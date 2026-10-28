Collegamento con David Carretta da Bruxelles

Sono intervenuti: David Carretta (corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo).
La registrazione audio ha una durata di 7 minuti.
Rubrica
10:00, Roma
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corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo
Sì, buongiorno a voi la prima telefonata di due leader europei a Vladimir Putin dal luglio del 2025 per discutere della guerra contro l'Ucraina si è conclusa come.
Tutte le precedenti Putin non solo non ha lasciato trapelare alcun segnale di essere
Disponibile alla pace, ma ha ribadito tutti gli obiettivi che persegue da prima del giorno dell'invasione. Il 24 febbraio 2022, il presidente della Finlandia, Alexander Stubb, del premier della Norvegia, Jonas Gahr Store e hanno preso l'iniziativa di chiamare Putin per trasmettere direttamente messaggi riguardanti i futuri negoziati. Stub Astore si sentivano in qualche modo legittimati dai colloqui che avevano ospitato la scorsa settimana tra Volodimir Zelenskij e l'inviato speciale di Donald Trump. Steve Wickhoff, sono previsti nei prossimi giorni dei negoziati a livello tecnico ad Abu Dhabi tra
Tra rappresentanti della Russia dell'Ucraina, con la presenza americana e anche la presenza europea, stub ha fatto sapere che la discussione con Putin è stata Franca, è sostanziale.
Ma la la risposta del Cremlino
è stata sempre la stessa quella che viene ripetuta da Putin e dai suoi portavoce per l'appunto ormai da quasi da quasi cinque anni.
Con Putin ci sono grandi di fare divergenze di punti di vista, ha ammesso Storer parlando con i media norvegesi secondo il resoconto del Cremlino, Putin ha ribadito le cause profonde della guerra.
E sottolineato che una pace giusta e duratura sarà possibile solo se gli interessi della Federazione Russa verranno presi in considerazione appieno e senza alcuna condizione, Putin ha anche accusato l'Unione europea e la NATO di contribuire a prolungare le ostilità con il sostegno all'Ucraina, secondo Financial Times, tra l'altro il leader russo ha fatto la sua solita lezione di storia.
Slava, con la quale di fatto nega l'esistenza dell'Ucraina
E del popolo ucraino.
Ai due leader di Finlandia e Norvegia, cosa c'è dietro queste parole, riportate dal Cremlino fondamentalmente
Non solo la volontà di conquistare coi negoziati quella parte del Donbass che la Russia non è riuscita a strappare all'Ucraina con le armi, questa è una condizione fondamentale per Putin, per entrare in una trattativa seria
C'è anche un'altra richiesta che del resto va ricordato, era stata avanzata ancor prima della guerra con una lettera a gran parte dei capi di governo dei Paesi europei, ed è fondamentalmente che la NATO si ritiri, ah, sulle stesse posizioni del 1997 prima
Prima della dell'allargamento ai Paesi dell'ex blocco di Varsavia, e poi anche alla Finlandia,
Alla Svezia con le adesioni che ci sono state dopo dopo l'invasione. Questo è l'obiettivo strategico di Putin e quando afferma, come ha detto ieri il Cremlino che
Gli interessi della Federazione Russa vanno presi in considerazione appieno e senza alcuna condizione. È questo che Putin esigere per porre fine alla guerra? Per contro, questa telefonata di Stuber store ha riaperto una frattura tra gli alleati europei sulla strategia da tenere nei confronti del leader russo. Ci sono alcuni leader come Giorgia, Meloni, Palazzo Chigi. Lo ha riferito una in una in una serie di commenti. Ieri ci sono alcuni leader che sostengono che l'Unione europea dovrebbe designare
Un rappresentante, un inviato speciale per discutere con Putin e Chigi ha ribadito questa richiesta, designare al più presto e in modo condiviso una o più personalità, con un chiaro mandato a parlare a nome dell'Europa, parlare di cose il grande interrogativo visto visto per l'appunto, il ruolo e i risultati di stub Ester,
C'è chi invece contesta la strategia di parlare con Putin, per esempio la premier danese Mette Frederiksen, che ha detto onestamente, non so cosa pensino di poter ottenere questi due paesi con questa iniziativa e anche il premier svedese Ulf Kristersson ieri ha detto chiaramente che
Il dialogo va affrontato da una posizione di forza, altrimenti Putin continuerà, come ha sempre fatto, a rifiutare qualsiasi serio negoziato.
C'è c'è però un elemento di cui si deve tenere conto, l'elemento si chiama Donald Trump Trump, che per l'ennesima volta nelle ultime settimane ha cambiato campo A.
Preso delle decisioni che hanno danneggiato la difesa dell'Ucraina
E sta facendo pressioni su Volodymyr Zelenskij per accettare condizioni che non sono accettabili e, come è accaduto già in passato, più volte dopo lo scontro nell'Ufficio Ovale alla casa Bianca a febbraio 2025, dopo il vertice in Alaska con Putin del Ferragosto dello stesso anno
Alcuni europei ritengono che sia necessario fare un po'di teatro ques questa la definizione che ci è stata data da un diplomatico europeo ieri per convincerlo e soprattutto Trump che Putin non vuole alcuna tace, ed è anche la ragione per cui Volodimir Zelenskij ieri ha ringraziato Stuber Storr
Per questa telefonata e per aver detto a Putin che sono necessari veri passi di de-escalation, in particolare sull'energia e le infrastrutture ed escalation che non c'è i bombardamenti.
Della Russia continuano e sono sempre più devastanti nel momento in cui lo ha ricordato Zelenskij. Sempre ieri mancano i missili Patriot, gli intercettori per bloccare gli attacchi, in particolare con missili balistici russi. Perché perché, ancora una volta gli Stati Uniti non stanno dando l'autorizzazione al trasferimento di questo materiale indispensabile alla difesa delle infrastrutture civili e della popolazione ucraina? Per ora è tutto. Ti restituisco la
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