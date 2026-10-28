La modifica dell'art. 24 della Costituzione sulle vittime di reato, intervista ad Erika Stefani

L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 18:53.
La registrazione video ha una durata di 5 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
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senatrice (L-SP-PSDAZ)
Radio Radicale, siamo con l'onorevole Erika Stefani di della Lega per parlare ai colleghi, il voto sulla riforma costituzionale e la penultima lettura, poi deve tornare qui alla Camera che riguarda l'articolo 24 della Costituzione sulle vittime di reato, allora che modifica costituzionale avete introdotto e soprattutto quanto è importante questa norma che credo ha avuto il consenso di tutti.
Intanto partiamo da una premessa e sembrano sei parole facili inserite in un articolo della Costituzione, ma in realtà hanno una portata e un effetto enorme e un riconoscimento, e non c'era mai stato prima, semplicemente si scrive che la Repubblica riconosce le vittime del reato
Eh, ma noi ci domandiamo, ma chi sono le vittime del reato e vittime del reato e noi, da giuristi e magari siamo un po'ancorati alla alla figura della costituzione di parte civile da parte civile, la parte offesa, ma chi è la vera vittima del reato è solo quella che subisce la truffa in danneggiamento, la violenza oppure qualcosa di più ampio.
In realtà, i con chi soffre le conseguenze di un reato sono anche i familiari
I figli di una persona offesa e chi ci vive insieme e quali sono le conseguenze delle volte di urea, a volte sono economiche, spesso sono economiche, molto spesso, purtroppo, sono fisiche, ma non facciamo che ci sono invece una serie di conseguenze. Sono quelle che una persona soffre nella sua vita personale e della possibilità di recuperare una vita.
Ora inserire un tema così in Costituzione fondamentali. Oggi noi abbiamo nel processo civile, nel processo penale, in particolare, noi abbiamo, da una parte, un imputato da un'altra parte. Noi vediamo lo stato che persegue inventato e per molto tempo si è focalizzato su questo dualismo,
Come dare le garanzie, l'imputato, come fare sì che l'azione giudiziaria si ascolta come Anzio. L'azione inquirente si ascoltano i dettami nel rispetto totale delle garanzie costituzionali e però che raggiunga l'obiettivo, cioè dare anche Rick magari arrivare a condannare una persona per un reato, come insomma una per una in mare, prevedendo una pena
Proporzionata adeguata. Ma c'è un'altra parte, sono coloro che hanno sofferto le conseguenze del reato e cosa significa inserire in Costituzione significa dare lo spazio al legislatore ordinario, poi di poter introdurre delle modifiche nell'ottica della tutela della persona offesa. Facciamo un esempio. Alcune norme sono in realtà li abbiamo già introdotte con delle modifiche anche il codice rosso, per esempio i tutte quelle modalità per evitare la vittimizzazione secondaria. C'è per esempio la, la donna e la persona che ha subito delle violenze sessuali, per esempio, che non erano oggetto di stigma e sì, al fine di non trovarsi di fronte al banco degli imputati, dove si sente l'imputata invece che essere la parte offesa e vi sono delle altre norme che, ad esempio, andranno a garanzia, per esempio, di familiari. Facciamo una liberazione della liberazione anticipata, un permesso premio concesso magari ad una persona che è già stata condannata per una violenza sessuale.
Se occorrano delle tutele per evitare che questa si avvicini non solo alla maltrattata la persona maltrattata, ma magari anche i suoi familiari, per evitare che non vi siano ad esempio fenomeni ritorsive, insomma una piccola norma Arona, piccola norma, tutto ciò che è scritto in Costituzione ah ah ah amplia veramente la,
Ma dovrà essere scritto un principio attuativo della norma costituzionale che si introduce attraverso, diciamo, diciamo, una norma più precisa che circoscrive alcune delle cose che lei ha detto, che magari non si evincono dal da una modifica. Lei capisce che cosa voglia dire il il, la Costituzione non è una delega, non è una legge delega che impegna il Parlamento a ad attuarla, ad esempio a farne una norma regolamentare no e stabiliamo un principio e questo principio orienterà il legislatore nel momento in cui farà le nuove leggi. È chiaro che se c'è una norma, il legislatore dovrà anche fare in modo che quei diritti che sono di rango a quel punto costituzionale possono avere una classe, non venirmi a. Mi aspetto miao auspico che ci sarà ovviamente delle disposizioni che andranno nell'ottica della tutela del
Manca solo la lettura più alla Camera manca l'ultima e poi diventerà l'avete. C'è stata concordia tra tutti i gruppi, per c'è stato un voto unanime a oggi è stata una bella anche soddisfazione vedere un'unità così fra maggioranza e opposizione. Grazie, la ringrazio della senatrice Erika Stefani della Lega, con la quale abbiamo parlato della modifica all'articolo 24 della Costituzione, che introduce la tutela per le vittime di reato. Grazie,
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