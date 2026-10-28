Incontro con Paula White, senior advisor dell’ufficio della fede del Presidente Trump: intervista a Lucio Malan

L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 14:37.
La registrazione audio ha una durata di 11 minuti.
Rubrica
10:00, Roma
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10:07 - SENATO
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8:10 - Camera dei Deputati
8:30 - Senato della Repubblica
8:30 - Parlamento
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presidente del gruppo al Senato della Repubblica (FDI)
Con il presidente di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, e del gruppo di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, e vogliamo parlare del dell'incontro che credo ci sia stato ieri con Paola White, dell'ufficio, no per la fede della casa Bianca, che ha creato molte polemiche nell'opposizione, insomma, francamente ho letto dei,
Commenti di Filippo Sensi, tanto le chiedo se c'è stato questo incontro uno
Ah, ma guardi, sono state dette delle cose che non stanno né in cielo né in terra, forse se uno leggesse ascoltasse.
Potrebbe dire delle cose più normali, ma probabilmente l'intenzione era di attaccare a priori e di conseguenza chiunque fosse venuto,
Perché in qualche modo fosse riconducibile alla terribile, gli Stati Uniti d'America sarebbero stati attaccati la pastora Paul Polar White
Riveste una veste istituzionale a una riveste una carica istituzionale nominata con un ordine esecutivo che vagamente equivalente al nostro decreto legge, oppure un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
A capo di questo ufficio, un ufficio che esiste fin dalla presidenza di Bush, figlio proseguito, comma Obama, ha proseguito con il primo mandato di Trump con Biden e ora, con il secondo mandato di Trump, ha ampliato le sue campo d'azione che, riassumendo il più possibile,
è in una collaborazione.
Tra le pubbliche amministrazioni e non soltanto quella federale, ma anche quella degli Stati, o anche quella delle delle singole città e confessioni religiose, tutte le confessioni religiose, Paola White, è una pasta, è un pastore evangelico, ma che ci sono musulmani, buddisti, induisti, ovviamente cristiani cattolici e tanti che sono.
E quasi la, ma la maggioranza relativa ormai negli Stati Uniti
Che collaborare con le pubbliche amministrazioni, soprattutto nel campo dell'assistenza verso i bambini con situazioni di fragilità familiare, persone anziane sole, detenuti e, ad esempio, in Florida, grazie a questa collaborazione la metà dei bambini fuori famiglia sono ritornate nelle loro famiglie perché i problemi di queste famiglie erano, questi erano problemi materiali, cioè non avevano dei
Abitazioni sostanzialmente adatte per poter avere dei bambini. Per questo i servizi sociali li avevano affidati con grande costo per lo Stato, perché negli Stati Uniti, come in Italia, quando il bambino viene tolto alla famiglia e viene dato uno di questi centri, chiamiamoli come sì, come il quale che sia il loro nome costano parecchio da noi
Parliamo di 100 200 euro al giorno ed è ovvio che nelle famiglie costano enormemente di meno, altrimenti se uno non è guadagna 20.000 euro al mese non può avere un figlio, se fosse che, ebbene, con questa cosa hanno riportato la metà dei bambini fuori famiglia della Florida nelle loro famiglie e facendo risparmiare più di un miliardo alla pubblica amministrazione
Oltre ad avere il beneficio in sé che appunto questi bambini stanno in famiglia come la nostra Costituzione.
E dei Kazan. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, eccetera, dei diritti umani prevede come soluzione come soluzione di base. Poi il resto sono delle dei rimedia situazione difficile. Questo è un campo secondo campo, la difesa dei diritti di tutti coloro che sono discriminati a causa della loro fede, delle loro convinzioni e per cui, ad esempio, il diritto all'obiezione di coscienza su determinati sotto su determinati aspetti, per esempio, è successo di un'infermiera che è stata costretta a praticare un aborto e, avendo rifiutato, è stata licenziata,
Un un esempio un esempio fra i tanti
A livello internazionale, anche lì sempre per i diritti del diritto alla libertà religiosa, per cui hanno fatto delle azioni sempre in modo non gov in modo attraverso le le confessioni religiose, con contatti appropriati come ai paesi dove ci sono delle persecuzioni delle minoranze, ad esempio la Nigeria, dove migliaia di nigeriani cristiani vengono uccisi ogni anno nelle quasi silenzio assoluto dei grandi mezzi di informazione, è sempre pronti a
Occuparsi di altre di altre cose. Ebbene, queste sono le 3 cose di cui si occupa l'ufficio della fede, assieme ad alcuni altri, però queste sono le 3 grandi direttrici. Fare polemica contro questo mi sembra, nella migliore delle ipotesi, puerile nella peggiore delle ipotesi, vuol dire oltraggiare coloro che vedono in pericolo la propria vita, la propria libertà
Che sia negli Stati Uniti che sia nel resto del mondo ci sono, sono stati presenti, sono stati due incontri, uno coi rappresentanti delle minoranze religiose e senza nulla togliere, ovviamente, alla maggioranza cattolica, ma.
E riguardo a questo ha avuto la pastora White, Pastore White ha avuto degli incontri in Vaticano.
Che credo proseguono anche oggi sia ancora oggi è lì
E dunque abbiamo già incontrato alle minoranze religiose la grande maggioranza Ds ha potuto essere presente nonostante i pochissimi giorni di di preavviso, e c'è stato un dialogo molto fruttuoso dove, dopo aver esposto, dopo che il pastore White e la direttrice della ufficio della fede Jennifer corn, hanno esposto la loro attività
Ci sono stati, credo, mi pare, 12 interventi da parte dei dei presenti, il primo intervento fasulli dei permessi interventi è stata rappresentante delle comunità religiose islamiche in Italia sono intervenuti, rappresenta della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli ultimi giorni, insomma non sono intervenuti la maggior parte dei dei presenti non c'è stato non c'è stata nessuna polemica,
Non c'è stato nessun tentativo di imposizione di un credo religioso, perché l'ufficio della fede non si occupa di questo sì e si occupa di difendere la libertà religiosa dentro gli Stati Uniti che eh eh eh eh, al di fuori, di conseguenza dissensi o avversione per determinate sue posizioni, chiamiamole teologiche o
Oh oh
Boh, insomma, inerenti la fede sono del tutto estranee, cioè quando io vado a incontrare un ambasciatore straniero mi interessa che sia l'ambasciatore di questo, di quello Stato, che sia poi cristiano, protestante e cattolico buddista, ateo novità perché,
Paragonato quanto quanto quanto alla faccenda qua allora, allora allora punto primo, se anche l'avesse fatto non era l'argomento, non era l'argomento e ci sono tante persone che dicono cose bizzarre o assai poco condivisibili, eppure e ma è una donna che riveste una posizione istituzionale e ci sono a con questa che ha a che fare quando si incontra,
Non lo so un rappresentante della Turchia, magari nell'assemblea della NATO, nell'assemblea della NATO, non credo che su tutto andiamo d'accordo col governo turco, suppongo di no, suppongo di no, eppure non è che si diserta l'incontro perché il governo turco, insomma, diciamo su certe minoranze non ha proprio la mano, è così leggera, facciamo un esempio ma scontata,
Potremmo parlare della Cina, potremmo parlare dell'Iran e così via. Invece persone, persone che non hanno mancato di avere bellissimi rapporti con
Paesi che alla libertà religiosa non sanno neanche
Il concetto non conoscano il concetto poi fare queste critico, ripeto, sono nella migliore delle ipotesi puerili, ecco, altrimenti è
Quanto AMAGA si è giocato me ne sono reso conto dopo sul fatto che?
Maga è anche l'acronimo Make America, Great again, e allora però si è si è giocato sull'equivoco altra roba meschina e francamente credo che nessuna Maga
Ricordo però ricordo però che
è l'apostolo Paolo o San Paolo che parla di pregare per le autorità,
Per cui si può benissimo avere tutta la versione di questo mondo per San Paolo, però poi non può dire di essere, per esempio cattolico se dice che è quello che San Paolo dice delle cose oscene e lei disse questo poi sono andato a cercare perché, al di là del fatto che non mi interessava, non era di interesse diretto perché ripeto se fosse se Trump avesse nominato una musulmana, io certamente non sono musulmano, insomma ben distante dal punto di vista teologico da quello,
Però l'avrei incontrata, lo stesso non è che vado a fare la la la la, se facciamo un dibattito teologico, è un'altra faccenda,
Ebbene, mi sono andato a informare, suonato, a leggere quello che ciascuno poteva leggerlo e cioè lei, dopo che Trump aveva subito attentati, era stato arrestato e, evidentemente aveva sofferto, non è che fosse contento di queste cose, ha detto, la sua sofferenza va vissuta guardando alla sofferenza di Gesù,
Uno può anche questo può essere dissentire completamente, ma c'è un libro che ho appreso dopo è il più è la seconda risulta.
Il secondo libro devozionale, più diffuso nel mondo cattolico, ma da secoli che si chiama The imitazione Christie, dove di fronte, dove, rispetto alle sofferenze che ciascuno può avere nella vita, si dice guarda prendi l'esempio da Gesù per come lui ha affrontato le sofferenze e ricorda che attraverso le sue sofferenze tu risorgerà e questa è la, questa è la quello che ha detto, dopodiché uno è liberissimo di essere anticristiano, a essere contrario a quel libro di quel libro dei imitazione Christie s odiare Trump è libero di dire tutte le cose che vuole, ma non di prendere uno per Mago quando dice le cose che la Chiesa alla quale appartiene ha sostenuto per secoli. Ecco, questa bisognerebbe bisognerebbe evitare un tetto di questo io, rispetto a tutti i credi, tutte le tutte le le, le le, le convinzioni più o meno fondate, quello che trovo francamente inaccettabile. Ma c'è la libertà di espressione, per cui ciascuno anche
Fa vedere chi è che la libertà di espressione, per cui lo può anche dileggiare, che trattare da mago, uno che si occupa di libertà religiosa e di difendere le minoranze perseguitate. Se qualcuno pensa che questo è, è giusto che lo dica che così lo si sappia e ciascuno poi viene misurato sulla base di quel che dice. Grazie, grazie, presidente Malan.
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