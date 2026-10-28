28 OTT 2026
intervista

"Forme della solitudine": intervista a Emiliano Sabadello

INTERVISTA | di Enrico Salvatori - RADIO - 15:54 Durata: 0 sec
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Cinema, musica, memoria e politica per raccontare la solitudine del presente.

Emiliano Sabadello presenta "Forme della solitudine", un viaggio nelle fragilità, nelle relazioni e nelle inquietudini di una generazione.

""Forme della solitudine": intervista a Emiliano Sabadello" realizzata da Enrico Salvatori .

L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle 15:54.
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