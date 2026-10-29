La sfida demografica. Ripensare Welfare e pensioni sostenibili per le future generazioni

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Saluti istituzionali: Dario Damiani (Membro Commissione Bilancio), Silvana Perfetti (Presidente Deloitte Central Mediterranean).
Introduce e Coordina Maria Ida Germontani.
Note di indirizzo: Carlo Comporti (Commissario Consob e Presidente designato di ESMA).
Presentazione del rapporto Giovanni Maggi (Presidente Assofondipensione), Andrea Poggi (Head of Public Policy & Stakeholder Relations Centre, Deloitte Central Mediterranean).
Intervengono: Maria Anghileri (Presidente Confindustria Giovani Imprenditori), Filippo Annunziata (Professore ordinario mercati finanziari Università Bocconi di … Milano), Michele Camisasca (Direttore Generale ISTAT), Cesare Damiano (Presidente Lavoro&Welfare), Massimo Lapucci (Consigliere Mediobanca Professore di Management of Digital Transformation LUISS e International Fellow Yale University), Renato Loiero (Consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri), Mauro Nori (Capo Gabinetto Ministero Lavoro e Politiche Sociali), Mario Pepe (Presidente Covip), Riccardo Ranalli (Presidente Intesa Sanpaolo Assicurazioni), Giovanni Spalletta (Direttore Generale Dipartimento Finanze MEF.
Conclusioni Maurizio Leo (Vice Ministro MEF), Massimo Garavaglia (Presidente Commissione Finanze e Tesoro).
Introduce e Coordina Maria Ida Germontani.
Note di indirizzo: Carlo Comporti (Commissario Consob e Presidente designato di ESMA).
Presentazione del rapporto Giovanni Maggi (Presidente Assofondipensione), Andrea Poggi (Head of Public Policy & Stakeholder Relations Centre, Deloitte Central Mediterranean).
Intervengono: Maria Anghileri (Presidente Confindustria Giovani Imprenditori), Filippo Annunziata (Professore ordinario mercati finanziari Università Bocconi di … Milano), Michele Camisasca (Direttore Generale ISTAT), Cesare Damiano (Presidente Lavoro&Welfare), Massimo Lapucci (Consigliere Mediobanca Professore di Management of Digital Transformation LUISS e International Fellow Yale University), Renato Loiero (Consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri), Mauro Nori (Capo Gabinetto Ministero Lavoro e Politiche Sociali), Mario Pepe (Presidente Covip), Riccardo Ranalli (Presidente Intesa Sanpaolo Assicurazioni), Giovanni Spalletta (Direttore Generale Dipartimento Finanze MEF.
Conclusioni Maurizio Leo (Vice Ministro MEF), Massimo Garavaglia (Presidente Commissione Finanze e Tesoro).
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci