Cinema, musica, memoria e politica per raccontare la solitudine del presente.



Emiliano Sabadello presenta "Forme della solitudine.



Per un catalogo della solitudine contemporanea" (QED), un viaggio nelle fragilità, nelle relazioni e nelle inquietudini di una generazione.



""Forme della solitudine": intervista all'autore Emiliano Sabadello" realizzata da Enrico Salvatori con Emiliano Sabadello (scrittore).



L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle 15:54.



Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Cinema, Cultura, Letteratura, Libro, Musica, Politica, …

Societa', Spettacolo, Teatro, Televisione.



La registrazione audio ha una durata di 14 minuti.

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