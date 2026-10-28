"Illuminiamo la scomparsa. Persone scomparse: tesi, antitesi di un fenomeno da prevenire, combattere e arginare"

Tra gli argomenti discussi: Societa'.
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Rubrica
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Già tutti iniziamo i lavori, innanzitutto un ringraziamento.
A tutti i presenti, ai relatori, in particolar modo a sua Eccellenza, il Prefetto al senatore De Priamo
Che
è stato veramente encomiabile nel.
Sposare il progetto, l'organizzazione di questo convegno e poi è un ringraziamento anche al Presidente Nazionale Uif Elisabetta Rampelli per gli analoghi motivi, dunque.
Illuminiamo la scomparsa illuminavano la scomparsa, è il motto di Arts.
Arps, l'Associazione ricerca permanente, persone scomparse da una giovanissima associazione.
Che io presiedo in qualità di presidente
E che ho fondato, insieme al mio fraterno amico, avvocato, Alfredo Vitali, che dovrebbe stare qui a momenti, anche se bloccato in Procura noto penalista romano.
Dunque illuminiamo la scomparsa alluminio con la scomparsa.
Che cosa vuol dire, illuminiamo la scomparsa, significa accendiamo una luce, un faro su un fenomeno che in realtà la moltitudine è convinta di conoscere ma, data la complessità del fenomeno stesso, non conosce affatto.
E allora, ecco, abbiamo scritto tesi antitesi e sintesi del fenomeno, che consiste in cosa tesi.
La situazione di equilibrio antitesi, la scomparsa sintesi, il lutto sospeso.
Vale a dire quella situazione di sospensione.
Tra disperazione e speranza.
Che non permette di elaborare il lutto, e allora ecco
Io negli anni pregressi come avvocato, Alessandro Fiore.
E oggi, come Arts, insieme a tutti gli amici.
Uno degli scopi per cui siamo attivi in questo campo è perché, per far conoscere il fenomeno.
Far conoscere il fenomeno significa sensibilizzare, sensibilizzare chi, in particolar modo coloro che esercitano la patria potestà o la tutela sui minori, perché perché il nostro obiettivo è far comprendere loro come, soprattutto in situazioni.
Di rischio, quali?
I contesti di distrazione in quelle situazioni lì.
è importante acquisire la certezza di dover.
Aumentare i livelli di prudenza e di sicurezza, quali sono questi questi contesti di distrazione?
I parchi pubblici e spiagge affollate.
Le stazioni ferroviarie, l'ultima è accaduta ieri a Napoli, dove all'uscita di una scuola c'è stato il tentativo di rapimento di un bambino di cinque anni, che è stato sventato all'ultimo momento perché se ne è accorta la madre.
E quindi la polizia è riuscita a intervenire, non è il primo caso assolutamente.
Quindi, già per noi riuscire a far comprendere a costoro di alzare il livello di attenzione di prudenza in questi contesti di distrazione, per noi sarà già un buon lavoro e un buon risultato potremo dire di aver fatto una cosa buona.
Dopodiché, terminata con questa premessa, iniziamo il convegno convegno, ciascun relatore avrà massimo 10 minuti a disposizione.
Io cercherò di fare una moderazione e meno invasiva possibile in maniera tale da avere un buon ritmo e evitare quello che accade in quasi tutti i convegni, cioè.
Il decadimento dell'attenzione e, soprattutto, cercare di arrivare dal luogo i relatori saranno 16 in buona salute alla fine del convegno, quindi quindi diamo subito la parola al senatore De Priamo poi subito dopo a sua Eccellenza, il Prefetto poi dovrebbe venire Carolina Varchi nel frattempo, qualora non arrivasse possiamo procedere con Elisabetta Rampelli quindi Elisabetta, se può iniziare accomodarti intanto gli aveva risposto.
Benissimo.
Bene, allora innanzitutto mi scuso per le generalità e da non è stato molto protocolla ebreo, è prefetto prima di me, però in Commissione.
Prima su un provvedimento che riguarda la sicurezza e stiamo analizzando però, insomma.
Credo sia importante se qui è importante questo convegno che appunto l'avvocato, Alessandro Fiore e avete che avete appena ascoltato ha come dire, ideato e messo in campo per proponendoci un proponendo in questo caso al sottoscritto, come sapete, come opportunità per noi senatori quello di appunto prevede convegni in queste autorevoli sedi e è la condizione essenziale per questi convegni ovviamente è lui o,
Lei tesse e interesse pubblico e la rilevanza in questo caso davvero il Prefetto Giannini, la ringrazio tantissimo.
Perché la sua presenza qui credo che abbia soprattutto il significato di evidenziare l'attenzione.
Delle delle Istituzioni, l'attenzione, in questo caso appunto della della Prefettura di Roma, sul tema del nostro convegno, così nella più ampia cornice della tutela e della difesa della legalità e ovvero, in questo caso, quello appunto della della scomparsa, un tema molto ampio a cui appunto questo convegno dedica attenzione con diverse azioni,
Quindi, ovviamente ringrazio tutti coloro che interverranno, ci tengo anche a ringraziare una istituzione che è indirettamente presente, cioè la Regione Lazio, perché qui oggi abbiamo il responsabile dell'Osservatorio Permanente della Regione Lazio, ma voglio anche ringraziare proprio l'assessore Massimiliano Maselli, assessore della Regione Lazio perché l'istituzione con legge regionale appunto dell'Osservatorio che non tutte le regioni in cui hanno istituito è sicuramente un segno di attenzione molto importante su un fenomeno come diceva l'avvocato Fiore è un fenomeno rilevante,
Da sempre, ovviamente, è che che porta con sé un carico di di di di di dolore e di lutto, di difficoltà, di di ansia, di Poste, azione per tante famiglie e che poi, a volte, fortunatamente, si risolve anche con.
Di individuazione delle persone scomparse, ma appunto, invece, in altri casi coincide con vicende di gaming, o comunque con vicende che hanno che non portano purtroppo al ritorno di quelle persone noi nell'anno 2023 e abbiamo registrato, cerca più di 29.000 denunce di scomparsa e morte della mangia, la stragrande maggioranza riguarda minorenni,
E poi circa la metà appunto delle persone, stando sempre alle statistiche, viene puntualmente e ritrovate insomma i il, i dati
Mostrano poi nel 2024 e un calo abbastanza rilevante delle denunce e un aumento. Questo è un dato sicuramente positivo dei ritrovamenti, che è legato ovviamente anche all'attenzione e alla volontà di sempre meglio attuare anche la normativa esistente e, allo stesso tempo, anche valutare come la stessa possa essere estesa e anche soprattutto utilizzando anche le nuove tecnologie che consentono sicuramente molto rispetto al passato. E c'è un'evoluzione continua che può aiutare tantissimo anche sulla sulla sul ritrovamento abbiamo, come è noto,
E portare delle prefetture, ma insomma, questo è un tema di cui chiaramente il Prefetto Giannini ci potevano.
Colta è molto meglio di quanto possa fare io, che appunto coglie.
E analizza questi dati e che è ovviamente uno strumento prezioso
Poi abbiamo anche la relazione del commissario straordinario per quanto riguarda il 2025.
Che arriva fino al primo trimestre del 2026, che estende ulteriormente queste analisi e conferma appunto l'impegno su questo tema.
Che fonda fondamentalmente vede nella presenza appunto del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse che già dal 2007 esiste una figura importante e fondamentale per dai sempre maggiore interesse, maggiore attenzione a questo fenomeno.
Ovviamente è un fenomeno che, di per sé, evidenzia la necessità di un massimo coordinamento anche dalle diverse forze di polizia, e quindi il ci sono strumenti che nel 2026 è stato realizzato uno strumento, proprio il cosiddetto cruscotto informativo sulle persone scomparse, che appunto l'ufficio del commissario straordinario ha realizzato e che da questo punto di vista aiuta molto sull'analisi dei dati dicevo, ci sono tematiche parlamentari che sono oggi molto attuali, ovvero di provvedimenti per proposte che affrontano alcuni temi da quella dedicata al tema, la Giornata nazionale, sappiamo che sulle giornate nazionali c'è stato,
Un po'anche comprensibile, diciamo.
Non dico stop, ma
Intervento del Quirinale, che che ha evidenziato come le sulle stesse c'è di fatto un abuso, però effettivamente, su alcuni temi come questo, la sensibilizzazione a come dire una rilevanza molto importante che magari poi, se si se si se si mettono in campo un numero eccessivo di giornate nazionali sono Giornata nazionale del peperoncino o cose del genere si perde anche poi la, come dire, l'importanza di questo tema e poi ci sono però anche delle degli aspetti proprio normativi operativi che sono
Fondamentali si discute sul tema della revisione dei termini di morte, presunta al fine proprio di sbloccare anche termina il tema patrimoniale e legale per quanto riguarda le famiglie, sul tema della di un'attività, appunto, come dicevo prima con le nuove tecnologie legate al Dna anche sul tema dei cadaveri non identificati che ovviamente di per sé è un tema che può portare elementi concreti su questo aspetto e poi, come dicevo appunto la legge 206 del 2012 a delle anche proposte di aggiornamento, una delle quali che voglio cita ed altro credo che interverrà anche nel nostro
Convegno, quella della collega Carolina Varchi e di altri colleghi della Camera che l'hanno sottoscritto insieme a noi che è stata presentata nel lo scorso aprile e ricordo anche una presentazione ufficiale molti dei presenti erano anche lì e che appunto prevede anche tra le innovazioni principali, ma si è creato nella collegano. Lo lo vota con The lei. Comunque, la creazione di un fascicolo autonomo per le persone scomparse, anche distinto dal registro delle notizie di reato e questo è sicuramente una delle
Degli interventi, a mio avviso molto positivi su questo provvedimento siamo, come è noto, diciamo a fine legislatura e quindi bisogna, come dire, coe scie ah ah, approvare questo provvedimento, però, insomma, nello scorso luglio è stato assegnato alla commissione Giustizia della Camera, noi ovviamente poi in Senato auspichiamo che possa arrivare presto anche da noi, ove approvato dalla Camera
Su questo tema, poi, appunto, non voglio dilungarmi stanno nei tempi che.
Che ci ha assegnato l'avvocato Fiore, che appunto nuovamente ringrazio, ma come tutti gli altri che interverranno.
Oh oh, oh oh, diciamo prima di dell'attuale ruolo di presidente, la Commissione prima ho avuto, come molti sanno e l'onore di presiedere, una commissione d'indagine, che è quella che è quella sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, Mirella Gregori oggi testimone affidato a mio avviso in buonissime mani perché il presidente Fabio Roscani, che è componente di questa Commissione, è molto, ci aveva comunque già laureato sta portando avanti un lavoro molto attento, in continuità con quello che abbiamo fatto noi, ma anche con ovviamente la sua personale e ed autonoma. Attività di presi, di residenza e di indirizzo
Ed è stata sicuramente una una esperienza importante, oltre al fatto che il suo convinto che quella Commissione d'indagine, grande discussione sull'utilizzo delle commissioni di indagine, sulla anche necessità, a mio avviso, di tenerle e di utile utilizzare questo strumento, ovviamente costituzionale importante ma di farlo in un modo che sia,
Parallelo che sia,
Utile anche a coadiuvare, in un certo senso, da un punto di vista diverso, l'attività, diciamo, di indagine tradizionale, attività della Procura e delle procure ed è quello che un po'abbiamo cercato di fare con con quella Commissione e che si sta facendo anche over, quindi una leale collaborazione tra poteri dello Stato, dove c'è anche un'osmosi, perché effettivamente poi, con la Commissione, credo che andrà a insomma a a concludere i suoi lavori con dei risultati importanti legati anche a questo tipo di di indirizzo di atteggiamento rispetto alle altre forme di indagine e poi li addirittura c'è anche un'indagine del promotore del Vaticano, ma al di là di quello, l'esperienza è stata un'esperienza dal punto di vista umano molto importante. Qui vedo, giornalista dirette
E uccelli che anche anche dal suo punto di vista, affrontato molto questo tema,
Il tema della scomparsa, come dire, come dicevo all'inizio, a maggior ragione quando sono scomparse così risalenti nel tempo o che abbiano, come è il caso di Emanuela Orlandi, diverse case Mirella Gregori che purtroppo ha vissuto il tema di essere considerato
Troppo a lungo una sorta di spin-off di Emanuela, però quando anche c'è una notorietà.
Mediatico, l'attenzione mediatica, oppure quando non c'è, sono entrambe situazioni difficili perché la, la, la, la, la, l'attenzione mediatica, come nel caso di Emanuela Orlandi poeta ovviamente alla presenza di mitomani alla continua esposizione della famiglia l'ultima verità nell'ultimo più o meno improbabili magari anche anche probabile o possibile conoscitore della vicenda mentre invece la la, l'assenza di questo fascia di attenzione di luce e di Raggio di attenzione può far sentire e far sentire abbandonate le famiglie e le persone, quindi, in entrambi i casi essa quel comune denominatore della scomparsa che è, come diceva l'avvocato, Fiore la mancata elaborazione di un lutto,
La mancata certezza anche di poter mette una per più drammatica parola di fine e poter quindi magari onorare la memoria dei propri cari sapendo con certezza quello che è accaduto, quando questo non accade, si vive in una sorta di limbo che è veramente drammatico che impegna quindi le le tutte le istituzioni compreso ovviamente il decisore pubblico ma anche e ripeto la presenza qui ne è una grandissima per me di grande valore di testimonianza da parte del del nostro prefetto.
Tutte le istituzioni, coloro che indagano le forze dell'ordine a svolgere un lavoro sempre più attento. Io, e concludo davvero nella nella analizzare quella vicenda ho potuto verificare che, stante anche le Liszt, l'assenza di alcuni strumenti di coordinamento delle forze di polizia che oggi esistono oggettivamente, non posso dire che non si fece abbastanza per una serie di emotivi e no e no e non si potevano ottenere dei risultati che, come è noto e come oggi ci mette aveva detto, sono sempre più facilmente raggiungibili nell'imminenza dei fatti. Quando c'è la possibilità di indagare oggi abbiamo tanti strumenti in più abbiamo delle delle leggi seguente, più attenti e che meglio focalizzano al tema della scomparsa. Quindi abbiamo tanto su cui lavorare tanto da fare, perché veramente quelle tante famiglie che vivono questo dramma vanno aiutate e magari convegni come questi, appunto impostati sul tema di illuminare la scomparsa o di una luce, però non di morbosa curiosità di attenzione di A, come dicevo prima, spesso sfruttata a fini diversi, ma di luce buona di luce positiva di luce che cerca la verità è sicuramente fondamentale. Quindi questo convegno è anch'esso un contributo in questo senso e per questo ringrazio ancora chi lo ha messo in campo
Grazie.
Grazie al senatore De Priamo, adesso interverrà a sua Eccellenza il Prefetto di Roma, dottor Giannini.
Intanto, buonasera buonasera a tutti e grazie grazie per l'invito, ma soprattutto per accendere sempre un faro su questo fenomeno che è così importante.
Io.
Ho constatato una cosa sulla base dell'esperienza, quando una persona scompare, il tempo, a un certo punto assume un valore diverso, perché ogni minuto può essere importante ogni minuto e un tempo di attesa di preoccupazione e di incertezza per una famiglia che non sa se magari il proprio congiunto ha un problema ha bisogno di aiuto, cosa sta accadendo e quindi bisogna affrontare con una duplice dimensione operativa e umana. Questo è quello che deve, a mio avviso, guidare il modo di agire delle Istituzioni.
Il fenomeno delle persone scomparse è complesso perché riguarda tante tipologie di eventi e quindi bisogna anche sapersi muovere in questo, perché delle volte ci possono essere falsi allarmi, alcune situazioni possono essere invece sottovalutate e anche con conseguenze terribili, immaginiamo anche i soggetti può tutti i soggetti possono essere interessati a questo penso a un anziano, con una patologia neurodegenerativa, a un minore che si allontana volontariamente dalla famiglia a una persona con una vulnerabilità, una vulnerabilità fisica, psichica, psicologica, sociale oppure talvolta anche
Al dramma di persone che scompaiono a seguito di crimini o di reati dove ci stanno altri tipi di ricerca.
Tutte queste circostanze hanno, a mio avviso, un elemento comune, che è quello della necessità di una risposta che sia tempestiva, organizzata e coordinata, e qui verrò a illustrare quello che il ruolo delle Prefetture e in questo la legge del 14 novembre 2012 203 attribuito una specifica rilevanza a mio avviso giustamente al coordinamento istituzionale delle ricerche delineando un sistema nel quale le forze di polizia sono chiamate ad attivarsi immediatamente a seguito della denuncia e afferma a annunciare questo denunciare questo subito al prefetto affinché possano essere assunte una serie di iniziative.
Il principio è questo, non debbano esserci attese ingiustificate, quindi c'è il principio della tempestività, gli interventi non debbono essere frammentati perché serve sinergia, altrimenti si perdono informazioni e si perde tempo e le informazioni non devono essere disperse. Ci vuole tra tutti gli enti una condivisione informativa e quindi come prefettura interveniamo facendo un raccordo con tutti i soggetti che sono presenti sul territorio. Non sono solo le forze di polizia, le autorità giudiziarie, ma anche
Non so l'Atac, la metropolitana, le ferrovie, gli ospedali, perché tanti possono essere i posti dove si può avere una segnalazione, quindi ogni componente di questo sistema sociale deve essere messo nelle condizioni di svolgere efficacemente la propria funzione. Però parto all'interno di un quadro organizzativo unitario e questo è il compito della prefettura. Nella ricerca di una persona scomparsa, possono essere chiamati a intervenire soggetti molto diversi. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la guardia di finanza, vigili del fuoco, enti locali, strutture sanitarie, organizzazioni di Protezione civile e volontariato e ulteriori componenti specializzati del soccorso e ognuna di queste forze a competenze e professionalità, strumenti e conoscenze del territorio, che però spesso sono specifici per quello che riguarda il loro
Settore, quindi, la semplice somma delle risorse non garantisce che l'intervento sarà efficace, ma queste risorse devono dialogare, ci vuole un quadro che sia sempre aggiornato nelle progressive ricerche, sempre tenendo conto che il fattore tempo è decisivo.
Quindi, lo sforzo è trasformare una pluralità di interventi, tutti ispirati chiaramente ai migliori propositi in un'unica azione istituzionale.
Per questo vengono messi giù in ogni provincia dei Piani provinciali per la ricerca delle persone scomparse che sono predisposti dalle Prefetture, però, in raccordo con le varie istituzioni o tutti coloro che possono essere interessati, non è un'incombenza burocratica, ma sono strumenti operativi per mettere il tutto a fattor comune la loro efficacia di questi piani si misura soprattutto nei momenti immediatamente successivi alla segnalazione, quando la disponibilità milita Diaz di informazioni attendibili, la corretta individuazione dell'ultimo luogo conosciuto e la rapidità delle comunicazioni possono orientare in maniera decisiva alle ricerche, quindi il coordinamento deve essere dinamico perché, mano a mano che passa il tempo, chiaramente debbono cambiare le modalità di ricerca e anche il tipo di vaglio che si fa delle
Informazioni che ci stanno perché nuovi elementi possono far ampliare l'area delle ricerche, modificare le priorità o coinvolgere ulteriori strutture specializzate, qualche volta se, quando si sente il bisogno, si convoca, ma ad horas in maniera molto rapida, anche una cabina di regia che mette le stesse persone davanti a un tavolo in prefettura perché io l'ho visto in tanti casi anche il fatto di ragionare insieme anche il fatto se una situazione,
è particolarmente pericolosa, perché più è fragile il soggetto più a un bambino, una persona anziana, chiaramente più il tempo è importante e allora non bisogna perdere nemmeno un minuto e quindi anche trovarsi davanti allo stesso tavolo a raccogliere sul momento le informazioni e dare subito una risposta può essere importante però io penso che affinché ci sia un'efficacia non si può limitare il lavoro delle prefetture solamente la fase dell'emergenza,
Perché intanto il Coordinamento inizia prima della scomparsa, perché deve essere un sistema rodato fra tutti quanti gli organi e poi deve continuare dopo la conclusione della ricerca e perché è importante analizzare successivamente, anche e soprattutto quando le cose vanno bene, che ci si rilassa che ci si rilassa quindi si è raggiunto il risultato però magari vedere potevamo arrivare un po'prima si poteva fare questo poteva essere saltato questo passaggio,
Un sistema maturo, a mio avviso, è quello che non si limita a intervenire, ma va imparando costantemente dai propri interventi, come dicevo, è importantissima la circolarità delle informazioni, adesso abbiamo strumenti informatici importanti e penso al sistema informativo nazionale ricerca scomparsi, perché è una raccolta strutturata e ci aiuta molto e così come ci aiutano molto le tecnologie sono anche importanti le tecnologie soprattutto le videocamere presenti sul territorio che spesso se si riesce ad avere,
Una notizia importante sul momento della scomparsa, magari ci possono subito indirizzare verso una stazione verso il luogo di partenza, e quindi questo si può, ci può aiutare molto, sempre però tenendo presente che l'innovazione tecnologica, a mio avviso, può.
Aiutare sicuramente i vari operatori, rafforzarne la capacità di valutazione, ma sicuramente non sostituirla, perché altrimenti noi ci affidiamo a dei sistemi freddi che magari non tengono conto di quella che è una particolare emotività, di un'indicazione che si è dato alla famiglia, che non è che poi la macchina riesce a mettercela,
Subito bene e poi un dato i minori e tanti dati e tante scomparse riguardano i minori, noi abbiamo tanti che si sottraggono alle case famiglia, al all'accoglienza, tanti ragazzi stranieri che poi si allontanano.
Ma tutte le volte che va via un minore, a mio avviso deve scattare un allarme particolare, perché non si può sempre e spesso, anche se si risolvono tanti casi brevemente, immaginarli come la bravata di un adolescente, andare a vedere quello che può essere il contesto familiare le criticità ci può portare lontano. C'è stato un caso recente di sorelline che erano scomparse. Poi, andando ad approfondire il contesto familiare, si è riusciti a trovare il bandolo della matassa, così come rapidissima deve essere l'azione per la per l'anziano. Perché quindi la risposta istituzionale
Deve essere sempre tempestiva, ma anche proporzionata alle specifiche condizioni di vulnerabilità, perché poi noi non dobbiamo solamente conoscere il territorio dove avviene una scomparsa immaginando le insidie, ma questo va ammezzato con le fragilità umane del singolo, che si potrà conoscere magari attraverso la collaborazione della famiglia perché ci potrà,
Sicuramente indirizzare nelle ricerche. Qui volevo fare un brevissimo cenno e mi avvio alla conclusione sulla importanza del rapporto con le famiglie, perché chi vive la scomparsa di un proprio caro attraversa una condizione di profonda incertezza, di dolore, di preoccupazione, quindi ha bisogno di sapere che le istituzioni sono presenti, che le ricerche vengono condotte con impegno e che le informazioni disponibili sono utilizzate con professionalità, noi non lo dobbiamo dare per scontato, è importante che le famiglie percepiscano questo, perché anche loro in quel momento sono in un circolo e noi le dobbiamo in circolo di
Tremenda le dobbiamo aiutare
La diffusione delle notizie può anche spesso offrire un contributo importante al rintraccio di una persona, però attenzione alle modalità devono essere appropriate, devono rispettare chiaramente le valutazioni dell'autorità giudiziaria, ma anche la riservatezza e la dignità delle persone interessate, quindi serve una grande responsabilità.
Istituzionale.
Sempre sul prima, l'importante è che i piani siano sempre aggiornati, che ci sia una pianificazione provinciale adeguata, la formazione con.
Giunta, ebbene, a mio avviso, fare delle esercitazioni, purtroppo.
Ci si esercita sui casi reali perché avvengono molto spesso, però, che ci sia, come dire, una profonda conoscenza importanti e poi va potenziato il flusso informativo e rafforzata, per esempio, la rete territoriale, anche fare delle in
Dei punti di situazione, per esempio, immagino con chi opera nelle stazioni e sono persone a me mi è capitato.
Molte volte sia lavorando in Prefettura, ma prima lavorando in polizia che sono estremamente allenate sanno riconoscere chi sono i frequentatori abituali di uno di quei luoghi, vedono subito sia una persona anziana, sta aspettando un treno o se spaesata.
Possono capire subito se dei ragazzi stanno andando a divertirsi o se si stanno allontanando, ecco riuscire quindi a stabilire un contatto preventivo per far partire subito questi sensori e importanti, e concludo con una considerazione.
Quando parliamo di persone scomparse nei inevitabilmente, poi parliamo di procedure, di piani di responsabilità e di strumenti operativi, però dietro a tutte queste parole c'è sempre una persona, una persona che manca all'appello. Una famiglia che aspetta una comunità che ha paura si interroga e preoccupate e si affida alle istituzioni e quindi per questo è dovere dello Stato e agire e dare delle risposte. E il compito fondamentale dello Stato della Prefettura sul territorio e fare in modo che, di fronte a una scomparsa, nessuno agisca isolatamente e nessuna risorsa sia trascurata, perché non è solamente l'impegno a ritrovare qualcuno, ma anche a non lasciare mai solo una famiglia, non trascurare soluzioni Deep di pericolo e quindi cercare sempre di dare il meglio, ed è questa la nostra responsabilità che noi cerchiamo di onorare e lo facciamo anche debbo dire ringraziando tutti gli attori, ma anche tutti i cittadini che sentono molto questo problema e si prestano per questo ho iniziato ringraziando perché fare un punto, avere consapevolezza le attività di queste associazioni anche mi ha colpito iniziare ad abituare a. Ci sono luoghi particolari dove magari va un minore accompagnato e richiedono una attenzione superiore. Ecco questa sensibilizzazione ci può aiutare. Quindi io vi ringrazio. Mi scuso che per altri impegni dovrò andare via, però sono stato veramente contento dell'invito. Grazie, grazie a sua Eccellenza, il Prefetto.
Dobbiamo un attimo, modificare la sequenza degli interventi dando la priorità ai parlamentari, perché è in corso una votazione, quindi magari iniziamo con l'onorevole Carolina Varchi.
Senatore.
Buonasera a tutti, grazie per il coinvolgimento, è un tema che, come forse qualcuno di voi sa, seguo con.
Sensibilità per avere ascoltato dal vivo le storie di tante famiglie che sono passate dalla.
Tragedia di aver visto un proprio figlio, il proprio fratello, svanire nel nulla senza avere notizie, per questo motivo, con il presidente De Priamo con altri colleghi parlamentari, abbiamo immaginato una proposta di legge che prende spunto da alcune considerazioni che insieme abbiamo abbiamo svolto.
Le prime ore i primi giorni nell'immediatezza della scomparsa sono spesso decisivi in un senso o nell'altro, per il buon esito delle ricerche.
Noi, in commissione d'inchiesta per la scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, talvolta ci troviamo ad approfondire.
Degli aspetti di interesse investigativo che nell'immediatezza dei fatti non sono stati approfonditi, le cronache giudiziarie non solo raccontano di fatti che destano un grande clamore mediatico.
Senza che ci sia una uniformità sul territorio nazionale nei protocolli e nelle procedure, quindi gli spunti che abbiamo ricevuto lo sa lo sanno bene gli organizzatori, che ringrazio per avermi coinvolta.
Gli spunti che noi abbiamo ricevuto li abbiamo voluti tradurre in una proposta di legge che prevede l'istituzione del Nucleo investigativo speciale per gli scomparsi, quindi un nucleo unico che racchiuda le migliori intelligente, che operi con le migliori tecnologie a disposizione delle nostre forze di polizia per la ricerca degli scomparsi come è noto le attività di ricerca prendiamo per esempio la ricerca dei latitanti, chi si occupa di ricerca e latitanti fa solo quello.
Fa solo quello e si dedica solo a quell'aspetto, magari talvolta anche tralasciandone altri elementi di interesse investigativo, perché c'è una priorità noi riteniamo che, se vi foste è, confidiamo insomma.
Questa legislatura di riuscire a portare a casa un approfondimento legislativo in tal senso, se ci fosse un nucleo in tutta Italia che operi con le stesse tecnologie all'avanguardia, con pensiamo a quello che può fare l'intelligenza artificiale, oggi, per esempio in materia di,
Riconoscimento facciale, pensiamo a quello che può fare oggi l'intelligenza artificiale in termini di quantità di dati analizzati in pochissimo tempo, un nucleo investigativo speciale per gli scomparti. Dicevo che abbia come unico obiettivo quello di concentrarsi sulla ricerca di chi è scomparso. Questo eviterebbe che sul territorio nazionale ci siano delle disparità di protocolli. Ci sia una discrezionalità su come gestire le indagini nelle prime fasi che, ripeto, in materia di persone scomparse, le prime fasi sono quelle decisive, quelle che progressivamente ora dopo ora fanno venir meno la possibilità di trovare una persona. Quindi, secondo noi, questa proposta di legge è di assoluto buonsenso, non comporterebbe un aggravio per le forze della alle forze di polizia della nostra nazione, perché in fin dei conti sono già nelle condizioni di organizzare dei nuclei interforze che possano operare in questa in questa direzione, affinché le famiglie abbiano la certezza che in ogni angolo della nostra Nazione, i diritti e gli strumenti che vengono messi a disposizione sono uguali
Per tutti, sia per chi scompare al centro dell'Appennino, per chi scompare in riva al mare, per chi scompare a nord e chi a sud, quindi una uniformità di gestione di questi fenomeni secondo noi può portare qualcosa di estremamente positivo, io concludo qui questo mio.
Breve intervento, vi auguro buon proseguimento, come si diceva prima, mi scuso se devo lasciare la sala, ma sono impegnata anche nella veste di deputato segretario di Presidenza, abbiamo un voto con scheda alla Camera, quindi mi devo allontanare grazie e buon proseguimento grazie all'onorevole Varchi arriva il senatore Verini.
Sì, ma era stato un grazie buongiorno, grazie dell'invito, mi fa piacere essere qui, ho invitato dall'avvocato Fiore con cui ho avuto il piacere di partecipare a Perugia, nella mia regione, alla presentazione del suo libro e su questi temi.
Mi è stato più o meno, ha assegnato un compito disse, ma tu sei giornalista e fa parte della commissione d'inchiesta Emanuela Orlandi, quindi mettere un po'in qualche modo a confronto la la, la deontologia professionale che dovrebbe deve in generale lo fa caratterizzare la professione giornalistica con il lavoro del parlamentare impegnato in una Commissione d'inchiesta,
Per la quale saluto anche, naturalmente oltre che tutti voi, il presidente De Priamo, con cui abbiamo compiuto un tratto di strada equilibrato e approfondito quando ha guidato in questi anni la Commissione parlamentare, quella sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.
E, devo dire, è di trovare di aver trovato delle analogie tra un giornalismo d'inchiesta.
Rigoroso, approfondito.
Che non lascia spazio a suggestioni, devo dire che non mi riferisco a come dire un'invasione mediatica che perfino ossessiva, che c'è stata in questi anni su alcuni temi che hanno riguardato casi giudiziari ma non sto dando giudizi professionali ci mancherebbe mi riferisco al fatto che un giornalismo d'inchiesta e rigoroso che scava indaga ha bisogno di fonti, ha bisogno di verifiche, ha bisogno di non lasciarsi andare a suggestioni oppure a magari fonti non.
Approfondite, non verificate ha delle analogie significative con il lavoro che una Commissione parlamentare d'inchiesta che indaga, per esempio, sulle persone scomparse.
Deve deve avere, come ontologicamente direi i dati li conoscete, questa sede li conosce meglio di me sulle persone scomparse e il Prefetto Giannini ricordava anche alcune particolarità, dentro il quadro delle persone che scompaiono e ogni anno solo nel 2025. Sapete che sono state,
E oltre 25.300 le denunce di persone, le segnalazioni di persone scomparse.
E di qui 22.065 sono state le persone interessate, alcune, la scomparsa di alcuni era stata segnalata più volte, di cui una leggera discrepanza tra la segnalazione e l'interessamento delle persone ben 17.000 riguardavano minorenni e anche molti meno minori non accompagnati, un fenomeno molto Gave molto serio direi molto contemporaneo.
Visto il fenomeno delle migrazioni dentro il quale, purtroppo, persone minori non accompagnati scomparsi si Celan, si celano anche drastici orrendi che riguardano proprio anche traffici di organi e cose di questo tipo, una cosa indicibile, e tuttavia purtroppo figlia del tempo e che stiamo vivendo quindi è un fenomeno molto ampio, composito e devo dire che le inchieste giornalistiche qui entro anche nel lavoro che ho potuto seguire dico potuto perché i parlamentari,
Parlo di me nel caso fanno parte di questa importantissima Commissione, ma contemporaneamente fanno parte, per esempio, della Commissione antimafia della Commissione Giustizia, e non è sempre facile, almeno per me è conciliare, come sarebbe importante spesso la contemporaneità di appuntamenti e riunioni delle varie dei vari organi però dicevo che la Commissione parlamentare d'inchiesta ha avuto modo di,
Lavorare proprio basandosi sulle testimonianze inchieste di giornalisti, giornali, autori di libri anche approfonditi che magari in questi anni, in questi decenni ormai nel caso sono andati perfino in direzioni molto diverse, molto contrastanti tra loro, tanto che la relazione finale che la Commissione si appresta a produrre è evidente che avrà non anticipo niente. Non posso anticipare niente per 1.000 e un motivo avremo, credo deprimiamo una riunione a breve per una prima valutazione della bozza che l'attuale presidente è presenterà, e tuttavia questa relazione che credo sarà un lavoro equilibrato
Certamente non potrà dare delle risposte esaustive, ma tuttavia, certamente alcuni punti significativi ottenuti proprio grazie al al vaglio di testimonianze di giornalisti, autori di libri che negli anni hanno lavorato certamente questo e ha prodotto un risultato che può non defi far definire inutile anzi, al contrario il lavoro svolto dalla Commissione e quindi è già un primo punto di contatto forte tra il lavoro dei giornalisti come fonti, come audizioni, come approfondimenti come verifiche e il lavoro di una commissione parlamentare, un'inchiesta seria, qualsiasi inchiesta sia per i giornali o le tv che per un tanto più per una commissione parlamentare deve seguire tutte le ipotesi, per una tanto più
Una commissione parlamentare deve seguire tutte le ipotesi che possono presentarsi, ma deve fare le verifiche, deve fare le verifiche, perché molto spesso e verificare la la la la congruità, la fondatezza di queste cose. Devo dire che in questi anni, per quello che ho potuto vedere, il lavoro lo stesso che ha compiuto il presidente è stato fatto tutto questo con con rigore e anche con quella necessaria prudenza, necessaria, prudenza che casi delicati come questi richiedono. C'è poi il tema dell'organizzazione delle informazioni nei casi complessi, quelli che si sviluppano nell'arco di anni, perfino di decenni, e che coinvolgono molti uffici, molte fonti. Il rischio è che i dati e rimangano dispersi in molti archivi diversi, in molti luoghi, in formati diversi e anche in documenti non sempre facili, facili da confrontare una cronologia condivisa di questi eventi, un indice digitale dei documenti, una matrice delle verifiche potrebbero aiutare a ricomporre il quadro. Per ogni elemento si Po dovrebbe poter vedere in tempo reale fonte data
Il livello di I grado di attendibilità, eventuali riscontri ai responsabili dell'approfondimento c'è un lavoro, diciamo che ancora è francamente difficile da, a ben vedere, in modo materialmente, appunto visibile è però un lavoro decisivo, sarebbe questo un lavoro decisivo, una discrepanza tra verbali, una data trascritta magari in modo diverso può capitare soprattutto su inchieste che datano.
Da decenni possono, è una testimonianza mai confrontata, possono produrre e indirizzi, e quindi anche esiti molto, molto diversi e le discende Orlandi e Gregori sono, da questo punto di vista, un prototipo, se vogliamo un esempio della delicatezza e di.
Del e del rigore, con cui bisognerebbe centellinare, vedere al microscopio ogni discrepanze e Dio sa quante ce ne sono stati.
Concludo, avvocato, dicendo che come parlamentari, io credo che si possa, alla luce di questa personalmente modesta esperienza, si possa chiedere che le procedure siano valutate anche attraverso dei risultati osservabili. Quanto tempo passa tra la segnalazione e l'attivazione delle ricerche? Le informazioni raggiungono subito o entro quanto gli uffici interessati i dati sulle persone scomparse possono essere confrontati con quelli relativi alle persone non identificate. Sono domande congrue, io chiedo, credo i familiari ricevono indicazioni e aggiornamenti comprensibili. Qui siamo già su un piano di rapporto con le parti più più più colpite, più lese, quelli che necessitano più di tutte. Anche l'opinione pubblica necessita di risposte, ma più di tutto e naturalmente, i familiari delle persone, delle persone scomparse. Questi naturalmente, rientrano poi questi interrogativi anche in un altro ambito di ruolo che i parlamentari hanno quello di agire con sindacato, ispettivo, come si disse interrogazioni che si possono fare audizioni, proposte legislative, alcune delle quali lo ricordava
La adesso l'onorevole Varchi e sono state presentate nel caso dal suo Gruppo, da lei e anche da altri parlamentari voglio concludere rifacendomi ancora tornando al ruolo del parlamentare giornalista, che non è quello di dare una, secondo me, una risposta prima che le prove parlino anche i fatti di cronaca non c'entrano niente le le persone scomparse ma anche le vicende di questa giornata con un Gip.
Che contraddice, come è giusto che sia, in una dialettica giudiziaria, le decisioni del pm sui casi di Milano e sono un esempio di quanta cautela ci vuole prima di sbattere qualsiasi mostro in prima pagina e in questi giorni, al netto ovviamente di tutte le,
Drastiche condanne, almeno per quanto mi riguarda, di ogni episodio di violenza, però si sono verificate quel quel, quello lì è stato giudicato un Bin Laden prima ancora di poter essere sottoposto al giudizio del Gip, non hanno già un giudizio di rinvio del rinvio a giudizio, era solo una misura cautelare questo chiuso la parentesi perché non riguarda le persone scomparse però,
Dicevo che i giornalista sia quando lavora ma sia quando sta soprattutto da parlamentare in una Commissione come questa e deve aiutare a porre le domande giuste, non dare una risposta prima appunto che le prove parlino non è quella il compito di scegliere una pista per renderla più visibile no, semmai è proprio l'esatto contrario il metodo è induttivo, non ben non deduttivo, secondo me, e dobbiamo pretendere che dovremmo pretendere che le istituzioni affrontino questi temi in modo,
E trasparente, non criptico, in modo tale, al netto delle riservatezza, delicatezza di indagini in corso che non in nessun modo possono e debbono essere compromessi, in modo tale da rendere comprensibile ai cittadini ciò che è stato accertato e quello che ancora resta da fare dietro ogni fascicolo dietro ogni persona scomparsa c'è una persona,
E dietro ogni persona scomparsa, voi lo sapete, è avvocato meglio di me, ci sono persone che continuano a non aspettare nel silenzio, nel dolore e nell'ansia, ecco il nostro compito pro tempore è quello di fare in modo che quest'ansia e questa questa questo dolore non si perdano tra gli uffici tra gli archivi e la competenze ma Cercando cercando con,
Massimo possibile di rigore di.
Non aggiungere confusione al dolore, non aggiungere false aspettative, ma lavorare come si dovrebbe fare in tutti i campi, ma tanto più se si è parlamentari provare almeno a lavorare con serietà, rispetto e responsabilità, grazie grazie al senatore Verini.
Adesso diamo la parola in rappresentanza del commissario straordinario del governo per le persone scomparse al viceprefetto, vicario dottoressa Maria Gabriella, Onorati dopo la dottoressa tentiamo il collegamento con il senatore Morassut,
Intanto buongiorno.
Commissario vicario.
Questo incarico dunque, come è stato già evidenziato, credo dal Prefetto Giannini, il fenomeno delle persone scomparse è un evento estremamente strutturato, multifattoriale, che richiede necessariamente uno sforzo sinergico.
è un approccio multidisciplinare nel quale convergono plurime competenze, competenze giuridiche, investigative, psicologiche.
Sociali
Tecnologiche, il fenomeno ha assunto in Italia, negli ultimi decenni, proporzioni enormi, pensate giusto, qualche numero che dà la misura di quanto il fenomeno sia rilevante dal 1974, cioè dall'anno in cui abbiamo cominciato a contabilizzare le persone scomparse e si parla di oltre 405.000 persone scomparse.
Al netto delle scomparse reiterate, sono 345.000 un dato abbastanza aggiornato e di cui il 58% riguarda i minori e di questi due terzi i minori stranieri, come si è detto, il fenomeno dei minori stranieri che si allontanano è un fenomeno che andrebbe esaminato a parte sul quale sarebbe opportuna, invece, sviluppare una. Un'attenzione particolare è una una riflessione ponderata perché, ovviamente, il fenomeno del dei minori stranieri, che si allontanano volontariamente quindi scomparsi, a incide moltissimo sul fenomeno. In termini generali, oltre il 75% delle denunce che oggi arrivano riguardano il mondo dei minori, dei quattro dei cui qui si offre 405.000 c'è una media
Dal 1974 diciamo relativamente bassa, che è quella del 70%, se escludiamo gli stranieri, abbiamo un dato confortante, che è quello del 93%, il fenomeno aveva assunto, mi dicevano gli ultimi decenni valori elevatissimi, tant'è che nel 2007 si è pensato appunto di istituire una figura che rappresenta un unicum a livello europeo che quella del commissario straordinario qual è il compito del commissario straordinario, non è un ufficio che raccoglie soltanto dati,
Certo, insomma, il compito specifico è quello di assicurare non il coordinamento operativo, perché lo fanno le prefetture che ricevono la denuncia, ma di assicurare un coordinamento di tutte le amministrazioni statali che sono interessati a vario titolo al fenomeno il commissario quindi, dato suggerimenti direttive, indicazioni, osserva osserva, analizza, individua le criticità, quindi interviene cercando di proporre strumenti che possano in qualche modo superare queste criticità.
Strumenti che rafforzino la capacità di risposta del sistema perché, come si è detto e come credo, la presenza di più persone di diversa professionalità qui oggi testimoniano è un problema che va affrontato a livello sistemico e un po'è un problema che richiede appunto un approccio direi corale in ogni caso quindi,
Se noi analizziamo il fenomeno con rigore, con riferimento anche a quello che è l'impatto delle innovazioni strutturali, è normative, possiamo rilevare che questo lo dirò anche in conclusione che sicuramente diciamo il, la sintesi e l'approccio, come dire, la valutazione è sicuramente positiva, noi abbiamo avuto un numero crescente fino al 2023, quindi il numero delle denunce annuali è stato di circa 30.000 nel 2025 abbiamo circa 25.000,
25.000 denunce e pur vero però che se abbiamo assistito a una a un aumento, diciamo così, e quindi a una diminuzione del numero delle dei ritrovamenti, è vero anche che appunto il numero delle denunce è aumentato in modo esponenziale.
Gli ultimi anni del 700%.
Dei casi, quindi, in conclusione, potremmo dire anche che c'è un saldo, insomma, in positivo, quindi che cosa ha fatto la legge, quindi la legge del del del 2012 ha dato una disciplina specifica ad hoc, quindi il commissario che cosa fa abbiamo detto il commissario coordina monitora questi dati individua soluzioni normative e anche tecnologiche. Quali sono le soluzioni che, da ultimo, quindi, anche per rendere un po'più aggiornato il quadro complessivo?
Tra le competenze del commissario c'è quello di proporre delle modifiche normative e quindi strumenti che rendano più efficace l'azione di contrasto, da ultimo, cito due disegni di legge che sono le cui proposte sono partite proprio dall'ufficio del commissario, che sono oggi all'esame della Camera una lì sono le cosiddette i vigili. Le proposte di legge pigliai, cioè una la prima proposta di legge tende a rendere più semplificato e quindi più più rapida e più semplificata l'acquisizione delle dei dati telefonici, dei tabulati telefonici alle forze di polizia che ovviamente, operano sul campo
Questo perché perché ovviamente la il disegno di legge prevede la possibilità che nei casi di urgenza, sia lo stesso pm a disporre l'acquisizione di questi dati, salvo ovviamente, poi, ovviamente, la necessità di sottoporre a verifica all'autorità giudiziaria per la convalida e nei casi di estrema urgenza che possa addirittura che possono addirittura le forze dell'ordine dell'ordine e le forze di polizia che richiedere l'acquisizione di questi dati e di questi tabulati per per poi nelle 24 ore successive, trasmettere quindi là tutti i dati al al pm, quindi questo consente di velocizzare moltissimo i tempi. Questo perché perché quelli dall'esame dei dati si è vista una cosa che è stata già evidenziata dal relatore che mi ha preceduto, e cioè che la maggior parte delle dei rintraccia avviene nel nelle primissime ore ai primissimi giorni, cioè le percentuali sono quelli del 46%, nei primi due giorni il 60% delle persone vengono ritrovate la prima settimana. Quindi di qui la necessità, ovviamente di rendere il più possibile e quindi di semplificare e di rendere il più possibile l'azione di ricerca attraverso quelli che sono gli strumenti tecnologici a disposizione. Non solo
L'ufficio si è ultimamente reso attivo anche nella.
Diciamo in re in relazione al al al sistema del position Eng, cioè sostanzialmente la geolocalizzazione, che cosa abbiamo riscontrato da alcune, diciamo segnalazioni che ci sono pervenute dalle prefetture, è venuto fuori che gli operatori che gestiscono quindi io,
Le utenze telefoniche, i gestori delle utenze mobili non usano lo stesso sistema, quindi rispondono in modo assolutamente difforme sul territorio nazionale e fra di loro tempi di risposta, differenti modalità, frequenza.
Durata delle degli aggiornamenti assolutamente diversa, quindi, che cosa abbiamo pensato di fare intanto il problema è stato posto all'attenzione del del tavolo tecnico interforze, come sapete, è uno degli strumenti di cui si avvale il commissario.
E un tavolo che, co-presieduto dal dal commissario e anche dal direttore centrale per il coordinamento delle forze di polizia, del Dipartimento di pubblica sicurezza, quindi dai riscontri, dal contributo, dal contributo che ci è arrivato dalla dalle forze di polizia e dai riscontri effettuati presso le prefetture,
È stato possibile avviare un'interlocuzione diretta con questi gestori attivi sul territorio nazionale, che sono circa 20 e abbiamo raccolto, diciamo, una generica disponibilità, una generale anzi generica, una generale disponibilità ad assicurare i livelli più uniformi sul territorio nazionale.
E soprattutto più coerenti con quelli che sono le migliori prassi.
Riscontrate sul territorio. Non vi dico quali sono i dubbi utenze, insomma, ma ovviamente c'è una differenza enorme, perché ci sono utenze e gestori che monitorano quindi, io o no fanno quell'operazione di geolocalizzazione che ne so una volta e poi basta, perché bisogna inoltrare reitera la richiese, invece ci sono gestori che la fanno le 15 minuti, quindi, ovviamente, non si può far dipendere dal caso la rapidità o meno nella attivazione delle ricerche, cioè il suo professor fortunati, che hanno un di un gestore telefonico ispettorato. Insomma, essere una situazione ovviamente abnormi, che vanno, vanno corrette, un'altra delle proposte normative che
È partita dall'ufficio riguarda la possibilità di accedere, perché è importante con la legge. 203 è stato consentito a chiunque. Come ben sapete, quindi, domanda al la possibilità di denunciare è stata allargata a chiunque abbia interesse a denunciare la scomparsa ingiustificate di qualcuno che, a suo avviso, si trovi in pericolo di vita. Quindi chiunque può presentare questa denuncia non solo alle forze di polizia, ma anche alla polizia locale. Quindi si è cercato di come dire colmare una discrasia perché il, il personale del Corpo delle di polizia locale non ha accesso alle banche dati delle persone scomparse. Quindi giace presso il la polizia locale presso la Camera anche questa proposta di legge, questa di estendere alla polizia locale la possibilità di accedere alla al al a questa banca dati. Una cosa importante volevo dire in relazione al registro dei cadaveri, anche perché mi volevo ricollegare all'intervento precedente, come sapete, il commissario gesti ha istituito nel 2007, ma gestisce il registro dei cadaveri. Questo che cosa dei cadaveri non identificati, questo che cosa significa lo scopo, qual è quello, ovviamente, di consentire, e cioè di impedire, ovviamente, che la persona, il cadavere non identificato, venga sepolto senza che venga estratto un campione biologico? Quindi, una delle attività promosse dal Commissario straordinario è stato quello di coordinare quindi predisporre modelli omogeneo, quindi, ma poi coordinare questi protocolli regionali che vengono stilati dalle prefetture con l'ausilio delle Regioni Comuni. Anci, istituti di medicina legale e Procura della Repubblica, attraverso quindi il prelievo The Young campione biologico
Ovviamente fatto secondo modelli standardizzati, quindi, con una con criteri di omogeneità sul territorio nazionale, è possibile confrontare il campione biologico del cadavere non identificato con il campione biologico della, quindi come un campione del DNA della persona scomparsa, ove non sia stato fatto nell'immediatezza della scomparsa attraverso l'esame no di un,
Che ne so di uno spazzolino, di un di un oggetto di uso personale. È possibile sempre fare un confronto con il e il Dna delle persone e dei familiari in linea retta o se non ci sono familiari in linea retta anche di due consanguinea laterale? Non è vero che il registro non è accessibile a tutti. No, il registro del dei cadaveri non identificati che viene alimentato dalle prefetture e un registro consultabile non solo da magistrati e investigatori, ma anche dai familiari delle persone scomparse. Un'ultima cosa concludo dicendo questo ora, quindi, come dicevo all'inizio, se il saldo può fare apparire che ci sono purtroppo 102.000 persone che non sono state ritrovate, quindi siamo ben consapevoli di questo. È anche vero però che possiamo, diciamo a guardare in positivo intanto quello che è stato l'impatto delle delle innovazioni normative che, rendendola cioè aprendola a chiunque la possibilità di denunciare la persona scomparsa, hanno fatto emergere enormemente il fenomeno e hanno, come dire, incoraggiato anche la denuncia da parte di chicchessia. Quindi, al di là di quelle ipotesi, possono essere situazioni di imbarazzo
O timidezza varia e quindi il fenomeno è emerso, questo consente sicuramente.
Una maggiore presa di coscienza e soprattutto le innovazioni strutturali, gli strumenti normativi anche messi a disposizione hanno consentito come dire, di accrescere la capacità di risposta e di a garantire una risposta sicuramente più organica, anche da parte delle forze di polizia, un'ultima cosa, è evidente che la partita non può essere giocata soltanto sul piano dell'intervento ex post occorre proseguire e rafforzare anche,
Diciamo la come dire, l'attività sul terreno della prevenzione e quindi noi, da questo punto di vista, ma invito anche tutti i presenti nelle stazioni delle diverse ovviamente professionalità a proseguire in questa direzione, quindi è fondamentale quindi continuare a investire nei protocolli interistituzionali, nei percorsi educativi, nei percorsi formativi, nell'aggiornamento e in tutte quelle altre iniziative che ovviamente,
Iniziative di prossimità che quindi possano in qualche modo dare un contributo concreto anche nella nella prevenzione della del fenomeno, con questo ho chiuso.
Grazie dottoressa grazie
Adesso tentiamo il collegamento con l'onorevole Morassut, il senatore De Priamo si deve allontanare per tornare in aula, lo ringraziamo grazie senatore.
Tentiamo il collegamento con l'onorevole Morassut.
Buonasera mi sentite.
Buona sera, onorevole, lei ci sente
Spiegavo purtroppo proprio oggi pomeriggio ho avuto un incidente con un solo ricoverato al Gemelli, in attesa di un'operazione alla rotula, però.
Posso parlare, onorevole, grazie davvero per questa sua determinazione nel voler intervenire, perché lei qualche minuto fa mi ha accennato questo io le ho anche detto che non c'era assolutamente problema, quindi lei poteva anche decidere di non intervenire le invece con decisione e ha detto di voler essere della partita per questo la ringraziamo e li facciamo veramente un applauso.
Un modo per fare qualcosa.
Ma poi?
Ci tenevo a essere presente, dunque mi sentite sì, la sentiamo.
Ecco.
Lei mi ha detto che io potevo fare un intervento sulla vicenda del lavoro che stiamo facendo per sua funzione Orlandi, non so se lei disse di essere ripetitivo, assolutamente no, anche perché anche perché lei è il Vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori quindi,
È importante la sua esperienza in questi anni all'interno della Commissione.
Grazie, non vorrei essere ripetitivo rispetto magari al contributo che ha dato il senatore De Priamo, che è stato presidente fino a poco tempo fa, ma insomma, cercherò in poco tempo di dare qualche qualche ragguaglio, ecco.
Il convegno sulle persone scomparse.
Mirella e Emanuela solo due ragazze in 15 anni sono scomparse nell'83 la prima cosa da dire è che uno dei filoni investigativi che per lungo tempo ha accompagnato questa vicenda è stato proprio il filone della cosiddetta tratta delle bianche, che a un certo punto si ritenne di poter seguire una pista che era quella della scomparsa di un certo numero di persone I adolescenti ma anche persone, più mature, ragazzi ma anche i ragazzi.
Che nell'anno del 1983 ebbe un picco statistico
Cioè si verificò maggior numero presunto di scomparse, tale da far ritenere che in quell'anno potesse essersi determinato un fenomeno criminale proprio indirizzato verso gli adolescenti un numero di circa 180 persone 177 per la, per la precisione, questo fece pensare che potesse essersi appunto una organizzazione in campo tanto più,
Che dopo la scomparsa di Emanuela questo picco crollò cioè a un certo punto ci fu un calo delle arti, delle delle scomparso o degli allontanamenti,
è uno dei risultati di questa Commissione che noi abbiamo.
Poi abbiamo lavorato e capiamo poi sulla base della raccolta delle informazioni e la questura.
E della squadra mobile delle autorità di polizia ha verificato che quelli 177 scomparsi in realtà solo due solo degli scomparsi, cioè per la precisione proprio Emanuela e Mirella, perché tutte le altre, per un motivo o per l'altro non si possono definire scomparse sono una statistica precisa davanti ma molti casi sono stati allontanamenti volontari persone che poi sono rientrate.
Persone che poi non sono stati denunciati rientri insomma tante cose quando ricomposto il quadro in maniera diversa. Tuttavia, nonostante questo rispetto a quell'anno, si può dire che questa statistica in realtà dice una cosa, il parziale perché vi furono molti allontanamenti, presunti Golgoth volontari, cioè di persone che si sono allontanati di ragazzi che si sono allontanate e possono rientrate
Ma le motivazioni di questo allontanamento non sono mai state conosciute, perché le famiglie, per tanti motivi, non hanno mai voluto renderle pubbliche o comunque hanno soltanto registrato il rientro delle ragazze, ma perché di questi allontanamenti s'è mai capito bene.
Quindi su quella parte quella vicenda lì.
Ancora, diciamo, qualche nebulosa secondo me è rimasta per venire al merito, invece della scomparsa di Emanuela e Mirella, e qui sapete che le piste sono state tante, noi li stiamo esaminando tutte con grande scrupolo,
Io ho delle mie idee, che però diciamo poi alla fine del lavoro di questa Commissione, magari cercherò di rendere più chiari posso dire per accenno che io ritengo che i due casi sono due casi separati, cioè che non ci sia un collegamento fra le 2 vicende se possono cronologicamente molto vicine.
Peraltro, questa questa, questa natura dei due dei due fatti fu già accertata dalla Procura della Repubblica di conclusione della prima inchiesta di archiviazione del 97 che, tra le altre cose, disse però i due fatti sono separati e io credo a quelle conclusioni.
Ma ritengo anche che non vi sia un collegamento tra la scomparsa in sé delle due ragazze e tutto l'arcano dei depistaggi che ne sono seguiti successivamente, cioè, in sostanza, che le 2 ragazze possano essere scomparse.
Per motivazioni incidentale, banali.
Criminali cioè cadute in qualche rete in qualche inganno, i cui non sto adesso a dettagliare la natura e che poi,
In particolare per Emanuele, essendo una cittadina vaticana.
Ed essendo quindi una figura che poteva prestarsi a qualche manovra e strumentalizzazione di varia natura, vi sia poi stato un insieme di azioni di depistaggio per utilizzare la vicenda, ritenendo che.
A distanza di diversi giorni d'un rientro a casa di Emanuela.
Potesse ormai considerarsi come
Utile della ragazza non era rientrata e quindi l'utilizzo di questa vicenda per scopi geopolitici per scopi più diverse, le so che qui non entrerei nel merito.
Quindi sono due scomparse e chi è vanno lette in estrema complessità di gli aspetti, purtroppo diciamo, nel corso degli anni queste vicende hanno assunto un carattere che è andato ben oltre
Gli aspetti Krol di cronaca criminale in sé.
Nel senso che i depistaggi hanno creato, ovviamente.
Politico o addirittura internazionale, sposta posti del teorie delle ipotesi e infine è quello di dire che ce ne sono state anche un po'ben capeggiate dal punto di vista editoriale.
Anche con tutta la alla vicenda della banda della Magliana, che, oltre ad essere un proprio criminale, a un certo punto è diventato a questo fenomeno letterario, se ci pensate bene no, ecco, si sono mescolate tante cose che secondo me tutte quante hanno allontanato le indagini, le inchieste le piste dalla loro creerà naturale traccia che forse è una traccia semplice tra virgolette ovviamente drammaticamente semplice
E che però è rimasta lì morta. Si è insabbiata perché è stata considerata talmente banale talmente semplice talmente impossibile che è stata considerata una cosa non giusta da da da coltivare perché c'era ben altro spreco. È scattato una sorta di benaltrismo su queste vicende. Io la penso così, ovviamente,
Io ho cambiato idea nel corso di questi anni più volte per inquadrare la ricetta e forse magari la cambierò ancora, perché è giusto che sia così. Alla luce di nuove acquisizioni di nuovi materiali, bisogna avere sempre un atteggiamento accorto. È aperto a tutte le novità, però mi sono fatto questa idea e vedremo alla fine di questo lavoro produrremo una relazione che sarà una relazione, ovviamente, da un lato compilativa che racconterà tutte le piste delle vicende, costruirà le storie, ma anche cercherà nelle varie piste
Devi creare, se è possibile, una certa tra virgolette, gerarchia cioè di indicare quelle che pub possibilità di essere ulteriormente Vite colte coltivate dalle procure, dalla Procura della Repubblica o anche da dalle procure dall'autorità di giustizia vaticana che essa stessa sta indagando, ecco, questo posso dire sulle due questioni, grazie, onorevole, grazie, davvero, noi le auguriamo una pronta guarigione e facciamo il tifo per lei buona serata. Grazie, grazie.
Adesso è il turno dell'avvocato Elisabetta Rampelli, che ci spiegherà come illuminiamo la scomparsa, vale a dire quello che io prima ho premesso, cioè l'importanza di far conoscere e sensibilizzare il fenomeno delle persone scomparse, prego, avvocato, Rampelli, grazie.
Grazie ad Alessandro, grazie a voi che siete presenti e che avete mostrato sensibilità sul tema che non è un tema largamente conosciuto o di cui si dibatte in maniera, diciamo frequente è un tema nel quale se noi andiamo a cercare anche la bibliografia troviamo assai poco perché si tende sempre a dimenticare,
Ed allora la sottolineatura che ha fatto il senatore De Priamo sul 12 dicembre, giornata nazionale per le persone scomparse, è a mio avviso molto importante, perché se noi vogliamo e noi avvocati proviamo attraverso il coinvolgimento del cittadino a sensibilizzare l'opinione pubblica su una serie di temi che possono contribuire a rendere la nostra società migliore, se vogliamo una società migliore, dobbiamo istruire le persone e come istruiamo le persone attraverso il divulgare divulghiamo quelli che sono i centri d'interesse divulghiamo le problematiche, diffondiamo le misure che possiamo adottare o che possiamo ovviamente suggerire ai cittadini di adottare per evitare che determinate episodi
Che possono anche essere di natura criminale, si ripropongano e difatti uno dei problemi che noi dobbiamo affrontare nel momento in cui parliamo delle persone scomparse e anche l'aspetto di natura criminale, perché noi abbiamo le persone anziane che sono malate, che perdono ovviamente l'orientamento che non vogliono tornare a casa perché magari soprattutto per i malati di Alzheimer noi abbiamo la reazione a un torto che ritengono di aver subito che li spinge ad andar via che li spinge quindi a vagare in maniera così senza nessuna direzione.
E poi abbiamo i ragazzi o quelli più giovani, che si allontanano volontariamente e che quindi fanno perdere le loro tracce o perché sono all'interno di una situazione familiare di disagio o perché vogliono fuggire da qualcosa o perché non hanno il coraggio delle loro azioni e quindi preferiscono scappare per evitare di doversi confrontare con la loro realtà quotidiana.
E poi abbiamo i fenomeni criminali che non sono poca cosa, perché noi non ci dobbiamo limitare soltanto a quello che la cronaca ci ha raccontato, che il rapimento ai fini estorsivi, noi abbiamo anche il rapimento dei bambini di cui c'ha accennato, la vitalità del prefetto prima e cioè questo fenomeno della diciamo del rapimento dei bimbi finalizzato al traffico d'organi o finalizzato alle adozioni illegali.
Che purtroppo è molto più frequente di quello che sembri e quindi è necessario che le persone sappiano, è necessario che il cittadino si è a conoscenza delle possibilità che ha di prevenire il verificarsi di questo fenomeno e che il cittadino presti attenzione e quindi si difenda rispetto a questo tipo di situazioni che possono verificarsi.
Ed allora noi dobbiamo far altro che alimentare l'attività associativa, tanto per dirne una che è una cosa, alla portata di ciascuno di noi ci sono delle associazioni, tra cui l'Ars, che si occupano delle persone scomparse.
Perché quando succede un evento del genere all'interno delle famiglie, non è soltanto la polizia che interviene o la Prefettura o il Commissario straordinario si muove una macchina, in questa macchina ci sono i privati e ci sono i pubblici, in questa macchina sono coinvolte anche le associazioni di volontariato, in questa macchina c'è la Protezione civile, ci sono i vigili del fuoco,
Oltre alla polizia, quindi, ci sono una serie di soggetti che non sono soltanto coloro che raccolgono le denunce di scomparsa, ma sono anche quelli che coadiuvano le forze dell'ordine nella ricerca o anche semplicemente nel sostegno alle famiglie delle persone scomparse. Prima ci accennavano al discorso della banca dati dei morti non identificati, che è effettivamente molto importante, perché tanti vorrebbero addirittura solo piangere sulla tomba del proprio congiunto scomparso e non possono farlo perché non hanno notizie. Anche questo è un dato recente che è dovuto proprio all'implementazione, cioè il nostro commissario straordinario semestralmente redige una relazione che non solo ci dà conto dei numeri, così come sono stati ampiamente snocciolati in questa sede, ma ci dà anche conto dei suggerimenti che possono intervenire per migliorare la procedura, per migliorare soprattutto quello che è il rapporto tra gli organi all'interno della loro collaborazione e tra gli organi e il cittadino
Ed è importantissimo noi siamo una delle degli studi, uno degli stadi più avanzati sotto il profilo della ricerca delle persone scomparse anche nell'ambito europeo.
Ce la battiamo con la Spagna e con la Francia, ma ci chiamano.
Perché noi abbiamo una Protezione civile che è molto forte,
Che addestrata molto bene.
Voi sapete che nell'ambito delle organizzazioni di volontariato e io non mi stancherò mai di suggerire a tutti coloro che vanno in pensione di aderire ad associazioni di volontariato per rendersi utile nella società e non restare a poltrire in casa in preda alla depressione da fine lavoro le associazioni di volontariato possono specializzarsi nel campo della ricerca delle persone scomparse e possono addirittura stabilire e fare dei corsi per istruire i cittadini che aderiscono all'associazione, ovviamente nella ricerca delle persone scomparse, perché la loro collaborazione con le forze dell'ordine è molto importante perché, ad esempio, se io, che non sono assolutamente, diciamo al corrente di quelle che sono le modalità di intervento d'azione e decido di adoperarmi per ricercare qualcuno, posso commettere degli errori madornali che possono compromettere le indagini
Ed allora la conoscenza è un fattore determinante nella nostra vita di tutti i giorni.
Io scherzando spesso dico il social, non ti serve a niente esci vai in strada e renditi utile alla società e lo dico ovviamente soprattutto ai ragazzi con i quali vengo in contatto perché oggi noi abbiamo soltanto l'imbarazzo di scegliere dove.
A chi irregolari e il nostro tempo libero, come rendersi utile alla società, ma nello stesso tempo gratificare noi stessi, perché ogni volta che noi compiamo un gesto che può essere di aiuto a qualcuno, riceviamo proprio all'interno di noi stessi una gratificazione speciale, perché ci sentiamo utili,
Quindi è evidente.
Che parlare di un tema che ai più è quasi sconosciuto, perché dai più è ritenuto competenza esclusiva delle forze dell'ordine non può che essere un compito fondamentale anche per quell'avvocatura che non vuole soltanto essere presente nelle aule di giustizia.
Ma ritiene di voler adempiere alla sua funzione sociale.
Che è quella di essere non solo garante dei diritti del cittadino, ma anche spina dorsale di uno Stato che ha bisogno di conoscenza e ha bisogno di trasmissione della conoscenza al cittadino con ogni modalità possibile,
E quindi ben vengano le associazioni.
Ben vengano tutti i progressi di cui ci hanno finora parlato sul tema delle procedure necessarie per ritrovare chi scompare, ben vengano le proposte di legge, ma quello che è essenziale, dal mio punto di vista, è proprio la capacità.
Di prevenire un fenomeno talmente odioso e pericoloso
Da lasciare veramente nella disperazione le famiglie che incappano in situazioni del genere ed è con l'auspicio che, uscendo da questa sala stupenda, ognuno di noi possa riportare fuori all'esterno anche solo un poco di quello che ha ascoltato delle notizie che ha appreso.
Degli agganci procedurali rispetto ai quali può Saint sentirsi rendersi utile domani che io vi lascio e vi ringrazio dell'attenzione grazie Elisabetta, grazie avvocato Rampelli.
Adesso diamo la parola alla dottoressa toglie forni, che è vicepresidente e direttore generale di Domus Europa, che ci parlerà del fenomeno delle persone scomparse nei contesti bellici subito dopo la dottoressa Riccelli, grazie avvocato, Fiore, grazie, Alessandro eh, sì, io ringrazio, non sono ringraziamenti di forma ma di sostanza soprattutto per l'approccio che oggi viene dato a questo tema.
E e che ha permesso anche di ospitare il mio intervento, per il quale ringrazio.
Parlare di persone scomparse in scenari bellici e parlare di grandi numeri di solito.
Ricordo che la Commissione internazionale per le persone scomparse che esiste fu lanciata, voluta e promossa dall'allora presidente Bill Clinton nel 1996 al G 7 di Lione ha sede all'Aja perché perché eravamo alla fine della guerra dei Balcani?
E mancavano all'appello 40.000 persone, 40.000 persone, quindi i bambini adulti, non c'era una differenza, non erano catalogate per l'età, è iniziata questa commissione d'inchiesta internazionale, oggi è presieduta dal Ministro degli età, l'ex ministro degli esteri della Norvegia,
A un board nel quale purtroppo non è presente neanche un italiano e qui poi farò una digressione lanciando un appello e una proposta su questo e cominciò a lavorare con gli strumenti che allora si affacciavano, per esempio quello del confronto del Dna.
Lo dico perché se voi guardate io l'ho fatto occupandomi di internazionale, dove sono i più grandi studi e ricerche del Dna, cioè dove c'è il picco nel mondo di queste ricerche, troverete i Balcani per questo motivo
E l'India per un motivo del tutto diverso, che è quello della delle caste, quindi gli indiani sono dei consumatori di test del DNA veramente esponenziali.
Parlavamo di 40.000 persone che mancano all'appello, oggi, nella guerra fra Ucraina e Russia.
Fra Russia e Ucraina, anzi, e parlo di guerra, non di scenario bellico, perché se è vero che contiamo nel mondo circa 60 aree di Gué cosiddetta guerra di zone bellicose dove è in atto un conflitto di conflitti aperti, l'unico vero Stato che in guerra, dove vige la legge marziale che è sottoposto al diritto di guerra e oggi l'Ucraina e questo è un laboratorio,
E purtroppo non dei più allegri, ma anche molto cruento, che però permette sia a chi si occupa di diritto, a chi si occupa di internazionale forse ancora di più a chi si occupa di politica deve permette veramente di scrivere la pagina di storia e forse di scriverla meglio di tante altre che abbiamo scritto dietro di noi in Ucraina mancano oggi all'appello più di 100.000 persone.
Nel conflitto bellico russo ucraino ne mancano più di 200.000 e questi sono i dati che vengono divulgati, quindi dovete mettere qualche numero in più, perché entrambi gli Stati tendono a ovviamente calmierare i numeri sui decessi, su le persone che mancano all'appello e ovviamente su tutti coloro che gli ucraini chiamano veterani ad esempio ma che sono nient'altro che purtroppo dei mutilati quindi i ragazzi che hanno 2022 e 23 anni e che non hanno più gli arti,
Oltretutto il problema psicologico
In Ucraina pro
Io, per questo fatto che poi è diventato l'unico Paese in guerra, abbiamo assistito a un fenomeno particolare che riguarda la scomparsa delle persone nel 2022, quindi agli albori dell'inizio della guerra sono scomparsi 20.000 minori.
Quindi di questi 114.000 più o meno che il Commissario per i Diritti Umani, commissario straordinario per i diritti umani del governo ucraino, dichiara 20.000, sono scomparsi, sono meno 40.000, sono minori, di cui 20.000 sono scomparsi prima che entrasse in vigore il diritto, la la legge marziale, perché perché sono stati proprio portati via deportati, così si dice in italiano, in Russia, dalle aree di conflitto che erano considerate quelle russofone, quelle vicine quindi alla cultura russa per essere rieducati e inseriti nel sistema educativo e sociale russo. Questo denunciano principalmente gli ucraini, però lo stesso ci dicono anche gli osservatori internazionali e chi ha sperimentato quando è iniziata la guerra vera e propria, con la legge marziale, da una parte e dall'altra, a questo fenomeno è cambiato, quindi non c'è stato più proprio il prelevamento coatto di minori oppure la consegna addirittura da parte di alcune famiglie di questi minori al di là della frontiera, ma è subentrato il fenomeno della dispersione e quindi si sono persi altri quasi 20.000 ragazzi. Questi minori sono chiamati dal governo ucraino in una maniera che a me ogni volta tocca perché sono detti Kitson War i figli della guerra, quindi questi bambini ragazzi che speriamo un giorno di ritrovare, se non li ritroveremo forse adulti, sono considerati i figli della guerra.
Con il regime di guerra noi assistiamo a cose in Ucraina, qui non siamo abituati dalla Seconda guerra mondiale, cioè c'è lo scambio dei prigionieri, cioè c'è la frontiera con da una parte dall'altra, tutti col mitra e i droni ormai spianati, i prigionieri con la mano, uno sulla spalla dietro l'altro in colonna che passano tot di qua tot di là. Con questo sistema sono rientrati in Ucraina 1.400 bambini. Questo è per darvi un attimino la cornice, quindi, se Bill Clinton e il mondo G7 accettò una commissione d'inchiesta internazionale, la Commissione permanente per la ricerca delle persone scomparse internazionale su 40.000, compresi gli adulti, credo che su questi 114.000, di cui 20.000 minori o meno, potremmo impegnarci a livello generale
E qui vengo a noi perché questo ha una ricaduta, secondo me, sull'Italia, su Roma, perché perché il nostro Paese?
Ha un primato mondiale non solo nelle capacità investigative e soprattutto anche in un tessuto sociale che, tutto sommato ancora regge l'avvocato Rampelli Elisabetta citava il volontariato, noi sappiamo che siamo eccellenti, no nel mondo anche per questo impegno e ma anche perché è stato il Paese che ha permesso di quasi chiudere il capitolo dei desaparecidos c'è e grazie all'impegno del presidente del Consiglio italiano nei cosiddetti processi condor che i processi si sono svolti si sono appurati i decessi, si sono rintracciati quelli che ero ne erano desaparecidos,
E questi processi sono stati vinti dal presidente del Consiglio un anno fa, ha vinto, ringrazio l'avvocato Ventrella Jorge tour burro che hanno fatto anche con noi un lavoro fondamentale, ha vinto questo processo, quindi l'Italia ha al suo attivo un percorso vincente di successo in questo campo perché ce l'ha perché Roma è la madre del diritto internazionale?
Roma è la madre dei diritti dell'uomo e della persona e non è un caso che l'Italia che ha proposto la moratoria per la pena di morte, non è un caso che nel Granducato di Toscana, prima ancora che in tutti gli altri Paesi del mondo si è abolita la pena di morte perché qui c'è stata da dal diritto romano che ha assorbito la grande cultura greca poi quella anche egizia e l'arrivo del cristianesimo uno sviluppo di questi temi fondamentali e quindi io credo che l'Italia in questo lo caldeggio pienamente per come posso io,
Dirigo una un'Agenzia per la cooperazione internazionale che si dedica principalmente all'Ucraina e oggi ha raccolto tra i ragazzi che lavorano al nostro convegno, raccoglie cose quindi veramente, ritornando a quel tema anche dell'impegno, oltre che di volontariato, dal proprio dell'impegno.
Io caldeggio che l'Italia possa reclamare un ruolo su questi argomenti e come può farlo?
C'è la Commissione internazionale, c'è il commissario straordinario, che è un'altra eccellenza italiana, ma?
La Commissione internazionale non recepisce i Commissari straordinari come membri del board.
Perché il commissario straordinario è qualcosa di eccessivamente volatile, se mi permettete, per un ruolo di questo tipo, qui si richiede che Fi un'attività, un impegno, questo tipo riposi su qualcosa di permanente, su organismi o commissioni che siano ben radicate nelle istituzioni e che possano alla presenza del Consiglio piuttosto che nei rami del Parlamento possano dare una continuità, essere veramente un referente e un attore internazionale di peso in Europa e ovviamente anche nel resto.
Aggiungo un altro passo e poi chiudo.
Esistono i bambini che scompaiono.
Esistono le vittime di guerra, esistono le vittime civili di guerra, sono contenta che ci sia anche Piergiorgio, Benvenuti, che sta facendo proprio su questo tema dell'associazionismo, delle vittime civili, di guerra al lavoro.
Ah in Ucraina, anche con noi, perché le famiglie che non hanno più questi ragazzi, che sono persi, sono considerabili vittime civili di guerra, perché magari non hanno perso una casa, magari non hanno perso un arto, magari non hanno perso il potere ma hanno perso i ragazzi.
Che non sono morti in guerra, quindi non rientrano nel diritto militare, tutto questo sono scomparsi, la maggior parte. Purtroppo non credo che le ritroveremo l'altro modo in cui agiamo e mi ricollego perfettamente a quello che ha detto Elisabeth l'avvocato Rampelli è quello della prevenzione. Quindi oggi, se grazie tra virgolette al diritto militare c'è più controllo, quindi queste azioni
Non avvengono il rischio è che molti ragazzi, che rimangono magari senza famiglia, perché i padri sono in guerra o altro, si disperdano nelle zone di guerra, noi, per esempio, stiamo attuando un lavoro, ringrazio all'oratorio scenico, che ci segue dalla da Mario Pullini, Krajina e Natalia, che ci segue da Milano, dove i ragazzi che rimangono orfani vengono aiutati in non in istituti ma proprio in ambienti familiari dove sviluppano soprattutto scolastici perché l'Ucraina tende assolutamente da non perdere la scolarizzazione e la scuola è la vita sociale e il debutto in società della persona e i ragazzi soprattutto quindi, ad esempio,
Un contributo che abbiamo dato come Domus Europa e che abbiamo presentato anche alle conferenze internazionali e si svolgerà a partire da quest'anno. Questi ragazzi fanno dei disegni bellissimi con l'Accademia di Brera e la la, la Camera della Moda di Milano. Questi vestiti diventano vengono messi su abbigliamento,
Disegnato dai grandi stilisti entro nel commercio e tutto il provento va poi a questi ragazzi. Oggi abbiamo i mezzi di comunicazione istantanea e quindi, come ci segue oggi in Ucraina ci seguono anche questi ragazzi, quindi, coinvolgerli direttamente, non assist, ma coinvolgerli è la maniera migliore per prevenire ulteriori dispersioni. Grazie
Grazie serena, grazie dottoressa taglie, adesso diamo la parola al dottor, alla dottoressa Diletta Riccelli, giornalista investigativa inviata di Rai3, che ci parlerà del ruolo fondamentale dei media, riferito al fenomeno delle persone scomparse, prego Diletta.
Buonasera a tutti sono diventati celebri, giornalista, inviata, insomma di Rai3. Innanzitutto vorrei ringraziare l'avvocato Fiore e l'onorevole De Priamo al senatore De Priamo. Per questo diciamo per il fatto, insomma, di avermi permesso di di affrontare un discorso così così difficile, così così complesso. Allora io vorrei iniziare chiedendovi di fare un piccolo sforzo di immaginazione, voi pensate alla vostra routine quotidiana, pensate ad una telefonata che fa di ogni sera a un messaggio che recita sto tornando a casa a rumori delle chiavi che girano nella serratura. Questi sono gesti abbastanza semplici. Voi immaginate che ci sono delle famiglie che da un momento all'altro questi gesti ritenuti abbastanza semplici, diciamo
Non possono più farlo, perché un calo scompare per migliaia di famiglie, questo appunto non è un esercizio di immaginazione, è una realtà ed è il momento esatto in cui il tempo si ferma e inizia quello che la psicoterapeuta Pauline boss negli anni 70 ha teorizzato come una perdita ambigua cioè una ferita che non si rimargina mai ed è purtroppo la normalità per queste famiglie, in un anno e mezzo fa ho scritto un programma,
Un programma che va in onda su un canale televisivo minore, chiamato scomparsi quindi una giornaliera di 2 ore che tentava di fornire banalmente servizio pubblico, perché parlare di persone scomparse per me il servizio pubblico a fare servizio pubblico?
Però non seguo più questo progetto, però in questo diciamo in questo anno in cui l'ho seguito ho conosciuto oltre 200 famiglie di persone scomparse, quindi
Un carico emotivo notevole che va condiviso con qualcuno che è qui in sala con me.
E questo contatto è stato a tratti illuminante a livello giornalistico, secondo me è importante ed essenziale ribadire che tutto ciò che gravita attorno al giornalismo dedicato alle persone scomparse del servizio pubblico, qui accanto a me, ci sono insomma esperti in materia e quindi sanno che quando una persona scompare, l'orologio diventa il primo nemico, le prime 24 48 ore sono cruciali ed è proprio lì che noi giornalisti abbiamo il dovere di intervenire per diramare, sempre rispettando il lavoro degli organi inquirenti, schede dettagliate sulla base della denuncia dello scomparso, in modo insomma, ad aiutare il più possibile le ricerche.
E cercare di mettersi a totale disposizione della complessa macchina investigativa, ma anche di far sì che una scomparsa col passare degli anni, insomma, non non venga dimenticata nostro mestiere, spesso fatto di equilibri delicati, e quando si parla di persone scomparse, il confine tra il Drugo, il dovere di cronaca, la speculazione ha sottilissimo lo stiamo vedendo no, insomma in questi giorni con questa,
Deriva perché voglio definirla deriva del del true crime, la cronaca nera, ormai trasformata in un intrattenimento. Abbiamo visto telecamere puntate al volto di genitori devastati e abbiamo visto dettagli intimi della vita delle persone vivisezionati solo per fare un clic in più. È importante, secondo la mia personalissima visione, di tornare a fare del giornalismo etico
E sul tema delle persone scomparse bisogna adottare delle regole basilari rispetto per il dolore dei familiari, appunto, che è alla base di un lavoro per me ben fatto, l'accuratezza dei fatti, le notizie e le indiscrezioni non verificate possono depistare le indagini e, eppure creare false speranze, perché se arriva una segnalazione, se arriva una segnalazione fatta da una persona che non ha realmente visto la persona per una famiglia può veramente rappresentare un,
Diciamo una sofferenza importante e poi soprattutto c'è il tema della continuità, troppo spesso i media si accendono come un faro quando erano notizie e fresca di qualche giorno.
Però poi si spengono dopo qualche settimana, perché magari non neanche neanche più interessante a tratti no la la tematica e quando i riflettori si spengono, secondo me il giornalismo d'inchiesta deve fare la differenza continuando a fare domande, e poi c'è un tema fondamentale su cui noi come categoria dobbiamo fare un'autocritica severa, disparità di attenzione. Gli studiosi di media parlano spesso dell'effetto chiamato la sindrome della donna Bianca, scomparsa giornalismo tende a dare maggiore copertura mediatica, quando a scomparire sono giovani donne di bell'aspetto e di ceto sociale medio alto, ma gli altri che succede quando a scomparire un lavoratore migrante, un adolescente che vive in una periferia degradata, un senzatetto è una persona con problemi di dipendenze o di salute mentale,
Queste storie vengono spesso liquidati con poche righe in una cronaca locale o derubricate a allontanamenti volontari senza approfondire.
Mi avvio verso la conclusione dicendo una cosa forse boh, forse scontata, però è un appello accorato che voglio fare soprattutto ai colleghi.
E voglio sfruttare questa importante sede istituzionale per.
Per fare questo appello è importante, secondo me, che il giornalismo di inchiesta torni ad occuparsi delle realmente delle persone, che non serva più da cartina di Sol di due da cartina tornasole allego del giornalista, cioè spesso vedo veramente storie.
Tristi e triturate e poi gettati via dopo qualche settimana perché non fanno più Scerra, e questa è una condanna importante il santo che purtroppo tantissimi colleghi utilizzano storie altrui per o forse per appagare il proprio ego, è una critica molto dura, lo so però insomma, spero,
Spero insomma che si possa riuscire a uscire da questa deriva a cui stiamo assistendo, ringrazio tutti per l'attenzione, grazie.
Grazie, dottoressa Riccelli, adesso invece ascolteremo sulle persone scomparse, tutto quanto da un'altra prospettiva, cioè da una prospettiva,
Cinematografica e per questo motivo chiamiamo la dottoressa Carmen siciliano, che che è una sceneggiatrice e autrice cinematografica, che ci parlerà del ruolo della cinematografia nel sensibilizzare sul fenomeno delle persone scomparse.
Prego, Carmen buon pomeriggio a tutti.
Intanto ringrazio l'avvocato Fiore per avermi invitata e che stimo tantissimo, sia come persona che come professionista, e poi ringrazio tantissimo l'avvocata Elisabetta Rampelli che ha avuto la fortuna di conoscere e, insomma.
Perdonatemi, io sono molto emotiva, essendo sceneggiatrice, non sono abituata a parlare in pubblico, e allora ci vuole un bell'applauso,
Insomma.
Ho avuto la fortuna, stavo dicendo di conoscerla e di scoprire in lei un'anima rara, e quindi considero il nostro incontro molto prezioso e ringrazio naturalmente tutti voi presenti e,
Diciamo che, più che altro mi piace osservare e ascoltare le persone e sono cresciuta nel bar dei miei nonni.
E mi piaceva proprio osservare il modo in cui i miei nonni si rivolgevano i clienti avevano una parola diversa per ciascuno di loro, come se riuscissero a capire da una semplice espressione cosa pensassero, io ero piccola e cercavo di capire una volta quando avevi un problema non si andava dallo psicologo, si andava in un bar e si prendeva un bel caffè e diciamo che ricordo ancora il profumo
Del caffè appena macinato e e l'odore dei limoni che mio nonno premeva per preparare le granite o i gelati, e io, come sceneggiatrice, mi piace proprio che in una storia lo spettatore possa arrivarne a sentire anche proprio gli odori, il
Anche il sapore più aspro rispetto. Insomma, ha una storia e credo che mi piace pensare che io abbia scelto insomma di diventare una sceneggiatrice proprio in quel bar da piccola
Allora?
Diciamo che ruolo può avere allora.
E il cinema nella sensibilizzazione sul fenomeno delle persone scomparse, a volte un film nasce fa nascere una curiosità che prima non avevamo e quindi ci spinge ad approfondire, a cercare informazioni, a discuterne con gli altri, ma accade anche qualcosa, secondo me di molto più intimo ci riconosciamo nei personaggi nelle loro paure, nelle loro scelte e senza accorgercene scimmie destiniamo così tanto che finiamo poi per interrogarci sulle nostre sulla nostra vita e,
E quindi su ciò che forse avremmo fatto al posto loro.
Quando parliamo di persone scomparse, la nostra conoscenza arriva su Bnl, soprattutto dalla cronaca, quindi una fotografia, un appello, e diciamo che più che altro ci concentriamo sulle ricerche e la nostra attenzione si concentra soprattutto sulla possibilità di ritrovare quella persona
Il cinema, invece, può offrire uno sguardo diverso, raccontare ciò che spesso rimane invisibile, le relazioni, gli affetti, le conseguenze di una scomparsa sulla vita di chi resta, quando ho letto il lutto sospeso dell'avvocato, Fiore un libro che, tra l'altro, apprezzato proprio per la competenza e la cura con cui ha affrontato degli argomenti così delicati ho cominciato a riflettere su qualcosa a cui non avevo mai pensato prima.
Che cosa accade a chi resta
Per le famiglie delle persone scomparse, la speranza di ritrovare un proprio familiare è l'unica speranza cui sì, a cui può aggrapparsi, ma come si può vivere senza sapere se siano ancora vivi, dove si trovino, se abbiano bisogno di aiuto?
Semplicemente non si vive, si aspetta in un tempo sospeso, credo che per un Auchan e uno sceneggiatore sia fondamentale a confrontarsi con chi conosce profondamente il fenomeno delle persone scomparse penso alle famiglie, alle associazioni, agli investigatori, agli avvocati e a tutti coloro che se ne occupano quotidiani quotidianamente.
Quando raccontiamo una storia ispirata a fatti reali, ogni scelta ha delle conseguenze, anche decidere di lasciare qualcosa fuori da una scena è una scelta precisa, una responsabilità etica, mi chiedo spesso quale immagine resterà nello spettatore e, soprattutto, che idea si farà delle persone che gli stiamo raccontando ci sono realtà che è difficile persino immaginare.
Eppure esistono comprese le forme più terribili di violenze e sfruttamento, che in alcuni casi possono celarsi dietro una scomparsa, credo che il cinema debba avere il coraggio di raccontarle, ma quando scrivo una scena particolarmente dura dolorosa mi domando sempre che cosa sto chiedendo allo spettatore di guardare e perché perché a volte certe immagini possono restare nella memoria molto più delle parole che le accompagnano.
Quando scrivo un personaggio, mi soffermo spesso su ciò che fa, quando pensa che nessuno lo guardi.
Mi interessano i piccoli gesti, le esitazioni, le parole che vorrebbe dire, ma che trattiene sono dettagli che possono raccontarci molto di una persona, credo che il cinema abbia anche questa capacità.
Permetterci di conoscere qualcuno attraverso particolari ai quali nella vita di tutti i giorni forse non presteremo me attenzione penso soprattutto ai ragazzi, perché a quell'età un film può lasciare un'impressione profonda, ci sono scene che restano impresse anche a distanza di anni, a volte per tutta la vita.
Magari non ci ricordiamo nemmeno il titolo del film, eppure ci ricordiamo perfettamente l'emozione che ci ha lasciato
Credo che certe tematiche dovrebbero entrare nella quotidianità delle scuole, per aiutare i ragazzi a confrontarsi e, soprattutto, a in proprio, a rapportarsi anche rispetto a certi fenomeni e a certe Tenan tematiche. Penso in particolare al fenomeno delle persone scomparse, una realtà molto più diffusa di quanto si immagini è poco conosciuta. Il cinema può avere un ruolo importante nel sensibilizzare su questo tema. Quando una storia ci coinvolge può cambiare anche il nostro modo di guardare ciò che accade nella realtà. Così, davanti al prossimo appello per una persona scomparsa, qualcuno potrebbe soffermarsi, ascoltare, prestare attenzione a una vicenda che prima avrebbe considerato lontana
Una persona continua a vivere se resta, se resta presente nella memoria.
E sì, a ricordarla siamo in tanti, sarà più difficile cancellarla. Pensiamo a una madre che ogni giorno continua ad apparecchiare per un figlio che forse non tornerà un piatto, una sedia vuota in quell'immagine, ciò che la cronaca non potrà mai restituirci, il dolore di chi continua ad aspettare senza sapere cosa sia accaduto davvero il cinema riesce a mostrare la potenza di un'assenza anche attraverso una semplicissima immagine. Vorrei tornare per un istante a quella bambina che cercava di capire cosa si nascondesse dietro gli sguardi, le parole e i silenzi delle persone. Oggi quella bambina è diventata una sceneggiatrice. Mi piace pensare che dietro a ogni sceneggiatore ci sia ancora un bambino, col suo sguardo libero, capace di osservare il mondo senza aver già deciso cosa pensare di ciò che vede
Penso a quella madre che apparecchi alla tavola, a quel padre, a quel fratello, a quella sorella che si fermano sulla soglia di una stanza rimasta esattamente come l'hanno lasciata ai loro cari,
Una persona scomparsa va cercata fino a quando non si restituisce la verità, grazie.
Grazie.
Carmen
Adesso ascoltiamo il dottor d'Acunto, già prefetto di Latina Crotone, Ancona, dottore, spero di essere preparatevi ad aver detto le cose giuste, Potenza Potenza, benissimo il dottor dà conto, ci parlerà di un progetto pilota partito dalla Regione Lazio veramente di un interesse elevato perché il dottore è presidente dell'Osservatorio permanente sulle persone scomparse della Regione Lazio che ne parla dottore soprattutto le potenzialità di questo osservatorio e la possibilità di poterlo estendere anche a livello nazionale, facendo recepire altre regioni.
Certo, grazie buonasera a tutti, grazie a lei per questo invito e per questa bella serata ho ascoltato con interesse tutti gli interventi che mi hanno preceduto e se sono state delle cose molto, molto interessante che ho sentito dal giornalismo etico, dai figli della guerra, dalla responsabilità, dal volontariato sono tutte cose che era chiudo,
Insieme a tante cose già dette dal Prefetto Giannini e dalla dottoressa del commissario.
Straordinario, sono prefetto di di carriera anche e adesso proprio a fine carriera ho accettato proprio in in senso di volontariato, di cui si si diceva prima quest'incarico di presidente della dell'Osservatorio permanente per le persone scomparse dalla Regione Lazio è un incarico a titolo gratuito questo tengo a precisarlo anche per così per far capire,
Di che cosa stiamo parlando grazie grazie di questo applauso, perché effettivamente è un incarico che impegna impegna moltissimo per emotivamente, per quello che è stato già detto, non lo voglio ripetere ancora, però è evidente che chi, come me ha fatto in carriera,
Una solo, due piccole cose da prefetto di Latina mi chiamavano perché scomparivano sul Monte Circeo, dal prefetto di Ancona mi chiamavano perché il comparivano sul monte, Conero no, tutto tutto lì dipende dalla prontezza della segnalazione, è stato giustamente detto non chiunque lo può fare la la normativa del 2012 è una normativa che ha innovato positivamente questo va detto a beneficio di questa riunione di stasera che veramente molto interessante perché ha riunito tante tante anime
Questo lo lo voglio dire per per per quello che ho sentito finora ed è chiaro che è importante, è importante, in base effettuare subito una denuncia in modo che si possano nel nelle prime 48 ore si riescono ad ottenere tutti i risultati possibili, le mie indicazioni attualissime, penso in tutte le prefetture sono erano quelle di di effettuare immediatamente delle riunioni di una task force in media chiamiamola come volete, ma che intervenivano tutti proprio perché noi abbiamo una Protezione civile è stato già accennato,
Di altissimo livello, le componenti dell'albo delle vigili del fuoco del servizio speleologico ci possono aiutare in tutto in tutte le occasioni detto questa, piccola premessa, che ritenevo però necessaria con in in relazione a tutti gli interessanti interventi, chi è che ho ascoltato anche a livello.
Emozionale da per quanto riguarda l'ultimo intervento di Dinos DVD, un film che non c'è niente, che rimane più impresso di un film sentito di una scena, neanche di tutto, un film di una scena, di qualche di qualche film, e c'è questo quid novi nel nel panorama giuridico laziale che questo che questo che l'Osservatorio permanente l'Osservatorio permanente è stato costituito nell'ambito della Regione Lazio e nel settore inclusione sociale e già questo è un'indicazione abbastanza importante perché state indicare non tanto l'aspetto,
E da me poi portato avanti del del dell'attività di ricerca in senso di sovrapporsi alle forze di polizia sarebbe stato un qualcosa di non capace di fare, ma soprattutto a livello di unire alle associazioni che normalmente si occupano di di una attività di ricerca perché quando scompare è stato già detto lo voglio dire quando scompare una persona si attiva tutto un meccanismo magari non tanto conosciuto e queste associazioni ne cito solo qualcuno anche perché li vedo presenti Penelope,
L'associazione psicologi Village Telefono Azzurro, tutte le associazioni che si muovono nel territorio nazionale, nel territorio regionale.
E che cosa è successo allora abbiamo ho deciso condiviso, insieme anche all'Assessore, che all'inclusione socio.
Tale che di di dare un indirizzo, un indirizzo pragmatico, ma ho rivolto fondamentalmente a che cosa a cercare di intercettare il più possibile il disagio delle fasce giovanili, perché dietro una scomparsa spesso c'è una situazione di auto isolamento, di mettersi da parte e che non che va intercettato che va intercettato in qualche nel.
Nel più breve tempo possibile, naturalmente, una sfida molto complessa non vi sfugge, so soprattutto voi che ci avete, avete espresso già delle opinioni, che è un un, una, un incarico arduo, però abbiamo fatto un protocollo d'intesa, è il 14 luglio l'avevo preannunciato in un'altra riunione no, ci sono riuscito, abbiamo fatto un protocollo d'intesa che ha firmato il 14 luglio,
L'assessore all'inclusione sociale con la all'Ufficio scolastico regionale del Lazio, che si è mostrato sensibile e non poteva essere altrimenti, ma lo ha fatto
Alla al discorso che noi vogliamo stiamo già iniziando a fare, cioè una serie di interventi nelle scuole da parte di tutte quelle associazioni che ho citato, non le ho citate tutte, ma ce ne sono anche altre, anche anche l'Associazione Alzheimer di quelli che si che escono non tornano non perché non vogliono tornare ma perché non trovano la la strada del rientro. Quindi, come vede, tante tante competere tante componenti e abbiamo fatto ed è stato effettuato o no una specie di catalogo di di di possibili di possibili interventi nelle scuole di secondo grado. Naturalmente dipende molto dal tipo di
Di di scuola, di che scolarità, però, molte di queste sono state Gianni mi dicono che sono state già già richieste per poter svolgere questa attività di di sensibilizzazione. Ecco, l'indirizzo che io ho dato è condiviso da tutta la osservatorio, è quello di rivolgersi verso questa fascia di età e cercando di formulare una delle proposte semplici, devo dire no, non vi aspettate chissà quale l'avevo anche detto lei c'era l'avvocato di avere fatto un protocollo semplice e un protocollo semplice è stato ho detto perché di protocolli d'intesa ne abbiamo tantissimi detto che si impegnavano la Regione Lazio con l'Osservatorio e le
E l'Ufficio scolastico regionale a diffondere in tutte le scuole del Lazio questa, che c'è questa possibilità di ottenere anche delle rappresentazioni teatrali e che parlano di questo di questo problema, quindi penso che questo mio primo step in questa.
Argomento abbastanza complicato che voi conoscete del delle persone scomparse, sia stato portato avanti e mi auguro che vada avanti con un con un certo successo anche nei passi successivi, mi dicono che questa nostra offerta chiese è appena andata e a ottobre quindi sta già ottenendo offerta formativa, intendo sta già ottenendo delle e dei buoni risultati ed è chiaro che bisogna proseguire in questo senso ed è chiaro che comunque alla stessa Regione deve investire ancora di più in questo osservatori in modo da fare in modo che si si può essere anche esteso come esempio ad altre ad altre.
Regioni, e però io colgo l'occasione di questa bella serata per dire che vorrei cercare di convincere la Regione a fare anche noi un convegno.
Su questi argomenti, perché vedo che c'è proprio la necessità di uno scambio di idee e quindi in questo senso la ringrazio
E illuminiamo la scomparsa lo abbiamo illuminata in un certo qual modo bene, avete appoggiato i fari e allora eccoci, spero di rivedersi in un altro momento in un'altra occasione per parlare di questi tempi, perché di questi temi e su una cosa avete tutti ragione non si finisce mai di parlare io potrei parlare ancora un'altra mezz'ora su questo ma ovviamente non vogliono andare avanti.
Non voglio sottrarre del tempo e quindi concludo ringraziandola per questa sua grazie, dottor, da culto, grazie davvero in bocca al lupo per nuovo impegno regionale.
Adesso verrà qui con noi il dottor Zucchi Augusto Zucchi che.
Va bene.
Allora Augusto Zucchi Augusto Zucchi, che tutti avrete riconosciuto perché notissimo attore teatrale e cinematografico regista italiano.
E vieni Augusto?
Allora dunque Augusto A è stato autore di un libro veramente toccante, il bacio dell'orco.
Infatti, ha affrontato il tema della pedofilia trasfuso nel nella propria opera letteraria, in sincronia col fenomeno delle persone scomparse e quindi, ecco Augusto, a noi interessava conoscere la tua prospettiva in base a ciò che è scritto e.
Una parte del fenomeno delle persone scomparse, che viene attinto purtroppo dal problema della pedofilia,
No, ti devo ti, devo confessare, caro amico Alessandro, che mi sento molto fuori luogo.
Vi ringrazio per l'invito, ma mi sento fuori luogo perché mentre
Il discorso della bravissima sceneggiatrice era generale, parlava in genere no, in generale di quello che il cinema può fare, io devo parlare di una cosa che ho scritto e da cui non possono più prescindere e che adesso io senta superata dai nuovi risvolti del romanzo l'ho scritto qualche tempo fa.
E poi è chiaro che in un romanzo in un film la parte, diciamo così, spettacolare, più di fantasia deve essere tenuta in considerazione.
E mi sento in difficoltà rispetto a quello che è stato detto, cose importantissime e che affondano su una realtà concreta, quindi mi scuso in anticipo se, raccontando la storia del mio romanzo e del mio della mia sceneggiatura, magari ho detto delle cose superate e anche un po'troppo di fantasia un socio,
Okay.
Bene, proprio per questo, perché ha affrontato un argomento particolare nel tuo libro, quindi non vorrei averlo affrontato in maniera, diciamo, supera Giacomo che vediamo da in una strada laterale accuse.
Allora vorrei partire da una brevissima riflessione, che è quella che ha messo in moto il mio desiderio di scrivere un romanzo una sceneggiatura, io non sono un romanziere, non sono assolutamente uno scrittore, quindi la spinta emotiva è partita da questa.
Semplice considerazione che è questa oggi la gente ha paura, tanta paura, troppa paura di che cosa ha paura, lo sappiamo, ha paura delle guerre, ha paura dei contagi, delle nuove malattie, ha paura della fame e paura di non farcela, ad arrivare alla fine del mese con lo stipendio, son tutte paure che la gente tende ad affrontare direttamente fin forma. Chiede, assiste a tante cose che la televisione racconta, ma c'è una paura invece che agisce in maniera più sotterranea, una paura quasi inconfessata che è la paura di avere paura e questa paura di avere paura fa sì che la gente, su certi argomenti, uno per tutti, la scomparsa di bambini non soltanto scomparsi ma scomparsi perché rapiti, perché scaraventati nell'inferno del mercato dei minori non ne vuole sentire parlare, preferisce non sapere e di fatto non si informa. Ecco allora forse l'importanza che può avere lo spettacolo cinema, teatro televisione, la letteratura, la narrativa, perché offre al pubblico, offre ai lettori
La possibilità di crearla, questa distanza si sentono meno coinvolti personalmente, però, in questo modo li si può informare di quello che accade per prepararli ad affrontare le cose quando accadono non più distanti, ma da vicino.
E questo è la riflessione che, ripeto, mi ha spinto a scrivere.
Il romanzo che ho scritto e da cui ho desunto una sceneggiatura per un film che ho cercato di proporre, incontrando no una, non 1.000, ma il 10.000 difficoltà, dato anche l'argomento scottante, il titolo di questo romanzo e quindi di questa sceneggiatura e il bacio dell'orco l'orco è,
Il termine con cui la polizia postale indica il pedofilo.
Che naviga in rete alla ricerca di un bambino o una bambina da, diciamo, avvicinare, fingendo si lui stesso pedofilo.
Intercetta, un bambino che risponde comincia, crea stabilire con lui un rapporto di fiducia, di fantasia che scusate di simpatia.
Fino a che, ecco il bacio dell'orco.
Perché questo bacio dell'orco è il momento in cui, sempre per la polizia postale, il finto bambino pedofilo da al bambino, un appuntamento per incontrarsi finalmente dal vivo appuntamento, che gli dai giardini pubblici all'1 Parkinson, i luoghi frequentati da bambini, a quel punto la polizia postale in forma ai colleghi della volante del pubblico interprete del dell'intervento rapido i quali si presentano nella speranza di cogliere in flagranza di reato il pedofilo e non sempre ci riescono ovviamente,
Questo soltanto un punto di partenza, perché poi il romanzo e il film allarga l'interesse, estendendolo ovviamente nel mondo, diciamo, terrificante, nefasto del mercato dei bambini rapiti.
Gli scopi di questo rapimento noi li conosciamo, li conosciamo noi che siamo abituati, che vogliamo approfondire gli argomenti che ci informiamo, eccetera, ma non è detto che il pubblico che tutte tutta la gente li conosca o ne conosco alcuni o ne conosca i dettagli,
Quali sono, lo sappiamo, sono oltre alla pedofilia, che comunque rimane costante, forse la forma più diffusa del reato, ma l'accattonaggio, la prostituzione.
L'adozione in nero, che è un capitolo che richiederebbe veramente non uno, ma quattro conferenze una cosa terrificante.
E alla fine, la cosa più cruente che il mercato il commercio degli organi, perché diciamolo chiaramente sappiamo che per
Prendere un organo e darlo e darlo e venderlo a chi riesce a pagarlo non si sa bene quanto per salvare il figlio, che ha bisogno di un fegato, viene espiantato da vivo.
Quindi sono cose terrificanti che la gente si può comprendere, non vuole sentire raccontare.
I protagonisti di questo romanzo sono due, dico rapidamente perché ho solo 10 minuti, allora ancora quattro minuti al più miseria sono in ritardo.
Uno è un giornalista che sta svolgendo un'inchiesta on line sul mercato dei bambini e lui preferisce farlo on line, secondo me non ha torto perché on line ha più possibilità di non avere di non essere soggetto a censure, cioè di intervistare personaggi scomodi e via discorrendo.
E questo fornisce al romanzo l'occasione per dire cose che corrispondono alla realtà senza annoiare che è il tema fondamentale. L'altro è un poliziotto, un ex poliziotto in prepensionamento forzato, dico rapidamente, questo sarebbe uno di quelli che parentesi che richiederebbero troppo tempo, il quale si è distinto per la sua audacia, per il suo coraggio, per il suo grande talento che deve avere un infiltrato di diventare altro da sé, ovverosia un criminale, ma che è soggetto a delle regole. Ha delle regole e spero quindi non essere impreciso, che comunque devono tenere conto di certi fatti. E la legge italiana soprattutto non dà libertà assoluta. All'infiltrato dice sì, tu puoi fare quello che ti pare, ma non devi drogati, non devi spacciare droga, non devi e allora, come fa
Un infiltrato a convincere un boss almeno della droga e della malavita di essere di di di di di di, di potersi fidare di lui se non facendo queste cose e qui va chiudiamo la parentesi.
Questo poliziotto ex-poliziotto invece sì, come tanti altri, che cercava disperatamente di arrivare a un risultato della sua missione e quindi trasgredire la legge, va fatta una volta l'ha fatto due volte alla fine, durante un blitz organizzato da lui, ci scappa.
Orto viene ritenuto responsabile, non viene denunciato, ma allontanato con questo prepensionamento dalla dalla polizia, cade in depressione, comincia a bere, diventa cioè si isola, diventa un povero disgraziato che ha un'unica, una sorta di barbone ubriacone Enzo.
C'è un'unica, diciamo soddisfazione nella vita, che è quella di incontrare segretamente la nipotina, che si chiama Alice, che ha 7 anni incontrandolo all'uscita dalla scuola, ma si scambiano dei bigliettini, dei sorrisi, perché il suo affetto ricambiato dalla bambina, ma deve tutto essere tenuto segreto perché la mamma della bambina cioè sua figlia non vuole.
Che la che Alice frequenti, il nonno ubriaco inizia il romanzo con la scomparsa di questa bambina.
Che accompagnava la mamma sul lavoro. La bambina scompare la mamma in forma immediatamente alla polizia, la quale polizia e adesso qui potrei essere anche corretto dagli ultimi, dagli ultimi svolgimenti, ma la polizia deve rispettare un protocollo e il protocollo prevede o prevedeva, non so se prevede ancora il fatto che, prima di considerare scomparsa nonché rapita una bambina, deve necessariamente fare una primissima indagine per capire se magari la bambina è dietro l'angolo oppure in casa di un parente oppure di un'amichetta con la quale sta giocando tutto questo anche rapidamente, ma nell'arco di un'ora due ore, il vecchio poliziotto sa perfettamente che Hall, il bambino rapito, viene trovato nell'arco di non dico minuti, ma di un'ora, un'ora e mezza
Scompare perché, soprattutto oggi, può essere trasferito dall'altra parte del continente in mezza giornata, lo sa e decide di infrangendo, ovviamente, ma lui non è più poliziotto, queste regole parte per cercare la bambina da sola e lì comincia il viaggio viaggio verticale in un inferno terrificante, dove incontra, eccetera eccetera E qui c'è lo svolgimento del romanzo, le 2 storie, giornalista e ex poliziotto partono in parallelo, si incontrano a un certo punto e vanno verso
Diciamo la conclusione del film insieme, conclusione che non voglio dire perché magari c'è qualcuno del New York ma lo leggo allora non voglio togliere
E il gusto del di una suspence, che è obbligatoria, perché è l'unico modo, quello di divertire, ovviamente divertire in senso molto lato, lo spettatore per per informarlo, per fargli poi toccare, eccetera, eccetera va bene, grazie.
Ah, pensavo Augusto che questo è il primo atto, no, allora non dico più niente perché c'erano dei numeri che mi interessava dire per comfort, non lo faccio più, dico invece che questo fammelo dire dai che io ho cercato di proporre a dei produttori, qui mi hanno risposto tanti e mi hanno risposto più o meno tutti.
Diciamo nello stesso modo, ma una tre parole l'ultima dice.
Il bacio dell'orco è una sceneggiatura, a nostro parere è molto valida e ben scritte, tuttavia riteniamo che in Italia il film non possa essere distribuito, perché il tema è troppo disturbante, recita la paura di avere paura o bravissimo vedi.
Perché perché disturbante può significare qualcosa che ti mette in un'ansia impossibile, qualcosa che ti mette a confronto con una inquietudine esasperata, ma può anche significare disturbante, perché disturba qualcuno, ecco quindi questa è la riflessione, chi può disturbare un discorso sulla pedofilia?
Va bene, allora io mi ero un po'come dire.
Demoralizzato e ho detto va beh, pazienza, scriviamo altre cose, poi ho avuto la fortuna di incontrare Alessandro,
Ho letto il suo libro, che ritengo illuminante, dal mio punto di vista, e ho detto oddio un alleato, io l'ho costretto a leggere il mio romanzo, ha detto non è malaccio e questo mi come dire, mi darà la possibilità di riconquistare quella quella fiducia nel progetto, grazie grazie Augusto, grazie grazie.
Grazie davvero adesso l'ultimo intervento, la dottoressa.
Paola Vegliante, il presidente dell'Accademia della legalità che è quotidianamente al fronte per la tutela della legalità e rispetto delle istituzioni e del tricolore, dove vuoi Paola dove vuoi e che ci parlerà delle persone scomparse e l'immigrazione clandestina.
Buonasera a tutti io vengo dall'Arma dei carabinieri, ho lavorato con il capitano Ultimo e col Comandante Alfa ed è per questo che ho voluto dedicare la mia vita all'Accademia e, quando ho fondato l'Accademia della legalità, ho capito che dovevamo entrare nelle scuole proprio per fare anche e per parlare anche di questo.
Io ho visto inc, diciamo in tutta questa serata, ognuno di voi, relatori che naturalmente ho ascoltato, ha preso una parte, diciamo di del discorso dell'altro, ma è anche bello, così mi sono piaciuti tutti per me questo è un grande insegnamento, essere qui è come se uno avesse partecipato a una grande lezione gratuita dagli avvocati dalla dottoressa da tutti voi perché è vero proprio disturbante ha ragione.
Zucchi, quando si parla di persone scomparse, facciamo tutti finta che tanto non è il mio di figlio.
E che non è toccato a me e quindi che ci importa don voto umani e speriamo che si trovino le ragazzine che sono state praticamente trovate qualche giorno fa, che si erano allontanati di di spontanea volontà, hanno detto come se fosse una cosa normale che due ragazzine di 13 14 anni si allontanino da una casta struttura fatta apposta per loro. Credo che questo sia già fondamentale per capire che c'è un disagio e che allarmanti e che chi scrive anche il giornale come diceva la giornalista che purtroppo è andata via avrei fatto volentieri i complimenti deve avere una pulizia ulteriore, notevole, perché chi diceva non si sono allontanate da sole, non c'è problema, ma certo meno male che abbiamo ritrovato e allora non è così.
L'immedesimazione anche al dolore che politicamente ci diceva la scenografa o anche il regista Zucchi, è importantissimo, ma lo dobbiamo avere Sam proprio dentro di noi, l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, e non solo tutti i giorni, ricercano persone quando si sono allontanati e delle persone appena sbarcate a Lampedusa erano chiamati i numeri Rfi 8 24. L'hai trovato,
48 52 F3 boh.
Va be'
Però non è così, c'è gente che non ci dorme la notte, persone come noi e non sono un investigatore e non ci dormono la notte.
Ed è proprio vero quello che dice l'avvocato e che avete detto no, allora l'avvocato Rampelli che avete detto ognuno di voi in parti, se non c'è coesione, se non c'è voglia di aiutarci qua, continueranno a sparire, ma perché perché è voluto io lo chiamo PIL?
Purtroppo, droga, prostituzione, organi.
Tratta dei gli schiavi Ucraina, poi, per questa cosa della guerra in Ucraina, bisognerebbe fare cinque conferenze a parte.
Perché la situazione dell'Ucraina e devastante, ma è anche purtroppo voluta e questa cosa è molto brutta
E le associazioni dell'Arma dei Carabinieri ospitano i bambini che sono rimasti orfani e una è la nostra associazione Sos infanzia nel mondo che tutta l'Arma dei carabinieri.
Quindi io quello che voglio dire è questo il coraggio di dover anche anche dire la scomparsa di serie A e la scomparsa di serie B ama, tanto quello è arrivato adesso col barcone, ma che c'entra, ma stiamo scherzando il il fatto dell'Imu dell'immigrazione clandestina è un fatto preoccupatissimo perché purtroppo vengono qui in Italia e se fino prima a questo punto diciamo scomparivano perché a questo punto facciamo anche un discorso ma uno strano, soltanto i loro scusatemi però avete capito perché sto facendo retorica, adesso ci portano via pure i nostri, allora, se vi tocca di più parlare dei nostri problemi,
Perché purtroppo siamo umani e abbiamo delle debolezze.
Allora, finché loro tutto a posto e ma quando mi tocca al mio e ma quando spariscono però i ragazzi non si trovano mica soltanto prima, in 48 ore è terrificante.
C'è un lavoro dietro Chi l'ha visto ha il 50% di telefonate che non valgono niente e chi è che lo ha detto prima che nella investigazione oppure nei giornalisti, chi fa più audience è scomparso il ragazzo ricco e ma tanto non ti preoccupare che la famiglia non riesce a pagare la somma,
Scompare un ragazzino del quartiere, del Tor Bella Monaca.
Ma sarà stato un drogato Saras, ci sono anche queste tendenze aggiudicare, ma che cosa giudichiamo una vita
C'è da essere veramente marci.
Non siamo tutti uguali a come c'è chi c'è, chi dice sempre il ci hanno sempre in bocca la Costituzione, alcune persone e alcune persone in bocca c'erano sempre, siamo tutti uguali, siamo tutti e poi quante associazioni e oggi presenti qui ce ne saranno tantissime appunto che veramente effettivamente fanno ma quante altre si nascondono dietro soltanto al nome e poi alla fine concretamente che fa la Regione Lazio ma ne ha chiuso i 4.200 vedo che la l'avvocato,
Mi guarda perché perché è vero, è vero, allora alla fine no chiacchieriamo, chiacchieriamo e meno male che c'è Alessandro che ha voluto il senatore che ha voluto e ci ha invitati, ma noi chiacchierano, chiacchieravano ma alla fine tutti i giorni anche adesso in un secondo o scompaiono 1.200 ragazzi in Italia 1.200 ragazzi,
Sui bambini ha parlato già Zucchi e non mi voglio.
Non mi vogliono allargare, perché sennò sono drammatici.
Allora io vorrei dire questo che se oggi abbiamo imparato da questa una lezione, diciamo di solidarietà voglio anche dire che non ci sono numeri che tengono per poter parlare poi dei migranti o dei cittadini di qualsiasi genere e di qualsiasi località che spariscono non c'è una statistica, ma è bello pensare che oggi da questa tribuna si voglia proporre un cambio di passo, magari no, vogliamo portarvi soluzioni, allora parliamo delle soluzioni, voglio portarvi delle buone notizie. Allora perché dimostrando come la cultura della legalità possa appunto tradursi in azione concreta? Siamo anche capaci di anticipare, ma magari l'emergenza, e di arginare il fenomeno prima che sia troppo tardi.
La prima buona notizia è che la rete territoriale in Italia esiste.
Ne abbiamo un dato di fatto stasera e ti ringrazio tanto per questo.
E non solo attraverso l'esperienza della mia accademia, che ovviamente ho l'onore di portare avanti e la tratto come se fosse un figlio, non ho dormito la notte quando mi hanno detto che era la prima accademia della legalità nel mondo, ero già secca, so so, finita, immaginati. È vero, allora io dico, abbiamo constatato che la sinergia tra istituzioni, le forze dell'ordine e il terzo settore stia veramente producendo un profondo cambio di paradigma, davvero guardate stasera, ma ce ne dovevano essere tante altre di queste manifestazioni e spero che ne farai e parteciperò volentieri, anche se non sono relatore. Negli ultimi anni abbiamo investito massicciamente nella formazione specializzata degli operatori, dei centri di accoglienza, dei mediatori, culturali e del personale degli enti locali. Io cinque investigatori, uno in Spagna, uno in Libano, uno in America. I dati sono drammatici
La Spagna adesso ci sta veramente portando delle assurdità, addirittura arrivano a farsi tantissima pubblicità, perché spariscono, però dicono, era venuto da lontano, non non si sa perché è sparito, non è vero, sono spagnoli, rinnegano anche di essere della loro nazionalità.
È iniziato qualcosa anch'egli di drammatico.
E perché dico iniziato perché la tratta de di ragazzi neri, iniziata pure Spagna e terrificanti?
E negli ultimi anni, appunto, abbiamo potuto fare anche questo i dati in nostro possesso ci dicono una cosa chiara, laddove il personale è formato non solo, naturalmente, a a gestire la logistica dell'accoglienza, ma anche a riconoscere i primi segnali di disagio psicologico e i tentativi di adescamento da parte delle organizzazioni criminali di dossi ovviamente si diminuiscono.
Perché perché si è pronti subito a combattere, io li chiamo combattenti.
I Combat, noi siamo tutti combattenti anche voi.
Le prime 48 ore, come abbiamo detto, tutti, sono necessarie proprio per subito allinearsi con quello che c'è da fare.
E se in quelle ore si offre una presa in carico che unisce la protezione all'educazione, alla legalità, spiegando ai ragazzi nella loro lingua quali sono i loro diritti, ma anche i gravissimi rischi della clandestinità, la barriera protettiva dello Stato si forti.
Dica la legalità, a questo punto diventa così il primo e più potente scudo contro la scomparsa, o almeno cerchiamo di crederlo, perché la speranza non deve finire mai, tuttavia, per ottenere i risultati strutturali e duraturi dobbiamo fare però un passo avanti, non basta gestire l'esistente, dobbiamo implementare soluzioni strategiche capace di fare sistema,
Quindi, che cosa fa l'Accademia promuove trippa tre proposte operative che si integrano perfettamente con il percorso normativo oggi in discussione, a partire dalla Pro, la proposta dell'onorevole Varchi
Per l'istituzione di nuclei investigativi speciali presso le prefetture.
La prima soluzione riguarda la digitalizzazione, la tracciabilità umanitaria. È urgente accelerare l'adozione di sistemi di identificazione biometrica e di registrazione immediata fin dai primi primi contatti nei centri di accoglienza interconnessi a livello europeo, e questo naturalmente ci può aiutare la dottoressa
La seconda proposta all'istituzione del tutor territoriale della legalità parliamo quindi di figure professionali, come abbiamo noi in Accademia Giuridiche, sociologiche e psicologiche formati specificatamente soltanto su questo, come diceva anche GT.
Beh, la tempestività è tutto vero, ma è anche un canale che ci può aiutare per fare bene.
La terza soluzione sarebbero oltre i nostri confini, la prevenzione a monte tramite campagne di informazione e sensibilizzazione ben venga il film, cerchiamo fondi insieme per il film.
Anche per la scenografa che mi è piaciuta tanto sembrava di vivere in una poesia, in un contesto così bello, mi ha incantato perché è vero perché sei stata veramente, io ho sentito i profumi del limone del caffè, ho detto beh ben venga perché in questo contesto così forte ci vuole anche un po'di leggerezza ma vogliamo dire ma non è questa la parola giusta.
Avviandomi alle conclusioni, credo che il titolo di questo convegno racchiuda perfettamente il nostro obiettivo comune, trovare la sintesi di un fenomeno da prevenire.
Combattere e arginare le persone che scompaiono nel buio della clandestinità non sono numeri statistici, sono volti, sono storie, sono vite umane che abbiano, che hanno il dovere giuridico e morale di dobbiamo proteggere, scusate che abbiamo il dovere giuridico e morale di proteggere, la buona notizia con cui voglio lasciarvi è che oggi in questa sala,
Dimostriamo che lo Stato, la magistratura alla Prefettura, il Parlamento e il mondo dell'associazionismo parlano la stessa lingua ed è la cosa più bella del mondo e speriamo di seguire tutti questa direzione l'Accademia vi ringrazia con tutto il cuore perché sono stata veramente onorata di aver partecipato.
Grazie, grazie Paola, dottoressa Vegliante.
Ci rivedremo presto
Dunque siamo giunti alla conclusione, innanzitutto porto i saluti dell'avvocato Vitali e del senatore campione che hanno avuto gli imprevisti,
Concludiamo questi ultimi minuti sotto questo profilo, innanzitutto veramente è stato interessante veder trattato ciao agosto è stato interessante veder trattato l'argomento sotto differenti prospettive.
I relatori erano molto eterogenei tra di essi e ciascuno è riuscito a mettere in luce un aspetto degli aspetti differenti, forse questo è quello che ho potuto cogliere più di tutti voglio terminare.
Lasciandovi uno spunto di riflessione, dunque, e c'è stato un partito politico in particolare che si è interessato in maniera massiccia al fenomeno delle persone scomparse, al quale io, come avvocato, Alessandro Fiore, e non come associazione, un anno fa ho consegnato un documento che poi sarà successivamente nuovamente valutato confrontato tra di noi per vedere se possa essere sviluppato e implementato modificato e che dato il consesso di oggi mi fa piacere anche condividere con tutta la platea è con tutti voi perché può essere un ottimo spunto di riflessione.
Allora la premessa è che io credo fermamente nella centralità della politica.
Questo significa che?
Dovunque io abbia sentito in passato passo indietro della politica per far spazio ai tecnici, per me è stato sempre orripilante, perché ritengo che il destino e il futuro, il presente è anche il passato, lo debbano sempre gestire i politici, perché ciascun politico, a prescindere dall'idea che condivide per la quale parteggia ha comunque una visione cosa che i tecnici non hanno.
E allora dato che?
E Rispo e risponde e risponde al popolo Serena, certamente, e allora che cosa ho proposto ho proposto proprio di far tornare al centro la politica che riguarda questo argomento non ha nessun colore, perché questo è un argomento che non ha colori politici.
E ho proposto per la prossima legislatura
Prescindere da chi governerà l'istituzione?
Presso il Senato della Repubblica, presso la Camera dei deputati di una commissione permanente, persone scomparse presso la Camera dei deputati e di una commissione permanente, persone scomparse presso il Senato della Repubblica, perché, perché in questo modo avremmo innanzitutto dei parlamentari formati che affronteranno il fenomeno con competenza?
Perché vi si dovranno dedicare e perché vi riassumo in quattro righe leggendolo questo è il documento che ho consegnato a questo partito politico e di cui parleremo Elisabetta ne è a conoscenza anche serena, perché una Commissione permanente che badiamo bene non c'entra niente quello che le commissioni parlamentari d'inchiesta le Commissioni permanenti hanno ben altri poteri.
La Commissione permanente perché perché l'attenzione della Commissione sarà costante e promuoverà visibilità, prevenzione, formazione e coscienza che si tramuteranno in miglioramenti normativi, sociali e non solo.
Le funzioni in sede referente consultiva, legislativa o redigente, le loro funzioni di controllo sull'attività di governo.
E di indirizzo politico, interrogazioni e convocazioni di ministri e dirigenti della pubblica amministrazione o esperti per audizioni saranno decisive per affrontare il fenomeno ed imprimergli un indirizzo politico, perché ciò che è importante è l'indirizzo politico, quando la politica si muove, trova le soluzioni anche in maniera trasversale,
La Commissione permanente tratterebbe il fenomeno, intersecandosi inevitabilmente con altri settori trattati da altre commissioni, come la giustizia e affari esteri e comunitari, difesa, trasporti e comunicazioni, affari sociali, politiche dell'Unione Europea beh, credo che questa possa essere questo possa essere un buono spunto di riflessione politici formati leggi adeguate,
Territorio controllato.
Formazione, perché prima, quando parlavo di avere il compito di far conoscere il fenomeno, significava anche formazione, bisogna saperle le cose Augusto, parlava della paura di avere paura, è vero, la paura di avere paura, e infatti non è facile affrontare questi argomenti.
Ma la cosa importante è che.
Rivoluzione Remo l'approccio e il trattamento globale al fenomeno, restituendolo alla centralità della politica che poi, tra l'altro, sarebbe la prima volta nello Stato italiano.
La prima volta in Europa, perché non esistono commissioni permanenti all'interno delle camere alte camere basse dei vari parlamenti europei e insomma.
Non voglio proprio andare oltre, insomma non mi spingo a dire anche nel mondo perché insomma, non mi devo documentare su questo, però questo potrebbe essere un ottimo spunto di riflessione, che io lascio anche a voi e che mi farà piacere approfondire con le forze politiche sulla fattibilità per ridare centralità alla politica dove ripeto sono i politici che decidono e scelgono gli indirizzi della nostra vita,
Ringraziamo tutti per essere stati qui presenti e auguriamoci una buona serata grazie.
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