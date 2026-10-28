Csm: la candidatura di Antonio Di Pietro, intervista a Luca Squeri

L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 11:00.
La registrazione video ha una durata di 2 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
10:00, Roma
9:30 - CAMERA
10:07 - SENATO
16:30 - CAMERA
8:10 - Camera dei Deputati
8:30 - Senato della Repubblica
8:30 - Parlamento
8:30 - Parlamento
8:30 - Camera dei deputati
8:30 - Parlamento
Avete come Radio Radicale, con Luca Squeri di Forza Italia, vogliamo parlare di questa candidatura di Di Pietro al CSM, allora qui oggi sono tutti molto sorpresi di questa cosa che sia spuntato questo nome tra i candidati, forse sostenuto sicuramente da noi moderati.
Che cosa è successo e soprattutto, insomma, abbiamo visto Di Pietro ha fatto campagna per il referendum per a favore della separazione delle carriere e oggi potrebbe arrivare in quota,
Insomma.
Ma allora non si può certo chiedere a Forza Italia condivide con una scelta del genere, come ha detto il nostro segretario Antonio Tajani, i voti di Forza Italia non ci saranno per appoggiare una persona che aveva scritto le sue qualità, ma anche ha dimostrato tutti i suoi difetti e quindi di nuovo a quanto e in che modo,
Si comportò nei confronti del nostro fondatore, Silvio Berlusconi, per cui è una candidatura a questo sì, questo Assitalia insostenibile,
è sorpreso il fatto che sia sostenuta, sostenuto da Noi Moderati, insomma, sì, è a dir la verità, assistono, non ne capisco le motivazioni, abbiamo nell'area del centrodestra e abbiamo tanti giuristi assolutamente che hanno le qualità per andare a ricoprire ruoli così importanti come
Componenti del Csm, non capisco questo innamoramento improvviso,
Pensa che, come giudica questo cambiamento di Di Pietro, che era considerato un uomo organico al centrosinistra prodiano e che poi si è allontanato da quelle posizioni, ma evidentemente è libero da vincoli, appunto, di appartenenza, coalizioni, come all'epoca di quando?
In politica
E sul referendum non sono ancora stupito per come sono andate
Ragionando sul merito, è stato un risultato assolutamente incredibilmente negativo quello che è successo, perché evidentemente, purtroppo la maggioranza degli italiani ha fatto una valutazione non sul merito, ma dal punto di vista della propaganda che.
Insomma, oggi è una scheda bianca, per certamente non scriverò Di Pietro.
Grazie a Luca Squeri,
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