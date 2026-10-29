29 OTT 2026
rubriche

Spazio Transnazionale

RUBRICA | di Francesco De Leo - RADIO - 07:10 Durata: 20 min 22 sec
A cura di Luciana Bruno
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Con Giampiero Gramaglia (Docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma).

Contributo di Daniel Raichel (Redattore di Pagine Ebraiche).

Nel corso della trasmissione la rubrica Postsovietika a cura di Ada Pagliarulo (Vice Direttore di RadioRadicale) e Anna Zafesova (Giornalista e saggista).

Conduce Francesco De Leo (Giornalista e conduttore di RadioRadicale).

Puntata di "Spazio Transnazionale" di giovedì 29 ottobre 2026 , condotta da Francesco De Leo con gli interventi di Giampiero Gramaglia (docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma), Daniel Raichel (animatore di Pagine Ebraiche).

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 20 minuti.

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  • Giampiero Gramaglia

    docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma

    Daniel Raichel

    animatore di Pagine Ebraiche

    7:10 Durata: 20 min 22 sec
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Buongiorno buongiorno The Antonello ben trovati, da Francesco De Nicola Del Piero Scaldaferri, Gia con noi tra qualche minuto, Giampiero, Gam raglia, una notte una notizia nella notte italiana, Flavio Bolsonaro fa marcia indietro, cancella dalla sua lettera ai passaggi in cui si proclamava il vero presidente eletto del Brasile dopo la sconfitta al ballottaggio di domenica contro Luiz Ignazio da luglio,
Financial Times a due argomenti in apertura, che sono quelli del Brasile ed Israele, come Flavio Bolsonaro, è fuggito dal Brasile mentre era sotto inchiesta per riciclaggio di denaro e candidato presidenziale sconfitto aveva affermato di non aver mai pensato di andarsene il giorno dopo era già sparito lunedì pomeriggio Bolsonaro ha registrato un video selfie per ringraziare i sostenitori della sua candidatura alla presidenza brasiliana, conclusosi la sera precedente con una sconfitta a sorpresa, ha rivelato
Che la polizia federale li aveva chiesto di consegnare il passaporto nell'ambito di un'indagine in corso su un caso di corruzione, definendo la richiesta un tentativo di intimidirlo. Non ho mai pensato di lasciare il Paese ha affermato, insistendo sul fatto che avrebbe consegnato il passaporto, nessuno mi ridurrà al silenzio. Eppure, nelle prime ore di mercoledì mattina Bolsonaro sua moglie e le sue due figlie sono scese da un jet privato dell'Opa l'oca executive aeroporto di Miami dopo un viaggio clandestino di 24 ore che ha incluso scali in Argentina ed Ecuador. E una valanga di disinformazione diffusa dai suoi alleati per nascondere i suoi spostamenti. Lunedì Bolsonaro aveva promesso di guidare l'opposizione contro Luiz Inacio, Lula da Silva, il veterano di sinistra, che, contrariamente ai sondaggi, è riuscito a trionfare al ballottaggio, eppure già mercoledì il populista di destra cercava rifugio negli Stati Uniti, sostenendo non solo di essere vittima di persecuzioni. Politiche, ma anche di essere stato il vero vincitore delle elezioni e che gli era stata sottratta
Il voto in Israele, invece, è sempre presente sulla prima del Financial Times aperta la porta a un attacco contro l'Iran. Secondo gli esperti di sicurezza, Netanyahu potrebbe lanciare una nuova campagna di bombardamenti insieme agli Stati Uniti, mentre ricopre la carica di primo ministro ad interim durante i negoziati di coalizione, le elezioni israeliane scrive il Financial Times senza esito aprono la possibilità che Benjamin Netanyahu vi una nuova campagna di bombardamenti con gli Stati Uniti contro l'Iran, mentre ricopre la carica di primo ministro ad interim, hanno affermato esperti di sicurezza israeliani prima del voto, il premier israeliano aveva ordinato alle sue forze armate di prepararsi per una campagna di bombardamenti di più giorni. Nel fine settimana del 10 ottobre hanno riferito al Financial Times fonti informate sulla questione. L'operazione non è stata portata a termine perché non ha ricevuto il via libera del presidente USA Trump, il cui partito repubblicano dovrà affrontare, come sapete, una prova cruciale nelle elezioni di medio termine della prossima settimana
Vediamo il South China Morning Post Exit licenzia il principale responsabile della pianificazione militare del Pentagono, questo mentre Trump valuta nuovi attacchi contro l'Iran.
Il quotidiano Hindu cosa ha determinato l'elevata affluenza degli Hare delle elezioni israeliane? Secondo gli exit poll, l'affluenza degli elettori arrivi stimata, quasi l'80% è la più alta da almeno un decennio. Vediamo il Kyiv Post nessuna tregua energetica con la Russia, ma quella di Holes, chi porta speranza lo afferma il presidente Volodimir Zelenskij, che ha dichiarato, appunto secondo il Chil Post, che la tregua energetica tra quelli in Russia non è mai entrata in vigore perché Mosca ha continuato a colpire le infrastrutture energetiche ucraine. Tuttavia, accolto con favore i primi progressi compiuti nell'ambito di una tregua umanitaria separata mediata dagli USA nella città di Oleksiy, occupate dalla Russia, un'esclusiva del kiwi Independent sullo stesso argomento. Putin desiderava ardentemente che mediava Trump facesse da mediatrice per il cessate il fuoco aule Ischia. Lo afferma un consigliere della first lady, si chiama ma Beckman, suo consulente, signor esclusivo, e lo ha dichiarato il 28 ottobre, cioè ieri Archive Independent la Tas Trump lancia l'idea di ribattezzare lo stretto di Hormuz stretto di Trump. Il leader ha inoltre aggiunto che attualmente, attraverso quella via navigabile, transita una quantità di petrolio maggiore rispetto a sette mesi fa
Guardian le Monde El País, tutto sull'incidente spagnolo. La Spagna entra il lutto dopo il tragico incidente ferroviario durante la notte i servizi di emergenza hanno setacciato le macerie, mentre la Guardia civile allestito dei centri per consentire ai familiari di fornire campioni di Dna, scrive il Guardian le Monde, la Spagna è nuovamente in lutto per un disastro ferroviario o meno di un anno da quello di Ada Muzzi. Infine, il paese perché i treni si sono scontrati tre errori che sono costati 68 vite. Si possono individuare lo trovate sul sito di El Pais almeno tre problemi correlati. Facciamo il punto su ciò che sappiamo degli incidenti, sulle principali incognite, anche di delle thread triplici in coliche, parla il Mundo triplice cedimento delle misure di sicurezza provoca un'altra strage sui treni, la rete ad alta velocità subito Our da una crisi senza precedenti dei successivi livelli di sicurezza che proteggono sistema, laboratori e utenti. Bongiorno, Giampiero Gramaglia e guardiamo i media statunitensi Giampiero
Buongiorno Francesco buongiorno a chi ci segue l'avvicinamento delle alle elezioni di mid term e i seguiti delle elezioni in Brasile in Israele sono i temi scelti per le loro aperture da molti dei più importanti media USA questa mattina solo Axios parte con la decisione della Fed, la Federal Reserve la banca centrale degli Stati Uniti,
Di lasciare invariato il tasso di sconto, cioè il costo del denaro al 3,9% circa. Il presidente della Fed Kevin Watch ha negato che la decisione di non alzare il tasso di sconto, come l'andamento dell'inflazione, avrebbe forse suggerito sia legata all'imminenza del voto di Mitterrand. Ma nessuno gli ha davvero creduto. Il presidente Trump è contrario al ad alzare il costo del denaro. Vorrebbe anzi che fosse ridotto gli aumenti dei beni di consumo notano il Washington Post e il New York Times alla notizia, comunque, e su tutti i media con rilievo diverso, sono ormai generalizzati e non si limitano al prezzo dei carburanti, alle pompe di benzina, mentre i tentativi di contenerli si sono fin qui rivelati inefficaci. Axiom sche appunto, è l'unico ad aprire con questo tema, mette in evidenza il voto contrario di Lisa Cook. La consigliera della Fed che il presidente Trump cerca di licenziare vuole licenziare con dei pretesti, nonostante il parere contrario dei giudici federali Cook non è stata la sola dissentire insieme a lei un'altra consigliera pure nominata
Al presidente Joe Biden, entrambe volevano che il tasso di sconto fosse aumentato di un quarto di punto. Il New York Times apre con le prospettive delle elezioni di mid term dal punto di vista della casa Bianca, un presidente imprevedibile e una casa Bianca cupa affrontano il voto di Mitterrand,
La casa Bianca è stata scossa da avvicendamenti del personale. Starebbe per andarsene anche la cappa dello staff. Susan quais nessuno aveva mai ha resistito due anni in quel ruolo con Trump e dall'ansia per il voto. Il presidente scrive il New York Times sta restringendo il suo cerchio magico, se la prende con chi lo critica tiene comizi tortuosi e s'affida a una dieta. I nuovi Krips e di invenzioni di trovate dell'intelligenza artificiale e New York Times fa poi un focus sull'Alaska, dove la presenza sulla scheda di un candidato alternativo che ha lo stesso nome del candidato repubblicano non sarebbe proprio casuale, ma potrebbe essere frutto di una manovra dei democratici. Il seggio dell'Alaska, il seggio al Senato dell'Alaska e uno di quelli in bilico per nel voto di Mitterrand, la Cnn, sempre sul
Prospettiva elettorale punta sul duello a distanza tra il presidente Trump e l'ex presidente.
Democratico, Barack Obama, entrambi impegnati in eventi elettorali, Trump tende a sminuire l'impatto di Obama Obama dice che Trump è più preoccupato di quello che fa e dice lui che, dell'andamento dell'economia Wall Street Journal The Washington Post puntano in apertura con la rocambolesca fuga del presidente del da dal Brasile di Flavio Bolsonaro il candidato alla presidenza sconfitto domenica nel ballottaggio dal Uta abbiamo già sentito le ricostruzioni del Financial Times e di altri miglia.
Bolsonaro ha lasciato il suo paese dopo che gli era stato ingiunto di consegnare il passaporto perché implicato in inchieste per corruzione e ha raggiunto gli Stati Uniti, è arrivato ieri a Miami con un avventuroso viaggio attraverso Argentina ed Ecuador. Il Wall Street Journal racconta come Bolsonaro ha lasciato il Brasile inganni e disinformazione per descritta depistare gli inquirenti brasiliani
Un jet privato e un amico alla casa Bianca, senza dimenticare complicità chiacchierate del narcotraffico e della criminalità organizzata. La complessa operazione scrive il quotidiano economico è stata aiutata dall'inner circle, del presidente Trump e dal presidente argentino Savia Emilei con questo argomento e poi ti restituisco la linea apre pure il Washington Post che si interroga sull'incerto futuro politico. Semmai ce n'è uno di Bolsonaro figlio, mentre Bolsonaro padre e agli arresti domiciliari in patria,
Ricordo solo che il politico parla di una stanchezza a Washington, Netanyahu, in fondo si sperava che perdesse secondo Politico e ti restituisco la linea. Grazie grazie. Giampiero Gramaglia. Ovviamente, Radio Radicale si occuperà delle elezioni di mid term Giampiero. Sarà uno dei protagonisti in studio con noi con Andrea De Angelis e tantissimi ospiti dalla mezzanotte di martedì sino poi alle 7:35 del mattino guardiamo i quotidiani israeliani Times of Israel. Con il 90% dei voti scrutinati il blocco di Netanyahu conta 53 seggi, quello di Eisen Scott 48 i partiti arabi salgono a 19 e improbabile scrive il quotidiano che ci siano ulteriori aggiornamenti prima di giovedì, poiché la Commissione elettorale centrale sta concentrando la propria attenzione sulle schede elettorali a doppia busta e su quelli ordinari che richiedono un controllo supplementare. Jerusalem Post. Il blocco di Netanyahu mantiene il vantaggio, mentre le buste doppie saranno conteggiate durante la notte. Herzog afferma che Israele deve fare tutto il possibile per evitare un altro turno elettorale Golani, invita il blocco dell'opposizione a formare un governo con Ram e la lista comune, dopo un'affluenza alle urne degli arabi, che ha raggiunto livelli record a mostrare la firma, un'analisi Suarez. In che modo i risultati elettorali aiutano Netanyahu a evitare di dover rendere conto degli eventi del 7 ottobre, mentre i suoi rivali valutano se formare un governo con il sostegno di parlamentari arabi, Netanyahu potrebbe riaccendere il conflitto con l'Iran nel tentativo di dare vita a un governo di unità nazionale. Arab News Netanyahu dovrebbe rimanere primo ministro ad interim dopo le elezioni israeliane, che non hanno dato un esito positivo ora, su Israele post elezioni, il contributo che dà Jusa Roos da Gerusalemme ci ha inviato Daniel Rykiel che redattore di Pagine Ebraiche.
Nessuno ha la maggioranza nel nuovo Parlamento israeliano, né il primo ministro Netanyahu nei suoi avversari, con l'88% delle schede scrutinate, il Likud del premier si conferma primo partito con 26 seggi seguito da Yashar, la formazione dell'ex capo di stato maggiore Gadi Eizenkot con 21 ma,
Nessuna delle due coalizioni. Nessun dei due blocchi ha la maggioranza Netanyahu, con alla sua destra del Likud, dell'estrema destra e i partiti religiosi si ferma. 53, il cosiddetto blocco del cambiamento guidato da Eisen cotta, arriva a 48 seggi e dunque sono entrambi lontani dalla soglia per governare che 61 seggi su 120 totali la, le liste arabe otterrebbero 19 seggi e sono proprio loro a poter sparigliare le carte con il loro sostegno, infatti, il blocco del cambiamento potrebbe ottenere la maggioranza e dunque guidare il barese. Però alcuni dei leader di questo blocco del cambiamento come Naftali, Bennet, Avigdor Lieberman, hanno escluso qualsiasi governo che dipenda dal dall'appoggio, appunto, del delle liste arabe. Il quadro non è definitivo, mancano circa 450.000 schede che solo quelle dei militari e di chi ha votato lontano dal proprio seggio e potrebbero spostare un pochino i numeri. Rimane però la sicurezza di uno stallo. Lo spoglio dovrebbe chiudersi il 31 ottobre e i risultati sono attesi ufficiali sull'attesi per il 4 novembre, insieme all'avvio delle consultazioni da parte del capo dello Stato che ha già annunciato che non che vuole evitare in tutti i modi il ritorno alle urne. Il 10 novembre si insedierà poi la nuova Knesset, e da qui
Tre scenari possibili il primo in città, la citata intesa possibile tra il blocco del cambiamento e le liste arabe. La prova generale potrebbe arrivare subito con l'elezione del presidente della Knesset. Secondo, infatti, l'emittente pubblica Kan, le opposizioni stanno pensando di sostituire Amir Ohana del Likud con il centrista Yair Lapid, e stanno anche valutando di istituire una commissione d'inchiesta statale sulle stragi del 7 ottobre, avversata invece da Netanyahu. Quest'ultimo potrebbe ottenere da Herzog l'incarico di formare la coalizione di governo e potrebbe trovare un accordo con alcuni dei suoi re rivali. Loro dovrebbero però rinunciare alla promessa di mandarlo a casa, lui forse a qualcuno dei suoi alleati, se tutto fallisse Israele tornerà.
Da questo punto alle urne e nel frattempo Netanyahu resterebbe al suo posto, con possibili anche scenari di un conflitto con l'Iran che si riapre la domanda. Rimane dunque una chi sarà disposto a cedere qualcosa pur di evitare l'ennesimo foto, così Daniel Viking, come ogni giovedì, euro al momento della rubrica post sovietico a cura di Ada Pagliarulo e ammazza fesso vale ascoltiamo, passa, vi etica. La rubrica di Anna Zafer usava analista della Stampa autrice di Russia, l'impero che non sa morire. Oggi torniamo a parlare della cittadina ucraina di o Levski, ricorderete ne abbiamo parlato perché è una cittadina sotto assedio. Strade minate e 2000 persone, tra cui 50 bambini intrappolati in questa città, privati di generi di prima necessità. Da molti mesi è impossibile portare aiuti, non c'è acqua, non c'è elettricità, però è stata negoziata una tregua umanitaria che è stata chiesta da papa Leone direttamente a Vladimir Putin. È stata mediata dalla first lady
Melania Trump, ma le condizioni per una evacuazione di questi civili che dovrebbe iniziare prevedono prevede, prevede delle condizioni che sono preoccupanti. Anna Sip che intanto fin dall'inizio, anche nella conversazione telefonica con il Pontefice, ha accusato gli ucraini di questa di questo disastro umanitario, per quanto è abbastanza evidente che gli è capitato di orecchi, sono proprio stato praticamente come scudi umani dalle truppe russe, perché dal loro villaggio che si trova sulla riva del libro o si può può portare in maniera più comoda e agevole la città di Kherson, che sta dall'altra parte e che si trova invece in mano al agli ucraini e adesso si scopre che Vladimir Putin sia avrebbe accettato una soluzione umanitaria a questa a questa situazione, a condizione che però, a quanto pare, gli abitanti di Walewski verranno portati in territorio o sotto controllo dei russi, più precisamente nella penisola di Crimea. Quindi, sollevando di nuovo quel problema di cui purtroppo si parla poco quando si discute delle possibili soluzioni negoziali,
Della guerra con
Un tra Ucraina e Russia, perché non si tratta soltanto di territori, si tratta di esseri umani, si tratta di cittadini ucraini che abitano questi territori e che, come vediamo anche in questo caso, Mosca considera praticamente di fatto cittadini russi, tanto è vero che a queste persone non gli viene permesso di espatriare in Ucraina, che sarebbe anche la soluzione più facile quando la tregua umanitaria organizzare un corridoio per attraversare il fronte, invece, dovrebbero venire o portate in Crimea e successivamente forse in qualche modo
E si presuma, attraverso Mosca, eventualmente provare ad uscire dalla Russia e di tornare in patria, quindi in in realtà, una situazione che è ancora lontana dalla soluzione sul cui anche sulle modalità di monitoraggio e di garanzie di questa tregua è tutto molto poco chiaro da notare invece, come il, la propaganda russa sta ringraziando a piena voce per un intervento in questa
Possibile tregua Melania Trump, mentre invece non menziona praticamente mai il Papa Leone, che invece aveva telefonato a Vladimir Putin appositamente per risolvere questa situazione addirittura dal letto d'ospedale dopo un intervento chirurgico. Insomma, tu ricordi anche il precedente, diciamo di tutti questi bambini che poi sono stati deportati, industria, c'è anche questo, questo, questo pericolo, ma esattamente non solo i bambini, tra l'altro sappiamo anche di di altri civili, adulti e bambini che, una volta che si erano trovati nei territori occupati dai russi, per esempio a Mariupol, per esempio nel Donbass venivano spediti all'interno della Russia. Ciò invece di offrirli e agevolarli. Eventualmente il rientro in patria venivano messi su dei re dei treni che andavano per esempio in Siberia, quindi cercando di renderli più possibile difficile il, il rientro a casa per i bambini. Si tratta poi di un'operazione estremamente consapevole, nel senso che venivano un po', con vari pretesti portati dai territori occupati o verso verso la Russia in senso stretto, moti e tra l'altro anche nella Crimea, annessa nel 2014, per rendere alle famiglie e alle organizzazioni internazionali che gli cercavano per riportarli indietro molto più difficile in rintracciarli e riportarli a casa grazie ad Anna Zafer sua post-sovietica. Torna giovedì prossimo su Radio Radicale, grazie a voi
Si parla di Regno Unito dal governo Barnaba 8 e 50 da una trasmissione di Roberta Jannuzzi, il momento ora di stampa e regime curata e condotta da Alessandro Barbano, un buon ascolto.

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