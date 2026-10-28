Niente gruppo per + Europa, CD e Stati Uniti 'Europa: intervista a Riccardo Magi

L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle 12:00.
La registrazione video ha una durata di 8 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
10:00, Roma
9:30 - CAMERA
10:07 - SENATO
16:30 - CAMERA
8:10 - Camera dei Deputati
8:30 - Senato della Repubblica
8:30 - Parlamento
8:30 - Parlamento
8:30 - Camera dei deputati
8:30 - Parlamento
E Radio Radicale con Riccardo Magi.
Parliamo di quello che è successo lieti dell'ufficio di presidenza dove era all'ordine del giorno di questo organo collegiale della Camera dei Deputati il vo, la votazione che riguardava la concessione del gruppo denominato più Europa, Centro democratico, Stati Uniti d'Europa, allora sappiamo com'è andata non è stata concessa la al.
La possibilità di formare un gruppo, che cosa è successo, chi era assente e come giudichi questo quello che ha in A e poi qual era il principale beneficio della nascita di questo gruppo, sì, ma
Chiariamo intanto che, da un punto di vista dell'obiettivo del senso della richiesta di gruppo in relazione alla legge elettorale e quindi alle agli oneri richiesti per presentarsi alle elezioni, a noi non sarebbe cambiato nulla nell'immediato e cosa intendo che, avendo più Europa già una componente nel Gruppo Misto,
Prima dell'entrata in vigore della legge, avremmo dovremmo raccogliere 1.502 mila firme a collegio.
Per presentarsi alle elezioni con la formazione del gruppo, quest'onere non sarebbe cambiato
Qual era quindi l'obiettivo, però, uno degli obiettivi della formazione del gruppo richiesto?
Rendere il Gruppo promotore di un ricorso alla Corte Costituzionale su alcune delle parti più antidemocratiche, più discriminatorie e arbitrarie e incostituzionale della legge elettorale, cioè quelle che disciplinano proprio l'accesso alla competizione elettorale, creando delle soglie degli sbarramenti discriminatori e quindi dei privilegi da Var per altri,
Questo anche alla luce del fatto che nel 2021 noi avevamo avanzato un ricorso assessore Beniamino, Caravita all'epoca e la Corte costituzionale ci aveva risposto che il nostro sintetizza diciamo un po'così brutalmente, il nostro ragionamento poteva essere giusto, ma non avendo noi un gruppo non avremmo non avevamo un interesse specifico leso quindi il ricorso non avrebbe avuto in uscita un esito.
Nei nostri confronti e quindi l'idea era l'obiettivo era quello dichiarato sin dall'inizio, tant'è vero che io avevo chiesto sostegno anche alle altre forze di opposizione per la formazione del gruppo, proprio quello di dare vita a questo ricorso.
Il gruppo, in ogni caso, aveva tutti i requisiti, visti i precedenti della Camera, per essere autorizzato sia in termini di numero nel passato ci sono stati i gruppi parlamentari anche con un numero inferiore di membri Pannella nel 76 erano uguale è il caso classico. Anche successivamente ce ne sono stati autorizzati con cinque, tra l'altro quando il plenum era 630, mentre adesso il plenum dell'assemblea dei 400 ma altri criteri che vengono di solito valutati sono quello del numero di voti presi. Noi abbiamo conseguito più di 800.000 voti alle ultime elezioni, più i voti conseguiti dalla lista in cui era Impegno Civico, Centro Democratico, altri 150.000 copie. Arriviamo quasi a 1000000 di voti. Basti pensare che oggi ci sono gruppi parlamentari come quello di Noi Moderati, 250.000 voti alle ultime elezioni
Più il fatto di avere letto con quel simbolo o in coalizione e quindi noi avevamo anche degli eletti con quel simbolo che era presente alle scorse elezioni, che cosa è accaduto, è accaduto che, pur in assenza di tre membri dell'Ufficio di Presidenza della maggioranza che conta normalmente 12 membri quindi erano 9 presenti e nove sono i membri dell'opposizione sono venuti meno e sono mancati anche tre membri dell'opposizione.
In particolare Moncalvo Giachetti di Italia Viva e non cadono Alessio di azione, non è la prima volta che d'Alessio esce, questo era un ufficio di Giachetti, ha vinto il premio Giachetti, seguiamo dieta con una battuta, vi ricordate il premio Giachetti sì che origina da la famosa esclamazione di Giachetti credo in un'assemblea del Pd si dice che la
La faccia come il cumulo,
Avevo capito che può essere, ho capito, adesso ho capito il riferimento a essere traslata a questa situazione è anche uno del Movimento 5 Stelle e una di una dentro di me.
Il nome.
Robot Gilda però questo ogni Stato, questo mi è stato riferito il punto politico uguale
Così tanta paura ha fatto la formazione di un piccolo gruppo, un piccolo gruppo che avrebbe avuto l'obiettivo di andare a demolire alcuni pezzetti di questo sistema schifoso di privilegi, di esenzioni, che è stato un vistoso, quindi poi non ci si deve sorprendere perché la reazione quale strada che quelli che hanno votato con il sistema di privilegi ovviamente si sono detti contrari.
Alla formazione del gruppo che avrebbe avanzato in rigoroso, ma anche quelli che nelle opposizioni hanno beneficiato di quelli di privilegi,
Grazie a quei privilegi uso dei gruppi che avranno l'esenzione totale dalle firme e, guarda caso, sono quelli che erano assenti dall'Ufficio di presidenza in più questo gruppo avrebbe anche presentato, diciamo.
La realtà che poteva favorire la convergenza e l'aggregazione di alcune forze, diciamo per capirci del centro del centrosinistra, che oggi sono frammentate in quanto organo collegiale, non va be'il resoconto, va a finire nel bollettino degli organi collegiali. È un'altra cosa rispetto al bollettino quotidiano delle commissioni, ma loro sono tenuti a
A dare una motivazione, ma no, perché in realtà, trattandosi di una deroga, i requisiti c'erano tutti
Però poi c'è un elemento di voto e di discrezionalità politica, quindi la cosa secondo me più grave di tutti è anche che rende un po'miserabile questa vicenda
è che l'Ufficio di presidenza ha fatto politica elettorale, cioè l'ufficio di presidenza non ha fatto una che dovrebbe stare, diciamo, a un livello un po'superiore, no, dovrebbe valutare le questioni di carattere amministrativo, anche di carattere regolamentare, alla luce delle decisioni della Giunta per il Regolamento eccetera e fare una valutazione un po'più terza o un po'meno legata proprio alle convenienze politiche elettorali e che invece quello che è accaduto ieri,
Alla luce di tutto quello che sta succedendo nel caso di Rifondazione comunista al Senato, pensi che diciamo sia stata una mossa tra virgolette geniale, quella di inventarsi questa cosa delle delle delle firme che poi stabilire abbiamo Visco sta avendo effetti su parecchie cose.
Intendi l'idea di promuovere il gruppo eh sì, ma quella è una cosa fatta alla luce del sole. Io, a differenza di altri che fanno manovre veri scambi dei parlamentari che passano da un gruppo all'altro a fine legislatura per far avere beneficio di Arbuzzeri, ho detto subito che io faccio un appello a tutti, aiutateci a formare un gruppo perché questo gruppo possa fare un ricorso, perché sarebbe un gruppo che no, che avrebbe la titolarità e la situazione della condizione giuridica per attaccare quella parte della legge. Non sono andato a chiedere le 2 dati in prestito per fare operazioni perché ripeto la nostra situazione. Il numero di firme da raccogliere è comunque la chef e quindi era interessante andare a portare davanti alla Corte costituzionale il ricorso sa cosa ha spaventato talmente tanto che l'hanno trattata come l'hanno trattato bene
Possiamo dire che da oggi in poi andate avanti con una consapevolezza di fiducia nei vostri mezzi abbiamo e che ti temono, abbiamo una consapevolezza non solo di fiducia nei nostri mezzi, anche ma di cosa sono capaci di fare gli avversari e anche alcuni falsi alleati. Chiarissimo a intenditor poche parole che però grazie a Riccardo Magi, grazie
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