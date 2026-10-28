La manifestazione degli agricoltori e autotrasportatori a Roma, intervista a Patty L'Abbate

L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle 10:15.
La registrazione video ha una durata di 6 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
10:00, Roma
9:30 - CAMERA
10:07 - SENATO
16:30 - CAMERA
8:10 - Camera dei Deputati
8:30 - Senato della Repubblica
8:30 - Parlamento
8:30 - Parlamento
8:30 - Camera dei deputati
8:30 - Parlamento
E Radio Radicale con Patty l'Abbate.
Il Movimento 5 Stelle commentiamo la protesta degli agricoltori qui a Roma e hanno manifestato anche davanti a Montecitorio, allora per cosa protestano gli agricoltori e soprattutto dopo il provvedimento sugli autotrasportatori, che cosa è necessario fare
Andammo insieme a raccontare che non c'erano state cultori, c'erano anche gli autotrasportatori e anche altre categorie di lavoratori, e quello che è racconta, mi hanno raccontato che mi sembrava così strano, sono arrivati a Roma con 40 autobus e ha ricoperto di autostrada prima di rientrare a Roma pare che la forza di polizia purtroppo hanno avuto l'ordine di disperderli ossia stiamo parlando di una manifestazione pacifica.
Eh
Non hanno potuto farla, cioè voi immaginate anche il sacrificio di queste persone di perdere un giorno di lavoro o di venire a Roma di venire con i mezzi hanno sicuramente affrontato delle spese, arrivano qui e vengono dispersi per far sì che chiaramente davanti poi qui al Parlamento c'erano ma non erano chiaramente tantissime, guarda caso, anche le tv non hanno parlato,
Questo però quello che dico io ieri sera ho visto dei telegiornali con dei servizi qualcosa l'afa beh, mi fa piacere se qualcosa c'è perché hanno necessità di essere ascoltati, io ritengo che la prima cosa che deve fare un rappresentante della popolazione, quindi in questo ruolo politico e ascoltare dall'altra parte, perché non significa che devi accogliere in pieno quello che viene richiesta, magari ascoltare, riuscire a dialogare e a trovare delle soluzioni quello che loro vogliono, il problema è sempre lo stesso, il caro vita si parte da questo
Gli agricoltori, ci rendiamo conto con i prezzi dell'energia delle materie prime, Bisoli agricolo del gasolio agricolo e di quello che arriva dall'estero a un prezzo inferiore ai nostri prodotti. Nostri prodotti, vogliamo dirlo, sono anche un po'più di qualità. Non riescono chiaramente a sopportare i costi di produzione.
Hotel poi
Andare avanti in quello per il loro lavoro. Quindi e quando gli ho chiesto, ma va bene che i crediti ed aspettavate hanno detto che comunque verranno verranno fosse sul tavolo
Corriere Lavoro detto, ma non è solo questo perché quella è una tantum, sono cose che già ci spettavano. Il problema è che io domani devo continuare il mio lavoro come lo continuo se io non ho delle certezze, quindi c'è anche da lavorare con l'Europa per far sì che questo settore, come altri, perché questi
Sono agricoltori un po'più del settore olivicolo, ma ci sono anche chi fa cinema, i frantoi tutta una catena
Altra cosa nella sua regione è molto importante, altra cosa apprezzata arrivavano dalla Puglia, sentito, appunto c'erano dei pugliesi, c'erano persone dalla Calabria e dalla Sicilia, praticamente tutto il Sud mi hanno raccontato anche questa cosa, che è un problema maggiormente vissuto al sud forse perché non lo so dicono la parte che stanotte anche,
Parlavano di autotrasportatori, hanno un regime un tantino indifferente, quindi, andando nel particolare e capire quello che loro dicevano, ti rendi conto che ci sono tante piccole sfaccettature che non stanno chiedendo soldi, stanno chiedendo anche di risistemare alcune norme per far sì che loro lavorano in modo dignitoso
E quindi per questa è la necessità di ascoltare realmente quello che chiedono e comunque io lì ero da sola e, devo dire, sono stati molto a modo abbiamo chiacchierato un senso. Sono persone molto giovani per una protesta molto civile, ma è normale, sono lavoratori, sono persone, padri di famiglia, un papà mi ha presentato, il figlio ha detto lui e adesso sta con me nella mia
Nella mia impresa di autotrasporti, però, cosa faccia a mio figlio, gli dico di continuare a lavorare con me, oppure è meglio che si va a trovare un altro lavoro, quindi raccontano del loro, della loro vita e e non è giusto che qui nessuno della parte governativa si è sceso ad ascoltare.
Magari avevano da fare, ma mandate anche qualche rappresentante a prendere magari due appunti su quello che viene richiesto
Quindi non c'è stato nessun tavolo col governo, non ho visto nulla, lì non ho visto nulla, non so se oggi escono, c'è stato poi un proseguo.
Uso che il 30 c'è un'altra manifestazione,
Diciamolo, io vedo solo persone che pacificamente
Portano avanti, è quello che stanno facendo, anche se appunto e poi gli viene impedito, a volte di di manifestare che qualcosa che da Costituzione permettete di farlo cortesemente, perché questa repressione
Io condanno quello il fronte che a volte ci sono quelle fronde che danneggiano e quindi creano un danno al alle attività e ai cittadini, ma attenzione sono pochi, raggruppati e isolati che non hanno nulla a che vedere con i lavoratori italiani che stanno scendendo in piazza uniti e Massa con gli studenti
Per lamentarsi di quello che non va bene stanno solo chiedendo e dicendo che magari nella prossima legge di Bilancio e siamo arrivati, anzi la stiamo costituendo in questo momento no, il Governo metta al primo posto veramente gli italiani,
Veramente i ragazzi, i giovani e i lavoratori, le fasce più deboli, e appunto sappiamo anche quali sono
Benissimo, io la ringrazio molto per averci un po'spiegato le ragioni di questa protesta, il dialogo che ha instaurato con i manifestanti che erano qui a Roma e la giornata di ieri, che poi si riproporrà anche il prossimo 30, grazie al partito la base del Movimento 5 Stelle,
Salvo dove diversamente specificato i file pubblicati su questo sito
sono rilasciati con licenza Creative Commons: Attribuzione BY-NC-SA 4.0