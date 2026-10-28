Professioni sanitarie: il voto sul reintegro dei medici no-vax, intervista a Davide Faraone

L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle 10:30.
La registrazione video ha una durata di 4 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
10:00, Roma
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deputato, capogruppo alla Camera dei deputati (ITALIA VIVA)
E Radio Radicale, siamo con Davide Faraone, presidente dei deputati di Italia, Viva per parlare con lui del dei del provvedimento sulle professioni sanitarie, che ieri ha visto questo voto per il reintegro dei medici no-vax con il voto decisivo di futuro nazionale, allora che cosa è successo, come giudica questo vuoto e che conseguenze ci saranno politicamente? Ecco insomma, ma intanto il dato clamoroso non è il
Voto di futuro nazionale decisivo, ma il voto di Forza Italia a decisivo su un provvedimento di questo tipo, nel senso che hanno sempre professato di essere pro-vax Ds, era a favore della scienza, poi, in tutte le occasioni in cui il governo, invece ha manifestato la sua identità anti scientifica perché ricordo che questo non è il
Il solo passaggio sui vaccini. Al governo governo ha votato due volte in Oms contro una regia internazionale su ipotesi di altri piani pandemici
Contro o il tema dei vaccini in luglio del 2025 e Forza Italia non ha proferito parola ha votato due no-vax all'interno del nucleo che il ministero della Sanità aveva individuato per i piani i vaccini, tant'è che poi il ministro Schillaci ha fatto saltare la nomina e da allora, però l'organismo è mai stato integrato rinominato, per cui non è opera per cui abbiamo un governo che ha scelto politicamente di stare sul campo dei no-vax contro la scienza e Forza Italia dal di dentro
Porta avanti, come al solito, una linea marginale, perché non contro un tubo e anche col voto di ieri determinante di fatto ha lasciato che passasse un voto contrario, sì, ma diciamo che è una prassi sulla cittadinanza, partiti lancia in resta e poi voteremo prossima settimana un provvedimento sulla cittadinanza della Lega scomparso quello,
Io sculture di Forza Italia, con la Lega che è notevolmente più restrittivo, e cioè diciamo che c'è una situazione grave ancora di più perché il tema delle dei vaccini io credo del reintegro con la scelta di reintegrare i medici no-vax si sia fatto un passo indietro enorme, a maggior ragione
Quando qualche mese fa è morta una bambina di difterite, un vaccino obbligatorio era scomparsa. Questa malattia, ma se c'è una classe dirigente che lascia passare l'idea che i vaccini servono, non servono
Viene stabilito da Tik Tok, da qualcuno che scrive un'esperienza personale interpreta che si muore.
Oppure che si può diventare autistici in base al vaccino, si contrappone questa tesi, la tesi dei medici, senza che ci sia un Governo che limiti tutto questo, anzi lo alimenta, io credo che sia un fatto grave e
Perché c'è ancora questa divisione, secondo lei, perché questo è il Paese è ancora spaccato su questo perché siamo profondamente ignoranti, perché la politica non.
Ma io sinceramente non vedo un arretramento culturale nel nostro Paese e credo che anche il ruolo dei social stia c'è oggi un chiunque, anziché andare dal medico, si consulta con Google, il motore di ricerca su qual è la malattia, su che cosa da cosa deriva come curarle, sì,
Insomma, una cosa scandalosa rispetto a tutto questo,
Se le istituzioni non alzano il muro o della credibilità, diciamo che la deriva è devastante e vedere la Presidente del Consiglio devo dire su questo coerente perché questa posizione no-vax la manifestavano anche in piena pandemia, la cosa che mi meraviglia è che Forza Italia che con noi il governo Draghi aveva sostenuto alcune tesi invece ha lasciato correre su tutto è stata ancora una questione di superficialità viste le assenze,
No, no, io credo che sia stata una scelta politica, poche le assenze erano legate al fatto che alcuni di Forza Italia hanno deciso di non votare perché era veramente scandaloso quello che si stava chiedendo di votare, mentre poi è arrivato l'ordine della Tajani che andava votato il provvedimento perché altrimenti sarebbe andato in crisi il governo,
Grazie grazie grazie a un gol di Italia Viva arriva.
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