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Cinema, musica, memoria e politica per raccontare la solitudine del presente.
Emiliano Sabadello presenta "Forme della solitudine", un viaggio nelle fragilità, nelle relazioni e nelle inquietudini di una generazione.
""Forme della solitudine": intervista a Emiliano Sabadello" realizzata da Enrico Salvatori .
L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle 15:54.
Emiliano Sabadello presenta "Forme della solitudine", un viaggio nelle fragilità, nelle relazioni e nelle inquietudini di una generazione.
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L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle 15:54.
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