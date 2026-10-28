Il voto in Israele: intervista a Lia Quartapelle

L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 10:15.
La registrazione video ha una durata di 10 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
10:00, Roma
9:30 - CAMERA
10:07 - SENATO
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8:30 - Senato della Repubblica
8:30 - Parlamento
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deputata (PD-IDP)
E Radio Radicale, con Lia Quartapelle, commentiamo il voto per la Knesset, Israele.
E dobbiamo fare i conti con questo risultato che vediamo ancora una volta.
E vincente, il Likud tiri ne segnò allora io.
Molti saranno fatte tante idee che forse sarebbe uscito un pareggio e quindi la situazione è un po'sarebbe cambiata, allora vuole dire qualcosa sulla vitalità di Netanyahu, dico ma condotto questa campagna elettorale, allora due caveat, primo, anche premesso che stiamo parlando di risultati ancora parziali e in particolare,
Questa solo questa sera, se non ho capito male, arriveranno i risultati delle schede, che sono oltre ogni mezzo milione di voti di chi sta nell'esercito, quindi quelli più influenzati da quanto diciamo dalla strategia di guerra nel sociale di Netanyahu e quindi probabilmente alcuni analisti dicono non cambia nulla altri anche in considerazione della sorpresa è emersa dalle urne ieri.
Si esprimono con cautela, quindi premesso questo secondo punto.
Premesso che la maggioranza del Paese non è più con Netanyahu, cioè adesso parliamo che sono le 9 del mattino.
66 seggi vanno alle opposizioni e 54 vanno a Netaniahu per un totale di 120, quindi,
In questo momento in Israele la maggioranza del Paese non ha votato per l'hub, per i partiti della destra estremista religiosa che stava con Netanyahu.
Sui due punti vanno vanno detti certo, sorprende questo risultato molto solido ancora del Likud.
Perde cinque o sei seggi, cioè, se non sbaglio, è uno dicendo tutto quello che è successo è possibile che perdano solo questo numero di seggi.
Io credo che il risultato di queste elezioni vada a letto con.
Con estrema realismo.
E cioè, da un lato, il Paese non ha ancora fatto il lutto dopo il 7 ottobre, è ancora né si trova ancora nello shock del 7 ottobre, non ha ancora metabolizzato quello che è successo e se dovesse esserci un governo delle opposizioni, il governo del cambiamento dunque il primo punto necessario per Israele nel proprio interno e nel rapporto col mondo si è capire come mai è successo il 7 ottobre,
Qual è stata poi son stati di fare della sicurezza qual è stato il problema della dottrina della sicurezza che ha portato al principale del massacro di ebrei da dopo la seconda guerra mondiale, di chi sono le responsabilità, questa cosa si dovesse esserci un Governo di cambiamento, è fondamentale fare di l'inchiesta che Netanyahu non ha voluto fino adesso,
Secondo punto.
E, per certi versi, il risultato elettorale è da leggersi come l'eterogenesi dei fini delle politiche della destra oltranzista razzista di Netanyahu, cioè più è stata trattata male, la minoranza di palestinesi israeliani in questi si sono presentati alle urne e hanno detto quando si gioca 10 18 UE a quest'ora 12 la lista unita e 4 Ra'am il partito arabo quindi 16 17, insomma, vedremo
No, insomma, sono.
Complessivamente le liste arabi sono sarebbero il terzo partito insieme, la terza forza vi sono quelle, anzi e le opposizioni e possano avere una, insomma, è che c'è una differenza tra il blocco delle opposizioni e Netanyahu, se gli arabi, i palestinesi israeliani, non si fossero più facile votare irriso, staremmo commentando i risultati molto diversi molto molto diversi ora questa eterogenesi dei fini,
Cioè che
Netanyahu Smotrich Peng Beer hanno fatto delle leggi razziste, hanno condotto delle campagne razziste, ieri, durante a urne aperte, hanno fatto delle affermazioni molto gravi, cioè ci si spaccavano il Paese dicendo che voto arabo avrebbe rubato risultati elettorali, eccetera pongono al blocco delle opposizioni una grossa questione, le opposizioni hanno lottato per difendere, tra le altre cose, anche la democrazia israeliana è una democrazia che si basa,
Su anche sul fatto che c'è una corposa minoranza araba palestinese dentro Israele.
Una parte dei partiti delle opposizioni hanno detto che loro non vogliono fare un governo con questa minoranza, ma se si vuole salvare aspetto laico e plurale dello Stato di Israele.
Devono affrontare la questione dei partiti arabi dei partiti palestinesi questa è la grande, il grande snodo di Israele ieri Francesca Paci su sulla stampa scritto una bella frase, cioè che gli israeliani si sono presentati in file ordinate all'appuntamento col destino.
Selezioni erano un appuntamento col destino,
Sono un appuntamento col destino di Israele e la domanda è Israele può continuare a essere un Paese plurale e con il rispetto delle minoranze politiche religiose.
Linguistiche oppure no, oppure diventa un Paese etno nazionalista come le politiche di Netanyahu ha tentato di farlo diventare
Lo vedremo. Penso che, come sempre, la politica israeliana e questo è, diciamo la grande capacità di Netanyahu di fare poi gli accordi, fare il gioco politico molto mediorientale e vedremo se prevarrà la spinta di gioco politico di basso livello di mercato di suk oppure se prevarrà nelle opposizioni il senso che il Paese ha un appuntamento col destino e che se si vuole mantenere la natura plurale di Israele per cui,
Ha avuto i rapporti che ha avuto nel mondo, eccetera si vuole mantenere questo, serve una presa di responsabilità e uno scatto e Leopold che finora non c'è stato dall'opposizione laica, bisogna pensare a una natura democratica Israel
è anche una vittoria di Trump.
Se, vedendo questi risultati, le viene il dubbio che forse anche il voto delle Mitterrand capisco che sono due cose diverse, però uno tra i primi a ha festeggiato è stato proprio Trump.
Io sinceramente, non penso che si possa, così come non si può fare una.
Parallelo con quello che è successo in Brasile, non si può fare un parallelo con quello che è successo in Serbia, sono tutte cose diverse.
Anche in questo caso non si può fare un parallelo.
Diretto anche perché Israele.
Ah delle sfide che sono uniche rispetto sia la sua composizione.
Religiosa etnica sia alla situazione regionale in cui è inserito, quindi non penso, mi chiedo anche diciamo se.
L'Amministrazione americana sarebbe a più a suo agio con un governo del cambiamento, quindi un governo, nelle condizioni o con una riconferma di Netanyahu, abbiamo visto che persino Trump ha avuto difficoltà a relazionarsi con Netanyahu, che era determinato nel tutto e per tutto quindi non so dire se Trump sia veramente contento ha funzionato l'immagine della bomba atomica su,
Perché alla fine?
Insomma, il primo punto, che, al quale hanno pensato gli israeliani, la strada della sicurezza e lui Netanyahu ha utilizzato questo tipo di leva per.
Netanyahu.
Purtroppo e dico purtroppo pensando a.
Alle crudeltà, all'insensatezza, l'insostenibilità della guerra, della strategia di guerra senza fine.
Resta un politico molto abile
E purtroppo finora nessuno è riuscito ancora a scardinare l'idea su cui si basa la sua presa sulla popolazione israeliana, che è che si può essere sicuri senza nessun accordo politico lui è stato eletto nelle giovani dopo la morte di Rabin, promettendo agli israeliani,
E si poteva essere sicuri senza pagare il dazio di in accordo coi palestinesi
Quell'idea di sicurezza attraverso la forza attraverso l'impiego della forza bruta non è per ora è stata ancora scardinata.
Ed è la grande questione che si presenta alle opposizioni, le opposizioni sono in grado di dire?
E nel dialogo con i palestinesi e israeliani si può costruire un nuovo Israele sicuro, questa è una domanda e io penso che per scardinare anche quest'immagine, sia necessario un lavoro politico rispetto alla partecipazione degli arabi, una qualche forma, il nuovo governo ha un lato e dall'altro lato della Commissione d'inchiesta sul set di ottobre e ci sono delle responsabilità dirette se non dolose di Netanyahu in quello che è successo.
La c'è, come sempre, Lia Quartapelle del Partito Democratico
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