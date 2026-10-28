Di Pietro candidato al Csm: intervista a Gianfranco Rotondi

L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle 14:30.
La registrazione video ha una durata di 3 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
10:00, Roma
9:30 - CAMERA
10:07 - SENATO
16:30 - CAMERA
8:10 - Camera dei Deputati
8:30 - Senato della Repubblica
8:30 - Parlamento
8:30 - Parlamento
8:30 - Camera dei deputati
8:30 - Parlamento
Radio Radicale con Gianfranco Rotondi parliamo della candidatura di difesa Csm io.
Le volevo chiedere, insomma, cosa ne pensa se è rimasto sorpreso, perché noi avevamo già notato da tempo l'avvicinamento, diciamo di Di Pietro, su determinate posizioni, come la separazione delle carriere e adesso spunta anche questa candidatura.
Al Csm lei oggi, come USA,
Non so se oggi sarà raggiunta un'intesa, quindi il gruppo non ha dato ancora indicazioni, nessuno stupore sulla candidatura di Di Pietro, che illegittima peraltro Di Pietro è stato un protagonista della campagna referendaria sulla nostra stessa sponda e quindi non mi stupirebbe un assenso di Fratelli d'Italia a questa candidatura.
Come ha trovato insomma la freddezza col quale la quale è stata accolta questa candidatura in Forza Italia?
La capacità di una forza politica stanche nel riconoscere il mutamento delle posizioni oppure bisogna?
Ma io penso che sia sbagliato porre veti su Di Pietro, specie se fondati su leggende, io, per esempio, non ho mai creduto che sia stato Di Pietro a distruggere la democrazia cristiana, la Democrazia cristiana aveva tutti gli strumenti per fermare Tangentopoli, facendo delle modifiche legislative in materia di finanziamento dei partiti assai più leggere di quelle che ha fatto la Seconda Repubblica oggi.
Tangentopoli non scoppierebbe perché partiti e politici prendono soldi più di prima, ma notificandolo agli uffici competenti della Camera, quindi passava questo per spegnere quella che Craxi chiamava la falsa rivoluzione,
Di Pietro e c'è solo il suo mestiere, suo dovere c'era un reato codificato come tale e il Pubblico Ministero per l'obbligatorietà dell'azione penale lo perseguiva
Berlusconi, lo voleva ministro dell'Interno, è una conferma che Di Pietro non era certamente la bestia nera che aveva distrutto la bimba a Repubblica, ma semmai un magistrato che con la sua azione aveva fatto esplodere delle contraddizioni e delle ipocrisie che caratterizzavano quel periodo, secondo lei quali erano i rapporti tra Di Pietro Borrelli Gherardo Colombo all'interno della Procura della Repubblica di Milano,
Ma i rapporti tra i magistrati sono go home, quelli tra i politici mai tanto buoni. Certo, però ritiene che in qualche modo lui fosse diverso da tanti altri che erano in quella Procura. Io non mi sono mai applicato al catalogo della magistratura di Di Pietro, posso dire che l'ho conosciuto come collega parlamentare stanno una persona corretta e soprattutto si è spesso detto anche democristiano, quindi per me questo è un elemento che fa simpatia, quindi lei gliela darebbe la tessera della DC, il voto al Csm, Sicuramente la tessera della DC aspettò che la guida
E se va al Csm non la book chiedere va bene dopo il CSM, magari grazie a Gianfranco Rotondi,
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