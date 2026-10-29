Postsovietika. Intervista ad Anna Zafesova

La tregua umanitaria per consentire l'evacuazione dalla cittadina ucraina di Oleshky.



E' stata richiesta da Papa Leone XIV direttamente a Putin, con l'intermediazione della first lady Melania Trump.



Ma la Russia ringrazia solo Melania.



Putin ha accusato l'Ucraina di questa autentica catastrofe umanitaria: circa duemila persone assediate, circondate da strade minate, private da mesi di cibo, acqua, elettricità.



Fra loro ci sono anche 50 bambini.



Ma l'esercito russo ha usato questi civili come scudi umani perché Oleshky serve come base per bombardare la vicina città di Kherson.



Le condizioni …

dell'evacuazione: gli assediati di Oleshky verranno spostati nella Crimea, ovvero in un territorio sotto controllo russo.



Quali garanzie avranno di poter poi raggiungere l'Ucraina? Quale monitoraggio sarà consentito della loro evacuazione? I precedenti non lasciano ben sperare: sono molti gli ucraini di cui si sono perse le tracce una volta usciti dai territori occupati.



E sono decine di migliaia i bambini ucraini deportati in Russia.

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