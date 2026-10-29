29 OTT 2026
dibattiti

La sfida demografica. Ripensare Welfare e pensioni sostenibili per le future generazioni

CONVEGNO | - Roma - 09:30 Durata: 2 ore 42 min
A cura di Luciana Bruno
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Saluti istituzionali: Dario Damiani (Membro Commissione Bilancio), Silvana Perfetti (Presidente Deloitte Central Mediterranean).

Introduce e Coordina Maria Ida Germontani.

Note di indirizzo: Carlo Comporti (Commissario Consob e Presidente designato di ESMA).

Presentazione del rapporto Giovanni Maggi (Presidente Assofondipensione), Andrea Poggi (Head of Public Policy & Stakeholder Relations Centre, Deloitte Central Mediterranean).

Intervengono: Maria Anghileri (Presidente Confindustria Giovani Imprenditori), Filippo Annunziata (Professore ordinario mercati finanziari Università Bocconi di Milano), Michele Camisasca (Direttore Generale ISTAT), Cesare Damiano (Presidente Lavoro&Welfare), Massimo Lapucci (Consigliere Mediobanca Professore di Management of Digital Transformation LUISS e International Fellow Yale University), Renato Loiero (Consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri), Mauro Nori (Capo Gabinetto Ministero Lavoro e Politiche Sociali), Mario Pepe (Presidente Covip), Riccardo Ranalli (Presidente Intesa Sanpaolo Assicurazioni), Giovanni Spalletta (Direttore Generale Dipartimento Finanze MEF.

Conclusioni Maurizio Leo (Vice Ministro MEF), Massimo Garavaglia (Presidente Commissione Finanze e Tesoro).

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