Le critiche del Governo sulla scarcerazione di Youssef Siher: intervista a Peppe De Cristofaro

L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 15:53.
La registrazione audio ha una durata di 7 minuti.
Rubrica
10:00, Roma
9:30 - CAMERA
10:07 - SENATO
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8:10 - Camera dei Deputati
8:30 - Senato della Repubblica
8:30 - Parlamento
8:30 - Parlamento
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senatore, presidente del Gruppo (MISTO-AVS)
Radio Radicale allora è libero Youssef Chahine perché la Gip di Milano, Tiziana Landoni ha detto che non ci sono indizi per i reati che vi sono contestati, tantomeno per una custodia cautelare, punto arrivano subito critiche feroci intanto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni a inaccettabile,
Addirittura il vicepresidente e il Ministro Tajani dice mette a rischio la sicurezza del popolo italiano
Al di là della vicenda, io ritrovo delle ingerenze, va be'non, è la prima volta però, insomma, delle ingerenze incredibili separazione dei poteri,
Ne parliamo con il.
Il presidente del gruppo Misto Alleanza Verdi e Sinistra che Peppe De Cristofaro.
Io penso innanzitutto io penso che l'unica cosa vergognosa di questa vicenda sono le parole, queste si davvero vergognosa della Meloni e di Salvini degli altri esponenti del governo,
Siamo dinanzi all'ennesima strumentalizzazione, l'ennesima mossa puramente propagandistica problema, però, è che di questa strumentalizzazione diventa vittima allo stato di diritto e questo non è ammissibile. La Presidente del Consiglio non può calpestare dello stato di diritto, non può calpestare la separazione dei poteri e la presidente del Consiglio non è il dittatore di questo Paese e quindi si ricordi che esiste un principio sacrosanto rispetto al quale la destra è allergica, ma è allergica a questo principio. Quello della separazione dei poteri, e non lo scopriamo oggi è perché la stessa destra che approvata, diciamo così, a riformare la magistratura, esattamente perché non ne voleva l'indipendenza e la stessa destra che tutti i giorni calpesta la Costituzione e la destra, che proprio non ha idea di cosa sia la democrazia di cosa s'era stato di diritto e queste vergognose dichiarazioni sono la conferma
Senta sicuramente e allora, dopo i fatti, che sono successi a Milano in questa.
E diciamo così saccheggi d'istruzione, come ben sa, ne è nato un ennesimo decreto con dei
Reati con altri reati, però credo che di fondo non lo so se questo è.
E se questa è la direzione giusta, le chiedo se lei si è fatta un'idea di un certo disagio giovanile che sicuramente c'è
Ma certo, ma questo sarà il settimo Decreto Sicurezza di questo governo non è il primo s'è cominciato col decreto Rave, poi s'è proseguito col decreto Caivano, poi ci sono stati vari pacchetti sicurezza, adesso arriva questo decreto, quindi sono.
Una serie di continuo. L'intervento è stato aumentato in maniera esorbitante numero delle pene, è stato aumentato in maniera esorbitante il numero dei reati, tra l'altro, siamo anche dinanzi a un clamoroso paradosso. Noi abbiamo assistito per una trentina d'anni ad una diminuzione dei reati in questo Paese, fortunatamente, e invece proprio negli ultimi anni, sono qualche purtroppo inversione di tendenza, quindi è proprio la dimostrazione plastica di come queste ricette non funzionano, di come la propaganda e nell'utilizzo per l'appunto della sola stretta securitaria. Non serve a niente, non solitamente ai fini di prevenzione, e non sarebbe nemmeno in termini di efficacia dell'ordine pubblico. Tra l'altro, se si va a vedere nel merito questo decreto, si scoprirà che ci sono delle norme all'interno del decreto. Veramente io penso del tutto discutibili, finanche dal punto di vista costituzionale,
è stato è stata introdotta, per esempio, una misura come quella del fermo preventivo per i minori che, al di là del fatto di essere per l'appunto molto discutibile sul terreno delle libertà individuali, molto discutibile e finanche dal punto di vista costituzionale, è anche totalmente inefficace. Se ci fosse da parte del governo degli esponenti della maggioranza,
Una minima curiosità per cercare di capire quello che sta accadendo. Per esempio, si scoprirebbe che queste cose che accadono in Italia hanno caratteristiche puramente orizzontali. Non è più come una volta, non c'è la verticalità che c'era prima dinanzi a questa orizzontalità non è che, se tu fermi preventivamente un minore
Ai scongiurato il fatto che un altro minore, appunto con una dinamica del tutto orizzontale, non possa commettere il reato è pura e io penso totalmente inutile propaganda. E tutto un tentativo strumentale di distogliere l'attenzione del Paese dai problemi veri, peraltro dal punto di vista del governo. Purtroppo è un tentativo efficace perché attraverso la loro, i loro canali televisivi attraverso per le Meloni, tanto per dirne una a noi per 10 giorni abbiamo sentito parlare in questo Paese, non della protesta degli autotrasportatori, ma delle vetrine di Milano, e quindi è anche efficace dal punto di vista, diciamo così, della comunicazione, ma è però gravissimo. È gravissimo perché, ripeto, la vittima di questa strumentalità è lo stato di diritto e io penso che questa cosa non si può consentire. Non si può consentire alla Meloni, non si può consentire a sapere, non si può consentire a nessuno. Per fortuna in questo Paese esiste uno stato di diritto, esiste una Costituzione, si torna sempre al problema originario, la destra che governa l'Italia nella Costituzione italiana non si riconosce l'ha persa non ci ha mai creduto, era contraria a quella Costituzione, l'ha sempre avversata. Non lo poteva dire, naturalmente, perché fortunatamente in questo Paese la Costituzione è molto popolare e la gente scende in piazza o va a votare per difenderla, come si è visto anche nel referendum. Ma c'è un'avversione di fondo politica e culturale della destra italiana nei confronti della Costituzione e queste dichiarazioni sono l'ennesima dimostrazione, il tentativo di calpestare
Lo stato di diritto, la separazione dei poteri e per l'appunto, i principi fondanti della Costituzione italiana.
Senta sarà un grande tema in campagna elettorale perché, insomma, non ci nascondiamo che siamo tutti un po'in attesa di capire se marzo omaggio
Ma insomma
No le elezioni,
Anche questo, se ci pensate, è una cosa incredibile, no dalla destra, pensa di penso che le istituzioni siano proprietà privata, loro per cui pensano di poter decidere come meglio ritengono come più gli conviene, la data delle elezioni non funziona così in democrazia e,
No, non è così.
Già il solo fatto che non si sappia quando si voterà, se ci sono le elezioni anticipate, se non ci sono, se sono frutto di una questione tecnica, se sono frutto di una crisi politica, è davvero molto indicativo proprio da parte della destra c'è un'allergia a voler rispettare delle regole, vale finanche sulla data delle elezioni. Io veramente auspico che le elezioni avvengano il prima possibile. Perché pensa che questo governo sta facendo tanti di quei danni anche, ripeto, dal punto di vista culturale, davvero incommensurabile a questo Paese, e quindi spero che il prima possibile si possa ridare la parola ai cittadini
E sono convinto che i cittadini italiani nelle urne delle elezioni politiche ed spediranno al mittente questi tentativi è finalmente avremo un governo di alternative in Italia
E però penso che anche questo balletto sulla data delle elezioni è veramente indicativo di un modo proprietario di concepire restrizioni.
Grazie, Presidente, Malagò.
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