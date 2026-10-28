Intervista a Ignazio Zullo sull’audizione di Roberto Speranza in Commissione Covid

L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle 13:00.
La registrazione audio ha una durata di 17 minuti.
Rubrica
10:00, Roma
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Col senatore Ignazio Zullo, che di Fratelli d'Italia, membro della commissione Affari sociali, sanità, ma anche della commissione d'inchiesta sul Covid, e proprio su questo vogliamo parlare, perché l'altro giorno è stato ascoltato l'ex ministro della salute ai tempi no del del Covid Conte 1 Conte 2,
Che cosa ha detto il il, l'ex ministro Roberto Speranza ha detto che questa non è una, cioè stanno facendo un processo, non è una Commissione, stanno facendo un processo a chi,
Governava all'epoca, ma speranza sbaglia a pensarla in questo modo, intanto una Commissione d'inchiesta bicamerale,
è un'inchiesta politica di come sono andate le cose, per cui deve anche aspettarsi magari qualche domanda non gradita e ovviamente sbaglia, perché lui è tenuto a rendere conto di quello che è stato di quello che ha fatto nel bene e nel male, anche ammettendo eventuali errori perché ci poté ci possono anche essere in una attività ministeriale,
E sbaglia sbaglia, perché sentirsi sotto processo è evidentemente parte anche da sensi di colpa oppure da timori di essere proprio in una condizione di non proprio. Diciamo appropriatezza di quella che è stata la sua attività, però avete fatto anche un po'una guerra dei numeri, no, diciamo, a seconda e di dati che aveva il ministro secondo dati che avevate voi, ma è normale, è normale perché o è una Commissione che deve analizzare oppure è un ascolto una un'ora, quindi quello non è un ascolto e ha anche una, diciamo, un confronto tra quello che viene detto è quello che si ha in termini di numeri, come in questo caso. Quindi speranza portava i suoi numeri, qualcun altro portava altri numeri, ma questo è normale, non deve meravigliare né speranza né nessun altro senta. Lei
Che idea si è fatto di questa audizione sulla gestione del lockdown, cioè tutte le scelte che sono state fatte da questo ministro, ma io guardi?
La mia idea è che le ho, partendo dalla mia professione di medico igienista e anche dall'attività di consigliere regionale, perché all'epoca ero un consigliere regionale ci sono tante situazioni che noi dobbiamo valutare la prima
La mancanza del piano pandemico è un dato molto importante perché il Piano pandemico lo si deve sapere, prevede la messa a disposizione alla messa a magazzino dei dispositivi di protezione individuale la messa magazzino dei disinfettanti, e prevede tutta una serie di informazioni che bisogna dare alla alla alla collettività, ora la mancanza del piano pandemico ha fatto in modo che noi non avessimo di mascherina.
Il che è grave, quindi è molto grave che noi non avessimo respiratori che noi non avessimo offre altri dispositivi da quant'è, che non veniva aggiornato il piano pandemico perché mi ricordo, adesso vado proprio la memoria, no, che anche quando è arrivato il ministro Speranza era diverso tempo che non veniva aggiornato. Certo certo, non è una questione, è una questione, e però noi avevamo il Piano pandemico antinfluenzale si poteva anche utilizzare quello e nemmeno ri, e anche quello prevede la messa a magazzino dei dispositivi di protezione individuale, perché l'influenza sembra una patologia.
Banale, però a volte porta con sé delle complicanze. Se pensiamo alla spagnola di tanti tanti anni fa e le malattie infettive hanno dei cicli e che possono essere anche centenari, questi cicli e quindi andavano invece noi ci siamo ritrovati senza c'è stata una, diciamo, banalizzazione dell'inizio, quando si prendevano gli aperitivi da qualche parte e quindi c'è stata una sottovalutazione del rischio e di fronte alle malattie infettive a trasmissione per via aerea, come quella del Covid, e bisogna stare attenti perché sono facilmente trasmissibile, quindi diventano epidemiche, assume carattere epidemico. In un baleno c'è stata l'altra condizione, noi eravamo accorto di reattivi e di dispositivi di reagenti per il, e anche le strutture non erano preparate, quindi un tampone. L'esito doveva essere poi validato dal Ministero e quindi arrivavano Mol. Si arrivava molto tardi alla capire se una persona era positiva o negativa, e quindi a fare tutte quella strategia che non era solo di isolamento, ma doveva essere anche di tracciamento e quindi di capire come isolare le persone. Altro
C'è stato un un'idea sbagliata, non solo della tachipirina e vigile attesa, perché la Tachipirina non ha un effetto sostanzialmente antinfiammatoria, un effetto antipiretico 15 questo tipo di discorso, cosa ha impedito, ha impedito la l'approccio istantaneo chewing, quindi l'intervento precoce sull'azione infiammatoria del virus,
Ma dico di più, guarda, guardi che è stato stabilito che se una persona aveva dei sintomi si chiamava il 118, il 118 lo portava al pronto soccorso dove nessuno aveva dato, diciamo, ordini per separare i percorsi per cui nelle strutture sanitarie, non essendoci percorsi separati i luoghi di cura diventavano luoghi di contagio e questo era ah ah ah o è stato un effetto molto sbagliato dentro questo discorso.
Per la carenza di dispositivi, eccetera, si è arrivati a un'idea che i medici di medicina generale non dovessero affrontare, ma dovessero assistono le persone da casa, eccetera, e sono stati vicariati dalle Usca le unità,
Territoriali che erano fatte da ragazzi neolaureati. Anche questo io penso che moralmente sia stato veramente una cosa brutta, brutta, cioè tu prende i medici di medicina generale e non possono, diciamo, esporsi, eccetera per proteggere una popolazione medica, però poi prendi neo-laureati e li mandi a casa. Non è stata una cosa bella, apre atteso che nel mentre i medici di medicina generale non erano abbastanza protetti in virtù di un accordo che avevano fatto col ministero i medici del lavoro, invece, erano obbligati ad andare nei luoghi di lavoro, a visitare eccetera, in quelle attività che ai quali per le quali era consentito di continuare a lavorare perché erano attività lavorative che si rivolgevano i pubblici servizi e qualcosa che non non non fa pena
Le procedure di.
Chiusura delle attività, a mio avviso erano sbagliate, perché faccio un esempio, io posso avere un un barbiere, chi ha un locale di 10 metri quadri è evidente che è un locale di 10 metri quadri, tu devi pensare a chiudere, forse ma possono avere un barbiere che è un locale di 40 metri quadri dove le distanze sono posti perché lo devi chiudere e devi fare indiscriminatamente atteso che nell'ambito delle attività vige la la, il decreto legislativo 81 che impone la l'analisi e la valutazione dei rischi, e allora lì si doveva dare delle direttive, dei criteri in base ai quali, se tu eri nella possibilità di rispettare quei criteri, rimane aperto
Se tu eri nell'impossibilità di rispettare quei criteri chiudi e allora lì io ti vado a diciamo ah, ah ah, con arrivo con un'attività di sussidiaria di tipo economico in fondo e all'intelligenza di quello che io di Costa, a quello che aveva detto la chiesa e l'ex ministro, Speranza
Ha detto che con il lockdown, almeno con il primo lockdown ha salvato diverse vite. Tanto volevo sapere la sua opinione rispetto a questo è poi la questione della campagna dei vaccini. Insomma, la campagna vaccinale. Allora io penso che le vite siano state salvate con l'introduzione dei tamponi antigenici. Quelli ci hanno salvato perché ci davano un esito istantaneo e quindi riuscivamo a capire dove dove intervenire e dove, invece, lasciare libertà del nelle persone,
L'Int, perché l'inizio è stato duro perché andavamo incontro al tampone molecolare, al cui esito lo avevamo dicevo prima, non solo per perché tecnicamente ci voleva un po'più di tempo, ma anche perché poi doveva essere validato dal Ministero o dallo Spallanzani. Dalle strutture indicate dal ministero sono stati tamponi antigenici. Se noi avessimo adottato i tamponi antigenici in maniera diffusa, noi avremmo giornalmente individuato la persona positiva da tenere a casa. Quindi tenere in isolamento dalle persone libere
E quindi ogni volta e noi avremmo è radicato perché una volta che hai isolato i positivi e lasciato libere le persone, man mano che diventano positive le isole, le isoipse. Poi alla fine noi avremmo e radicato la manca la. Il mancato utilizzo dei tamponi antigenici in maniera diffusa ci ha penalizzato peraltro
Sono stati spesi milioni di euro per le macchinette chemio le Mune scienza per leggere i tamponi antigenici. Che fine hanno fatto, non si sa, non si sa perché non le ha utilizzate nessuno, perché non servivano non servì nell'idea del Ministero, perché qui c'è anche una valutazione di come si spendevano i soldi nell'idea del Ministero erano era più corretto leggere con la la la chemio luminescenza perché non serviva io ho fatto miliardi a migliaia e migliaia di tamponi antigenici mica. Avevo bisogno del dalla macchinetta a lettura a chemio luminescenza
Campagna vaccinale, io ero in aspettativa come consigliere regionale e a un certo punto mi chiama il collega, abbiamo lavorato insieme il collega direttore del dipartimento di prevenzione della Asl del Bari e mi dice Ignazio, ci viene a dare una mano che siamo in difficoltà in questa campagna vaccinale negli hub vaccinali e io dico ma non lo so, io sono in aspettativa, non so se posso nordisti chiamiamo noi come volontario,
Io ho fatto il medico vaccinatore volontario okay.
Ovviamente senza compenso volontari, ed era giusto, senza compenso e vado negli hub vaccinali o le circolari del ministero per come a eseguire la vaccinazione o per come effettuare un'anamnesi e quindi reclutare il soggetto.
A cui somministrare il vaccino cambiavano giornalmente o settimanalmente, cambiavano settimanalmente e
Le faccio un esempio, l'AstraZeneca prima si doveva somministrare ai soggetti di età inferiore ai 55 anni, poi intervengono, i diciamo l'idea del dei dei dei Subida coagulazione e quindi al di sopra dei 65 anni, poi arriva al discorso del.
Del richiamo che ha fatto un'altra Zenica che noi avevamo nel primo periodo fatto AstraZeneca in maniera diffusa, avevamo poche dosi di.
Vaccino ad mRna e può fare poi il richiamo con perché quello a DNA, virus AstraZeneca e Johnson era stato ca, si era capito che ero inefficace, tant'è che molti nella mia zona ci sono molti lavoratori del comparto edile che partono dai loro Comuni e vanno al nord a lavorare, quindi queste persone chiedevano il Johnson perché dicevano scusa fammi il Johnson in maniera nato anch'io lo faccio una volta no, devo fare il richiamo, siccome me ne vado al Nord e lì poi sto X giorni tanto tempo. Dice inoltre che vengo qua fammi il Johnson Johnson poi si è dimostrato essere inefficace e quindi abbiamo preso in giro quella popolazione. Poi c'è stato questo discorso, si può fare che ha fatto la l'AstraZeneca. Il vaccino a DNA virus può fare il vaccino. Il richiamo con
Panico, non si capiva poi arriva la decisione, si si può fare.
Quando voglio dirle?
Voglio voglio dirle, voglio dirle un'altra cosa un vaccino deve avere due qualità
La sicurezza e l'efficacia.
Un vaccino, poi l'efficacia di un vaccino deve essere duratura, nel tempo, non si può fare un vaccino come diceva Bassetti ogni quattro mesi o vaccini, ogni qua non è un vaccino, è un farmaco, è diverso, noi quindi di fronte a questo io più volte oggi mi chiedo incoscienza ma io da medico ho fatto bene a fare il volontario vaccinare ho fatto male
Io in quel momento ero portato a cioè dovevo sentivo il dovere e però quando adesso ci si indigna per una norma che riammette i medici, no-vax, eccetera.
E adesso io dico, guardate che noi dobbiamo riflettere su quello che è stato fatto e dobbiamo capire se non avevano ragione loro, perché anche perché io ho visto gente vaccinata e poi ri
E ha ripreso il Covid alla ripresa, una forma grave.
Quando si è detto che il vaccino no, noi dobbiamo fare i conti con un altro tipo di discorso, i virus.
Sono del gli unici esseri viventi che hanno un solo acido nucleico, tutti gli esseri viventi hanno due acidi nucleici DNA e l'RNA i virus possono essere ah DNA, possono essere RNA dei virus per sopravvivere e per replicarsi hanno bisogno di entrare in un.
A cellula superiore per utilizzare l'acido nucleico mancante della cellula superiore, questa c'è un superiore e sono una cellula vegetale, una cellula umana possa una cellula animale, può essere anche un batterio, ma un batterio e quindi.
Questi o i virus nei passaggi successivi, quando noi diciamo immutato il virus perdono patogenicità perdono potere patogeno e allora noi dobbiamo interrogarci se la situazione è migliorata, è migliorata perché c'era il vaccino, che invece ci diceva che tu ecco che si arriva a Cina con 2 3, comunque prendevi virus, ci sono persone vaccinate che sono morte per Covid o è stato dovuto al fatto che il virus, passando da una persona all'altra, una persona all'altra, una persona all'altra si è affievolito perché i vaccini di una volta sa come erano costruiti perché adesso ci sono tecniche di ingegneria genica, i vaccini erano zero, i vaccini
Ma qual è la proprietà, perdono potere patogeno, cioè il potere di dare la malattia, ma conservano il potere antigene, cioè quello di sviluppare la nostra, le nostre, la nostra azione immunologica che può essere anticorpale o cellulo-mediata, okay, per perdere il potere in patogeno venivano avveniva attraverso successivi passaggi nella cellula uovo passaggi passaggi passaggi passaggi e quindi,
Perdevano il potere patogeno, ecco perché i vaccini inizialmente, si chiedeva sempre se è allergico all'uovo, perché molto spesso proprio le proteine dell'uovo e si ritrovavano nel vaccino e
C'è da chiedersi questo miglioramento era legato al vaccino oppure alla perdita del potere patogeno per successivi passaggi del virus nelle varie cellule umane, perché nella trasmissione da una persona all'altro per deve patire patologici, ora tutte queste azioni, poi ci dobbiamo valutare se il Ministro Speranza viene in Commissione e pensa di essere di fronte a un tribunale perché deve dar conto della sua, ecco, io penso che parta da uno stato di coscienza e non lo mette in una tranquillità e se non è no alla tranquillità, evidentemente pure lui.
Vive dei dubbi, così come li vivo, io però io avevo una certa responsabilità, lui aveva ben altre responsabilità e di questo deve rendere conto.
Grazie grazie a Ignazio Zullo, dal senatore, grazie a quel lavoro, grazie a lei.
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