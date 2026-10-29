Contributo di Daniel Raichel (Redattore di Pagine Ebraiche).
Nel corso della trasmissione la rubrica Postsovietika a cura di Ada Pagliarulo (Vice Direttore di RadioRadicale) e Anna Zafesova (Giornalista e saggista).
Conduce Francesco De Leo (Giornalista e conduttore di RadioRadicale).
Puntata di "Spazio Transnazionale" di giovedì 29 ottobre 2026 , condotta da Francesco De Leo con gli interventi di Giampiero Gramaglia (docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma), Daniel Raichel (animatore … di Pagine Ebraiche).
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 20 minuti.
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