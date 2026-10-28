Professioni sanitarie: il voto sul reintegro dei medici no-vax, intervista a Roberto Bagnasco

L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle 10:30.
La registrazione video ha una durata di 5 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
10:00, Roma
9:30 - CAMERA
10:07 - SENATO
16:30 - CAMERA
8:10 - Camera dei Deputati
8:30 - Senato della Repubblica
8:30 - Parlamento
8:30 - Parlamento
8:30 - Camera dei deputati
8:30 - Parlamento
deputato (FORZA ITALIA)
Radio radicale, con l'onorevole Roberto Bagnasco di Forza Italia, vogliamo commentare il voto di ieri sul sul reintegro dei medici no-vax nel provvedimento sulle professioni sanitarie. Cosa è successo? Ma è successo molto meno rispetto a quello che qualcheduno vuol fare apparire. Quello che io ho dichiarato in Aula è che il partito, come sempre, non è una novità. Ci sono da sempre in Forza Italia e questa è la nostra linea su determinate situazioni che riguardano la coscienza di ciascuno di noi. Lascia libertà di voto ai propri parlamentari. C'è stato qualche parlamentare, tra i quali, debbo dire anche adesso prospetta, però ha dichiarato in maniera chiara in aula che ha votato, diversamente da quella che era la maggioranza, la maggioranza
Non è successo assolutamente, lei ha votato, io io non ho votato a okay, non ho votato votato diversamente, okay okay, non ho votato, non ha valutato un certo cinema, questo l'ho fatto, io devo dire che l'hanno fatto anche altri che sono erano e che sono in altre forze parlamentari, ma questo non vuol dire assolutamente, ovviamente, che si sia cercato in qualche modo di creare dei problemi alla maggioranza
La maggioranza è unita, compatta, sicura di poter andare avanti fino in fondo, e questa occasione è stata invece colta, direi in maniera abbastanza spregiudicato e l'ho detto anche questo in Aula dalle opposizioni in maniera un falso moralismo, accusando Forza Italia, imposizioni evidentemente,
Non conformi al ah ah ah, la linea della maggioranza e cercando in qualche modo di mettere i bastoni tra le ruote, a questo
Questa compagine che invece sta andando avanti in maniera, direi, molto tranquilla e molto convinta sotto la regia di una Meloni che in questo momento trovo particolarmente in forma. Lei ci sta nel al fatto che venga definita no-vax, no, no, no, assolutamente. Intanto ecco un'altra
E l'ha definita molto bene il nostro Capogruppo Cappellacci intervenendo, quindi non si trattava di dire no vax o si vax qui c'erano alcuni casi molto delimitati di operatori sanitari che avevano preso posizioni non in sintonia con le linee del ministero della Sanità e comunque con le linee della sanità ufficiale. Molto di casi ripeto due volte tre volte casi molto limitati che io non approvo e che non avrei l'ho già detto. Non avrei sicuramente, anche se erano pochi li ebrei
Bonificata, come è stato fatto, ma certamente non confondiamo posizioni sì, Vax no-vax con quello che abbiamo votato ieri non c'entrava assolutamente niente, è stato solamente da parte di qualcheduno, ripeto, da parte dell'opposizione, il tentativo di strumentalizzare un qualcosa che chiaramente è facilmente strumentalizzabile, nient'altro. La maggioranza ha tenuto tenuto bene e ognuno di noi ha tenuto anche un buon rapporto con la propria coscienza. Ha votato come riteneva riportare. Vorrei dire qualcosa sul futuro nazionale, in particolare no su strutture nazionali non devo dire niente in questo momento. Ieri hanno ritenuto opportuno, dal punto di vista strategico,
Sennò, se non ho sbagliato, se non sbaglio votare con noi la maggioranza delle volte comunque bocciano contro di noi in questo momento sicuramente non sono con noi sono chiaramente ripeto chiaramente all'opposizione di questo governo, quindi lei respinge al mittente le accuse del centrosinistra, totalmente l'ho già detto in aula totalmente si è cercato di strumentalizzare
Una posizione che evidentemente riguardava la coscienza di molti. La coscienza di molti parlamentari Movimento 5 Stelle può criticarvi no, il Movimento 5 Stelle non può criticare tra l'altro, io credo che
Movimento 5 Stelle ha votato ha votato con noi
Nella precedente legislatura eravamo al governo assieme, non dobbiamo dimenticare e soprattutto quello che abbiamo affrontato nei confronti del della pandemia, abbiamo fatto sotto la regia del del presidente del del gruppo del gruppo dei 5 Stelle, quindi non vedo cosa può essere grandi, cosa c'è da criticarci noi abbiamo preso delle posizioni chiare ma evidentemente ci sono delle situazioni ci sono, ripeto, delle situazioni nel nel per quanto riguarda gli anni e devono essere ancora verificati in maniera puntuale.
Ma la posizione evidentemente
è nuova e sì a favore dei vaccini e, ripeto, da parte del Governo, è già stata allora che oggi e noi ne siamo assolutamente convinti, grazie come sempre Roberto Bagnasco di Forza Italia, bene,
Salvo dove diversamente specificato i file pubblicati su questo sito
sono rilasciati con licenza Creative Commons: Attribuzione BY-NC-SA 4.0