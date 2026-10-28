Brasile: la fuga di Bolsonaro negli Stati Uniti, intervista a Fabio Porta

L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 11:00.
La registrazione video ha una durata di 6 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
10:00, Roma
9:30 - CAMERA
10:07 - SENATO
16:30 - CAMERA
8:10 - Camera dei Deputati
8:30 - Senato della Repubblica
8:30 - Parlamento
8:30 - Parlamento
8:30 - Camera dei deputati
8:30 - Parlamento
E Radio Radicale.
Parliamo del Brasile e della fuga di Bolsonaro Junior
Quel Paese
Dopo suonarlo
Niente al primo turno,
Una macchina sa però a introdurla.
Sì, c'è stato acquistava prima istintivo di prendere il passaporto, poi la fuga.
La fuga in Argentina,
Allora, che cosa è successo perché un candidato presidente, precise, dopo aver praticamente dentro il primo dubbio di essersi assicurata una maggioranza, cade sconfitto al secondo turno, fugge dal Brasile e questo è un inedito che non so Napoleone non l'avrebbe fatto.
È un inedito che conferma la natura di questa destra reazionaria, in particolare per.
La famiglia Bolsonaro che la esprime in Brasile e in maniera evidente che accetta la democrazia solo quando vince e va be'ma rifiuta, quando perdono il giorno prima di questa fuga intervistato e dopo aver visitato il padre agli arresti domiciliari, Flavio Bolsonaro dichiara che lui non ha nessuna intenzione di di di fuggire anzi era assolutamente impiccato dal fatto che
C'era questa richiesta di ritiro del passaporto perché a lui non passava nemmeno lontanamente per la testa di scappare.
Fugge fugge da un Paese democratico, fugge da un Paese dove il suo partito ha la maggioranza assoluta,
E Berlusconi vincesse le elezioni parlamentari in Italia e prende e scappa a fugge,
Voglio ricordare che il fratello di Flavio Bolsonaro, senatore la buia del padre Jair Bolsonaro e senatrice, e la maggior parte dei governatori del Brasile sono dei partiti di di di di Flavio del partito di Flavio Bolsonaro e Flavio Bolsonaro ha preso quasi 60 milioni di voti. Quindi è un atteggiamento del genere, esprime soltanto la la paura, non avendo più l'immunità parlamentare di dover rispondere ai crimini per i quali lui è accusato. Semplicemente quindi codardia poca poco rispetto delle istituzioni e conferma che il suo disegno era un disegno di di di potere e non assolutamente di
Di democrazia e di rispetto per un Paese grande come il Brasile, dove sarà nulla a governare il Paese, secondo lei.
A Lula non non non è la prima volta che si trova a che fare con una maggioranza, che vuol dire che non è quella che è, che chi ha espresso il presidente, secondo l'1, forse al mondo, il leader con maggiori capacità di di di di di trattativa di negoziato la sua esperienza sindacale lo ha abituato a fare miracoli anche in questo senso nel in questi due giorni ci sono già stati dei movimenti,
Soprattutto dei partiti di centro verso il il governo Lula non sarà semplice, sicuramente, ma ma non sarà nemmeno nemmeno impossibile o così difficile, come sembrerebbe il crollo della Borsa dopo la vittoria di Luna
Siamo rimasti tutti sorpresi da questa cosa, ma io credo che la Borsa si è troppo fidate dei sondaggi, aveva già scommesso sul l'anarco liberista da due e dopo il primo che che Milei Bolsonaro e quindi stava già facendo i conti su un Brasile assolutamente pre privatizzato e liberista, credo che Lula smentirà tranquillizzare alla Borsa, probabilmente dando anche segnali come per esempio la valorizzazione di Geraldo Alckmin, il vicepresidente, che ha sempre dialogato molto bene con poco con le imprese e il RUE recupererà questa. Questa sfiducia anche danno al mondo del dell'impresa si stanno moltiplicando in queste ore, diciamo, dei segnali verso l'1, anche se non ci fossero stati edilizio enigmi. Cosa avrebbe fatto perché ha detto questa cosa, che non era d'accordo con l'esito del voto e ho detto, ma lui mi piace
5, io sinceramente non li.
Sì, io guardo questo in chiave statistica, forse lo posso capire, ma politicamente no, ma Trump è sempre difficile da interpretare no, questa dichiarazione che dà un colpo al cerchio e un colpo alla botte tipica forse viziata da dalla vigilia delle elezioni di mid term pare che già fosse pronto il comunicato di di congratulazioni a Lula che poi per un intervento della famiglia Bolsonaro era stato sospeso per il semplice fatto che Trump abbia voluto sottolineare il suo buon rapporto con l'UE.
La dice lunga sul fatto che gli Stati Uniti, alla fine, vorranno mantenere un buon rapporto con la più grande democrazia, col più grande, con la più grande economia del del Sudamerica, e vediamo anche adesso quanto rimarrà. Flavio Bolsonaro negli Stati Uniti. Non credo che tutto il Congresso si è a favore. Lui pensava un imminente arresto, ma quando ho visto che gli volevano togliere il passaporto, ha pensato che il passo successivo
Sarebbe stato il suo arresto, ma se lui è fuggito, probabilmente proprio perché ha buoni e informazioni e sa di avere compiuto dei reati per i quali l'arresto e la condanna sono molto probabili,
Grazie a Fabio Porta, che il Partito democratico.
Sudamerica, col quale abbiamo parlato degli avvocati e Bolsonaro a Miami, grazie.
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