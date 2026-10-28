Il Gruppo Misto si allarga: intervista a Luigi Nave

L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 13:00.
La registrazione audio ha una durata di 4 minuti.
Rubrica
10:00, Roma
9:30 - CAMERA
10:07 - SENATO
16:30 - CAMERA
8:10 - Camera dei Deputati
8:30 - Senato della Repubblica
8:30 - Parlamento
8:30 - Parlamento
8:30 - Camera dei deputati
8:30 - Parlamento
Sto.
Con il senatore Luigi Nave del Movimento 5 Stelle vogliamo parlare di quello, insomma che è avvenuto qui al Senato.
E ci sono stati degli spostamenti, come nel suo caso
Fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle è entrato nel gruppo misto con Avanti Psi
E anche la
Il progetto di esatto sì di onorato e così ci sono stati altri spostamenti, allora io intanto le chiedo le ragioni
Le ragioni sono presto dette, insomma, c'è stato un appello delle forze civiche sul territorio nazionale, che insomma si sono visti tagliati fuori da un emendamento.
Che praticamente prevedeva di raccogliere 6.000 firme per ogni circoscrizione, quindi per un totale di quasi 400.000 firme per poter partecipare alle prossime competizioni elettorali, ora per una forza politica come il Movimento 5 Stelle che nasce per la partecipazione o ricordo che ho iniziato ormai più di 15 anni fa 2010 Ming anzi è passato un bel po'di tempo
E ho iniziato proprio in cui su su con questi temi, cioè dare l'opportunità al cittadino informato che era un cittadino libero e che quindi poteva partecipare alla competizione elettorale senza farsi il conto di quanti voti, Chai perché chiunque volesse, insomma a quei tempi, ancora oggi, con questa nuova legge elettorale, poter partecipare a una competizione elettorale si sentiva dire sempre sì, ma quanti voti ai quindi, ecco a dare la possibilità di partecipare ai processi democratici del Paese. Ritengo sia stata una chiamata doverosa da chi voleva insomma partecipare. È una risposta a quella data dal Movimento 5 Stelle e soprattutto, insomma anche dalla disponibilità del presidente Conte, secondo me doverosa. È fondamentale
è di schierato prima che sono stati presentati no, diversi ricorsi sulla sulla legge elettorale, è, credo, uno di questi è ovviamente riguarda anche questo no.
Le firme che servono e che lei ha ricordato, che sono 6.000 per ogni circoscrizione.
Perché veramente, insomma, ha mandato un po'inabissò no diversi e diversi componenti.
Ecco, secondo lei.
Quale salario risposta della Corte Costituzionale no, perché?
E credo che in qualche modo, insomma, un po'un diritto venga venga leso no.
Ma io ritengo che questa legge elettorale liberticida abbia più di un punto anticostituzionale e quindi la Corte avrà il suo bel lavoro, io spero addirittura riesca ad intervenire in tempo utile per ora per le elezioni e ritengo che questo della soglia delle delle firma sia uno dei punti su cui intervenire così come ritengo sia anche la questione del listone di maggioranza che col 42% di permette di raggiungere insomma di avere
Altri 105 parlamentari in più. Quindi, anche su quell'aspetto, ritengo che la Corte costituzionale abbia da fare il suo lavoro nell'attesa che insomma si possa esprimere quindi dare questo ventaglio di costituzionalità ad una legge che, insomma elettorale, è stata dettata più dall'arroganza che non dal buonsenso. Noi ci siamo prestati come Movimento 5 Stelle a fare questo,
Non siamo gli unici, anche altri dopo di noi l'hanno fatto addirittura anche una forza di anche un parlamentare di destra ha utilizzato questo escamotage Ba e quindi che la dice lunga anche sulla bontà delle loro stesse leggi. Però ritengo si che la Corte costituzionale su questo punto possa esprimersi, ma ritengo che i tempi siano l'elemento poi dirimente
Grazie grazie all'originale e buon lavoro.
Salvo dove diversamente specificato i file pubblicati su questo sito
sono rilasciati con licenza Creative Commons: Attribuzione BY-NC-SA 4.0