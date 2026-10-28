Intervista ad Alessandra Maiorino su video Meloni liberazione Youssef Sihar

L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle 18:45.
La registrazione audio ha una durata di 6 minuti.
Rubrica
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Allora Radio Radicale e noi vogliamo tornare sulla vicenda di Youssef Sierra perché è stato è stato liberato la Jeep Landoni, Tiziana Landoni di Milano ha valutato e ritiene che non ci siano indizi e.
E per i reati che gli sono stati contestati, tantomeno ragioni per una custodia cautelare
è uscito subito dopo un video, ha pubblicato un video sui social, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha una vergogna, la decisione vergognosa, e così poi commenti sono arrivati anche dei vicepremier Matteo Salvini, Antonio Tajani, insomma, un rischio, questa decisione per la sicurezza del popolo,
Italiano ha detto il ministro Tajani, allora noi ne vogliamo parlare con Alessandra Maiorino. Capiamo qui davanti senatrice del Movimento 5 Stelle senatrice, io passo a lei il microfono su questa vicenda. Sì, la premier Giorgia Meloni ha già processato e condannato a un libero cittadino italiano che ha al momento l'unica colpa di portare un nome e cognome stranieri, un marocchino di seconda generazione, peraltro colto con un dottorato che ha fatto l'università e questa è una colpa. Io sono davvero sconcertata per la torsione antidemocratica e illiberale indegna di uno Stato di diritto che ormai il nostro Paese, nella mano di questa nelle mani di questa destra becera ha preso perché una Presidente del Consiglio che accende la videocamera e condanna in diretta web un cittadino che ancora oggi non ha alcun tipo di a suo carico non sono state trovate,
Prove di che cosa poi non si era capito perché questa persona è colpevole di aver aperto un canale Telegram, peraltro dopo il 17 ottobre, cioè dopo quegli scontri, quelle manifestazioni che avevano avuto anche episodi di grave violenza, però i vertici del governo hanno deciso che lui è colpevole e che va indicato come colpevole. Ora qui c'è un doppio binario. Questo governo sta agendo da una parte normativamente con dei decreti sempre più repressivi e intimidatori, perché, se minaccia il carcere e multe salatissime
Diciamo per chi scende in piazza e sono anche poco tipizzati. Questi reati, per cui le persone hanno paura che si possano trovare ad essere fermati o ad essere multata e poi dovranno dimostrare l'innocenza, non la colpevolezza, dovranno dimostrare l'innocenza, e questo ha fatto per scoraggiare il dissenso per scoraggiare la libera manifestazione. E poi ci sono questi esempi che vengono utilizzati, come nel caso di questo ricercatore di origini marocchine, e che vengono indicati quindi a chiunque voglia pensi di scendere in piazza. Questo è quello che ti può capitare. Questo è quello che ti può capitare perché non è reato, ricordiamolo, organizzare manifestazioni pacifiche. Non è reato aprire canali Telegram in cui si possono, come dire, chiamare chiamare al raduno le persone come è sempre successo. Noi siamo nati sui social, il Movimento 5 Stelle,
è nato sui social, le nostre manifestazioni venivano chiamate sulle piattaforme e quindi non è chiaro che noi stiamo subendo una torsione antidemocratica che è davvero preoccupantissima, però voglio chiudere con questa riflessione. Questo è sintomo di un'enorme paura che questo governo ha del proprio popolo, perché per anni ha raccontato che tutto andava bene. Oggi questa narrazione non funziona più perché le bollette non si stanno più calmando. Gli italiani sono stati buoni finché hanno pensato che si sarebbe risistemata. La situazione ormai va avanti da troppo tempo gli italiani arrivano a metà del mese, gli arriva la bolletta che gli fa prendere veramente paura, vanno dal benzinaio e hanno paura sanno che questo governo spende soltanto in armi e non spenda per il sociale, non spende per la sanità, non spende per la scuola, i nostri figli non hanno futuro, scendono in piazza e il governo non vuole quindi il governo ha paura adesso del proprio stesso popolo e sta provando,
A impedire ogni forma di dissenso, e lo sta facendo appunto, sia normativamente che con queste e criminalizzazione e condanne a mezzo web. Le persone che non hanno ancora sulla propria testa nessun tipo di condanna per dare l'esempio scoraggiare. Viviamo veramente un brutto momento, ma io sono convinta,
Che l'Italia si è svegliata, l'Italia s'è desta, ma non come come volevano loro ben diversamente e non ha più intenzione di chiudere gli occhi di fronte allo sfacelo che hanno fatto. C'è poi oltre, voglio dire effettivamente con questi messaggi e come dire no, ma accusiamo noi lo accusiamo incredibile voglia dire no con la decisione della Gip, perché no, per noi è talmente lampante che sia lui no e c'è questa lo stato di diritto o no? Prevede anche che in base noi abbiamo comunque una
Una separazione dei poteri, e poi c'abbiamo diversi organi di controllo, odio, autocontrollo, insomma.
Ah
Il Presidente del Consiglio che critica e non è la prima volta le decisioni, in questo caso di una jeep.
Che
No 1.
Auspica immagina che abbia agito le competenze delle sue nazioni, insomma, no
Qui anche ci sono due livelli, se la Presidente Meloni o il ministro Salvini o il ministro Tajani hanno delle prove a carico di queste persone che la Gip non aveva che le dichiarino, che le consegnino e facciano sapere che tipo di proveranno perché loro hanno già emesso una condanna quindi consegnino le prove che loro hanno e che la Gip evidentemente non aveva e in modo da chiarire le cose e poi c'è,
Un'altra questione
Che la separazione dei poteri, i Sasso lo stomaco a questo governo si sapeva già perché hanno provato a fare quella pessima riforma della giustizia con cui il governo metteva il cappello sulla magistratura che il popolo, quello stesso popolo di cui hanno paura ha rispedito al mittente però è chiaro che il loro obiettivo è proprio questo quello di controllare ogni cosa, cioè secondo loro l'esecutivo dovrebbe presiedere a tutto persino alle decisioni dei giudici. Questo è ancora uno Stato di diritto, non può funzionare, così è ora, davvero era davvero e se ne vanno a casa.
Grazie grazie ad Alessandra Maiorino, lo ricordo del Movimento 5 Stelle, senatrice, buon lavoro grazie.
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