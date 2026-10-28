28 OTT 2026
intervista

"Forme della solitudine": intervista all'autore Emiliano Sabadello

INTERVISTA | di Enrico Salvatori - RADIO - 15:54 Durata: 14 min 55 sec
A cura di Alessio Grazioli
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Cinema, musica, memoria e politica per raccontare la solitudine del presente.

Emiliano Sabadello presenta "Forme della solitudine.

Per un catalogo della solitudine contemporanea" (QED), un viaggio nelle fragilità, nelle relazioni e nelle inquietudini di una generazione.

""Forme della solitudine": intervista all'autore Emiliano Sabadello" realizzata da Enrico Salvatori con Emiliano Sabadello (scrittore).

L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle 15:54.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Cinema, Cultura, Letteratura, Libro, Musica, Politica, Societa', Spettacolo, Teatro, Televisione.

La registrazione audio ha una durata di 14 minuti.

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