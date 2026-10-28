Di Pietro al Csm, intervista a Tommaso Calderone

L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 13:00.
La registrazione video ha una durata di 3 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
10:00, Roma
9:30 - CAMERA
10:07 - SENATO
16:30 - CAMERA
8:10 - Camera dei Deputati
8:30 - Senato della Repubblica
8:30 - Parlamento
8:30 - Parlamento
8:30 - Camera dei deputati
8:30 - Parlamento
Radio Radicanto, L, e siamo con Tommaso Calderone il futuro nazionale per parlare con lui, del voto che ci sarà oggi pomeriggio sul giudice del CSM e dove tutti sanno che c'è questa candidatura di Antonio Di Pietro.
Chi la sostiene e, soprattutto, qual è la vostra posizione per un'eventuale candidatura di chi lo sostiene, faceva una domanda a lei dunque la sostengono, immagino, Noi Moderati, credo, Fratelli d'Italia, perché si è detto che Di Pietro.
Furono nazionale è assolutamente contraria a questa candidatura, è assolutamente contrario con Di Pietro e componente del Consiglio superiore della magistratura, a Di Pietro ha fatto il Pubblico Ministero a Milano e, secondo quella che è la nostra convinzione, non l'ha fatto nella maniera più consona a un pubblico ministero ha scritto una pagina che non è certamente una bella pagina di storia quindi siamo assolutamente contrari e,
Fa specie che o soprattutto una parte della maggioranza mi riferisco a Forza Italia possa votare Di Pietro mi hanno detto che non lo votano e fanno benissimo, non lo votiamo neanche noi, perché
Non è una narrazione mes, mai storia.
Sono accadute cose veramente inaccettabili, ricorderete o si confessava o non si usciva dal carcere, questo è un fatto, un periodo che è assolutamente buio, quindi non non siamo assolutamente d'accordo e non lo voteremo, ci mancherebbe altro, non voteremo mai Di Pietro, e uomini e donne che hanno
In interpretato la giustizia, così come ha fatto Di Pietro negli anni di Mani pulite, anche se ha sostenuto il referendum sulla separazione delle carriere, lei ha visto un cambiamento nella posizione di Di Pietro rispondevano guardi questi questi pentimenti tardivi non convincono smaltimento, ha cambiato idea, ha cambiato idea, se solo gli imbecilli non cambiano idea, però
No, non ha nessuna rilevanza il fatto che abbia votato sì, ho votato sì, sono un sostenitore del sì. La separazione delle carriere e nel programma di futuro nazionale, ma Di Pietro ha tanti, ci sono tanti motivi per non condividere questa scelta di Di Pietro componente del Csm
E secondo lei Di Pietro al CSM sparirebbe un po'Lega. No, guardi, non me lo pongo completamente. Questo problema Di Pietro non deve andare al Csm, perché è una scelta sbagliata, quindi potrebbe fare anche, ebbene, è proprio una scelta sbagliata in nuce quella di eleggere Di Pietro al CSM sulla polemica vuole dire qualcosa sulla polemica,
Della divisione tra maggioranza e opposizione del del dell'elezione dei membri del Csm nella quota che spetta al Parlamento, perché le opposizioni hanno criticato il fatto che loro hanno un guardi. Noi non entriamo in queste dinamiche, noi voteremo quello che riteniamo il più adatto più professionale, il più bravo al Csm
Questi questi giochini non non appartengono al futuro nazionale, quindi voi voterete un laico indipendente, noi votiamo uno che riteniamo bravo e soprattutto uno che interpreta il ruolo di componente del Consiglio superiore, della magistratura con onore e disciplina, non sia schiavo o condizionato, da correnti da partiti e quant'altro grazie come sempre a Tommaso grazie a lei di quello nazionale.
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