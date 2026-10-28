Youssef Siher libero: intervista a Debora Serracchiani

L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle 14:00.
La registrazione video ha una durata di 3 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
10:00, Roma
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deputata (PD-IDP)
Radio Radicale, siamo con Debora Serracchiani, responsabile giustizia del Pd, per parlare della decisione del Gip.
Di non convalidare il fermo di Yussuf si era che aveva creato questa pagina del del gruppo del MoVimento 17 ottobre
Ieri c'era stato l'interrogatorio dove lo stesso si è, si era avvalso della facoltà di non rispondere, allora come giudica questa decisione e soprattutto se l'aspettava, dopo tutte le polemiche sulla creazione della pagina, all'indomani degli dèi e gli fa eco,
Lei si è già risposto no forse no,
Ma no, nel senso che noi rispettiamo sempre le decisioni dei giudici, ha quindi.
Ritengo che sia stata fatta un'accurata valutazione. Certe dubbi erano so che non soltanto a noi politici e ho visto, anche in trasmissioni televisive, anche in quotidiani, sollevare dei dubbi determinate dal fatto che questa persona avrebbe costituito questa famigerata chat il giorno dopo degli eventi violenti che si erano tenuti a Milano allora delle due l'1, insomma, capire quale fosse il collegamento. Mi pare che oggi il Gip in qualche modo lo abbia assolutamente. È escluso che comunque, dica che non ci sono assolutamente le condizioni, perché questo perciò questa persona che è stato fermato e poi tradotto a San Vittore, stia in carcere. Io penso che sia un fatto su cui va interrogato il ministro Piantedosi, perché qui delle due l'1 o non si sapeva nulla dei fatti del 17 ottobre e allora il ministro venga a spiegarci come mai qualcosa non ha funzionato oppure se si sapeva, evidentemente non si è riusciti a reagire, come si sarebbe dovuto e anche qui venne dal ministro spiegarlo, ma soprattutto il ministro della, ci spieghi perché ha messo sulla libera piazza questa persona, accusandola di essere la mente di tutte queste vicende violente che noi condanniamo sia chiaro e che continueremo a condannare, come li abbiamo condannato fin dal primo momento.
Ma quello che ci interessa è la sicurezza del Paese e mi pare evidente che c'è un totale fallimento sulla sicurezza da parte di questo governo. Il ministro Piantedosi dovrebbe forse trarne le conseguenze?
Abbiamo sperimentato il fermo preventivo che così abbiamo sperimentato, che non funziona il fermo preventivo e lo vogliono addirittura estendere ai minori. Abbiamo anche sperimentato che non funziona neppure il nuovo reato, che è quello della partecipazione. Violentò una manifestazione perché questa persona non può essere tenuta ferma neanche per questo. Insomma, io penso francamente che dopo nove decreti sicurezza, dopo il fallimento totale rispetto alle piazze del 17 ottobre e dopo il fatto che addirittura c'è un Gip che ti dice che non ci sono le condizioni perché questa persona possa essere detenuta in un carcere forse, ripeto, messo Piantedosi, dovrebbe farsi una domanda e darsi ancora risposte,
Crede che si perseguirà ancora per questa, per questa strada, dopo quello che è successo e soprattutto pensa che verrà non si accentuerà questa militarizzazione?
Di alcune grandi città, ma la militarizzazione non serve se poi dopo non previene che i fatti avvengano. Questo è il punto fondamentale. Non c'è nessun investimento sulla prevenzione. Ieri abbiamo appreso che qualcuno è entrato deviato nella posta elettronica della e il presidente del Consiglio e di altri parlamentari a Montecitorio allora che stanno facendo, cioè chissà, garantendo la sicurezza del Paese e quindi a noi interessano tanto che ci siano più militari in più ma che si intervenga prima che queste cose accadono. Queste chat Telegram, che pare esistessero per il 17 ottobre, ma qualcuno se ne era accorto e dopo perché non sia intervenuto
Per cercare di limitare queste violenze fermarle, insomma, io credo francamente che ci sia un problema serio sulla sicurezza che questo governo ha totalmente fallito, minacce come sempre a Debora Serracchiani, Partito Democratico responsabile Giustizia
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