Conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri

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Neanche se si conta una serie di aspettiamo un attimo uomini.
Tutti grazie di essere qui, vedo la partecipazione delle grandi occasioni poco fa al Consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio per il 2027 e la Quinta di questo governo è una legge di bilancio che vale complessivamente circa 26 miliardi.
Di euro,
Prima di entrare nel merito delle misure principali, voglio dire che a monte diciamo la fu la filosofia che governa. Anche questa manovra di bilancio è stata quella di concentrare le risorse non moltissime che avevamo a disposizione, sulle stesse priorità alle quali ci siamo dedicati, degli nei quattro anni che sono passati in famiglia. Natalità, riduzione delle tasse a tutela del potere d'acquisto e incentivi al lavoro, incentivi alle imprese e salute dei cittadini. Questa manovra va quindi letta, non come un provvedimento a sé stante, ma come il tassello, un altro tassello di una strategia di medio e lungo termine che ha quindi una logica di legislatura, un percorso Brooklyn pluriennale, chiaramente una strategia che è rispettosa del programma con il quale ci siamo presentati al cospetto degli italiani e voglio dire che sono molto soddisfatta della coerenza, della coesione, della linearità che abbiamo mostrato lungo tutto questo cammino. Anche questa volta non abbiamo distribuito risorse a pioggia, non abbiamo fatto promesse che non potevamo mantenere
Devo ringraziare tutti i ministri per il lavoro di squadra che abbiamo fatto anche oggi è stata un'approvazione di una legge di bilancio estremamente serena, devo ringraziare su tutti, ovviamente, i miei due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, e devo ringraziare il ministro Giorgetti e il viceministro Leo che chiaramente sono quelli che si caricano più di tutti la,
Responsabilità poi di far quadrare le tante richieste, le tante aspettative e le necessità. Però davvero abbiamo lavorato con grande se neri, con con grande serenità, con buonsenso, con una compattezza, guardando solo a quello che era meglio per i cittadini, dopodiché a monte, devo dirvi che noi, con questa legge di Bilancio, confermiamo tutti i provvedimenti inseriti nella precedente manovra che sarebbero Terri terminati, alla fine di quest'anno, quindi un pacchetto di misure che già da solo vale circa 9 miliardi di euro. Tra questi il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno, la tassazione all'un per 100 dei tre dei premi di produttività, il bonus per le mamme lavoratrici, la super deduzione del costo del lavoro al 120%, cioè il famoso più assumi meno paghi
Misure su pesca e agricoltura, l'azzeramento dell'Irpef per gli agricoltori e le agevolazioni per il gasolio agricolo, anche qui misura che da sola vale circa 1 miliardo lo stanziamento di agricoltura 4.0. C'è anche il trattamento sostitutivo della retribuzione per i pescatori, confermiamo,
La tassazione agevolata al 5% sugli aumenti dei rinnovi contrattuali, misura che premia la contrattazione collettiva, che è stata fortemente richiesta dai sindacati, ovviamente dalle parti sociali, è un provvedimento che in questi anni ha incentivato il rinnovo dei contratti per oltre 4 milioni e 250.000 lavoratori.
Quindi circa mezzo milione in più rispetto alle stime iniziali è segno che la misura chiaramente funziona ha una efficacia, abbiamo deciso di prorogarla perché sapete quanto teniamo al tema dell'aumento dei salari, quindi noi, con questa legge di bilancio, non togliamo nulla di quello che abbiamo fatto fino ad ora ed aggiungiamo nuovi provvedimenti che quindi si sommano a quelli precedenti, quali sono questi provvedimenti? Partiamo dal tema dell'Irpef. Voi sapete che con le manovre precedenti noi avevamo reso strutturale il taglio del cuneo fiscale per i redditi meno medio-bassi, poi accorpato i due scaglioni Irpef, poi abbassato l'aliquota
Tra 28.050 mila euro al 33%, misure con le quali complessivamente questo governo ha scelto di far rinunciare, diciamo allo Stato circa 21 miliardi di euro che con i governi precedenti lo Stato introitava e che invece ora rimangono nelle tasche dei cittadini. Con questa manovra facciamo un altro passo, un altro passo in avanti, e quindi alziamo la soglia del secondo scaglione di Irpef, quella al 33%, fino a 55.000 euro si traduce in un beneficio massimo di circa 500 euro l'anno. Chiaramente qualcuno potrebbe dire che è ancora poco, se avessimo potuto, avremmo fatto ancora di più, però anche qui insisto, è un provvedimento che va letto insieme a quelli che abbiamo già fatto precedentemente, per capirci quando noi ci siamo insediati, chi aveva un reddito di 55.000 euro pagava un'Irpef di 16.550 euro, al netto delle possibili detrazioni da lavoro dipendente o da pensione. Oggi
Paga A paga circa 15.350 euro l'anno corrisponde a un beneficio netto annuale di 1.200 euro e quindi a un beneficio mensile di circa 100 euro
Al netto, chiaramente poi, della detassazione dei premi di produttività, che può valere da sola oltre 1.000 euro, l'anno l'intervento sui fringe benefit, che da solo vale a può valere anche altri 1.000 euro l'anno l'esclusione della prima casa fino a una determinata soglia dal calcolo dell'Isee il potenziamento dell'assegno unico per i figli e tutto quello che conosciamo sempre in materia di tassazione Irpef interveniamo anche sul regime forfettario degli autonomi, altra misura alla quale sapete che teniamo molto fu uno dei nostri primi provvedimenti
Alziamo la soglia per accedere al regime da 85 a 100.000 euro per quello che riguarda il regime di esenzione Iva. Abbiamo un anno per negoziare con la Commissione europea perché gli serve un'autorizzazione della Commissione europea. Rendiamo strutturale il bollo auto o un secondo, come lo avevamo licenziato in uno degli ultimi Consigli dei ministri. Quindi niente bollo auto sulle auto di piccola e media Piotr potenza fino a 80 kW e sulle moto parliamo di circa lo abbiamo già detto, il 70% dei veicoli in circolazione,
In molti avevano tentato di sminuire questa misura sostenendo che fosse una mancetta elettorale, anche perché voleva solo per il 2027 verranno smentiti perché troveranno nero su bianco quello che avevamo ampiamente detto, e cioè che la misura è strutturale e definitiva, almeno fino a quando governa il centrodestra perché il centrosinistra abbiamo scoperto che il bollo piace e quindi non possiamo dire per gli altri sempre a proposito di auto nota che si potrebbe definire,
Di colore introduciamo la possibilità per chi se ne vorrà avvalere di avere delle targhe personalizzate, cioè ci si potrà più o meno sbizzarrire come si ritiene ovviamente sostenendo un costo, e qualcosa mi dice che la creatività degli italiani qui potrebbe farsi vedere in questa manovra abbiamo destinato un capitolo specifico ai giovani,
Queste settimane, chiaramente noi abbiamo visto scendere in piazza tanti ragazzi, abbiamo anche assistito a inaccettabili immagini di violenza, di devastazione, voglio essere chiara, noi non diamo risposte a chi sfasciano le vetrine e noi vogliamo dare risposte ai tanti ragazzi che vogliono dimostrare il loro talento, talento che vogliono studiare, che vogliono lavorare, che vogliono poter affittare una casa in una nazione che troppo spesso si dimentica di loro nei fatti salvo poi magari strumentalizzarli quando serve a scopo politico e quindi qui c'è un pacchetto di misure, punto primo salario, introduciamo un premio per i giovani lavoratori under 32.500 euro tassati all'un per 100, che si possono ricevere tanto in 12 mensilità quanto in un'unica soluzione. Vogliamo che un ragazzo che inizia a lavorare in Italia senta che questa nazione vuole spronarlo
E vogliamo fare tutto quello che possiamo perché i ragazzi italiani non ritengano che per costruirsi un futuro bisogna fare le valigie e andarsene da questa nazione, punto secondo casa, l'aumento degli affitti, lo sapete, è un problema che affligge tutta l'Europa, da Parigi ad Amsterdam trovare una casa a prezzo sostenibile è diventato molto difficile, soprattutto per i giovani, soprattutto per chi lavora nelle grandi città d'Italia non fa eccezione. E la ragione per la quale abbiamo dato vita al Piano casa, come sapete, o con l'obiettivo di liberare
Diciamo 100.000 alloggi sia di edilizia residenziale sociale, sia di edilizia a canone, agevolato nei prossimi 10 anni, ma per l'appunto ci vuole tempo, perché il piano è
Immaginato per per, per essere insomma, per per turare 10 anni e qui delle risposte servono subito, quindi la misura che c'è nella legge di Bilancio prevede che sugli affitti a canone concordato, l'aliquota della cedolare secca scende dal 10 al 5%, ma,
Per chi affitta a canone concordato a un giovane fino a 35 anni, la cedolare secca è all'1% significa che chiaramente per il proprietario converrà affittare.
Ah, un canone calmierato e converrà molto affittare a canone, calmierato a un giovane.
Piuttosto che affittare chiaramente, a normale prezzo di mercato o piuttosto che tenere la casa, come come vediamo spesso accadere, sfitta, non utilizzata o magari affittarla in nero, quindi più case sul mercato, affitti più bassi e più giovani, che possono uscire di casa e costruirsi una vita,
Per la prima volta estendiamo la cedolare secca anche agli immobili commerciali,
Per un negozio, una bottega, un'attività di vicinato che sono per noi preziosissime, sapete meglio di me che l'affitto è spesso la prima voce di costo, aiutare anche qui chi affitta vuol dire aiutare, a tenere aperte le serrande, tenere vivi i nostri centri storici, i nostri quartieri, punto terzo, tornando ai giovani, abbiamo deciso di utilizzare una parte delle risorse della National Escape Clos parte energetica per dotare tutte le scuole italiane di climatizzatori e pompe di calore, rendere così diciamo più vivibili le nostre aule.
È una richiesta che, come sapete, arriva dalle famiglie e dagli insegnanti e dai ragazzi, è una questione oggettivamente di civiltà, nessuno dovrebbe studiare Alfredo a 35 gradi a giugno e se in passato, invece di dedicare le risorse a comprare degli utilissimi banchi a rotelle ci si fosse occupati anche di questo oggi staremmo meglio ma con le risorse della Haneke energia finanziamo anche l'efficientamento energetico delle università è quello degli ospedali. Sono misure che sono operative immediatamente, cioè dal 2027, che l'hanno però in cui si devono fare i bandi e quindi le risorse vengono erogate a partire dal 2028.
Famiglie e natalità è un altro capitolo che è sempre presente nelle nostre leggi di bilancio, per noi sono sempre stati una priorità concreta, l'abbiamo dimostrato in questi anni, abbiamo declinato questa priorità in moltissime delle nostre scelte, a partire dal tema del congedo parentale, quando noi ci siamo insediati il congedo parentale era pagato al 30% dello stipendio.
In questi anni noi abbiamo portato a 3 i mesi retribuiti all'80%, quest'anno alt aggiungiamo per tutti un ulteriore mese, ma facciamo ancora di più per il secondo figlio, i mesi retribuiti all'80% aumentano di 2, cioè saranno complessivamente fino a 5, mentre dal terzo figlio sono addirittura sei, per cui chi ha per chi ha tre figli o più i mesi di congedo parentale retribuiti all'80% con questa legge di Bilancio diventano sei.
Per i lavoratori autonomi che non usufruiscono dei congedi parentali si introduce un voucher fino a 500 euro per un massimo di tre mesi, prevediamo inoltre una misura dedicata a ogni nuovo nato, questa è una misura che a me e al ministro Giorgetti piace particolarmente per ogni bambino che nasce l'Inps aprirà una,
Posizione previdenziale scusate per ogni bambino che nasce l'Inps aprirà una posizione previdenziale come fosse un piccolo salvadanaio.
Nel quale lo Stato verserà inizialmente una quota di 100 euro di benvenuto, ma in questo chiamiamolo salvadanaio i genitori e i familiari potranno continuare negli anni successivi, chiaramente, a alimentare a questo questo conto.
La somma di questo salvadanaio non sarà tassabile, non sarà pignorabile, non sarà utilizzabile fino ai 18 anni di vita di questo nuovo nato, salvo che non sia per un'emergenza straordinaria, ma in quel caso servirebbe l'autorizzazione di un giudice, tutelare che al compimento dei 18 anni questo ragazzo, questa ragazza potrà riscattare questa somma e utilizzarla per iscriversi all'università per avviare un'attività o per.
Magari alimentarla come fu futura forma di previdenza complementare,
Quindi più figli si fanno più lo Stato è presente e anche qui abbiamo anche quest'anno abbiamo cercato di dare risposte da questo punto di vista,
Dicevamo del Sud.
La ZES unica per il Sud viene confermata, cresce ancora lo stanziamento, sale al 2,4 miliardi, è una misura che, come sapete, sta dando ottimi risultati e vogliamo continuare a rafforzarla energia e imprese
Ci siamo su questo impegnati, confermiamo l'energia,
Release per le imprese energivore introduciamo un nuovo energy release specificamente dedicato alle piccole e medie imprese, alle finanziamo con 1 miliardo di euro.
Si tratta di una misura che può ridurre sensibilmente il costo dell'energia per queste aziende, quindi chiaramente energia a prezzi più sostenibili per chi tiene in piedi il nostro tessuto produttivo e poi la sanità
Anche questa legge di bilancio, come tutte le precedenti, stanzia risorse importanti per aumentare la dotazione del fondo sanitario nazionale. Aumentiamo il fondo di 3,4 miliardi portandolo a 146,3 miliardi del 27, quindi un altro record, dopodiché una parte. Una quota di questo aumento viene vincolato al rafforzamento degli stipendi dei medici di pronto soccorso, che sono la prima linea è il luogo dove i cittadini misurano ogni giorno la risposta della sanità pubblica e non è tutto. C'è un'altra misura alla quale pure teniamo molto
Introduciamo con questa legge di bilancio un voucher sociale di 300 euro per gli italiani over 75 con una pensione fino a 28.000 euro l'anno parliamo di 5000000 e mezzo di persone. Costo complessivo del provvedimento è di 1,6 miliardi di euro. Il voucher, il voucher, può essere utilizzato per spese sanitarie che non sono coperte dal servizio sanitario nazionale per la spesa farmaceutica, per le visite specialistiche, quindi sono una un liuto concreto, ma sono anche un modo per dire a milioni di anziani che non sono soli. Chiaramente, anche queste sono risorse per la sanità, quindi tra i 3,4 miliardi di euro che mettiamo nel fondo sanitario nazionale e il miliardo e sei. Che cosa questa misura? Parliamo di 5 miliardi di euro in questa manovra spesi per la salute dei cittadini
Infine, sulla preside previdenza c'è un fondo da 850 milioni di euro, con i quali rafforziamo i meccanismi di flessibilità in uscita per chi va in pensione col sistema contributivo, poi nel dettaglio bisognerà lavorare e lavoreremo soprattutto durante il dibattito parlamentare, coperture e giuro che vi fermo.
Una parte chiaramente arriva dalla maggiore flessibilità concessa dalla
Le dalle 2 National Escape Clause, particolarmente da quella sull'energia dalla trattativa con l'Unione europea, circa 5 miliardi e più arrivano dal contributo richiesto al settore finanziario, cioè banche assicurazioni con una franchigia di 90.000 euro che rende minimo o addirittura nulla l'impatto su banche popolari o cooperative che sono quelle più diciamo prossime al credito ai cittadini.
E dall'aumento della tassa sulle transazioni finanziarie, cioè la cosiddetta Tobin tax. Come sapete non non c'è stato margine. Quest'anno di trovare un accordo preventivo con il settore finanziario, però io voglio comunque ringraziare il settore. Ritengo che anche banche e assicurazioni comprendano molto bene la situazione nella quale ci troviamo, condividano in fondo il tentativo di dare una mano soprattutto a chi si trova maggiormente in difficoltà. Abbiamo chiesto anche un ulteriore contributo alle società energetiche. Vale circa 700 milioni. Si somma il contributo che in questi mesi avevamo già chiesto
Ad esempio per finanziare il decreto bollette
Altri 700 milioni arrivano dal settore dei giochi. Non è una manovra contro qualcuno, chiaramente semplicemente in un momento complesso. A chi ha meno problemi viene chiesto di dare una mano chiaramente nell'ambito di quello che è sostenibile. Noi, come è stato, diamo il buon esempio perché un'altra parte di queste coperture arriva dal taglio alla spesa dei ministeri, che cuba complessivamente circa 1 miliardo,
Questo a grandi linee, il lavoro che abbiamo fatto voi chiaramente, i vicepremier e anche il ministro Giorgetti potranno essere più precisi, non è una manovra che risolve tutto, non pretende di farlo, ma sicuramente ha una direzione chiara, come sempre ce l'ha avuta questo governo lavoro, famiglia, giovani, casa sud,
Sanità, prezzi delle taglio dei dei dei ko del costo dell'energia è la stessa direzione che noi abbiamo seguito dall'inizio del nostro mandato e che ci ha permesso di registrare non dico tanto la l'apprezzamento degli investitori internazionali, che pure chiaramente può essere importante ma di poter contare sulla considerazione dei risparmiatori italiani questa è una cosa che invece,
Ci rende molto orgogliosi e i titoli di Stato in mano alle famiglie italiane in questi anni sono cresciuti di 220 miliardi di euro e io penso che questo sia il dato che più di tutti può certificare la fiducia che i cittadini ripongono nella serietà, nella responsabilità alla capacità di questo Governo, chiaramente c'è ancora moltissimo da fare, siamo i primi a esserne consapevoli, ma intendiamo andare avanti con la stessa determinazione che abbiamo dal primo giorno. Io mi fermo qui, vi ringrazio. Passerei la parola a vicepremier Tajani, poi il vicepremier Salvini e poi al ministro Giorgetti
Grazie e sono molto soddisfatto del risultato raggiunto in Consiglio dei ministri, perché questa manovra è riuscita a armonizzare tutte le diverse sensibilità che sono emerse in queste giornate di dibattito fra i ministeri, fra le forze politiche, creando una proposta che va in Parlamento ma che è in perfetta sintonia con il programma di governo del centrodestra e prosegue il lavoro che abbiamo avviato negli anni scorsi quindi è una parte di questa strategia abbiamo messo tante stesse del grande mosaico che entro la fine della legislatura vogliamo costruire.
Io dicevo delle diverse sensibilità, sono particolarmente soddisfatto per il segnale. È importante che abbiamo dato al ceto medio attraverso la riduzione dell'Irpef. Il ceto medio è quello che anche in questi momenti di crisi generale internazionale soffre di più e abbiamo voluto dare un segnale al ceto medio, ma avrebbe anche abbiamo voluto dare, come diceva il presidente del consiglio, ai giovani, perché noi ci siamo occupati concretamente dei problemi dei giovani, abbiamo certamente garantire, vogliamo garantire l'ordine pubblico. Sappiamo bene che ci sono delle questioni da risolvere, che riguardano gli under 30 e dobbiamo dare loro una prospettiva di lavoro, una prospettiva positiva per occorso, affittare una casa, una prospettiva positiva per fare una famiglia e quindi non essere costretti ad andare all'estero. Ci sono tante risposte in quel che vanno in questa direzione, come siamo preoccupati per la situazione degli anziani, ancora a volte con l'inflazione, che cresce provocata dalla situazione internazionale. Abbiamo voluto dare un segnale, per me è importantissimo il diciamo la carta, il voucher, che diamo agli anziani per curarsi meglio.
Per andare al di là del servizio sanitario nazionale è un modo di fatto per rendere migliore la vita di una persona che ha i capelli bianchi come me, io non sono ciò 75 anni, però penso al futuro e credo che tutti coloro che sono in pensione e hanno bisogno di curarsi lo debbano poter fare da anche per difendere la loro dignità. Ricordate la storia delle dentiere di Berlusconi e anche la dignità, avere un sorriso, potersi curare meglio, noi diamo miglioriamo anche la qualità di vita, non soltanto l'aspetto puramente sanitario. Anche il tema che riguarda le imprese. È di grande importanza quello che abbiamo fatto con l'Energy Release, non soltanto per le grandi, ma anche per questa volta, aggiungendo anche le piccole e medie, così come abbiamo dato un segnale rinviando la sugar tax e la Plastic tax di sei mesi. Anche a questi settori abbiamo dato una risposta concreta e quindi possiamo farti. Era loro un respiro di sollievo, come
Credo che sia stato importante avere escluso dal dalla richiesta di sostegno e d'altronde la nostra Carta costituzionale, che dice che più ha e più è chiamato a dare, nei momenti di difficoltà e allo Stato e quindi ai cittadini, abbiamo però escluso le banche di credito cooperativo e le banche popolari che sono le banche di prossimità quelle che in caso di un come un sussidio di una richiesta di intervento avrebbero potuto soffrire di più per le grandi banche.
E non è magari non saranno tutti contenti, però non provoca problemi a una banca di Greco operativa, una banca popolare può provocare qualche problema, quindi abbiamo voluto rinforzare questo sistema di prossimità per da aiutare anche le piccole e medie imprese, gli artigiani, i commercianti che accedono a questo sistema bancario che diverso dal Grande e il sistema delle delle grandi imprese tutte queste cose, compresa quella del bollo che un segnale poi, mi pare, se non sbaglio, saranno anche agevolazioni per le famiglie numerose del buono. Quindi credo che la la bontà del ministro Giorgetti anche ha incrementato questo settore. Tutte queste cose
E tutta l'intera manovra, e lo dico da ministro degli Esteri, dà credibilità al nostro Paese perché, se abbiamo i conti in ordine e adottiamo una serie di iniziative che non sono iniziative tampone ma sono frutto di un disegno e diamo segnali alle imprese, al ceto medio, ai giovani, agli anziani significa che questo Paese è credibile e c'è un governo stabile che in cinque anni,
Ah sta perseguendo un obiettivo. Questo significa che qualsiasi impresa italiana si presenti all'estero si presenta con maggiore credibilità, essendo anche il ministro del del commercio internazionale. È mio dovere tutelare queste imprese quando queste imprese vanno all'estero e vedono che c'è dietro di loro un Paese credibile che ha i conti in ordine e che ha una politica economica che va nella direzione di un'economia sociale di mercato. Sono imprese che sono più forti, così come è più attrattivo un Paese che vuole avere degli investimenti. Se si vede che ci sono continuo ordine, che le imprese non vengono tartassate, anzi che si diminuisce e si intuiscono le tasse, e questo significa che si potrà, pensiamo alle della vicenda ZES, io mi auguro poi si possa allargare a tutta l'Italia, anche nella parte finanziaria, ma diciamo, la riduzione della burocrazia, questo significa dire addio agli investitori stranieri, venite in Italia le imprese straniere, venite in Italia che si può investire perché ci sono regole certe e c'è una politica che sostiene chi intraprende quindi veramente. Sono molto soddisfatto e ringrazio anch'io il ministro Giorgetti per aver fatto la sintesi di tutte le nostre richieste. E anche un po'
Vi lascio
Grazie a Matteo Salvini.
Grazie molto rapidamente, grande soddisfazione perché?
Hanno trovato spazio in questa bella manovra alcune.
Iniziative che non avevano per 1.000 motivi trovato spazio nelle scorse manovre però.
L'importante è arrivare alla fine e quindi il fondo per la flessibilità che verrà coniugato nelle prossime settimane, sostanzialmente pensato per superare la legge Fornero e dando la possibilità di andare in pensione a 64 anni e non a 67, quindi vuol dire dedicato a milioni di italiani,
Nati dal 1960 in poi, 60 61 62 63
ITC e tic e quindi è una bella soddisfazione Lau il l'aumento del tetto della flat tax per partite IVA a 100.000 euro,
Con l'interlocuzione col con la Commissione europea e questo già oggi aiuta a 2000000 di lavoratrici e lavoratori perché per la sinistra, probabilmente il mondo del lavoro autonomo e mondo del lavoro di serie B, per quello che mi riguarda, liberi professionisti, commercianti, artigiani e partite Iva,
Devono avere gli stessi diritti, come hanno gli stessi doveri rispetto agli altri, quindi questo libererà energie e sul fronte sicurezza ci sono provvedimenti per gli stipendi, per le pensioni, per i mezzi a favore delle forze dell'ordine e c'è il rifinanziamento giusto per stare ed attualità di Strade sicure
Quindi no, non entro nel merito di altro, perché Giorgio ha già raccontato tutto alcuni temi su cui.
La Lega è stata particolarmente sensibile in questi anni, trovano in questa legge di bilancio, grazie alla collaborazione di tutti un.
Un ottimo sbocco e che il fatto, come diceva Giorgio, che una parte della copertura sia a carico di chi più sta guadagnando in questo 2026, non le piccole banche come ricordava giustamente Antonio, ma 5 miliardi vengano messi sul tavolo dalle grandi banche.
E dal mondo del della finanza, delle assicurazioni è qualcosa che, a cui qualche collega giornalista, che vedo qua presente nei mesi scorsi, ha dedicato pagine e pagine di scetticismo.
Qui siamo e questa è la legge di bilancio che ci soddisfa pienamente.
Giorgetti.
No, molto brevemente, io avevo detto a una platea molto meno affollata di oggi.
Il mio obiettivo era fare una manovra di bilancio seria.
Questa manovra di bilancio e seria.
Conferma il lavoro,
Che abbiamo fatto in questi anni per a formare il rapporto di fiducia non semplicemente delle agenzie di rating o degli osservatori internazionali, ma dei risparmiatori italiani.
Lo conferma il successo del BTP Valore.
Continuiamo in questa direzione e quindi, avendo fissato ben chiaramente qual era la rotta, credo che poi alla fine si sia data anche una discreta composizione rispetto alle aspettative legittime dei partiti della coalizione e rispetto al manifesto elettorale di questo governo, quindi io mi ritengo molto soddisfatto di continuare a garantire la sicurezza della finanza pubblica italiana lo ribadisco in un contesto non favorevole per nessun punto di vista.
E di questo in questo senso auspico che poi la discussione in Parlamento mantenga fede a questo tipo di indirizzo a questo tipo di rotta.
Maurizio, tu, vuoi aggiungere qualcosa.
Ve lo studente misure a favore dei giovani come ricordava il presidente, sono state adottate ricordo anche nel settore edilizio abbiamo confermato le misure del 50% e del 36% per le ristrutturazioni edilizie, per la prima casa, il bonus mobili.
Sino a 5.000 euro, un altro misura di interesse, soprattutto per le lavatrici lavoratrici, madri e per i giovani, e l'aumento della misura chi più assume meno paga, che abbiamo portato a 140% per i giovani, 180% per le lavoratrici madri quindi sono adotta misure che vanno nella direzione di venire incontro ai giovani venire incontro anche alle lavoratrici.
Possiamo aprire alle domande, abbiamo Emanuela Perrone al Sole 24 ore, prego.
Buonasera, Presidente.
Allora parto dal terreno delle coperture a cui lei stessa ha accennato, ha riconosciuto che non c'è l'accordo preventivo con le banche, teme ricorsi e nel pacchetto coperture prevedete anche di azionare la leva fiscale con l'Ires per le banche e l'Irap per le società energetiche e poi una domanda gliela devo fare sulle imprese lei ha citato il rifinanziamento del credito d'imposta,
E per la ZES unica, la proroga dell'iper ammortamento dovrà aspettare un prossimo provvedimento e si è perso per strada l'incentivo all'aggregazione su cui tempo fa le aveva detto che il governo stava ragionando grazie,
Guardi, mi sono, mi sono persa allora.
Siamo partiti dalle banche coperture si non, come ho detto, non c'è stata la possibilità, stavolta
Di arrivare a un accordo non so se devo aspettarmi un ricorso, spero francamente di no, nel senso che, come ho detto, capisco la posizione degli istituti di credito del mondo finanziario, credo che loro capiscano la posizione governo.
E credo che loro capiscano che, in un momento come quello che noi attraversiamo e di fronte ai provvedimenti che noi abbiamo raccontato in questa
Manovra che sono provvedimenti che cercano di sumo di dare una mano laddove ci sono maggiori necessità di sostenere i cittadini a fronte anche degli utili che sono stati registrati,
Insomma, si si si cerchi di di lavorare insieme per dare una mano. Ecco, quindi io non so se me li devo aspettare, spero di non dover Meli aspettare per quello che riguarda Irap e Ires, credo che su questo Maurizio Leo sia, diciamo, più ferrato di me, per quello che riguarda l'incentivo all'aggregazione, spero che ci si possa lavorare in sede di conversione e di sì, insomma di approvazione. Chiedo scusa della manovra
Iper ammortamento, Giancarlo ecco.
Già nella precedente legge di bilancio a lei intendeva la proroga rispetto al vento a mi scusi, ecco perché non avevo capito la domanda sino al 2028, grossi preoccupato che poi a questo aggiungiamo questo credito d'imposta per il software che è un altro elemento molto vantaggioso per le imprese big del credito di imposta un lavoro a livello di imposta, quindi portiamo in riduzione dell'importo dovuto un ammontare significativo capitale credito d'imposta per il software e lei ricorderà, dottoressa Perrone, che è un impegno che io presi durante un'assemblea di Confindustria su
Era una proposta che arrivava dal presidente Orsini, che riguardava il tema dell'iper ammortamento. Poi c'è un tema tecnico che impedisce di farlo nell'ambito dell'iperammortamento. Lo abbiamo fatto con provvedimento ad hoc credito d'imposta
Le istanze che ci veniva dal mondo industriale.
Le istanze che ci veniva dal mondo industriale, quella di completare, diciamo, le manovre di incentivi per le imprese in aggiunta a un libro ammortamento anche al prodotto software cloud Ecce Irap impazziti all'occhiello per quanto riguarda, ecco no. Per quanto riguarda l'Irap, l'intervento è stato calibrato anche per evitare ricadute sul versante del patrimonio di vigilanza perché, come sapete, l'IRAP è un tributo che, non incidendo direttamente sul conto economico, non può presentare criticità sul patrimonio di vigilanza al pari dell'addizionale Ires, quindi, gli interventi che
Riguardano appunto un incremento di queste componenti, però non preservano da eventuali censure e quindi anche da questo punto di vista i motivi di ricorso verrebbero meno. Insomma,
Riaprire al Messaggero
Una chiedo ai colleghi di limitazione al solo in questo spazio agli altri dai allora una per una per la premier che riguarda oggi è il primo Consiglio dei ministri dopo il congresso della Lega, dove si è detto che sarebbe stato portato il tema degli aiuti all'Ucraina. Quindi volevo capire un po'qual è la posizione del governo è giusto proprio su Irap e Ires se ci può dare qualche numero per capire come è cambiato grazie alla guardi, facciamo così, io le rispondo a questa domanda anche approfittando del fatto che c'è ancora il ministro Salvini, che mi stava giustamente dicendo che deve andare a parlare con gli autotrasportatori. Mi sbaglio chiudo chiudo chiudere il pacchetto autotrasporto che, come sapete, è particolarmente importante però
Questa è la legge di Bilancio okay ed è la legge più importante dell'anno, almeno oggi, vi prego, fatemi parlare dei provvedimenti che abbiamo portato in Consiglio dei ministri e non di tutto il resto dello scibile umano, dopodiché, per quello che riguarda la domanda che lei mi fa io penso che un congresso sia e Imu il luogo per antonomasia nel quale un partito esprime la propria sensibilità.
Penso che il segretario, in questo caso segretario della Lega Matteo Salvini, al quale faccio chiaramente le mie congratulazioni per la riconferma, abbia tutto il diritto chiaramente e anche il dovere di segnalare qual è il sentimento, l'umore che arriva dalla sua, dalla sua base,
Dopodiché, chiaramente, lei sa che l'orientamento prevalente della sensibilità della maggioranza di governo è che siamo tutti d'accordo sul tema che bisogna costruire pace in Ucraina, ma l'orientamento prevalente che per garantire quella pace, il modo migliore per farlo sia continuare a sostenere l'Ucraina e quindi non prevedo anche perché in passato è stata più volte segnalata questa sensibilità poi abbiamo,
Comunque ovviamente trovato una sintesi. Non prevedo che quella sintesi cambi tra l'altro in Consiglio dei ministri abbiamo tra i 1.000 provvedimenti che abbiamo approvato, c'era anche la proroga dello stato d'emergenza, che consente chiaramente di mandare di sostenere gli aiuti all'Ucraina. Quindi, insomma, mi sento abbastanza serena del fatto che il governo che ha avuto su questo una posizione chiara possa andare avanti, fermo restando che ho grande rispetto e grande attenzione per quello che è un partito molto importante della coalizione. Dice anche su questo,
Silvio Gasparri To The Lancet, prego
Buonasera.
Fu grazie
Io avrei una domanda per il ministro dell'Economia, una domanda per lei, Presidente, non le chiede.
Allora cominciò comincia dal ministro dell'Economia, volevo capire se, oltre ai condizionatori nelle scuole, ci può indicare altri misure che comprenderete con la Nek alla Presidente del Consiglio non chiederò del tribunale di Milano, che ha detto che irricevibile la vostra risposta, volevo invece capire a
Se avete definito una dote per le modifiche parlamentari e se pensate che, almeno per questa, che forse è l'ultima manovra di questo governo, ci possono essere due vere, piene letture che non ci sono state in questi anni grazie.
C'è una dote chiaramente prevista per i, per la, la, la, la, l'approvazione della legge di bilancio, per far quadrare i conti anche col contributo le forze parlamentari dei parlamentari io non lo vedo, come diciamo spesso viene raccontato anche sulla stampa, però ci sta che nella legge di Bilancio dove alla fine si cerca di mettere insieme,
Soprattutto nelle ultime ore le richieste che arrivano dai vari ministeri, le richieste che arrivano dai partiti politici e bisogna far quadrare dei conti. Ci sta che qualcosa sia imperfetto, che qualcosa sia stato o si sia perso, insomma, e io prevedo che noi noi ragioniamo così, ecco quando immaginiamo anche che ci sia un plafond attualmente libero che serve per sistemare quello che va sistemato.
Con la legge di Bilancio. Per il resto, guardi le rispondo velocemente, poi giuro che non rispondo più a niente che non riguardi la legge di Bilancio. Ho visto le risposte che sono arrivate all'Associazione Nazionale, Magistrati, dico una cosa semplice, non vedo quello che ho detto come un attacco, lo vedo come una difesa come una difesa del lavoro che conosco di tutti i servitori dello Stato che hanno lavorato con enorme dedizione per evitare che si ripetesse quello che avevamo visto il 17 ottobre e non si è ripetuto e mi dispiace che quel lavoro venga vanificato. Quindi non credo che dirlo sia scomposto. Come ho letto, mi pare che scomposto sia altro francamente tipo dire,
Chi non salta la Meloni eh eh eh, non sono i miei toni e non sono i miei metodi, ma ho il dovere di difendere un lavoro che ho visto fare in questo fine settimana da tante da tanta gente, perché vogliamo difendere le persone perbene dalla violenza, dalla devastazione, dalla distruzione, da quello che abbiamo visto, questo è quello che ho detto, è quello che ribadisco
No all'Eco Energia mica soltanto le scuole, riguardano anche l'efficientamento energetico di ospedali, università, impianti sportivi, le energie Slits, 2 per le imprese medio-piccole e per gli energivori e la mobilità ferroviaria sostenibile c'è un set di.
Iniziative investimenti, tutti di utilità generale che vengono finanziate grazie alla Neca energia che, ribadisco, è stato un grande successo politico e diplomatico di questo governo, su cui in pochi scommettevano soltanto pochi mesi fa. Questo non per dire che è un successo che ci riempie di orgoglio fine a se stesso, semplicemente perché la situazione generale internazionale, tale per cui
Mi sembra ci sembra doveroso
Lei ha fatto sia sull'Irap che sull'Ires.
Innanzitutto per l'Irap, individuiamo quali sono le poste su cui si va a incidere, sono le spese amministrative e gli ammortamenti dei beni strumentali, la deduzione passa dal 90 e all'imponibilità passa dal 90 al 30%, quindi c'è un abbattimento della della deduzione, sono escluse le società di gestione dei fondi comuni di investimento e le società di intermediazione mobiliare l'incremento. IRES riguarda è del 3%, quindi per le banche, passiamo dal 27 e mezzo al 35 per le assicurazioni dal 24 al 27%.
Grazie Giuseppe Fonte, Reuters, prego.
Fonte.
Ecco.
Buonasera e volevo fare una domanda su un argomento diverso, poi decidete se rispondermi.
Sappiamo che ci si aspetta che la presidente della BCE, la carta, si metta a breve, l'Italia non ha un suo candidato, però vorrei capire se è corretto come sentiamo che l'Italia potrebbe sostenere il candidato spagnolo dei costi per la successione all'apice per l'appunto, grazie, sarò coerente con quanto annunciato all'inizio delle vostre domande, perché altrimenti ho già derogato due volte. Se lo facessi, la terza lei capirebbe capisce bene che non si parlerebbe più di questa legge di bilancio che davvero, a parte tutto, sto cercando di rispondere il più possibile. Come vedete in questo 2026, siamo okay
Alle vostre domande, e però
Almeno quando si tratta di legge di bilancio, vi prego, proviamo a parlare di una misura sulla quale abbiamo speso diverse notate diverse giornate e che diciamo quello che interessa di più ai cittadini, che non credo siano al momento interessatissimi alla dinamica di chi sostituirà Christine Lagarde alla BCE non me ne voglia e capisco che è importante per Reuters.
Però, ecco, sarò coerente con quello che ho detto Vanessa, Ricciardi, soffre la prossima volta che ci incontriamo chiaramente le risponde il ministro Giorgetti, che uccide dell'Fbi, però, se te ne vai pure l'ultima, l'ultima dai poliziotti Giorgetti.
L'ultima abbiamo io tutti dai sentiamo sentiamo Staffetta Quotidiana, andiamo via, prego, allora sarò velocissima e volevo intanto chiedere a lei, visto che se n'è occupata tanto del decreto bollette, che fine ha fatto il decreto bollette bis che oggi doveva essere all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri non è stato approvato. Ci sono problemi con la Commissione europea, problemi delle coperture. Che cosa è successo? Ci sono problemi con la Commissione europea, scusi e sarò musicisti e poi volevo sapere, visto che non se ne parla quasi mai. C'è anche l'altro risvolto, quello delle bollette del metano. A breve ci sarà l'aggiornamento dell'Autorità dell'Energia. I vulnerabili potrebbero avere un ulteriore aumento proprio nel periodo in cui bisognerebbe accendere i riscaldamenti. Lei cosa ne pensa se è preoccupata e se il governo vuole intervenire, allora decreto bolle vado velocissima, decreta,
Allora un attimo il ministro Giorgetti. Per quanto riguarda lo scostamento sull'energia, si è parlato in questi giorni anche di intervenire sulle dighe, che in effetti potrebbero essere una spesa che riguarda i concessionari come Enel A 2, A insomma Edison quindi le grandi compagnie energetiche e invece potrebbe intervenire il governo se è ancora un tema sul tavolo, se a voi interessa e se interverrete più avanti utilizzando lo scostamento, scusate, prego allora decreto bollette non ci sono nei problemi di copertura nei problemi con la Commissione ci sono dei problemi di alcune verifiche tecniche che ci hanno consigliato, anche per la quantità. Sono onestà dei provvedimenti che im imponenti che oggi andavano in Consiglio dei ministri di farlo slittare al prossimo Consiglio dei ministri, quindi è un rinvio di qualche giorno
Per quello che riguarda il mercato tutelato. Noi andiamo verso una proroga di questo diciamo, come si dice, di questo regime e quindi è un tema che mo momentaneamente non ci poniamo pre
Sì.
Giorgetti, prego chi lo siamo molto, siamo molto interessati soprattutto a tutto il mondo dell'idroelettrico, le scadenze al rinnovo delle concessioni e gli investimenti necessari per garantire quella che è stata la prima energia green prima che ce lo insegnassero gli altri da Bruxelles, quindi era qualcosa che ci interessa che si intersecano anche con tutta la gestione del rinnovo delle concessioni idroelettriche in scadenza,
Bene.
C'è Giuseppina no, ditemi, ah, no, no dai Giant Cat pazienza, l'affitto pazienza, pazienza.
Al volo e che devo fa.
Io Mian Mian, buonasera mi atterrò al tema di questa conferenza stampa e al Presidente del Consiglio. Volevo volevo chiedere come mai, dopo che si è parlato a lungo e di ceto medio, priorità assoluta per il Governo, eccetera anche lei ne ha parlato in diverse occasioni, poi se ha scelto di limitare l'intervento a 55.000 euro mentre sull'altro fronte per gli autonomi si arriva facilmente a 100.000, poi volevo chiedere al ministro, al ministro dell'Economia, ministro, ma com'è andata la la trattativa con Bruxelles sull'uso della flessibilità si è conclusa e aggiungo il fatto che la manovra sia lievitata da 23 miliardi e mezzo a 26 significa che questa trattativa ha consentito di ha liberato degli spazi di bilancio per per poter raggiungere interventi fino a quella cifra. Grazie
Comincio, io intanto ho tolto, non lo so perché io lavoravo e voi scrivevate mentre scrivevate lievitava, io lavoravo, no, io non ho mai detto che erano 24 nei 20, ho detto e sono venuto qua e parlo con voi alla fine di questa di questo duro lavoro dicendovi quanto è,
La trattativa è andata molto bene, noi abbiamo detto dall'inizio che chiedevamo flessibilità nell'ambito all'interno della Nec,
La discussione che è avvenuta su più livelli ha prodotto i risultati che auspicavano nell'ambito delle regole europee che noi continuiamo a rispettare, siamo uno dei pochi Paesi in Europa che rispetta puntualmente le regole europee. Questo potrebbe essere giudicato da qualcuno un difetto, io lo ritengo un pregio.
Per quanto riguarda il tema del ceto medio e la doma, la risposta è che, chiaramente, il peso della del costo della misura fa la differenza.
Lo dico anche rispetto al paragone che lei fa con la flat tax, sulla sugli autonomi e l'estensione della flat tax sugli autonomi da 85 a 100.000, una misura che costa 250 e qualcosa, 260 milioni di euro portare la la, il taglio dell'Irpef a da 50 a 55.000 euro di reddito è una misura che costa un miliardo 200 milioni
E quindi, ovviamente per arrivare a 60.000 che c'è anche una cosa sulla quale io sono assolutamente d'accordo,
Sarebbe costato 2 miliardi e 7 quasi 3 miliardi e purtroppo abbiamo scelto di dare comunque un segnale al ceto medio che costa che, insomma, in questa manovra è uno dei provvedimenti più pesanti.
Ma abbiamo fatto quello che potevamo fare e confidiamo di come abbiamo fatto già in tutti gli anni passati di aggiungere ogni anno e poi in futuro si vedrà questo ciò non dipende solo da noi, ma nel caso lavoreremo per continuare ad allargare la platea. Colombo Repubblica
Presidente, buonasera le volevo chiedere se il taglio dell'Irpef a 55.000 euro è finanziato con un contributo maggiorato a carico delle banche, poi c'è un'ipotesi di interventi sulle tredicesime, se avete, se siete intervenuti, alla fine sì o no e poi chiedo alla terzo deroga sulla legge di bilancio mi permetta ma è stata lei oggi a diffondere un video sui social nel giorno dell'approvazione della manovra per parlare anche di altro quindi,
Mi permetto di fare questa domanda. Lei, in questo video dice che Yussef Sierra, che oggi ricordiamo il cui traggono è stato convalidato e il gestore della pagina che ha portato alle violenze del 17 ottobre. La pagina però, come è stato accertato, è nata dopo il lunedì, quindi dopo gli scontri, se potesse gentilmente citare un esempio in cui il Sap avrebbe organizzato queste allora sul solito grezzo, che lei ci tenga a difendere questa persona, effettivamente nel video io ho sbagliato il tempo di un verbo perché il tempo del verbo che avrei dovuto usare mi perdoni era delle delle viole delle delle manifestazioni che avevano portato alle devastazioni, invece ho sbagliato effettivamente il verbo detto che hanno portato alle devastazioni. Ciò non toglie che Yusef si care, come lei sa, era indagato e sa c'è scritto nell'ordinanza del giudice esattamente per quello che io ho detto. Ok, quindi ho sbagliato il tempo di un verbo mi scuso. Sono contenta che lei ci tenga a difenderlo per quello che, riguarda invece il tema della della copertura dell'Irpef delle banche. Chiaramente noi, da una parte
Cerchiamo le coperture, le risorse e dall'altra stabiliamo quali sono i provvedimenti prioritari e non c'è, diciamo, la specifica copertura che riguarda la specifica misura si fa un basket, come si dice in questi casi e si coprono tutte le misure della legge di Bilancio. Invece sulla tredicesima non c'è attualmente la misura all'interno della legge di bilancio. Le ho risposto a tutte e tre
Prego, abbiamo l'ultimo con Alex Alex e cala dica,
Presente.
Questa legge di Bilancio, secondo lei, dà una risposta alle proteste che abbiamo visto queste settimane, per come l'ha impostata.
Ne farà altre in futuro di leggi di bilancio A e B. Questo allora, se farò altre, se farò altre leggi di bilancio, questo non dipende da me, Alex, lei lo sa molto bene dipenderà dagli italiani per quello che riguarda invece la la qual era la prima domanda che mi ha fatto ai giovani se dà delle risposte, ma guardi, io spero che possa dare delle risposte a ai giovani in generale, insomma le giovani generazioni a una percezione fondata o meno fondata. Questo non sta a me giudicarlo di
Scarso interesse che.
Spesso questi ragazzi sembrano avere dello Stato nei loro confronti della politica nei loro confronti. Proviamo a farlo con delle risposte concrete, non pretendo che pari di quelli che si trovano in altre nazioni, anche se poi, in quelle nazioni, EU omettiamo sempre di dire che spesso il costo della vita è più alto. Però crediamo che possa parlare a chi effettivamente diciamo si lamenta di problemi che sono reali nella nostra Nazione e cerchiamo di dare un segnale di attenzione. Non è vero che le istituzioni non ci sono per questi ragazzi, non è vero che le istituzioni non sono disposte ad ascoltare i loro problemi sul tema dei prezzi calmierati per le case. Noi non abbiamo aspettato le manifestazioni, il Piano casa risponde esattamente a questo. Il Piano casa è un piano studiato prioritariamente per i giovani, per le giovani coppie, esattamente come tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni per gli studentati, però sicuramente
E sono segnali che non bastano mai e sono contenta che siamo riusciti a darne di altre rassegne. Vi ringrazio. Grazie.
Sempre lei ci crede, invece io ci credo, sempre credo, nello Stato di diritto.
Di diritto che vuol?
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