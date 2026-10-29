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Ne parlano con l'autore: Costantino De Blasi (Presidente di Liberi Oltre le Illusioni), Vincenzo Emanuele (Professore della Luiss e membro del Consiglio Scientifico di Liberi Oltre le Illusioni), Michele Giacomelli (Ambasciatore), Marco Lombardo (Senatore).
Modera Franesco John Seminara (Referente Lazio Liberi Oltre le Illusioni).
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Contro gli imperi. Il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale" è un saggio del politologo Vittorio Emanuele Parsi", registrato a Roma giovedì 29 ottobre 2026 alle 09:00.
La … registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 9 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Modera Franesco John Seminara (Referente Lazio Liberi Oltre le Illusioni).
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Contro gli imperi. Il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale" è un saggio del politologo Vittorio Emanuele Parsi", registrato a Roma giovedì 29 ottobre 2026 alle 09:00.
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