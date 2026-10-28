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Saluto del Senatore Claudio Borghi, del Presidente CONDAV.
Partecipano, tra gli altri: Panagis Polykretis, Paolo Bellavite, Alberto Donzelli e Mauro Mantovani.
Convegno "XXIII° Giornata per ricordare le persone decedute o rese disabili dai vaccini", registrato a Roma mercoledì 28 ottobre 2026 alle 15:00.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Disabili.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 32 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Partecipano, tra gli altri: Panagis Polykretis, Paolo Bellavite, Alberto Donzelli e Mauro Mantovani.
Convegno "XXIII° Giornata per ricordare le persone decedute o rese disabili dai vaccini", registrato a Roma mercoledì 28 ottobre 2026 alle 15:00.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Disabili.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 32 minuti.
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