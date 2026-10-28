28 OTT 2026
intervista

Professioni sanitarie: il voto sul reintegro dei medici no-vax, intervista a Gianni Girelli

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 14:00 Durata: 7 min 8 sec
A cura di Carmine Corvino
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"Professioni sanitarie: il voto sul reintegro dei medici no-vax, intervista a Gianni Girelli" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Gianni Girelli (deputato, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).

L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle 14:00.

La registrazione video ha una durata di 7 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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