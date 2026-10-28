Di Pietro al CSM, intervista a Francesco Damato

L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle 13:00.
La registrazione video ha una durata di 7 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
10:00, Roma
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8:30 - Senato della Repubblica
8:30 - Parlamento
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Radio Radicale con Francesco Damato parliamo del del voto che ci sarà oggi sul giudice del CSM in Parlamento.
è spuntato il nome di Antonio Di Pietro, io volevo chiederle se è rimasto un po'sorpreso, considerando che c'è una parte maggioritaria del centrodestra, lo sostiene in primis Noi Moderati con Maurizio Lupi allora.
Se ne aspettava, perché l'immagine che noi abbiamo di Di Pietro è quella legata al centrosinistra, però abbiamo visto che lui ha assunto una posizione sul referendum, sulla separazione
Delle carriere, che non lasciava aperti altri dubbi, per la verità, anche altri esponenti del centrosinistra erano favorevoli al referendum, però
Insomma, molti sono sorpresi, soprattutto quelli di Forza Italia, che non lo voteranno.
La reazione dei di Forza Italia mi ha francamente sorpreso, perché il Di Pietro di oggi non è il Di Pietro del 93.
Poi ucciso l'anno 93 perché nel 92 pronto cominciò a un certo Poli Di Pietro, no, non era un un pm molto prevenuto.
È diventato dopo verso i socialisti e gli altri è diventato dopo, quando Borrelli, il vi affiancò,
Nelle nelle indagini di un altro magistrato Colombo
Perché non si fidava delle amicizie di Di Pietro pochi socialisti, ordinato, quindi leviamo il il, il divieto del 92 e Di Pietro, che io personalmente ricordo in piazza della Scala mentre tornavano influisce al giorno che mi fermò hanno davanti alla scorta per precisare che le notizie che sta
Erano state diffuse da Paissan, qui a Roma, su a chi esponente dei Verdi, a carico di un coinvolgimento già di Craxi, allora
In Tangentopoli non non erano serie, perché i documenti che erano partiti dalla Procura di Milano non non lasciavano adito a questa interpretazione,
Io questo io ricordo che Di Pietro poi le cose sono andate in un certo modo ed è diventato un must, il magistrato simbolo del divano.
Della lotta alla ai partiti di governo di allora, eccetera ora, già durante le la vicenda nella vicenda delle indagini e l'urbanistica abitano Di Pietro ha sconfessato i suoi ex colleghi della Procura e ha difeso il Comune,
Quindi ora è arrivata, è arrivata nel referendum anche la.
La collocazione fra i sostenitori del re del De re, delle carriere delle carriere separate, quindi è un altro Di Pietro,
Il quale, in Consiglio Superiore della Magistratura, può fare soltanto comodo a chi ha una visione della giustizia come Forza Italia e il centrodestra, non capisco poi vorrei ricordare a Forza Italia e Antonio Di Pietro nel 1994 si guide invitato da Berlusconi a far parte del suo governo,
Non come sottosegretario o vi disturbo del turismo, come il ministro dell'Interno è Di Pietro, disse di no solo perché c'era c'è pure un intervento forte su di lui, né di Borrelli e di praticamente gli intimò di non accettare Craxi non la prese bene questa cosa, neanche Craxi, l'ha presa bene stanze mi disse francamente in un colloquio da Bonnet e glielo disse personalmente a me che se Berlusconi ha perso Saffo, anzi ti ti dico una cosa in più, dopo il rifiuto di Di Pietro di Pavia, il ministro dell'Interno era circolata voce, secondo me, non
Non non inconsistente Eva e Di Pietro avesse si fosse dichiarato disponibile ad accettare un incarico cosiddetto amministrativo che invece era un incarico politico che era il capo dei servizi segreti, o la sorveglianza dei servizi segreti Previti è ancora vivo, può.
Un verbale con smaltire questa aggressione, questa voce arrivata a Craxi lo indusse a sfogarsi o d'mai dicendo che, se si fosse verificato a proposito del genere, lui avrebbe mandato alla Procura di Milano una raccomandata con tutta l'elenco dei finanziamenti ricevuti, dal Psi quindi
Non non capisco, non Lia Di Pietro al Consiglio superiore di magistratura, francamente non vedrei, non viene va benissimo, perché sarebbe che farebbe, sparirebbe le faticherebbe gioco di quelli che hanno vinto il referendum, perché non dimentichiamoci che il referendum vinto dal dalla magistratura militante, questa questo, questo è quello che è accaduto.
La magistratura politicizzata e non vuole rientrare nei ranghi dopo un po'le conservare questo squilibrio creatosi certificazione di Napolitano e squilibrio, mutamento, brusco di riequilibrio dei rapporti fra magistratura e politica Napolitano. Ripeto hub A I, nella lettera scritta Anna Craxi del decimo anniversario della morte del marito e questi qui si trovano. Questi vanno in Consiglio Superiore della Magistratura. Forte di questo successo, è deciso ad arroccarsi e suo padre un uomo di come Di Pietro
Combattente grintoso, eccetera, sulla loro strada. Non mi sembra un cattivo affare per i sostenitori di un certo tipo di Bach, chissà pure invece
Tornata nei limiti costituzionali
E ci riuscirà, glielo permetteranno oppure e non lo so francamente non lo so però la posta in studio di Forza Italia io non l'ho capita raramente infatti mi risulta essere poi è minoritaria all'intera eroga 138 più pragmatico, Lupo avvisa, non so questo questo no è una posizione più di rancore, con una posizione politica più di dispetto ma ripeto, fu Berlusconi a proporre a Di Pietro il ministero dell'Interno.
Non è certo grazie, come sempre Francesco chiamata.
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