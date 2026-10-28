28 OTT 2026
dibattiti

XXIII° Giornata per ricordare le persone decedute o rese disabili dai vaccini

CONVEGNO | - Roma - 15:00 Durata: 3 ore 32 min
A cura di Luciana Bruno
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Saluto del Senatore Claudio Borghi, del Presidente CONDAV.

Partecipano, tra gli altri: Panagis Polykretis, Paolo Bellavite, Alberto Donzelli e Mauro Mantovani.

Convegno "XXIII° Giornata per ricordare le persone decedute o rese disabili dai vaccini", registrato a Roma mercoledì 28 ottobre 2026 alle 15:00.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Disabili.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 32 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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