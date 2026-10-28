La pdl Zuncheddu, intervista a Giuseppe Castiglione

L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 18:39.
La registrazione video ha una durata di 5 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
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deputato (FORZA ITALIA)
Segue Radio Radicale, siamo con l'onorevole Castiglione e di Forza Italia per parlare della proposta di legge Zuncheddu, del Partito Radicale che voi avete sottoscritto e firmato.
Sappiamo qual è l'importanza di questa iniziativa, è quella di garantire chi, ingiustamente, viene condannato e poi assolto, allora qual è la sua valutazione su questa proposta di legge
E
E in che misura è importante per la tutela di chi resta vittima di un errore giudiziario?
Si permette innanzitutto di ringraziare il partito radicale con questa iniziativa, iniziativa che da parte di Forza Italia è stata subito presa al volo, l'abbiamo sottoscritta, l'abbiamo fortemente voluta l'adesione a questa iniziativa e noi riteniamo sia il sacrosanto diritto
Chi ha subito una ingiustizia da parte dell'uomo
Magistratura, diciamo una ingiustizia Caruso, ingiusta, detenzione per un periodo troppo lungo, periodo che ha provocato sofferenze alla famiglia e allora quel risarcimento che non risarcirà mai il danno morale rispetto a chi è stato ingiustamente detenuto e quelli del risarcimento di carattere economico, io penso che sia così.
Un gesto che va in direzione di una giustizia sociale che va in direzione di un riconoscimento. A chi ha subito questa ingiustizia, un riconoscimento
Economico, ma anche morale, perché non è solo il riconoscimento economico un riconoscimento per chi per tanti anni ha subito l'onta del carcere e aver subito anche una, diciamo dal punto di vista mediatico alla conquista la preoccupazione dal punto di vista professionale,
Possiamo solo immaginare cosa significa.
E soprattutto, avere consapevolezza che quella tesi.
E non era
Perché è frutto di un errore di carattere giudiziario, allora risarcimenti, soprattutto le lungaggini.
Cura risarcitorio, perché molto spesso tra una soluzione e del risarcimento del danno o passa un lungo periodo di tempo, quindi questa diciamo questa soddisfazione economica immediata e a questo ristoro immediato io penso che siano di piccolo riconoscimento siano sia dovuto a chi ha queste ingiustizie, obiettivamente io penso che l'iniziativa del Partito radicale
Ma in questo sposa la linea di Forza Italia, la linea del garantismo che diciamo molto spesso le manette scattano in maniera improvvida
Oggi c'è una consapevolezza maggiore, però abbiamo vissuto delle stagioni terribili dove gli arresti si susseguivano dopo il giorno dopo giorno, dopo culto, dopo arrivava sempre molto spesso, anche con una sentenza di assoluzione, i casi ancora si ripetono, sono moltissimi casi ancora e che in questi ultimi anni abbiamo dovuto registrare e quindi questa iniziativa veramente coincide con quella che non solo la nostra azione politica forte convincimento da parte del nostro partito e quindi io devo ringraziare il Capogruppo osta e ha una grande sensibilità,
Tutti coloro che sono in Commissione, giustizia ai colleghi
Bellomo i colleghi Pittalis, coloro che quotidianamente s'imbattono in queste tematiche e quindi da parte del gruppo di Forza Italia c'è stata una larghissima condivisione, ma soprattutto la consapevolezza che un atto riparatore di, ma un atto di giustizia ed è ormai un piccolo segno in favore di coloro che hanno subito questa
è bravissima gogna mediatica che all'estero, soprattutto più della gogna mediatica, hanno subito un'offesa di carattere personale e familiare, professionale e quindi un ristoro sempre poca cosa rispetto a quello che mi fanno sentire e le è capitato di conoscere qualche persona.
Che ha subito un ingiusto processo e che non ce l'ha fatta ritornato alla vita di prima che ha visto condizionata alla propria esistenza. Io ritengo che dal punto di vista psicologico non è così semplice rientrare ad una vita normale, quindi ci sono tanti i casi di resistiamo, danneggiamo impasto di carattere personale, però
E la quotidianità e la cronaca quotidianamente e ci travolge rispetto a queste vicende
Ci toccano personalmente, almeno personalmente ritengo che.
La magistratura rispetto a questi provvedimenti giudiziari.
Una prudenza che non è mai perché il danno che si riceve un danno,
è incommensurabile, io la ringrazio della sua disponibilità, ringrazio l'onorevole Castiglione di Forza Italia, che sostiene la proposta di legge Zuncheddu del del Partito radicale, è stata sottoscritta anche da Forza Italia, grazie grazie,
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