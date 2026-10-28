Caso Siher: lo scontro Governo-magistratura, intervista a Wanda Ferro

L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle 17:56.
La registrazione video ha una durata di 4 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
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sottosegretario per l'interno (FDI)
Radio Radicale chiamo con Wanda ferro, sottosegretario all'Interno per che dopo la notizia del del, diciamo Liberazione, anzi della del della non conferma del del del fermo di Yussef Fier, ci sono state tante polemiche sul sull'operato delle del Gip di Milano, allora l'ANM ha fatto un comunicato, io le volevo chiedere, insomma, che cosa può dire su questo, perché abbiamo visto che il presidente del Consiglio si è espresso immediatamente,
Sul presupposto che generalmente le sentenze non è il caso di una sentenza con un'ordinanza esatto, non per mia abitudine, non non vengono mai commentate, ma in questo caso quest'ordinanza e ritengo che già nella nona, col non collaborazione, che ha dimostrato l'individuo rispetto alle domande che sono state poste la lascia,
Di Esselunga e soprattutto che questo Paese può ritrovare quel senso di libertà, di democrazia, di rispetto per gli organi dello Stato. Se tutti collaboriamo tutti, rimaniamo nella aree mai nella stessa direzione. Probabilmente, da questo punto di vista, una grande delusione non non mi appartiene l'idea, insomma, del accusare a tutti i costi, ma del collaborare a tutti i costi. Credo che delle
E ha delle domande si risponde e soprattutto si ha la possibilità chi viene in qualche modo interrogato di poter dare delle giuste motivazioni. Mi pare che il silenzio sia veramente una cosa molto, molto grave, al punto tale che, se fossi stato nella parte insomma di chi in questo caso doveva confermare il il fermo gli arresti avrei sicuramente nella non collaborazione. Ho trovato una giusta motivazione durante Tangentopoli. C'era questa cosa che si diceva che le persone fermate in kart carcerazione preventiva fino a quando non parlavano uscivano adesso
Assistiamo. Al contrario, è passato tanto tanto tempo da quella Tangentopoli che sicuramente, in qualche modo ha lasciato in ognuno di noi. Un'impressione oggi si agisce al contrario, è sicuramente questo pone delle domande, pone domande al legislatore, pone domande alla politica, pone domande a chi, come me, ha sempre rispettato la magistratura, ma che in alcune scelte decisamente trova una difficoltà a capirne le motivazioni. Vuole dire qualcosa sulla va? Lei ritiene ancora oggi, all'indomani di tutte le polemiche, che ci sono strade che la scelta che avete fatto sul fermo preventivo è una scelta giusta. Guardi sulla scelta del fermo preventivo, una scelta che secondo me
Può essere deterrente, che in qualche modo vede anche la solita accusa, idee e tanti decreti sicurezza, ma come ci hanno insegnato dei grandi che combattevano la mafia, le mafie evolvono, la sicurezza cambia, ma soprattutto anche gli eventi criminosi non ha nessuno di noi. Pensava 10 anni fa di vedere ragazzini con i coltelli e nessuno di noi pensava di vedere i ragazzini, che magari per noia distruggevano attività produttive. Io credo che questo Paese sia abituato ad una civiltà, ma soprattutto sia un Paese che deve garantire, attraverso lo Stato, la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Tutti quanti noi abbiamo frequentato aule universitarie e scolastiche piazze lo abbiamo fatto rispettando le regole, perché io credo che portare avanti pacificamente le proprie idee ha un senso, esercitare violenza e in qualche modo tutto ciò che abbiamo visto Grazzi, insomma anche a quello che i media ci hanno trasferito. Sicuramente non può trovare una giusta ragione, quindi personalmente credo che il fermo preventivo sia una misura in più.
Che spero insomma venga applicata, ma che dia strumenti agli uomini e alle donne in divisa. Chi in qualche modo ci difende di poter esercitare il proprio ruolo, quello di regalare e restituire ai cittadini sicurezza, ma dovremmo anche garantire il rispetto per chi lo fa, che troppo spesso attraverso sputi e sampietrini o qualche altro oggetto, viene in qualche modo colpito e io credo che questo non sia una giustificazione per nessuna parte politica rispetto a quello che stiamo mettendo in campo. Mettiamo in campo delle regole, le regole esistono nel calcio, in qualunque ambito
E in qualche modo e le regole devono equivale per tutti. Ancor di più per chi ritiene il nostro Paese un posto da saccheggio e di rivoluzione, spesso mi consenta di anche orchestrata ad hoc chissà da chi ho visto delle interviste dove si chiedevano a tanti come mai fossero in piazze per cosa protestasse o non hanno saputo dare una ragione, grazie come sempre al sottosegretario agli Interni Wanda, Ferro di Fratelli d'Italia, grazie Amanda
Ciao.
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