisca che noi quest'anno abbiamo voluto onorare con la mostra che,
è in corso e che con oggi si avvia alla seconda tappa, quindi idealmente c'è un passaggio di testimone tra Cefalù e Torino tra la Fondazione Mandralisca a Palazzo Madama, tra chi vi parla, il professore Villa.
Grazie grazie.
Grazie al professore Vincenzo garbo e chiedo se ringraziamo il senatore Malan, che sta andando via per il suo contributo, e chiedo se ci sono domande da parte dei colleghi, anche se già prima di cominciare hanno fatto le loro interviste.
Se non vi sono domande, io ne vorrei, prego, senatore.
Assolutamente.
Una domanda velocissima, un po'tecnica, che chiedo al professor Civilla rispettivamente al.
La visione di vedere questi due ritratti insieme vissuti tra l'altro al Museo Mandralisca, una una emozione profonda, incredibile, prego.
I due esponenti del Palazzo Madama foto sull'onda tedesca perché penso che siamo riusciti in pochi minuti a condensare un universo culturale incredibile e vi posso assicurare da antico frequentatore di conferenze che non è poca cosa perché vedete.
Questi, intanto, questi quadri di per sé parlano la Shoah, magnificamente dimostrato il professore Villa e la storia che ha raccontato il professore Vincenzo Vincenzo garbo su sulla vasta struttura, sul Museo Mandralisca, sulla.
Miravano ci dimostra quanto in Italia abbiamo ancora tanto raccontare, quindi io spero questo la cosa divertente bella di questa conferenza che è registrata alla dottoressa. Sarà di quindi di buttar diffondere successivamente, ma soprattutto abbiamo costruito un grande piccolo momento in cui veramente l'unità d'Italia si fa sull'arte ed io provocata provocatoriamente. Prima ho detto all'invasione dal Piemonte dalla Sicilia, che è un termine che uso molto spesso provocatoriamente, perché poi l'unità d'Italia nacque dopo
Nacque dopo nell'evolversi complesso, nella storia della storia di tale sa molto complessa se ne trova il vero sovrano apice dal mio punto di vista, lo trovano nella Prima guerra mondiale che Full, nelle dove nelle trincee realmente si andò a creare la il senso di un popolo e vedete invece qua ci devo in un momento estremamente complesso dimostrerà come la esperienze culturali,
Della nostra Nazione siano veramente l'elemento unificante di questo popolo di questa azione, grazie a tutti,
Doppio grazie al senatore, è prima di tutto perché è stato qui con noi, nonostante ci sia aula e soprattutto perché promotore di questa importante iniziativa culturale, scientifica e artistica.
Non li separatamente, quindi il senso compiuto, i dettagli, lei parla molto dei dettagli.
Ma io credo che l'eccezionalità di quello che è stato fatto sia legata, appunto, dicevano prima l'alfa e l'omega di Antonello, noi vediamo un artista che a Cefalù inizia un'esperienza che sarà un'esperienza assolutamente rivoluzionaria, in un dipinto in cui ci sono già tutte le caratteristiche che poi verranno espresse successivamente nello stesso tempo averli messi uno accanto all'altro io credo che abbia anche consentito alla Fondazione Mandralisca di,
Guardare in modo diverso. Il ritratto di Cefalù, ritratto di Cefalù, noi siamo abituati a vederlo di persona stessa, vetrina con un'illuminazione molto particolare che, ahimè, ci fa perdere una serie di elementi, anche estremamente nel dettaglio che adesso si vede. Si intuisce che questo c'è il ciuffo ribelle di capelli e la barba Marras. La basetta lunga, quindi vederlo accanto a un ritratto come quello di Torino, che hanno avuto uno stato di conservazione molto migliore, cioè una storia conservativa molto più fortunata, e adesso rivederli assieme a Palazzo Madama. Quindi, in un altro contesto, ci permetterà proprio di riuscire a mettere a fuoco, credo in modo molto più importante, quella che può essere anche una nuova lettura del ritratto di Cefalù, che io credo che
Il confronto tra due opere 2, poiché di beh, epoche diverse aiuti, lo storico dell'arte a posizionare criticamente un dipinto, ma vederli uno accanto all'altro aiuta anche a capire, da un lato, come lavorare alla conservazione, dall'altro lato, come lavorare a un'esposizione quindi il riflettere in modo diverso tanto per Cefalù quanto per la stessa Torino io devo dire riuscire a portare il ritratto di,
Cefalù a Torino, vorrei dire rivedere completamente l'allestimento Torino del Ritratto Trivulzio e non avremmo mai potuto farlo senza questa occasione, quindi per Palazzo Madama è un'occasione importantissima.
Perché consentirà anche a Ritratto di Antonello tornato alla Fondazione Mandralisca di dare i torinesi un'altra lettura del suo dipende loro dipinto
Grazie professore,
Un'ultima domanda al presidente del Museo Mandralisca, il professore garbo cosa ha rappresentato per la Fondazione, mandare gli Ska accogliere per la prima volta in Sicilia il Ritratto Trivulzio.
Desidero innanzitutto ringraziare proprio il professore villa per queste sue parole, che ci onorano e danno il senso della domanda, che consiste proprio nella collaborazione, nel partenariato che abbiamo istituito tra due istituzioni il museo Mandralisca è un museo privato con uno dei più grandi musei europei, quindi una collaborazione fruttuosa tra pubblico e privato tra un piccolo museo è un grande museo all'insegna di questi capolavori assoluti della storia dell'arte che hanno tracciato una linea importante. Noi crediamo e
Penso sia un obiettivo comune di tutto il cda, crediamo fortemente nel valore della contaminazione culturale perché la cultura nasce dal confronto, dalla contaminazione e soprattutto del dialogo tra istituzioni museali diversi. Il museo Mandralisca, anche a scapito delle sue dimensioni, è una casa. Patrizia un palazzo di città, ma è un grande museo.
Perché raccoglie delle collezioni che sono delle collezioni importantissime noi, ad esempio, abbiamo anche custodiamo una collezione di monete siceliote che è considerata tra le più importanti al mondo fosse la seconda dopo il British Museum. Una collezione malacologica e poi questo capolavoro assoluto della storia dell'arte, quindi siamo,
Un piccolo museo negli spazi, ma un grande museo nel valore delle opere e quindi creare un dialogo tra i grandi musei europei e il museo di Palazzo Madama e speriamo anche con altre realtà, anche al di fuori dell'Italia può aiutare proprio a incrementare, a dare il senso del valore della cultura e questo è il più grande lascito che ci è stato fatto da chi ha affondato la nostra istituzione culturale,
Graziano.
Il Presidente professore Vincenzo garbo
Ringrazio ancora una volta il professore Villa adesso contributo il Sindaco, il professore Tumminello, ringrazi il CD a tutti i componenti del Museo Mandralisca i colleghi giornalisti è un caro amico che vedo anche tra tre noi, che organizza anche grandissimi eventi, quindi non soltanto Dante mariti che non è soltanto chi le organizza qua in Italia ma anche a livello internazionale.
E ringrazio tutti voi, è ancora una volta il senatore Raoul Russo, che ha permesso questo importante e bellissimo incontro oggi con la vostra partecipazione, grazie ancora,

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