L’archivio centrale dello Stato diventa nazionale. Intervista a Barbara Floridia

L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle 13:00.
La registrazione audio ha una durata di 3 minuti.
Rubrica
10:00, Roma
9:30 - CAMERA
10:07 - SENATO
16:30 - CAMERA
8:10 - Camera dei Deputati
8:30 - Senato della Repubblica
8:30 - Parlamento
8:30 - Parlamento
8:30 - Camera dei deputati
8:30 - Parlamento
Radio Radicale con la senatrice Floridia, lo ricordiamo che no, non ricordiamo, lei non è il presidente della Vigilanza Rai no, scusi la famosa Vigilanza Rai, scomparsa e del Movimento 5 Stelle, vogliamo parlare della questa mattina in aula si è discusso un provvedimento che mi sembra abbia soltanto lo scopo di cambiare nome dell'Archivio dello Stato in archivio nazionale no dello Stato,
Ecco le ha fatto un intervento, voglio dire interessante, no, proprio sul termine nazionale sul significato storico, tra l'altro un provvedimento
Senza risorse, insomma, solo un cambio di davanti a tutto quello che sta succedendo nel Paese. Con tutte queste manifestazioni proteste degli agricoltori degli studenti qui in Senato oggi abbiamo perso tempo a cambiare il nome dell'Archivio centrale dello stadio in archivio nazionale e ci sono due problemi di fondo, uno che non affrontiamo in realtà i problemi del Paese e non affrontiamo neanche le criticità che ci sono di un archivio perché non mettono risorse, non migliorano la dotazione digitale, non fanno nulla. Il secondo problema è che, cambiando nome che sembra una sciocchezza in realtà sciocchezza, non è perché questo governo ci sta portando sempre di più verso la concezione identitaria della nazione di una nazione patria che ha dei nemici, sottintendendo che ci siano dei nemici o esterni che abbiamo invaderci o interni che devono essere espulsi e questa narrazione continua anche addirittura nel cambio di nome dei Ministeri piuttosto che dell'Archivio centrale di sono. Secondo me c'è una subdola, un subdolo percorso verso una degenerazione e quindi io storicamente ho ricordato due cose in primis che noi non siamo con un'identità statica, siamo figli di popolazioni mescolate, quindi l'identità è una cosa in divenire, è una contaminazione, non è qualcosa di stadio, quindi hanno una concessione sbagliata di identità e di nazione e punto secondo, che assolutamente questo nazionalismo, questo esasperare. Il concetto di nazionalismo unito al riarmo e unito sempre all'identificazione di nemici, porta esattamente dove ci ha portato alla Seconda guerra mondiale, cioè verso un conflitto bellico
E questo è un tema interessante, le devo già che ci siamo e io devo chiedere.
Ma alla vigilanza a delle speranze su Conte è sempre l'ultima a morire,
Non farei né politica, né sarei un insegnante, però vedo tempi bui, una commissione che adesso non avrebbe motivo di esistere perché la Rai è del tutto occupata, perché la riforma, se l'è fatta in esclusiva alla maggioranza, non credo che possa essere rimessa in piedi assolutamente se poi la maggioranza fa un colpo di mano l'ennesimo e la mette in piedi senza il benestare delle opposizioni e senza la presenza delle opposizioni, sarà un altro colpo di mano, anche perché ormai andiamo verso, insomma, no, verso la fine della legislatura e insomma,
L'occasione è importante fare la rifà, è più importante fare la riforma e farla bene in questo momento, piuttosto che rimettere in piedi una commissione farlocca, perché poi la Commissione di vigilanza dovrebbe vigilare sul servizio pubblico, una presidenza di opposizione, ma quando la maggioranza non fa mai lavorare le opposizioni e quindi significa che è una Commissione finta tanto vale che non esista.
Grazie.
Grazie a parole pulire, buon lavoro, grazie
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